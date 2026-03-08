Обзор книги Филиппа Блодо «Римский престол и Восток»

Книга Филиппа Блодо «Римский престол и Восток (448–536). Геоэкклезиологическое исследование» — это труд, который требует не просто чтения, а медленного погружения. Перед нами не популярная история папства и не привычный обзор христологических споров поздней античности, а масштабная попытка заново очертить карту христианского мира V–VI веков — и сделать это из особой перспективы, которую сам автор называет геоэкклезиологической.

Уже аннотация (с. 3) задаёт главный вызов: привычная схема разделения Востока и Запада, относящая окончательный разрыв к IX–XI векам, оказывается слишком упрощённой. Современная наука, с опорой на более широкий корпус источников, всё чаще говорит о том, что глубокое расхождение формируется уже в V–VI веках, и его сердцевиной становится различное понимание воплощения Бога — христология. Книга Блодо — это попытка показать, как выглядел христианский мир в момент, когда он ещё был формально един, но уже внутренне напряжён, когда центры силы ещё взаимодействовали, но уже не совпадали в понимании самого основания веры.

С самого начала автор помещает нас в контекст евтихианско-халкидонитской полемики, вспыхнувшей после 448 года (см. введение, с. 5–7). Он подчёркивает, что в отличие от тринитарных споров IV века, христологический кризис затронул всё общество Восточной Римской империи. Это было не богословское упражнение узкого круга иерархов, а событие, в которое оказались вовлечены монахи, горожане, сенаторы, императоры. Именно в этом напряжённом поле формируется новая конфигурация отношений между Римом и Востоком.

Главная мысль Блодо — Рим нельзя рассматривать как пассивного наблюдателя восточных споров. Апостольский престол не был третьей стороной «по остаточному принципу». Он прошёл собственную эволюцию, сравнимую с трансформациями Александрии и Константинополя. Его особенность — периферийность и одновременно претензия на универсальность. Рим находился вне административной структуры Восточной империи (до 536 года), что давало ему дистанцию, но одновременно ограничивало его возможности прямого вмешательства.

И здесь вводится ключевое понятие книги — геоэкклезиология. Это не просто география церковных кафедр и не просто политическая история. Это попытка понять, как пространство, коммуникационные каналы, политические союзы, архивная политика, формы публичного дискурса и даже языковые барьеры влияли на формирование церковного самосознания. Блодо показывает, что папская политика ad Orientem формировалась не в вакууме, а в сложной сети отношений: с Равенной, с остготскими королями, с римским сенатом, с монашескими кругами Константинополя.

Один из самых сильных разделов — анализ документации (глава 1, с. 15–17). Автор подчёркивает, что римские источники обильны, но никогда не дошли до нас в своей «оригинальной форме». Они прошли через фильтры архивирования, отбора, полемической переработки. Поэтому исследователь обязан учитывать не только содержание документов, но и их форму, способ передачи, контекст распространения. Например, письма папы Льва или Геласия — это не просто тексты, а элементы публичной стратегии. Здесь Блодо вступает в диалог с немецкой историографией (Каспар, Штейн), французской школой (Пьетри), полемикой вокруг идеи папского «плана завоевания». Он показывает, что папство не было монолитной машиной власти, а развивалось в постоянном напряжении между дискурсом и практикой.

Особенно интересен анализ папы Льва Великого. Блодо не сводит его к «победителю Халкидона», но рассматривает как фигуру, сознательно выстраивавшую модель вселенского руководства, в которой Рим играл роль не просто престола чести (Ehrenprimat), но активного центра формирования единства. Однако эта претензия постоянно сталкивалась с восточной реальностью: с 28-м правилом Халкидонского собора, с ростом статуса Константинополя, с миафизитской оппозицией.

Геласий — ещё более драматическая фигура. Его теория двух властей (sacerdotium и imperium) часто рассматривается как зародыш средневекового папства. Блодо аккуратно показывает, что геласианский дискурс действительно усиливает юридический формализм, но при этом его практическая политика оказывается гораздо более ограниченной, чем его теоретические формулы. Это напряжение между теорией и реальностью — одна из центральных тем книги.

Важнейший вывод Блодо: идея пентархии (Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим) не была нейтральной административной схемой. Она отражала сложный процесс перераспределения авторитета. Рим стремился закрепить своё влияние на Востоке не через прямое господство, а через формирование геоэкклезиологического порядка — сети признаний, формул, дипломатических актов, символических жестов. Воссоединение 519 года, завершившее акакианскую схизму, — не триумф простой победы, а результат долгой и мучительной работы.

Сильной стороной книги является её методологическая глубина. Блодо не просто описывает события, а анализирует историографические традиции — от Магдебургских центурий до Барония, от Ранке до Каспара. Он показывает, как конфессиональные, национальные и идеологические предпосылки влияли на трактовку папской истории. Это делает книгу не только исследованием поздней античности, но и размышлением о самой природе исторического знания.

Однако книга предъявляет высокие требования к читателю. Это не лёгкое чтение. Терминология, обилие ссылок, детальный анализ источников требуют подготовки. Без знания христологических споров и церковной структуры эпохи многие аргументы могут остаться непонятыми.

Возможная критика может касаться плотности текста и акцента на римской перспективе. Хотя автор стремится учитывать восточные источники, центр тяжести всё же остаётся в Риме. Но именно в этом и состоит замысел: показать, как Восток выглядел из Рима и как Рим осознавал себя в отношении Востока.

Отзывы специалистов, вероятно, будут подчёркивать ценность книги как новой системы координат для изучения V–VI веков. Для студентов и исследователей она станет фундаментальным ориентиром. Для более широкого читателя — серьёзным вызовом.

Если подводить итог в личной интонации, то я сказал бы так: эта книга учит смотреть на историю Церкви как на динамическое пространство, где богословие, политика, коммуникация и география неразделимы. Она разрушает иллюзию простых схем — «Запад против Востока» — и показывает, что разрыв был не внезапным, а выстраданным, что он рождался в переписке, в соборах, в архивах, в словах и в молчании.

«Римский престол и Восток» — это труд о формировании различий внутри ещё единого мира. И, возможно, его главная ценность в том, что он заставляет заново задуматься о том, как формируется церковное единство — и как оно распадается.