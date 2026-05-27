Обзор книги Хосе Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства»

Вхождение в интеллектуальное пространство Хосе Ортеги-и-Гассета через призму новейшего сборника его трудов, выпущенного в 2026 году издательством АСТ, открывает перед академическим богословским сообществом уникальную возможность междисциплинарного осмысления кризиса европейской культуры. Сборник, объединивший под одной обложкой фундаментальные трактаты «Дегуманизация искусства», «Размышления о Дон Кихоте» и «Бесхребетная Испания», представляет собой не просто срез историко-философской мысли первой половины двадцатого века, но мощный диагностический аппарат, фиксирующий метафизические сдвиги в коллективной душе Запада. В этих работах выдающийся испанский мыслитель рассматривает тему извечного противостояния элитарного начала и массового сознания, этику власти, общественную мораль и неизбежный упадок социальных институтов, оставшихся без руководства со стороны лучших. Главный богословский и экзистенциальный вызов, который принимает Ортега, заключается в тотальной секуляризации и уплощении человеческого бытия, где вертикальное устремление к высшим идеалам подменяется горизонтальной экспансией заурядного большинства. Метод автора, сочетающий в себе элементы феноменологической редукции, исторического витализма и глубокого социологического анализа, позволяет рассматривать внешние, эстетические и политические феномены как симптомы скрытых, латентных процессов, происходящих в самых глубоких пластах духа.

Обращаясь к тексту эссе «Дегуманизация искусства», написанному изначально в 1925 году, исследователь церковной истории и христианской культуры обнаруживает глубокую онтологическую подоплеку анализа новейших течений в живописи, музыке и поэзии. Ортега констатирует, что новое искусство неизбежно разделяет публику на два лагеря: малое меньшинство, благосклонное к нему, и бесчисленное большинство, ему враждебное. Эта антипопулярность нового стиля, по мнению философа, носит сущностный, а не случайный характер. Раскол пролегает не по линии личного вкуса, а по линии глубокого антропологического различия: большинство просто не понимает нового искусства, воспринимая его элементы как оскорбление своей человеческой природы. Для большинства людей эстетическое наслаждение не является новой духовной установкой, отличной от повседневной, а лишь средством соприкосновения с человеческими переживаниями — любовью, ненавистью, горем и радостью героев, которых они хотят видеть живыми людьми. Произведение признается «хорошим» лишь в той мере, в какой оно позволяет зрителю эмоционально вмешиваться в чужие судьбы, сопереживая им как реальности. Чисто художественные элементы воспринимаются массой как досадная преграда, мешающая видеть привычные тени. Философ иллюстрирует эту оптическую задачу знаменитой метафорой окна: созерцая сад сквозь стекло, человек настраивает зрение так, что луч взгляда проходит сквозь прозрачную преграду, не замечая её, однако, приложив усилие, можно отвести взгляд от сада и сосредоточить его на самом стекле, превратив сад в смутные пятна . Видеть сад человеческих страстей и созерцать прозрачность художественного объекта как ирреальную фикцию — это два несовместимых акта, требующих совершенно разной настройки духовного зрения.

Чтобы придать этой формуле предельную точность, Ортега прибегает к феноменологическому измерению духовной дистанции на примере сцены агонии выдающегося человека. У ложа умирающего присутствуют четыре свидетеля, чье эмоциональное участие и точка зрения дробят единую реальность на расходящиеся миры. Жена умирающего находится на ничтожно малой дистанции от события, она не созерцает сцену, а переживает её, являясь частью самой драмы. Врач находится на некотором удалении, воспринимая происходящее как профессиональный случай, который захватывает его не через сердечное средоточие, а с профессиональной периферии личности. Репортер находится еще дальше, его эмоциональный контакт утрачен, для него агония — чистый спектакль, простое созерцание с озабоченностью о том, как затем притвориться взволнованным в газетных столбцах ради слез читателей. Наконец, художник демонстрирует предел дистанции и минимум эмоционального участия: его совершенно не волнует внутренний смысл происходящего, он обращает внимание исключительно на внешнее — игру света и теней, цветовые значения, полностью объективируя реальное событие. Очищение искусства, предпринятое модернизмом, стремится устранить «слишком человеческое», деформируя реальность и сжигая мосты, связывающие зрителя с привычным миром. В этом контексте звучит центральный вопрос трактата, обнажающий коренную смену культурной парадигмы: «Почему же современный художник испытывает ужас перед текучей линией живого тела и заменяет ее геометрическим контуром?».

Отвечая на этот вопрос, Ортега связывает дегуманизацию с древнейшим иконоборческим порывом, периодически возникающим в истории религии и искусства, будь то семитский запрет на изображение животных или восточнохристианское иконоборчество. В основе этой тенденции лежит странное отвращение к формам живых существ, выраженное в манихейском изречении Порфирия: «Беги от всякого живого тела». Новое искусство отказывается соперничать с реальностью, оно не желает идеализировать идеи, наивно фальсифицируя их, но стремится реализовать нереальное как нереальное, делая саму концепцию объектом и целью творческого мышления. Вместо изображения вещей художники переходят к изображению идей, о чем свидетельствует кубизм, экспрессионизм и метатеатр Пиранделло, где подлинная драма разворачивается между чистыми схемами субъективного. Метафора из простого украшения превращается в радикальный инструмент дегуманизации, уходящий корнями в понятие табу, скрывая и маскируя объект ради уклонения от реальности. Происходит переворот эстетического процесса, где искусство утрачивает жреческий пафос религиозного спасения, свойственный девятнадцатому веку Вагнера и Шопенгауэра, и осознает себя как веселый фарс, шутку, насмехающуюся над самой собой. Очистившись от человеческого пафоса, оно смещается из центра жизни к её периферии, возвращая миру утраченную детскость через торжество спортивного, игрового духа юности.

Трактат «Размышления о Дон Кихоте», опубликованный профессором философии в 1914 году, переносит нас из сферы чистой эстетики в область фундаментальной онтологии человеческого существования. Движимый спинозистским чувством интеллектульной любви, amor intellectualis, Ортега определяет философию как общую науку любви, представляющую собой величайший порыв к всеобъемлющей связи, в противоположность сухой эрудиции, лишь накапливающей разрозненные факты на окраине науки. Задача его эссе — совершить «спасение» вещей, то есть взять конкретный факт человеческого бытия, книгу, картину или пейзаж, и провести его кратчайшим путем к полноте смысла, связав с вечными мотивами человеческих забот. Центральным ядром этой онтологии становится великое прозрение, выраженное в формуле: «Я это я и мое окружение. Если не спасу его, не спасусь и я». Человек выходит во Вселенную через свои конкретные обстоятельства, будь то горная цепь Гвадаррамы, поля Онтиголы или жидкая ирония реки Мансанарес, и его первейший долг — спасать эти феномены, отыскивая божественный нерв в смиренных вещах у своих ног. Природа латентности и глубины раскрывается автором через великолепную метафору леса: чаща всегда находится чуть дальше того места, где мы стоим, ускользая от чувственного восприятия, ведь настоящий лес — это не просто сумма видимых деревьев, а невидимая глубина, латентное явление как таковое, требующее для своего постижения активного усилия внутреннего зрения.

В этой перспективе фигура Дон Кихота предстает как готический, изможденный современными терзаниями, смешной Христос нашего квартала, чей нелепый облик сплавляет сердца испанцев в нити общей этнической боли. Дон Кихот — это не эпический образ, принадлежащий завершенному идеальному прошлому, а подлинный герой. Быть героем, по Ортеге, значит быть самим собой, единственным, оказывать непрестанное сопротивление привычному порядку вещей, традициям отцов, биологическим инстинктам и обстоятельствам, ища источник поступков исключительно в акте собственной воли. Трагедия рождается не из внешней фатальности судьбы, а из упорства героя в своем идеальном замысле, из его свободного желания создать новый порядок реальности. Реалистический роман, венец которого составляет книга Сервантеса, определяется философом как трагикомедия, где идеальный миф воображения сталкивается с немой, устрашающей материальностью грубой инертной вещи и поглощается ею, обнажая недостаточность человеческой культуры перед пугающим фактом бытия здесь. При этом подлинным органом восприятия формы, смысла и нравственного строя вещей становится концепт, посредством которого разум удерживает текучую материю чувственных впечатлений, проливая свет на мир. Именно через концепт осуществляется миссия ясности, возвращающая человеку уверенность и прочность бытия в противовес шаткому импрессионизму средиземноморской культуры.

Переходя к социологическому анализу в трактате «Бесхребетная Испания», написанному в 1921 году, Ортега переносит свои философские интуиции об иерархии и структуре на анатомию национального организма. Вслед за историком Теодором Моммзеном он утверждает фундаментальный принцип: «История всякой нации, в особенности римской, есть обширная система инкорпорации». Историческая инкорпорация рассматривается им не как простое разрастание или распухание изначального ядра, а как динамическое объединение множества самостоятельных единиц в новую структуру, где подчиненные группы сохраняют свою самобытность, сдерживаемую центральной силой. Нация формируется и живет не благодаря кровному родству или общему прошлому, а благодаря наличию национального догмата — притягательного проекта общей жизни, великого совместного предприятия, устремленного в завтрашний день. Сила оружия в этом процессе играет подчиненную, но глубоко духовную роль, выступая как символ жизненного превосходства и мерило национальной морали, превосходящее утилитарную этику промышленного договора. Смертельным недугом общества становится партикуляризм — состояние духа, при котором отдельная группа, класс или регион перестает ощущать себя частью целого, утрачивает тактильную чуткость к нуждам соседей и начинает действовать так, словно она одна составляет всю социальную реальность. Партикуляризм неизбежно ведет к прямому действию — тактике победителя, отказывающегося от правовых институтов взаимного учета ради немедленного навязывания своей исключительной воли силой, ярким примером чего стали июльские события 1917 года, когда изолированная от общества армия возомнила себя единым и всем.

Корень этой трагической дезинтеграции Ортега обнаруживает в хроническом дефиците выдающегося, направляющего меньшинства, формулируя диагноз как «отсутствие лучших». Исторический масштаб нации определяется пропорцией между качеством простонародья и избранных меньшинств. В Испании же автономная личность была редкостью, «все в Испании сделал „народ“, а то, что он не смог, осталось несделанным». Это первородное несчастье восходит к Средним векам, когда полуостров был заселен истощенными, упадочными вестготами, не имевшими врожденной жизненной силы франков и не сумевшими создать прочный феодализм. Феодализм рассматривается Ортегой как организующая сила личных сеньорий, основанная на воле повелевать и судить, на праве, неотделимом от личных качеств, в отличие от безличного римского государства или капиталистической погони за прибылью. Отсутствие полноценной аристократии привело к раннему, мертвому единству монархии и плебса, искусственному взлету имперского века и стремительному падению в историческую летаргию крестьянского бытия. В коллективной душе возобладала аристофобия — угрюмая, плебейская ненависть массы ко всякому духовному превосходству, разрушающая социальную ткань. Единственным путем к возрождению провозглашается непреклонный императив отбора лучших, реформа самого стиля повседневного общения, понимаемого как протофеномен истории, и смиренное признание массой своей миссии следовать за избранными образцами.

Анализируя потенциальную аудиторию данного трехчастного труда, необходимо подчеркнуть его высочайшую ценность для пастырей церкви, студентов богословских факультетов, специалистов по церковной истории и экклезиологии, а также для мыслящих мирян, ищущих глубоких ответов на вызовы постиндустриального общества. В условиях современной тотальной атомизации и секуляризации, во многом воспроизводящих описанные Ортегой процессы социального распада, христианские пастыри найдут в книге глубокий психологический инструментарий для понимания массового человека, утратившего орган восприятия духовного авторитета и пребывающего в иллюзии самодостаточности. Для экклезиологов ортегианская концепция инкорпорации и социальной эластичности может служить важным дополнением к богословскому осмыслению Церкви как Тела Христова, где здоровье всего организма напрямую зависит от тактильной чуткости и сострадания каждого члена друг к другу, от преодоления герметичной замкнутости эгоистических отсеков. Историки церкви получат выверенную методологическую модель анализа институциональных кризисов, позволяющую отличать поверхностные политические расстройства от глубокого духовного вырождения направляющего меньшинства. Наконец, мыслящие миряне обретут в трактатах Ортеги мощную интеллектуальную опору для осознания личной онтологической ответственности за свои конкретные жизненные обстоятельства, понимаемые как место встречи человеческого духа с Творцом.

Рассматривая сильные стороны данного труда, невозможно не восхититься феноменологической точностью автора в фиксации кризисных явлений культуры, его блестящей и бескомпромиссной защитой принципов иерархии, вертикальной организации бытия и ценности качественного отбора против разрушительного, плоского эгалитаризма. Ортега осуществляет глубокую реабилитацию повседневных обстоятельств человеческого существования, возвращая им метафизическое достоинство и превращая их в locus правового и нравственного служения, что тесно перекликается с библейским богословием творения и попечения о мире. Конструктивная же критика текстов сборника с академической богословской точки зрения выявляет ряд существенных ограничений и скрытых противоречий в аргументации испанского мыслителя. Прежде всего, Ортега обнаруживает явную склонность к имманентному виталистическому редукционизму, стремясь подчинить великие исторические сдвиги, судьбы народов и смену культурных эпох исключительно биологическим ритмам, смене возрастов, игре слепых космических сил и качеству расы, что фактически оставляет за рамками его системы идею Божественного Промысла и надмирного водительства истории.

Весьма проблематичным для христианского сознания представляется его прямое отношение к религии, которую он характеризует как «недостаточную форму культуры», поскольку она предлагает объяснять проблематичность жизни через мистерию, то есть через проблемы, по сути своей неразрешимые, уводящие разум от тьмы к мраку. Для православного и католического академического богословия тайна, или мистерия, является не дефектом познания, не сладострастием тьмы, а необходимой онтологической границей между Творцом и тварным миром, тем священным пространством, где разум превосходит сам себя в акте веры и благодатного созерцания. Автор слишком жестко противопоставляет мысль и мистическое чувство, сводя последнее к хаосу светящихся точек, и упускает из виду, что христианский концепт, Логос, неотделим от Живой Личности Христа. Наконец, упование Ортеги на жесткий аристократический «императив отбора» и его презрение к плебейскому началу массы вступают в очевидное противоречие с евангельским парадоксом, где именно немощное мира, безумное и последнее избирается Богом, чтобы посрамить сильное и мудрое, хотя сам философ и признает в начале своих размышлений, что в положении последнего может заключаться не меньшее благородство, чем в положении первого. Тем не менее, это новейшее издание трудов Хосе Ортеги-и-Гассета остается незаменимым интеллектуальным памятником, суровым предупреждением и глубоким призывом к ментальной чистоплотности, способным пробудить современное христианское общество от летаргического сна всеобщей тривиальности.