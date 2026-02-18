Обзор книги И. П. Липовского «Древний Израиль и народы Ханаана»

Книга И. П. Липовского «Древний Израиль и народы Ханаана. Этническая история Южного Леванта. III тыс. до н. э. — VII в.» представляет собой масштабное историко-этнологическое исследование, посвящённое формированию населения Южного Леванта от глубокой древности до римской эпохи. Это не просто история Древнего Израиля в традиционном библейском понимании, а попытка реконструировать этническую эволюцию региона, где Израиль рассматривается как один из этапов длительного и сложного процесса.

Уже во введении автор задаёт широкий географический и цивилизационный контекст. Ханаан представлен как уникальный «сухопутный мост» между Египтом и Месопотамией, между Африкой и Передней Азией, что объясняет постоянное внимание к нему со стороны великих держав древности. Липовский подчёркивает, что именно здесь возникли первые города неолита, первый алфавит и первые монотеистические религии. Тем самым Ханаан выводится за рамки узкой библейской истории и помещается в центр мировой цивилизации.

Первая глава посвящена доизраильскому Ханаану. Автор подробно анализирует археологические культуры — натуфийскую, тахунийскую, ярмукскую, гассулийскую — и связывает их с этническими процессами, происходившими на территории региона. Он последовательно показывает, что Ханаан был населен задолго до появления израильтян и что семитские племена были лишь одной из волн миграций. Особое внимание уделено западным семитам, амореям, хурритам, индоевропейцам (включая филистимлян), а также менее идентифицированным группам. Уже здесь формируется главный тезис книги: население Ханаана было этнически сложным и многоуровневым.

Во второй главе автор рассматривает древнееврейские племена в контексте родственных народов — эдомитян, моавитян, аммонитян, мадианитян и других. Израиль помещается в широкую семитскую среду, а не противопоставляется ей. Липовский критически подходит к библейскому нарративу об истреблении или изгнании ханаанских народов. Он утверждает, что археологические данные не подтверждают тотального уничтожения местного населения, а скорее свидетельствуют о постепенном смешении и ассимиляции.

Особое место занимает третья глава, посвящённая израильско-иудейскому царству. Автор называет его «первым общеханаанским государством», тем самым подчеркивая, что объединённое царство Саула, Давида и Соломона не было исключительно этнически израильским образованием, а стало политическим выражением уже существовавшего смешанного населения. Раскол на Израиль и Иудею рассматривается как этап дальнейшей внутренней дифференциации, а не как этнический разрыв.

В главах, посвящённых ассирийскому и вавилонскому периоду, Липовский пересматривает традиционные представления о «десяти потерянных коленах» и о вавилонском пленении. Он полагает, что этническое ядро населения региона не исчезло, а продолжало существовать и трансформироваться. Автор стремится показать преемственность между древними ханаанскими народами и позднейшим иудейским населением.

Разделы, посвящённые эллинистическому и римскому периоду, демонстрируют дальнейшее усложнение этнической картины: появление набатеев, идумеев, самаритян, эллинистических городов, формирование диаспоры. Итогом этого процесса автор считает окончательное слияние народов Ханаана в один — иудейский. Даже римские войны и разрушение Иерусалима не означали исчезновения этноса, а лишь изменили его демографическую структуру.

Главная концептуальная идея книги заключается в том, что древние евреи не уничтожили и не изгнали народы Ханаана, а постепенно растворились среди них, передав им своё имя, религиозную традицию и историческую память. Таким образом, иудейский народ рассматривается как синтез автохтонного ханаанского населения и пришлых семитских племён.

Сильной стороной работы является её масштаб и опора на археологические данные, античные источники и библейский текст. Автор стремится к междисциплинарному подходу, сочетая этнологию, археологию и текстологию. Текст насыщен конкретными примерами, ссылками на античных авторов и библейские книги, что придаёт изложению аргументированность.

Однако работа не лишена спорных моментов. Во-первых, стремление интерпретировать библейские повествования преимущественно через призму археологии иногда приводит к радикальной переоценке традиционных религиозных представлений. Во-вторых, гипотеза о полном растворении израильтян в ханаанской среде может показаться чрезмерно обобщённой и требующей более детальной аргументации. Некоторые выводы носят характер реконструкции, основанной на интерпретации косвенных данных.

Тем не менее книга представляет собой значимый вклад в изучение этнической истории Южного Леванта. Она будет интересна историкам Древнего Востока, библеистам, археологам и всем, кто интересуется происхождением еврейского народа и историей Палестины.

В целом «Древний Израиль и народы Ханаана» — это попытка увидеть историю региона не как линейную библейскую хронику, а как сложный процесс этнической трансформации, в котором древний Ханаан стал основой для формирования Израиля, а затем Иудеи и позднейшей еврейской идентичности.