Обзор книги Н. П. Жуковской «Библеизмы французского языка»

Книга Н. П. Жуковской «Библеизмы французского языка» на первый взгляд принадлежит к жанру специального справочного издания, однако при внимательном чтении обнаруживает гораздо более широкое значение: это не просто французско-русский словарь выражений библейского происхождения, а опыт восстановления культурной памяти, без которой европейский текст, европейская литература и даже повседневная речь становятся частично непрозрачными. Уже подзаголовок книги задает ее масштаб: «Заимствования, фразеологизмы, цитаты, персонажи, аллюзии»; речь идет не об узком перечне идиом, а о целой системе смыслов, через которую Священное Писание веками входило во французский язык и затем продолжало жить в нем даже тогда, когда живая религиозная грамотность общества заметно ослабла. Само издательское описание формулирует задачу предельно точно: словарь включает французские слова и выражения, восходящие к Библии, дает их русские эквиваленты, помещает каждую единицу в «исторический, смысловой, идейный» библейский контекст и снабжает статьи комментарием, следующим традиционному христианскому богословскому толкованию . Поэтому перед нами труд, стоящий на пересечении филологии, библеистики, переводоведения, церковной истории и катехизического просвещения.

Исторический контекст появления этой книги особенно важен. Она вышла в 2006 году в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, то есть в постсоветский период, когда русскоязычная гуманитарная и церковная среда заново осваивала библейскую культуру не только как предмет веры, но и как основание европейской словесности. Автор прямо указывает, что советская эпоха «надолго отстранила народ и, соответственно, русский язык от Священного Писания», а в более широком европейском масштабе секуляризация привела к тому, что многие люди знают библейские сюжеты лишь через искусство, праздники и отдельные устойчивые выражения, часто уже не понимая их исходного смысла . Эта постановка проблемы делает словарь не технической подсобной книгой, а культурно-богословским ответом на кризис памяти. Жуковская исходит из того, что библеизм не является мертвым украшением речи: он несет в себе фрагмент мировоззрения, образа человека, представления о грехе, благодати, суде, милосердии, жертве, избрании, покаянии, надежде. Если переводчик или читатель не узнает этот источник, он теряет не только оттенок фразы, но и сам духовный нерв текста.

Главная богословская проблема книги состоит в том, как вернуть библейскому слову его контекст в культуре, где это слово часто продолжает звучать, но уже не узнается как библейское. В этом смысле метод Жуковской можно назвать герменевтикой возвращения: она берет французскую лексему, фразеологизм, цитату, имя или аллюзию и возвращает их к Писанию, затем показывает путь от библейского текста к церковному и национальному употреблению, а после этого предлагает русский эквивалент или переводческую стратегию. Важнейшее достоинство такого подхода в том, что словарь не ограничивается механическим соответствием «французское выражение — русский перевод». Автор понимает: библеизм живет не только в слове, но и в памяти сюжета. Поэтому, например, выражение может быть невозможно передать буквальным русским библеизмом, если аналогичная цитата в русском языке не стала общеупотребительной. Жуковская специально подчеркивает, что французский и русский словари библеизмов не совпадают, потому что на них повлияли разные конфессиональные, общественные и социолингвистические истории .

Во введении автор последовательно раскрывает логику работы. Сначала она показывает, что библейские эпизоды и персонажи прочно вошли в языки христианских народов, но их распространение зависит от истории церковной жизни, роли проповеди, богослужения, переводов Библии и общественного положения Церкви. Для Франции особенно важна католическая среда, где библеизмы усваивались не столько через самостоятельное чтение Писания всеми верующими, сколько через проповедь, псалтырь, молитвословы, мистерии, житийную литературу и церковное искусство. На этом фоне автор сравнивает французскую ситуацию с протестантскими англоязычными культурами, где с XVI века самостоятельное чтение Библии на родном языке сделало библейские цитаты значительно более частотными в речи, и с русской ситуацией, где особую роль сыграла церковнославянская форма выражений, вроде «ничтоже сумняшися» или «разверзлись хляби небесные» . Уже здесь видно, что Жуковская мыслит язык не автономно, а церковно-исторически: библеизм для нее есть след духовной практики народа.

Далее введение объясняет просветительскую цель словаря. Автор пишет, что книга рассчитана на пользователя, который может быть не знаком с Библией, но должен адекватно понять или перевести французскую единицу, выражение или аллюзию. Особенно важна здесь авторская формулировка: свободное употребление библеизмов, а главное понимание библейской аллюзии и скрытого сравнения «зачастую подразумевает знание исходного контекста и его традиционной интерпретации» . Это ключ к всей книге. Жуковская не просто объясняет, откуда произошло выражение; она показывает, каким богословским смыслом оно было насыщено. Поэтому словарь становится своеобразным мостом между филологическим комментарием и катехизисом. Его статьи нередко читаются как краткие библейско-богословские очерки, где переводчик получает не только значение слова, но и представление о ветхозаветной или новозаветной реальности, породившей это слово.

Особенно продуманной является типология библеизмов. Жуковская различает несколько слоев. Первый слой составляют слова и выражения, которые современный носитель воспринимает как обычные единицы языка и библейское происхождение которых выявляется лишь специальным этимологическим анализом. Во французском это, например, s’epancher, changer de couleur, à double tranchant, crier sur les toits; в русском — «всему свое время», «напрасный труд», «разрушить до основания» . Второй слой — более узнаваемые цитаты, образы и выражения, такие как porter sa croix, colosse aux pieds d’argile, rendre à César ce qui revient à César, «нет пророка в своем отечестве». Третий слой связан с библейскими персонажами и событиями как смысловыми узлами, вокруг которых группируются выражения, метафоры и аллюзии. Именно этот третий слой особенно важен для литературного анализа: чтобы понять намек на Иова, Давида, Иоанна Крестителя, Никодима или Ирода, переводчику нужно знать не только отдельную фразу, но и весь сюжетный ореол образа.

Основная часть книги представляет собой французско-русский комментированный словарь, организованный по алфавитно-тематическому принципу. Автор выбирает ключевое слово, которое объединяет статью либо формально, либо тематически; ключевым словом может быть и общеязыковая лексема, и собственно библейское понятие — Ange, Démon, Péché, Babel, Dieu, Ciel, Âme, Saint и другие . Такая структура оказывается удачной, потому что библейский язык сам по себе не сводится к линейному словнику: он образует гнезда смыслов. Например, вокруг Давида может возникать не только имя царя, но и арфа Давида, образ утешения, мотив избранничества, тема греха и покаяния, мессианская линия. Вокруг Иоанна Крестителя собираются «глас вопиющего в пустыне», «проповедовать в пустыне», «приготовить путь», «быть недостойным развязать ремень обуви». Поэтому словарь в своем лучшем виде не просто переводит, а реконструирует библейскую семантическую сеть.

Показательна уже одна из первых статей, посвященная Аврааму. Жуковская представляет его не только как историко-библейского персонажа, но как «отца верующих», образец праведности, послушания и доверия Богу. При объяснении выражения être dans le sein d’Abraham автор связывает его с местом пребывания праведников после смерти до Воскресения Христова; при разборе sacrifice d’Isaac показывает жертвоприношение Исаака как пример веры, в которой человек готов отдать Богу самое дорогое. Здесь видно, что словарь ориентирован не на нейтральную религиоведческую дистанцию, а на внутренне христианское понимание Писания. Это не недостаток, а жанровая особенность работы: автор сознательно следует традиционному христианскому толкованию и тем самым помогает читателю увидеть, почему выражение имеет именно такой духовный вес.

Статья об Адаме особенно важна богословски, потому что в ней кратко, но емко представлены творение человека, райское состояние, грехопадение, смертность, ветхий и новый человек. Автор объясняет, что Адам был создан «в состоянии праведности», жил «в общении с Творцом, в дружбе со всем животным миром» и имел призвание богосыновства, но нарушил заповедь послушания и стал смертным. Затем выражение dépouiller le vieil Adam раскрывается через апостольское противопоставление ветхого Адама и нового Адама — Христа, родоначальника нового человечества. Это один из примеров, где словарь фактически становится кратким догматическим комментарием: французский фразеологизм вводит читателя в антропологию грехопадения, сотериологию и учение об обожении .

Не менее значима статья adorer, где лингвистика непосредственно переходит в богословие. Жуковская показывает, что глагол adorer и выражение rendre un culte de latrie изначально были зарезервированы для отношения к Творцу: поклоняться можно только Богу. Поэтому по отношению к человеку или вещи употребление adorer, строго говоря, оказывается смещением в сторону idolâtrer, то есть обожествления недостойного объекта . В этой статье хорошо виден нравственный потенциал словаря. Он не просто говорит, как перевести «обожать»; он напоминает, что язык хранит след первой заповеди. Современное легкое «я обожаю» в таком контексте приобретает богословскую глубину: секуляризация не уничтожает сакральные значения мгновенно, а часто переводит их в область эмоциональной гиперболы.

Христологическое ядро словаря ярко проявляется в статье agneau. Жуковская соединяет ветхозаветный образ пасхального агнца с пророчеством Исайи о Страдающем Рабе Господнем и новозаветным свидетельством Иоанна Предтечи: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Автор объясняет, что выражение Agneau de Dieu означает прежде всего Иисуса Христа, а затем уже символ чистоты и кротости; Agneau parmi les loups раскрывается через слова Христа, посылающего учеников «как овец среди волков» . Этот пример показывает сильнейшую сторону книги: она не дробит Библию на отдельные цитаты, а видит типологическую связь Ветхого и Нового Заветов. Пасха, жертва, кровь, искупление, кротость, страдание за других — все это входит в смысл одного французского слова agneau, если оно употребляется как библеизм.

Статьи, связанные с любовью, также демонстрируют богословскую чувствительность автора. В статье aimer приводятся ключевые заповеди: «Возлюби ближнего как самого себя», «Любите врагов ваших», «Любите друг друга». Жуковская показывает, что Христос не просто повторяет ветхозаветную норму, а усиливает ее, доводя закон до совершенства: речь идет уже не только об отказе от мести, но о любви к врагам и молитве за гонителей . В словаре это особенно ценно потому, что французская лексика любви, столь широко используемая в светской культуре, возвращается к своему евангельскому измерению. Любовь предстает не просто чувством, а заповедью, путем богоподобия, формой участия в жизни Бога.

Отдельного внимания заслуживает сравнительный аспект книги. Жуковская постоянно показывает, что наличие библейского источника еще не гарантирует совпадения идиоматических значений во французском и русском языках. Иногда французский библеизм имеет русский аналог: Arche de Noé — Ноев ковчег, David et Goliath — Давид и Голиаф, bâtir sur le sable — строить на песке. Но иногда буквальный перевод оказывается непригоден, потому что соответствующий библеизм не вошел в общеупотребительный русский язык или имеет другой оттенок. Автор приводит пример sepulcres blanchis, где точное евангельское выражение существует, но не всегда функционирует как привычный русский эквивалент. Она также показывает, что на одну тему разные языки могут закреплять разные выражения, например французское ouverture du septième sceau и русское «за семью печатями» . Для переводчика это принципиально: перевод библеизма требует не механической буквальности, а культурной эквивалентности.

Книга особенно ценна для пастырей и проповедников, потому что помогает увидеть, как глубоко библейские образы укоренены в европейском сознании и как часто современный человек живет внутри обломков христианского языка, сам того не сознавая. Проповедник, работающий с образованной аудиторией, может использовать этот словарь как источник для объяснения того, почему выражения вроде «нести свой крест», «строить на песке», «камень преткновения», «блудный сын», «агнец среди волков» не являются просто красивыми метафорами, а несут в себе богословское содержание. Для студентов богословия труд полезен как упражнение в библейской герменевтике: он показывает, что Писание продолжает действовать в языке через цитату, аллюзию, имя, сюжет, пословицу, и что богослов обязан слышать эти отголоски. Для филологов и переводчиков книга практически необходима, поскольку учит различать прямой перевод, русский библейский эквивалент, описательный оборот и ситуацию, где нужно передать не слово, а культурный эффект. Для мирян, интересующихся Писанием, словарь может стать необычной формой библейского образования: читатель входит в Библию не по порядку канона, а через живые следы ее присутствия в языке.

Сильные стороны труда очевидны. Прежде всего, это редкое соединение филологической тщательности и церковной ответственности. Автор не довольствуется словарной фиксацией, а стремится объяснить смысл, контекст и богословскую нагрузку выражения. Кроме того, словарь обладает ясно осознанной просветительской миссией: Жуковская надеется, что он не только позволит понять и перевести библеизм, но и «расширит кругозор», даст почувствовать «дыхание отдаленной эпохи, дух и поэзию» библейского памятника . Еще одно достоинство — сравнительная перспектива между французским и русским языками, которая защищает переводчика от ложной уверенности, будто всякий библеизм легко переносим из одной христианской культуры в другую. Наконец, особенно ценна православная установка комментариев: автор опирается на традиционное толкование, на Лопухина, богословские словари, церковные консультации, и при этом не замыкается в конфессиональной изоляции, учитывая католическую французскую традицию, Вульгату, TOB и особенности французской религиозной культуры.

Однако конструктивная критика также необходима. Во-первых, сама форма словаря ограничивает глубину богословского анализа. Даже самые удачные статьи неизбежно сжаты: они дают ориентир, но не могут заменить современную экзегезу, историко-критический анализ, патристическую рецепцию или полноценное догматическое рассмотрение темы. Автор честно признает, что не является специалистом в области теологии, и благодарит богословов за помощь ; это честность заслуживает уважения, но читатель должен понимать пределы жанра. Во-вторых, ориентация на традиционные источники, особенно на Лопухина и классические энциклопедии, делает книгу надежной в церковно-просветительском отношении, но местами несколько консервативной с точки зрения современной библеистики. Для задач словаря это оправдано, но для академического богословского клуба важно помнить, что некоторые вопросы происхождения, канона, межтекстовых связей и истории рецепции сегодня могли бы быть раскрыты шире.

В-третьих, поскольку словарь сознательно включает выражения, строго говоря, не всегда являющиеся библеизмами, границы материала иногда становятся весьма широкими. Автор сама объясняет, что ей важно вписать привычное выражение в более широкий культурный и религиозный контекст, даже если связь со Священным Писанием основана лишь на лексеме или поздней традиции . Это решение плодотворно педагогически, но методологически требует осторожности: слишком широкое понимание библеизма может размывать различие между прямой цитатой, церковной формулой, культурной аллюзией, поздним фразеологизмом и просто выражением с религиозной окраской. В-четвертых, словарь, естественно, отражает состояние начала 2000-х годов; с тех пор изменились и переводческие практики, и цифровые корпуса, и уровень доступности французских текстов, поэтому будущему исследователю хотелось бы видеть расширенное издание с корпусными примерами употребления, указанием частотности и большим количеством литературных контекстов.

Тем не менее эти ограничения не отменяют главного: труд Жуковской является редким примером того, как словарь может стать актом культурного и богословского восстановления. Он напоминает, что европейские языки не нейтральны: они веками формировались под воздействием Писания, богослужения, проповеди, догмата, искусства и народного благочестия. Когда современный читатель встречает библеизм и не узнает его, он сталкивается не просто с пробелом в словаре, а с разрывом традиции. Жуковская пытается этот разрыв зашить. Ее книга учит читать медленнее, переводить ответственнее, слышать в слове его происхождение и не отделять филологию от духовной истории. Для богословского клуба такая рецензируемая работа важна именно потому, что она показывает: борьба за понимание Писания происходит не только в кафедральной экзегезе и не только в храмовой проповеди, но и в словаре, в переводческом решении, в точности комментария, в способности распознать за французской идиомой библейский образ. «Библеизмы французского языка» — это книга о том, как Библия продолжает говорить в культуре даже тогда, когда культура уже не всегда помнит, чей голос в ней звучит.