Обзор книги о. Михала Беднажа «Прежде, чем начнёшь читать Библию»

Появление русскоязычного издания труда польского римско-католического богослова о. Михала Беднажа «Прежде, чем начнёшь читать Библию», опубликованного в Оренбурге в 2012 году при содействии немецкой благотворительной акции «Реновабис», представляет собой примечательное событие для широкого круга христианских интеллектуалов. Эта книга является переводом оригинального труда, выпущенного издательством «Библос» в Тарнуве в 1997 году, и отражает глубокий пастырский и научный опыт автора, призванный ответить на вызовы современной библейской неграмотности и гиперкритицизма. Главная проблема, которую стремится решить исследователь, заключается в преодолении интеллектуального и духовного отчуждения между современным человеком и текстом Священного Писания, который часто воспринимается как архаичный, непонятный или даже морально противоречивый. Основной метод аргументации автора сочетает в себе строгую академическую библеистику, данные библейской археологии, историю религий и пастырскую герменевтику, что позволяет ему рассматривать Библию одновременно в двух измерениях — как богодухновенное Слово Бога и как человеческий текст, обусловленный конкретной исторической эпохой, языком и культурой.

Развёртывая свою мысль, о. Михал Беднаж в первой части книги подробно анализирует, почему Библия является трудной для понимания книгой, несмотря на её статус абсолютного мирового бестселлера, переведенного полностью или частично на тысячи языков. Он последовательно знакомит читателя со сложной структурой библейского канона, состоящего из 73 книг, написанных изначально на еврейском, арамейском и греческом языках на протяжении многих веков. Автор предлагает подробный обзор Ветхого Завета, распределяя его на Пятикнижие, исторические книги, труд летописца, Маккавейские книги, пророческую литературу, Псалтирь и книги премудрости, демонстрируя религиозный и дидактический замысел каждого жанра. Переходя к Новому Завету, исследователь канонически классифицирует его тексты на исторические, дидактические и пророческо-апокалиптические, подчёркивая, что их первоочередной целью является не создание хронологической биографии Иисуса Христа, а передача спасительной вести и раскрытие тайны Царства Божого в истории.

Центральное место в богословской концепции Беднажа занимает доктрина о богодухновенности Писания, где Библия предстает не просто сборником моральных максим, а личным письмом Бога к человеку, назначенным из любви. Автор интегрирует в ткань своего исследования глубокую мысль святого Григория Великого, которая служит ключом к пониманию сакрального измерения книги: «Что есть Священное Писание, как не письмо Бога всемогущего к своему творению? ... Научись открывать любовь Бога в Его словах». При этом исследователь предостерегает от упрощенного представления о Боге как о земном монархе, напоминая о Его трансцендентной тайне, которая не вмещается ни в какие людские схемы. Ссылаясь на учение Второго Ватиканского Собора и Фомы Аквинского, он рассматривает разные типы видений и пути передачи божественной истины через человеческий разум и воображение, демонстрируя, что божественное Откровение всегда представляет собой органическую целостность содержания и формы. Для иллюстрации этого соотношения формы и глубокого богословского содержания автор приводит образы спасения и счастья в Библии, такие как совместная трапеза, эсхатологический мир и Небесный Иерусалим, замечая, что «Бог избрал немочь слов людских, чтоб через них открыться, как избрал для Сына Своего смирение и нищету яслей».

Важным герменевтическим шагом в труде является анализ Библии как «другого мира» — исторического, географического, климатического и языкового пространства древнего Ближнего Востока. О. Михал Беднаж мастерски раскрывает суть понятия бовественной педагогики, объясняя, что Бог открывается человеку постепенно, принимая его в состоянии греховности и поэтапно воспитывая его моральное сознание. Это позволяет автору снять смущение современного читателя перед шокирующими или жестокими страницами Ветхого Завета, такими как многоженство патриархов, ветхозаветное право мести или суровые предписания закона талиона. Он показывает эволюцию моральных принципов от неукротимой дикой мести Ламеха до ограничительной справедливости «око за око», которая в конечном итоге подготовила почву для радикальной заповеди Христа о любви к врагам, а также эволюцию института брака и постепенное раскрытие истины о загробной жизни и воскресении.

Особое внимание в рецензируемой монографии уделено природе библейских исторических сказаний, где автор решительно отвергает попытки оценивать древние тексты по критериям современной позитивистской историографии. Он доказывает, что именно Израиль задолго до Геродота создал уникальную концепцию исторического нарратива, основанную на принципе причинно-следственных связей под руководством Божьего Провидения, причем библейская история отличается удивительной объективностью, поскольку не замалчивает грехи и ошибки даже своих самых выдающихся царей, таких как Давид или Соломон. Исследователь подробно останавливается на дидактическом характере древней истории и библейском жанре мидраша, где семитское понимание истины как верности и надежности преобладает над мелкой эмпирической точностью. Богодухновенные авторы свободно меняли хронологию, усиливали детали или вкладывали речи в уста героев, поскольку их целью было не хроникёрство, а раскрытие спасительного богословского смысла событий.

Последующие разделы первой части посвящены библейской археологии и её значению для защиты и глубокого понимания Священного Писания. Автор предлагает обстоятельный очерк истории археологических исследований в Палестине, начиная от паломничества святой Елены и экспедиции Наполеона до научных методов Эдварда Робинсона, Уильяма Петри, Уильяма Олбрайта, Кетлин Кеньон и Ролана де Во. Он демонстрирует, как археология непосредственно подтверждает библейские данные на примере туннеля Езекии, остатков города Фирца, Овечей купальни в Иерусалиме или восьмигранной церкви над домом апостола Петра в Капернауме. Более того, юридические тексты из Нузи и кодекс Хаммурапи опосредованно доказывают аутентичность бытовых и брачных обычаев эпохи патриархов, а находка распятого человека на Гиват-ха-Мивтар сняла кабинетные упрёки относительно неисторичности евангельских рассказов о погребении казнённых. Завершая первую часть, Беднаж обращается к проблему взаимоотношений Библии и естествознания, анализируя наивную ветхозаветную космологию и исторические конфликты эпохи Галилея и Коперника. Ссылаясь на энциклику папы Льва XIII Providentissimus Deus, святого Августина и Фому Аквинского, он формулирует фундаментальный принцип отказа от конкордизма, констатируя, что Библия — это не научный трактат и не естественная история, а священная история, несущая религиозные истины или истины веры. Эту позицию прекрасно подтверждает приведенная в тексте известная максима кардинала Барония о том, что «желанием Святого Духа было научить нас, как идти на небо, а не как ходит небо».

Вторая часть труда представляет собой практический путеводитель, посвященный экзистенциальному измерению чтения Священного Писания. Библейская мудрость определяется автором не как абстрактное интеллектуальное знание, а как жизненное спасительное знание, определяющее конкретное поведение человека. Исследователь подчеркивает, что в Писании Бог открывает Себя через понятные человеку общественные и семейные образы царя, судьи, пастыря и отца, призывая каждого верующего к личной встрече со Словом. Для успешности этой встречи Беднаж требует от читателя формирования определенных внутренних установок, среди которых ключевыми являются глубокая вера, любовь, внутреннее умиротворение и покой, открытость сердца, духовная чистота и глубокое смирение. Чтение должно носить глубоко молитвенный характер, опираясь на безупречные библейские образцы, прежде всего на Псалтирь и новозаветную молитву Господню. В качестве примера для подражания автор подробно описывает еврейскую традицию глубокого почитания свитков Торы, раскрывая значение школ шедер и ешива, обряда Бар-Мицва и литургического почитания Арон ха-Кодеш во время праздников Шавуот и Симхат-Тора, где религиозный энтузиазм, по свидетельствам о. Бруно Хуссара, достигает своего мистического апогея.

Продолжая тему церковного почитания Библии, о. Михал Беднаж анализирует официальные документы Церкви, в частности постановления Второго Ватиканского Собора, и литургические жесты почтения во время святой мессы, а также традиции интронизации Писания и семейного чтения в сочельник Рождества. Он настаивает на необходимости чтения Библии в общине Церкви и в единстве с её живым Преданием, предостерегая от опасности радикального субъективизма и напоминая слова А. Швидеркувны о том, что главное — это согласовать свою жизнь со Священным Писанием, а не наоборот, как иногда случается, когда кто-то пытается подогнать слова Библии под свою жизнь. Для преодоления интеллектуальных трудностей автор рекомендует коллективные формы работы, подробно разбирая три основных метода: классический монастырский метод Lectio Divina в четыре этапа Гуго Цистерцианца, актуализированный кардиналом Карло Мартини, пастырские библейские кружки для молодежи и метод бразильского кармелита Карла Местерса, предлагающий начинать библейскую встречу с «чтения жизни» и через текст находить ответы на экзистенциальные вопросы современности. Завершается книга практическим советами относительно индивидуального систематического чтения, где предлагаются различные планы освоения канона, методы активной работы с текстом при помощи карандаша и карт, а также переход от интеллектуальной медитации к молчаливому созерцанию Христа.

Анализируя целевую аудиторию данной работы, следует отметить её удивительную универсальность, что делает её ценной для различных категорий читателей в рамках богословского клуба. Наибольшую пользу от этого исследования получат пастыри и катехизаторы, которые найдут здесь богатый методологический материал для организации библейских кружков и оживления приходской жизни с помощью методов совместного чтения. Для студентов академического богословия и семинаристов книга послужит прекрасным пропедевтическим введением в библейскую герменевтику, текстологию и библейскую археологию, закладывая здоровый методологический фундамент для дальнейших научных изысканий. Вместе с тем, книга о. Михала Беднажа незаменима для мирян, ищущих глубоких, интеллектуально честных ответов на сложные вопросы веры, стремящихся преодолеть внутренние сомнения и выйти за рамки наивного буквоедства или деструктивного скептицизма. Специалисты по истории Церкви и библейской археологии также найдут в данном труде качественно структурированный хронологический обзор развития палестиноведения, демонстрирующий сложный путь взаимодействия между светской наукой и церковным магистериумом.

Осуществляя критический анализ работы, необходимо прежде всего отметить её несомненные сильные стороны, заслуживающие высочайшей оценки богословского сообщества. Главным преимуществом книги является её способность говорить о чрезвычайно сложных академических проблемах — таких как документальная гипотеза происхождения Пятикнижия, жанровое разнообразие мидрашей или тонкости стратиграфического метода в археологии — доступным, живым языком, не теряющим при этом научной строгости. Автор демонстрирует высокий уровень интеллектуальной честности, не пытаясь затушевать или проигнорировать сложные либо противоречивые места в Писании, а вместо этого предлагая для них убедительное герменевтическое решение через концепцию божественной педагогики и историко-культурного контекста. Интеграция междисциплинарных данных, в частности подробный разбор юридических документов из Нузи и палеографических особенностей Силоамской надписи, делает его аргументацию фундаментальной и доказательной. Кроме того, труд Беднажа лишен сухого аскетичного академизма; он органично сочетает научный анализ с пастырским попечением, превращая каждое теоретическое положение в практический импульс для углубления личной духовной жизни верующего.

Наряду с очевидными преимуществами, работа содержит и некоторые слабые места, требующие конструктивной богословской критики. С точки зрения академической догматики, автор местами слишком лаконично очерчивает сложные теологические вопросы, такие как метафизическая природа богодухновенности или богочеловеческая синергия библейского текста, ограничиваясь преимущественно психологическими и литературными аналогиями. Также в разделах, посвященных библейской археологии и естественным наукам, Беднаж фокусируется почти исключительно на римско-католическом контексте и документах папского магистериума, оставляя без внимания богатую православную и протестантскую герменевтические традиции XX века, что несколько сужает экуменический потенциал книги для межконфессиональных богословских клубов. Некоторые критические аргументы автора, в частности относительно жанровой природы Книги пророка Ионы как исключительно литературного вымысла, изложены слишком категорично и без надлежащего привлечения альтернативных традиционных толковых школ, что может вызвать методологическое несогласие у более консервативных исследователей. Наконец, практические рекомендации по индивидуальному чтению, хотя и являются чрезвычайно полезными, местами страдают от излишней схематизации, которая не всегда учитывает духовную и интеллектуальную специфику христиан восточной литургической традиции. Подводя итог, книга о. Михала Беднажа «Прежде, чем начнёшь читать Библию» предстает как монументальный, глубокий и чрезвычайно своевременный труд, который успешно выполняет роль интеллектуального моста между строгой библейской наукой и живой верой церковной общины. Несмотря на определенные конфессиональные ограничения и лаконичность в раскрытии некоторых сугубо догматических вопросов, это исследование предлагает целостную, сбалансированную и пастырски выверенную систему освоения Священного Писания. Она учит читателя не просто механически воспринимать текст, а вступать в глубокий, смиренный и молитвенный диалог с живым Богом, чье Слово продолжает звучать сквозь века, превращая человеческую историю в пространство спасения.