Обзор книги Ренарта Шарипова и Александра Иликаева "Мифы тюрков"

Монографическое исследование Ренарта Шарипова и Александра Иликаева представляет собой монументальный труд на стыке культурной антропологии, компаративистского религиоведения и фольклористики, посвященный детальной реконструкции и систематизации тюркского мифопоэтического наследия. Историко-богословский и философский контекст рецензируемой работы обусловлен необходимостью преодоления устоявшихся евроцентричных и оседло-центричных стереотипов, которые на протяжении долгого времени маргинализировали духовную культуру кочевых цивилизаций Евразии. Авторы обращаются к так называемой черной легенде, искажающей саму суть кочевого образа жизни и сводящей богатейшую степную культуру к примитивному паразитическому существованию. Фокусируя внимание на подлинной евразийской идентичности, охватывающей колоссальный географический ареал от Якутии до Средиземноморья, исследователи применяют комплексный сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить инвариантные мифологические структуры, укорененные в эпохе былой этноязыковой общности. Научная глубина аргументации авторов подкрепляется опорой на классические труды дешифровщиков древнетюркской руники Вильгельма Томсена и Василия Радлова, а также на глубокий анализ фундаментальных текстовых источников, таких как древнеуйгурский памятник манихейского происхождения, буддийские сутры и сибирские шаманские заклинания. Анализируя феномен перехода от варварства к цивилизации, авторы органично встраивают в контекст исследования тезис о том, что «высшая ступень варварства, как известно, начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию в результате изобретения буквенного письма и применения его для записывания словесного творчества», наглядно демонстрируя высочайший уровень оригинальной текстовой и ментальной культуры коктюрков.

Последовательно разворачивая панораму тюркского макрокосма, авторы предлагают читателю глубокий построчный и поглавный анализ верований, начиная с феномена многообразия этногенетических преданий. В центре внимания исследователей оказывается фундаментальный дуализм тотемных первопредков, где священный образ оленя или золотогорогой лани, выступающий в качестве древней прародительницы и духа земли, вступает в символическое соперничество со столь же устойчивым архетипом небесного волка. Подробно разбирается знаменитый этногенетический миф о царевиче Ашина, вскормленном волчицей в священной пещере Тянь-Шаня, ставшей лоном для зарождения новой правящей династии. Этот сюжет рассматривается не просто как изолированная кочевая легенда, а как универсальный культурный код, имеющий прямые параллели в индоевропейских традициях и оказавший глубокое влияние на восточнославянский фольклор. Важнейшей вехой исследования становится разбор культа Тенгри как верховного небесного божества, причем авторы убедительно доказывают, что доисламские верования степняков не сводились к упрощенному монотеизму, а представляли собой сложную политеистическую систему. Символическим ключом к пониманию этой системы служит великая надпись в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина: «Когда было создано голубое небо над головой и бурая земля под ним, между ними возник род людской». Эта руническая максима фиксирует изначальную трехчастную структуру мироздания, где каган выступает земным наместником и сыном синего неба, наделенным сакральной жизненной силой и духовной мощью.

Особое внимание в книге уделено космогоническим концепциям сотворения мира и человека, зафиксированным у различных тюркских этносов, принявших ислам или христианство, но удержавших архаическую основу верований. Рассматривая башкирские, татарские, чувашские и алтайские предания, авторы реконструируют мифы о дуалистических демиургах, действующих в облике водоплавающих птиц, уток или гусей, посреди изначального всемирного океана. В этих сюжетах такие фигуры, как Ульгень и Эрлик, или Очурманы и Чаган-Шукуты, выступают как братья-соперники, где один созидает сушу по велению Белой Матери, а второй, движимый гордыней, утаивает землю во рту, что приводит к появлению болот, гор и неровностей ландшафта. Примечательно, что древние «представления древних тюрков о вертикальном и горизонтальном устройстве мира отразились уже в древнетюркских рунических надписях», определяя пространственную ориентацию каганских шатров на восток, навстречу рождающемуся солнцу. Авторы детально анализируют башкирский и согдийский пласты верований, где верховный пантеон предстает во всем многообразии локальных господ, управляющих природными стихиями. Описывая древнюю религию башкир, исследователи ссылаются на свидетельства Ибн-Фадлана, отмечавшего, что у них почитался «господин, который в небе, самый больший из них, но только он объединяется с ними в согласии, и каждый из них одобряет то, что делает его сотоварищ». Этот синкретизм природного политеизма и тенгрианства дополняется самобытной астральной мифологией, объясняющей происхождение Млечного Пути как Дороги Птиц, а Полярной звезды — как Железного или Золотого кола, вбитого Тенгри в сердцевину космоса для стабилизации неба и земли после космической катастрофы.

В главе, посвященной представлениям о любви, материнстве и хтонической природе женского божества, авторы детально реконструируют многогранный образ Умай. Богиня любви и плодородия рассматривается в неразрывной связи с ее сестрой От-эне, матерью огня и хранительницей семейного очага. Умай ведает деторождением, наделяет новорожденных судом и душой, а ее земным эквивалентом выступает супруга кагана — катун. Охранительные функции богини распространялись не только на младенцев, но и на яростных воинов, чьи души она, подобно скандинавским валькириям, возносила в небесные чертоги. Особое значение имеет анализ заговорных традиций, где «Да не исчезнет весь тюркский народ, да будет он народом», провозглашают Тенгри и Священная Земля-Вода, утверждая вечную заботу божественного начала о сохранении степной цивилизации. Женская природа тюркского космоса раскрывается через дуализм Умай, которая имеет как светлую, солярную ипостась со златыми локонами-лучами, так и темную, карательную функцию Черной Умай, насылающей болезни на детей за нарушение сакральных запретов. Авторы прослеживают глубокую взаимосвязь образа Умай с символикой пещеры, горы, птицы-лебеди и раковины каури, усматривая в этом отголоски древнейшего матриархата, сохранявшегося в Волго-Уральском регионе вплоть до позднего Средневековья.

Завершающие разделы монографии посвящены эсхатологическим построениям и эволюции тюркского героического эпоса. Владыка подземного мира Эрлик, чья фигура в поздней традиции неоправданно демонизировалась под влиянием монотеистических религий, предстает как полноправный участник космогенеза, обладающий бычьей или свиной головой и восседающий на серебряном троне в железном дворце у берегов слезной реки Тойбодым. Детально расписаны функции его девяти черных сыновей, покровителей металлургии и разрушения, и девяти черных дочерей, соблазняющих шаманов во время их трансцендентных путешествий в нижний мир. Переход от чистой мифологии к героическому эпосу авторы демонстрируют на примере сказаний об Алпамыше, Урал-батыре, Заятуляке и вещем шамане Коркуте, ищущем бессмертия на водах Сырдарьи. Эпическая тетралогия рассматривается как процесс постепенной демифологизации, где древние боги превращаются в богатырей-алыпов, преобразующих ландшафт и утверждающих законы социальной справедливости.

Рецензируемый труд принесет неоценимую пользу академическому сообществу, включая историков, религиоведов, этнологов и филологов-компаративистов, поскольку он предоставляет глубокий методологический инструментарий для деконструкции мифологических текстов. В то же время книга будет чрезвычайно полезна для студентов богословских и гуманитарных факультетов, а также для широкого круга читателей, стремящихся понять ментальные истоки евразийского единства. Несомненным достоинством монографии является ее интегративный характер, позволяющий увидеть общность мифологической карты от Алтая до Дуная. Авторам удалось блестяще совместить строгость академического анализа с доступностью изложения, создав целостное полотно тюркской космологии. Однако, с точки зрения строгой академической науки, научно-популярный формат издания накладывает определенные ограничения, выражающиеся в сознательном минимизировании детального научно-критического аппарата и постраничных ссылок в первых главах. Некоторые сравнительные параллели с германской или шумерской традициями могут показаться избыточно смелыми и требующими дополнительных лингвистических обоснований. Тем не менее, данная работа Шарипова и Иликаева является выдающимся вкладом в современную отечественную тюркологию, закладывающим прочный фундамент для дальнейших междисциплинарных исследований духовной культуры Восточной Европы и Сибири.