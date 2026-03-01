Обзор книги С. А. Глузмана «Деньги в мифологическом сознании человека: вчера и сегодня»

Книга С. А. Глузмана «Деньги в мифологическом сознании человека: вчера и сегодня» — это серьёзное исследование на стыке психологии, культурологии, философии и истории идей, посвящённое феномену денег не как экономической категории, а как архетипическому образу, укоренённому в мифологическом сознании человечества. Издание Санкт-Петербургского государственного университета 2007 года (192 страницы) сразу задаёт академический тон: книга выходит по постановлению редакционно-издательского совета факультета психологии, рецензирована специалистами в области психологии и культурологии. Это не публицистика о богатстве и бедности и не экономический трактат о финансовых системах, а попытка понять деньги как культурный миф, как психологический символ и как «абсолют», трансформирующий человеческое сознание.

Уже в первой главе автор формулирует проблему: деньги традиционно принадлежат сфере экономики, однако существует «внутреннее, интимное отношение человека к деньгам», не поддающееся измерению стандартными психологическими инструментами. Деньги трудно сравнить с чем-либо — они универсальный эквивалент, но в психике приобретают характер Абсолюта. Глузман пишет о «черном ящике» психологии денег: невозможно создать шкалу, которая измерит подлинное внутреннее переживание человека по отношению к богатству или бедности. В этом смысле он предлагает неожиданный поворот: единственным ключом к пониманию психологического образа денег может быть мифологический анализ. Деньги, по мысли автора, существуют в сознании как архетип, как мифологическая структура, а значит, их следует исследовать через язык мифологии.

Вторая глава посвящена самой природе мифа. Глузман систематизирует черты мифологического мышления: повторяемость, ирреальность, проявленность в реальности, эстетическая замкнутость, катарсичность, трагичность, пророческий характер. Он подробно анализирует, как миф создаёт пространство человеческой души, как он объединяет внутреннее и внешнее, как он формирует исторические процессы. Примеры из античности, христианства, ислама, коммунистической идеологии демонстрируют, что мифы не исчезают, а трансформируются, принимая новые формы. Особенно интересен анализ коммунистической идеологии как нового коллективного мифа, который попытался демифологизировать общество, но сам превратился в мифологическую систему с собственными «святыми», «иконами» и эсхатологией.

Третья глава сопоставляет архаическую и постархаическую мифологию. В архаическом мифе человек — второстепенный герой, подчинённый року, тогда как в христианской традиции человек становится центральной фигурой космической драмы. Это различие важно для понимания трансформации отношения к деньгам: в архаике материальные блага встроены в цикл судьбы и рока, а в новой мифологии деньги становятся частью морального выбора. Время в архаическом мифе движется по нисходящей (от золотого века к железному), а в постархаическом — устремлено к апокалиптическому завершению. Эти различия подготавливают почву для анализа денег как мифологического сюжета.

В четвёртой и пятой главах автор переходит непосредственно к деньгам. В архаической мифологии деньги связаны с дарами богов, жертвоприношением, сакральным обменом. Деньги появляются как элемент ритуала и власти. В христианской мифологии они приобретают двойственную природу: с одной стороны, это средство, с другой — искушение. Глузман показывает, что в библейской традиции деньги становятся маркером духовного состояния человека, символом испытания. Он обращается к теме Иуды, к притче о талантах, к образу золотого тельца как архетипа идолопоклонства.

Шестая глава — «Деньги в исторической перспективе» — прослеживает эволюцию денежного символа от античности до современности. Автор анализирует переход от материального золота к абстрактным финансовым инструментам, показывая, как вместе с экономическими изменениями трансформируется и мифологический образ денег. Деньги становятся не просто средством обмена, а знаком силы, власти, свободы и одновременно зависимости.

Седьмая и восьмая главы посвящены литературному мифу денег. Глузман обращается к мировой художественной литературе, демонстрируя, что «денежные» сюжеты почти всегда трагичны и предсказуемы: деньги разрушают, искушают, извращают, но редко приносят подлинное счастье. От Бальзака и Достоевского до современных авторов деньги в литературе выступают как персонаж, как самостоятельная сила, подчиняющая себе человека.

Девятая глава — «Человек власти. Человек денег» — анализирует взаимосвязь политической и финансовой власти. Автор исследует, как в массовом сознании деньги превращаются в символ власти, а власть — в символ денег. Здесь особенно заметна междисциплинарность книги: психология переплетается с политологией и философией.

Десятая глава — «Психология, мифология, эстетика экономического мышления» — подводит итог, рассматривая экономическое поведение как эстетический и мифологический феномен. Глузман предлагает видеть в экономическом мышлении не только рациональный расчёт, но и глубинные архетипические структуры.

Рецензируя книгу, необходимо отметить её интеллектуальную насыщенность и смелость постановки проблемы. Автор предлагает оригинальный взгляд: деньги — это не только экономический инструмент, но и мифологический символ, формирующий коллективное бессознательное. Работа демонстрирует широкий кругозор, умение работать с философскими, литературными и историческими источниками.

Сильной стороной книги является её концептуальная цельность. Глузман не просто перечисляет факты, а строит целостную модель понимания денег как мифа. Интересен и междисциплинарный подход: психология соединяется с культурологией, историей, философией. Книга написана академическим языком, но остаётся доступной для широкого круга читателей.

Однако есть и критические замечания. Во-первых, метод мифологического анализа может показаться слишком широким и метафорическим. Не всегда очевидно, где заканчивается строгий научный анализ и начинается философская интерпретация. Во-вторых, книга почти не опирается на эмпирические исследования современной экономической психологии; она работает преимущественно с текстами и культурными образами. Это делает её более философской, чем психологической в узком научном смысле. В-третьих, объём исторического материала иногда перегружает основную линию аргументации.

Отзывы о книге в академической среде подчёркивают её новизну и междисциплинарность. Она интересна не только психологам, но и экономистам, культурологам, философам. Для широкой аудитории книга может стать неожиданным открытием: деньги предстают не как сухая экономическая категория, а как живой символ, формирующий судьбы людей и народов.

В целом «Деньги в мифологическом сознании человека: вчера и сегодня» — это глубокое размышление о роли денег в человеческой истории и психике. Книга не даёт готовых рецептов и не предлагает простых ответов, но заставляет задуматься о том, какие мифы мы создаём вокруг денег и как эти мифы управляют нашей жизнью.