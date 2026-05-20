Огляд книги Даєн Ланберг «Страждання і серце Бога»

Праця Даєн Ланберг «Страждання і серце Бога» є однією з тих книжок, які важко назвати просто посібником із душепіклування чи християнської психології. Це радше богословсько-пастирське свідчення, народжене сорокарічним досвідом слухання людей, чиї життя були зруйновані насильством, сексуальним зловживанням, війною, геноцидом, домашнім терором, церковною байдужістю та духовною маніпуляцією. Уже у вступі авторка формулює ключовий нерв усієї книги: вона писала її як результат «сорока років вислуховування людей, що постраждали і зазнали душевних травм», і цей досвід став для неї не лише професійною школою, а й місцем зустрічі з Божою присутністю серед руїн людської душі. Саме тому головне питання книги не зводиться до технічного: як консультувати травмовану людину? Воно набагато глибше: де Бог у травмі, що чинить Христос посеред людського зла і якою має бути Церква, якщо вона справді є тілом Втіленого Бога?

Богословський контекст книги визначається напругою між двома реальностями: реальністю радикального людського зла і реальністю серця Бога, явленого у Христі. Ланберг не пише абстрактної теодицеї, не намагається раціонально «виправдати» Бога перед лицем страждання, не пропонує легких відповідей і не перетворює травму на ілюстрацію для проповіді. Її метод інший: вона починає з уважного слухання жертв, потім називає зло своїм іменем, далі показує, як травма руйнує тіло, пам’ять, стосунки, віру і здатність людини бути собою, і лише після цього вводить христологічний вимір: Христос не стоїть над стражданням як сторонній спостерігач, а входить у нього як Страдник-Слуга. Одна з найсильніших фраз книги звучить майже як програмна теза: «Шукайте Його серед руїн, в яких опинилися інші і ви». У цьому реченні зосереджена вся богословська інтуїція Ланберг: Бог не обминає руїни, не соромиться зламаних тіл і душ, не наказує стражденним мовчати, а приходить саме туди, де людська гідність була розтоптана.

Перші розділи книги розкривають травму як територію служіння. Ланберг починає не з кабінету психотерапевта, а з фортеці Кейп-Кост у Гані, де під каплицею, в якій співали псалми, молилися і поклонялися Богові, у підземеллях утримували закутих у кайдани рабів. Цей образ стає для неї символом церковної сліпоти: релігійна мова може звучати «згори», тоді як під ногами віруючих відбувається пекло. Авторка робить із цього не історичний, а еклезіологічний висновок: якщо Церква поклоняється Богові над підземеллям чужого болю, не спускаючись униз, вона поклоняється не Богові Святого Письма, а власній релігійній безпеці. Саме тут з’являється одна з центральних думок книги: «психотравма — найбільше місіонерське поле двадцять першого століття». Це не риторичне перебільшення. Для Ланберг травма є місцем, де перевіряється правдивість богослов’я, автентичність поклоніння і реальність християнського співчуття.

Другий розділ розвиває тему співучасті. На прикладі геноциду в Руанді авторка показує, що зло не завжди приходить у вигляді відвертого безбожництва; інколи воно входить у церковні будівлі, користується мовою віри, прикривається авторитетом традиції і перетворює «братів» на «тарганів». Ланберг дуже точно описує механізм дегуманізації: спочатку інший стає «вони», потім «не такими, як ми», потім меншовартісними, а зрештою такими, кого можна знищити. Її богословська сила полягає в тому, що вона не дозволяє читачеві сховатися за дистанцією: Руанда, рабство, сексуальне насильство, домашній терор і церковні зловживання є різними проявами однієї глибокої проблеми — людське серце здатне нормалізувати зло, якщо воно перестає бачити в іншому образ Божий.

У розділах про психологію зла, гріховності та страждання Ланберг демонструє рідкісну для популярної християнської літератури тверезість. Вона не романтизує страждання і не називає травму «благословенням». Навпаки, вона показує, що травма є наслідком вторгнення зла у цілісність людської особистості. Водночас вона не розриває психологічний і духовний виміри: зло має психологічні наслідки, але його корінь не вичерпується психіатричними категоріями. Гріх для неї не є лише порушенням правила; це сила, яка нищить, спотворює, розділяє, змушує людину ховатися, мовчати, соромитися і втрачати здатність довіряти. Тому і служіння травмованим не може бути лише технікою; воно вимагає правди, присутності, смирення і готовності довго перебувати поруч із людиною, чия душа не зцілюється швидко.

Особливо важливим є розділ про участь у стражданнях Христа. Тут Ланберг уникає двох небезпек: з одного боку, вона не перетворює страждання Христа на дешеву відповідь на людський біль; з іншого — не залишає травму поза Христом. Її христологія є практичною і пастирською: Христос знає зраду, сором, тілесний біль, публічне приниження, самотність, безправ’я і насильство. Тому Він не просто співчуває жертвам здалеку, а входить у саму структуру людського страждання. Цим Ланберг повертає хресту його реальну плотську, психологічну і соціальну глибину. Хрест у неї не є декоративним символом, а місцем, де Бог бере на Себе зло, яке люди чинять одне одному.

Середні розділи книги присвячені конкретним проявам травми: сорому, спогадам, постійній травмі, скорботі, духовним наслідкам насильства і служінню постраждалим. Особливо сильно авторка пише про сором. Вина говорить: я зробив щось погане; сором говорить: я сам поганий. Саме тому травмована людина часто не лише пам’ятає зло, яке з нею сталося, а й внутрішньо ототожнює себе з ним. Ланберг показує, що пастирська необережність тут може бути руйнівною: заклики «просто пробачити», «забути минуле», «більше молитися» або «не жити роллю жертви» часто стають повторним насильством, якщо вони не супроводжуються уважним слуханням, захистом, правдою і довгим шляхом відновлення. Її фраза з вступу звучить як етичне попередження всім служителям: «Ми не маємо права топтати своїм свавіллям той паросток надії, який уже встигли затоптати інші».

Розділи про керівників, зловживання владою, сексуальні злочини в християнських організаціях і нарцисизм систем є, можливо, найпророчішою частиною книги. Ланберг пише з болючою прямотою: християнська мова, церковна структура, духовний авторитет і риторика покори можуть бути використані не для захисту вразливих, а для прикриття злочинців. Вона не дозволяє Церкві виправдовуватися тим, що «таке трапляється у світі». Саме церковний контекст робить зловживання ще страшнішим, бо жертва травмується не лише насильником, а й образом Бога, який цей насильник нібито представляв. У розділі про сексуальні зловживання в християнських організаціях авторка ставить питання, яке звучить як суд над релігійною системою: як люди, організовані як «тіло Ісуса Христа», можуть «замість проявляти любов» допускати сексуальну шкоду іншим?

Останні розділи переводять розмову від аналізу травми до формування служителя. Десять уроків для студентів-консультантів, розділ про вторинну травму і фінальний образ «краси міста-смітника» показують, що Ланберг пише не тільки про жертв, а й про тих, хто входить у чужий біль. Вона добре знає, що служіння травмованим змінює самого помічника: воно може поглибити співчуття, але може також виснажити, ожорсточити або привести до професійного цинізму. Тому книга наполягає на смиренні, межах, супервізії, молитві, професійній підготовці і визнанні власної потреби в допомозі. Це надзвичайно важливо для церковного середовища, де часто плутають духовну ревність із компетентністю, а бажання допомогти — зі здатністю допомагати.

Найбільша сила книги полягає в її інтегративності. Ланберг не протиставляє психологію і богослов’я, але й не змішує їх поверхово. Вона не підміняє Євангеліє терапією, але й не дозволяє богослов’ю ставати байдужим до психічної реальності травми. Її підхід можна назвати втіленим душепіклуванням: як Бог у Христі входить у людську плоть, так і служитель має входити в реальність людського болю не як контролер, не як моралізатор і не як носій готових відповідей, а як свідок правди, присутності й надії. Друга сильна сторона — її моральна безкомпромісність. Вона співчуває жертвам, але не романтизує їх; вона говорить про відновлення злочинців, але не применшує їхньої відповідальності; вона любить Церкву, але тому й викриває її співучасть. Третя сила — її христоцентризм. На сторінках книги справді, як зазначає один із рецензентів, «ви побачите більше Бога, ніж Даєн Ланберг щодо людей, які страждають» .

Водночас книга має й певні обмеження. Її жанр — це радше збірка глибоких пастирсько-терапевтичних есе, ніж систематичний богословський трактат. Тому читач, який очікує розгорнутої біблійної екзегези страждання, демонології, гріха, справедливості, прощення і церковної дисципліни, може відчути, що авторка часто працює образами, досвідом і моральною інтуїцією більше, ніж формальною догматичною аргументацією. Її богослов’я переконливе, але не завжди систематично розгорнуте. Зокрема, теми прощення, покаяння злочинця, церковного відлучення, взаємодії пастирської опіки з державним правосуддям і богослов’я примирення могли би отримати ще точніше догматичне опрацювання. Також у книзі відчутна сильна орієнтація на західний євангельський контекст, тому деякі висновки потребують обережного перенесення в українське церковне середовище з його власною історією війни, радянської травми, недовіри до інституцій і складної культури мовчання.

Ця книга найбільше потрібна пасторам, душепіклувальникам, християнським психологам, капеланам, викладачам семінарій, керівникам церковних організацій і всім, хто працює з людьми, зламаними війною, насильством, втратою, сексуальними злочинами чи духовним зловживанням. Але її мають читати не лише фахівці. Вона корисна і для зрілих мирян, бо навчає бачити те, що церковна культура часто воліє не бачити. Для українського читача після 2014 року і особливо після повномасштабної війни ця книга звучить ще гостріше, ніж у момент видання: травма справді стала не периферійною темою, а центральним місцем пастирського, місіонерського і богословського служіння. Ланберг допомагає зрозуміти, що Церква не може бути лише простором правильних відповідей; вона має стати тілом Христа, яке спускається в підземелля, чує стогін, називає зло злом, захищає слабких і несе присутність Агнця серед руїн.

У підсумку «Страждання і серце Бога» — це не легка книга і не книга для швидкого читання. Вона ранить, бо змушує дивитися туди, куди не хочеться дивитися; вона викриває, бо показує, як легко благочестя може співіснувати з байдужістю; вона втішає, бо не залишає читача у темряві травми, а веде до Христа, Який Сам увійшов у темряву. Її головний внесок полягає в тому, що вона повертає служіння травмованим у саме серце християнської віри. Якщо Бог відкрив Себе в Розп’ятому, тоді місце Церкви не над підземеллям, а поруч із тими, хто там страждає. Саме тому книга Ланберг є не просто ресурсом із консультування, а серйозним богословським викликом для сучасної Церкви.