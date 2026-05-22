Огляд книги Патріка Дж. Деніна «Чому лібералізм зазнав невдачі»

Книга Патріка Дж. Деніна «Чому лібералізм зазнав невдачі» належить до числа тих політико-філософських праць, які є надзвичайно важливими для богословського читача не тому, що вони безпосередньо викладають догматику, а тому, що розкривають антропологічні, культурні й майже сотеріологічні претензії сучасного політичного порядку. Українське видання 2023 року представляє переклад книги Why Liberalism Failed, що вийшла у Yale University Press у 2018 році, і вже сама передмова до українського видання задає важливий герменевтичний ключ: лібералізм тут розглядається не просто як політична техніка, а як ідеологія секулярного світу, що прагне дати людині образ «досконалого світу» після ослаблення релігійного горизонту. Тому для богословського клубу ця книга становить особливий інтерес: Денін фактично ставить питання про те, що відбувається з людиною тоді, коли свобода відокремлюється від чесноти, автономія — від спільноти, право — від морального передання, а політика — від формування душі.

Головна думка Деніна сформульована максимально різко: лібералізм зазнав поразки не тому, що був погано реалізований, а тому, що «став успішним». Ця теза парадоксальна лише на перший погляд. Автор переконаний, що сучасні хвороби західних суспільств — розпад сім’ї та локальних спільнот, відчуження громадян від держави, влада технократії, освітній утилітаризм, економічна сегрегація, самотність індивіда, виснаження культури — є не випадковим викривленням лібералізму, а плодами його внутрішньої логіки. Метод аргументації Деніна можна назвати генеалогічним та антропологічним: він не обмежується критикою окремих партій, законів чи економічних рішень, а прагне показати, який саме образ людини лежить в основі ліберального проєкту. Його головний опонент — не той чи інший політик, а модерна ідея людини як попередньо автономного індивіда, що вступає у зв’язки, громади й інституції лише за власним вибором, а тому може бути звільнений від будь-яких успадкованих обмежень.

У вступі Денін описує лібералізм як політичну філософію, що виникла приблизно п’ять століть тому і була особливо повно реалізована в американському конституційному експерименті. На поверхні цей проєкт виглядав як шляхетна ставка на обмежене правління, права особи, вільний ринок, представницьку владу та захист індивідуального вибору. Однак автор одразу показує розрив між обіцянками та результатами: держава стала більшою, громадяни відчувають себе безсилими, ринок не звільнив людину, а підпорядкував її анонімним процесам глобальної економіки, освіта перестала формувати вільного громадянина і стала механізмом відбору переможців, технології обіцяли владу над природою, але породили нові форми залежності. Тут особливо важливий богословський підтекст міркувань: Денін фактично сперечається із секулярною версією пелагіанства, згідно з якою правильно влаштований порядок, наука, ринок і право здатні поступово сформувати вільну, розумну й щасливу людину.

У першому розділі, присвяченому неспроможності лібералізму, автор формулює свій діагноз найбільш повно. Лібералізм, на думку Деніна, ґрунтується на хибній антропології: людина мислиться як істота, що передує відносинам, місцю, пам’яті, сім’ї, вірі та культурі. Там, де антична та християнська традиції бачили свободу як плід виховання, самообмеження й чесноти, ліберальна традиція почала розуміти свободу переважно як відсутність зовнішнього примусу. Тому, доведений до логічного завершення, лібералізм не може стабільно утримувати суспільство автономних індивідів і не може безкінечно забезпечувати матеріальне зростання у світі обмежених ресурсів. Його ідеал свободи неминуче потребує дедалі сильніших державних та економічних механізмів, які мають компенсувати руйнування природних форм солідарності. Саме тому засіб визволення перетворюється на «залізну клітку неволі»: що більше індивід звільняється від сім’ї, місцевої громади, традиції та релігійної норми, то більше він залежить від держави, ринку та технологій як замінників утрачених форм життя.

Другий розділ розгортає одну з найсильніших інтуїцій книги: Денін відкидає звичне протиставлення ліберального індивідуалізму та прогресивного етатизму. Для нього класичний лібералізм і прогресивний лібералізм — це не дві протилежні системи, а дві фази одного й того самого проєкту. Перша фаза звільняє індивіда від старих корпоративних, релігійних, сімейних і локальних зв’язків; друга закликає державу керувати наслідками цього звільнення. Класичний лібералізм говорить мовою ринку, власності та обмеженого уряду; прогресивний — мовою рівності, захисту меншин і соціальної інженерії. Але обидва виходять із однакового припущення: людина повинна бути звільнена від даних їй обмежень, а природа, культура і традиція мають бути трансформовані задля розширення автономії. Тому, стверджує Денін, індивідуалізм та етатизм зростають разом: чим слабшими стають локальні практики самоврядування, тим сильнішою стає центральна влада, яка бере на себе функції зруйнованої культури.

Третій розділ, де лібералізм описується як антикультура, особливо важливий для богословського аналізу. Денін не романтизує культуру як просте зібрання звичаїв, а розуміє її як форму передавання морального знання, тілесних практик, пам’яті, взаємних обов’язків та обмежень, завдяки яким людина вчиться бути вільною. Лібералізм же, з його правовою та ринковою логікою, розчиняє конкретні культури в універсальній антикультурі: люди стають взаємозамінними одиницями, здатними переміщатися, споживати, вибирати ідентичності та нескінченно перевизначати себе без стійкої приналежності. З богословської точки зору тут ідеться про руйнування втіленості людського життя. Християнська антропологія виходить із того, що людина народжується не як абстрактна воля, а як син чи донька, спадкоємець, член тіла, істота, якій передують дар, мова, плоть, місце, історія та покликання. Лібералізм же, в інтерпретації Деніна, створює світ, у якому всі ці даності перетворюються лише на матеріал для вибору.

У четвертому розділі автор звертається до технологій і показує, що технологічний проєкт модерну не є нейтральним інструментом, а продовженням ліберальної антропології. Якщо людина визначається через автономію, тоді природа стає перешкодою, яку потрібно подолати, а техніка — засобом розширення вибору. Але технологічне панування над природою неминуче повертається пануванням над самою людиною. Інтернет, цифрова економіка, біотехнології та адміністративні системи створюють не лише нові можливості, але й нові залежності. Людина починає жити у світі, який сама ж створила, але який уже не здатна контролювати. Денін тут близький до традиційної християнської критики гордині: прагнення абсолютного контролю над даністю світу не приводить до свободи, бо свобода без вдячного прийняття творіння стає ненаситною волею до влади. Там, де християнство говорить про світ як дар, ліберально-технологічна логіка говорить про світ як про сировину.

П’ятий розділ про вільні мистецтва має особливе значення для богословських шкіл, семінарій і християнських університетів. Денін нагадує, що «вільні мистецтва» виникли в домодерному світі та були пов’язані з іншою концепцією свободи: вільний не той, хто просто робить що хоче, а той, хто навчився володіти собою, судити про благо, брати участь у спільній справі та протистояти тиранії власних бажань. Сучасний університет, на думку автора, зрадив це покликання. З одного боку, гуманітарні науки часто перетворюються на ідеологічну деконструкцію спадщини; з іншого — ринок і держава вимагають практичних навичок, STEM-освіти, менеджменту та економічно вимірюваних результатів. У підсумку освіта для res publica поступається освіті для res idiotica — приватного, ізольованого життя. Для богослов’я цей розділ є серйозним попередженням: якщо християнська освіта почне виправдовувати себе виключно кар’єрною корисністю, вона втратить здатність формувати мудрість, розсудливість, пам’ять і церковну свідомість.

Шостий розділ про нову аристократію розвиває соціальну критику книги. Лібералізм обіцяв усунути спадкові привілеї старого порядку і створити суспільство вільної конкуренції. Але результатом стала «нова аристократія» — меритократичний клас, який успадковує переваги через освіту, культурний капітал, географічну мобільність, доступ до елітних інституцій і здатність говорити мовою ліберальної моралі. Денін показує, що ця нова еліта не просто багата; вона переконана у власній заслуженості й тому часто зневажає тих, хто не зміг адаптуватися до глобалізованого порядку. Тут автор особливо переконливий: він демонструє, що ліберальна риторика рівності може співіснувати з жорстким соціальним відбором, а співчуття до абстрактного людства — із презирством до конкретних сусідів, місць і традиційних спільнот. Для християнського читача це звучить як критика фарисейства модерного типу: людина може сповідувати універсальну справедливість і водночас не бачити ближнього біля власних воріт.

Сьомий розділ про деградацію громадянства завершує змістову частину книги аналізом демократії. Денін стверджує, що лібералізм підриває ті чесноти, без яких демократія неможлива: самообмеження, готовність до служіння, звичку до участі, довіру, здатність жити заради спільного блага. Ліберальний громадянин поступово перетворюється на споживача, клієнта держави або носія прав, але не на учасника спільної справи. Держава стає віддаленою машиною перерозподілу, ринок — простором приватних бажань, а громадянське життя — ареною вимог, протестів та символічних конфліктів. Тому ліберальна демократія виробляє антидемократичні наслідки: формально розширюючи права, вона фактично послаблює здатність народу до самоврядування. У цій точці Денін найближчий до Арістотеля, Токвіля та християнської соціальної думки: політичний порядок тримається не лише законами, а й звичаями; не лише процедурами, а й чеснотою.

У висновку Денін відмовляється пропонувати революційну програму. Це принципово важливо: його книга не є маніфестом авторитарного реваншу, хоча критики нерідко підозрюють її саме в цьому. Навпаки, він застерігає, що падіння лібералізму може породити жорсткі та потворні форми постліберального порядку. Тому його надія пов’язана не із захопленням держави, а з терпеливим відновленням місцевих форм життя: сімей, парафій, шкіл, спільнот, практик взаємодопомоги, локального самоврядування, освіти та культури, здатних знову навчати людину свободи як чесноти. Тут він цитує Вацлава Гавела: не краща система автоматично породжує «краще життя», а лише краще життя здатне створити здоровіший порядок. Для богословського читача це особливо важливо, бо така логіка близька церковному розумінню свідчення: Церква преображає світ не насамперед через ідеологічну перемогу, а через євхаристійну, аскетичну, спільнотну та місійну форму життя.

Найсильніша сторона книги полягає в тому, що Денін повертає політичну дискусію до питання про людину. Він не дозволяє читачеві задовольнитися поверховими поясненнями кризи: погані політики, недостатнє регулювання, надмірний ринок, слабкі інституції чи культурні війни. Усе це для нього лише симптоми глибшого розриву між ліберальним розумінням свободи та реальними умовами людського процвітання. У цьому сенсі книга корисна не лише політологам, а й богословам, адже нагадує: будь-яка політична теорія містить приховану антропологію, а будь-яка антропологія рано чи пізно стає педагогікою, економікою, сімейною політикою, сексуальною етикою та літургією повсякденності. Денін допомагає побачити, що суперечка про лібералізм — це не лише суперечка про права й інституції, а й суперечка про те, чи є людина самопороджуваною волею, чи істотою дару, залежності, пам’яті та покликання.

Ще однією великою перевагою книги є її здатність подолати звичний поділ на правий і лівий лібералізм. Денін показує, що ринок і держава можуть бути союзниками у руйнуванні локальної культури; що індивідуалізм потребує бюрократії; що прогресистська емансипація та капіталістична мобільність часто працюють в одному напрямку; що і праві, і ліві форми лібералізму виходять із мрії про звільнення від обмежень. Така перспектива особливо важлива для християн, які нерідко некритично обирають одну зі сторін сучасного політичного спектру, не помічаючи, що обидві сторони можуть поділяти однаково проблематичне розуміння свободи. Денін не дає готової партійної інструкції, але змушує поставити глибше питання: які інституції, практики та форми життя справді виховують людину, здатну любити Бога і ближнього, а не лише захищати власну автономію.

Втім, критичний аналіз книги також необхідний. Насамперед Денін іноді пише так, ніби лібералізм є майже єдиним джерелом усіх сучасних патологій. Це робить його тезу сильною та запам’ятовуваною, але подекуди надто тоталізуючою. Історично розпад спільнот, технологічне відчуження, секуляризація, капіталістична експлуатація, бюрократизація та освітній утилітаризм мають не лише ліберальні, а й ширші модерні, індустріальні, імперські і навіть домодерні корені. Лібералізм справді надав багатьом процесам нормативне виправдання, але не завжди є їхньою єдиною причиною. Богословський критик міг би сказати, що Денін іноді недооцінює універсальність гріха: руйнування спільноти та зловживання свободою траплялися і в неліберальних суспільствах, а тому діагноз має бути не лише політико-філософським, а й хамартологічним.

Друга слабкість полягає в тому, що книга часом недостатньо розрізняє лібералізм як метафізичну ідеологію та ліберальні інституції як історичні засоби обмеження насильства. Для християнського читача це особливо важливо. Свобода совісті, захист від сваволі держави, правові гарантії, обмеження тиранії, гідність особи, простір для релігійної громади — усе це не вичерпує християнського розуміння свободи, але може бути важливою зовнішньою умовою церковного життя у падшому світі. Денін має рацію, коли показує, що права без чесноти виснажуються; але якщо критика лібералізму буде зрозуміла надто грубо, вона може відкрити двері ностальгії за порядками, де громада була сильнішою, але совість і особистість могли бути пригнічені. Тому його працю слід читати не як заклик відмовитися від усіх досягнень правової держави, а як вимогу поставити ці досягнення на глибше моральне та антропологічне підґрунтя.

Третя проблема пов’язана з недостатньо розробленою позитивною альтернативою. Денін говорить про локальні громади, самоврядування, культуру, вільні мистецтва, сім’ю та релігію, але сама позитивна програма залишається навмисно фрагментарною. Можливо, це чесно: автор не хоче замінити одну ідеологію іншою. Але читач має право запитати, яким чином локальні спільноти будуть захищені від внутрішніх зловживань, провінційності, клановості, насильства, економічної слабкості та закритості. Християнське богослов’я могло б тут доповнити Деніна вченням про Церкву як спільноту, що не є ні добровільним клубом автономних індивідів, ні органічною спільнотою крові й ґрунту, а тілом Христовим, де дар і дисципліна, особистість і спільнота, свобода і послух поєднуються євхаристійно. Без такої вищої еклезіологічної перспективи локалізм може стати не лише ліками, а й новим ідолом.

Книга принесе найбільшу користь кільком категоріям читачів. Пастирям вона допоможе зрозуміти, чому сучасні люди водночас одержимі свободою і виснажені самотністю, чому парафіяльне життя не може бути зведене до релігійного обслуговування приватних індивідів, чому Церква повинна знову ставати школою спільнотного життя, пам’яті, дисципліни та взаємної відповідальності. Студентам богослов’я та біблістики книга дасть добрий приклад того, як політична філософія пов’язана з антропологією: після неї важче читати Святе Письмо про свободу, закон, тіло, народ Божий і любов до ближнього в індивідуалістичному ключі. Мирянам, які шукають інтелектуальних відповідей, вона допоможе розпізнати, що багато особистих тривог — втома, нестабільність, самотність, освітня гонитва, технологічна залежність — мають не лише психологічну, а й цивілізаційну природу. Спеціалістам з історії Церкви вона нагадає, що християнство завжди існувало в напруженні з політичними режимами, які претендують на формування цілісної людини.

Підсумкова оцінка книги повинна бути високою, хоча й не беззастережною. Денін написав не нейтральний підручник, а пристрасний діагноз епохи. Його сила — у здатності розкрити релігійну природу секулярного лібералізму, його приховану антропологію та його неспроможність дати людині ту свободу, яку він обіцяє. Його слабкість — у схильності до надто широких узагальнень та в недостатньо розробленій позитивній альтернативі. Але саме тому книга особливо плідна для богословської дискусії: вона не закриває розмову, а відкриває її. Для християнського читача головне питання після Деніна звучить так: чи можемо ми свідчити про свободу не як про нескінченний вибір, а як про життя в істині; не як про звільнення від будь-якої залежності, а як про правильну залежність від Бога, ближнього, дару і покликання; не як про втечу від обмежень, а як про преображення бажання в любові? Якщо це питання стає центральним, тоді книга Деніна виконує своє завдання: вона змушує нас не просто критикувати ліберальний порядок, а заново запитувати, який образ людини народжується з Євангелія і яка форма спільного життя здатна цей образ зберегти.