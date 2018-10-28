Окружение, которое нас делает

Есть тысячи метафор, которые наглядно показывают, насколько важно окружение. Это как жалюзи Proem - можно создать себе кофорт со своим окружением, а можно быть ослепленным проблемами и заботами.

Вот упражнение, которое я иногда провожу на мастер-классах. Все просто: вы составляете список 10 человек из вашего близкого окружения, напротив каждого имени обозначаете зарплату этого человека в месяц. Потом высчитываете среднее арифметическое.

Если средняя зарплата вашего окружения ниже, чем у вас, — значит, и у вас зарплата не будет расти. Окружение будет вас «сдерживать» на своем уровне. Если средняя зарплата вашего окружения выше, чем у вас, — поздравляю. Значит, окружение «вытащит» вас наверх.

Этот прием работает не только с зарплатой, можно выбрать любой критерий. Если большинство ваших друзей считает, например, нормальным факт измены супругам, то и вы не застрахованы от измены.

Все, что человек долго видит в своем окружении, он считает нормой. «Если все вокруг воруют — и я ворую, если грубят — и я грублю, если никто вокруг не имеет мечты — у меня ее тоже нет».

У меня есть три сита, через которые я «просеиваю» свое окружение.

1. Высшая цель человека.

Для меня очень важно, чтобы у человека было желание улучшить этот мир. какая-то высшая цель, которой он «горит», и идея, которую хочет привнести в мир.

Улучшать мир можно по-разному. Например, у меня есть знакомая (назовем ее Оля), которая делает маникюр и педикюр. Работает она блестяще, но когда я узнала о ней одну вещь, то я ее еще больше зауважала. Оказывается, у тех, кто болеет диабетом, большие проблемы с тем, чтобы правильно стричь ноги на ногах. Если сделать это неправильно, то возможны заражение и гангрена. Вот что Оля мне рассказала.

Ты знаешь, я занимаюсь ногтевым дизайном уже несколько лет, и все это время я думаю о том, что мне хочется помогать таким людям. Сейчас я работаю над бизнес-планом, чтобы открыть свою клинику, в которой мы будем делать специальный маникюр и педикюр людям с такими проблемами.

Еще один мой друг хочет создать компанию, в которой будет 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Чем не высшая цель — обеспечить 10 тысяч людей работой с хорошими условиями в продвинутой компании?

Мне кажется, люди с большой идеей как будто светятся изнутри. Не важно, какая у них цель: стать блестящей матерью или спасти амурских тигров от вымирания. Главное — чтобы человек был ею наполнен.

2. Верность своей мечте.

Веселая, но заезженная фраза звучит так: «Есть мечта? Иди к ней! Не можешь идти? Ползи к ней! Не можешь ползти? Ляг и лежи по направлению к мечте!»

Я каждый день вижу, как люди, не веря в себя, отказываются от своей мечты. Только единицы способны из года в год двигаться по направлению к ней.

Ван Гог за всю жизнь продал только одну картину, да и ту всего за 50 долларов. Но он не бросил писать. Джоан Роулинг отказали 12 издательств, когда она впервые предложила им «Гарри Поттера». Уолта Диснея уволили из газеты из-за «отсутствия воображения». Бетховен проучился в училище меньше шести лет, и его преподаватель считал его бездарным. Генри Форд, прежде чем построить автомобильную империю, четыре раза объявлял себя банкротом.

Нет ни одного человека, который бы не упал раз сто, прежде чем добиться мечты. И я хочу видеть в своем окружении людей, которые даже во времена самых тяжелых испытаний не сдаются, а хотя бы лежат по направлению к мечте.

3. «Сколько стоит встреча».

Я всегда считаю, во сколько мне обходится встреча с любым человеком: сколько в нее нужно вложить временных и энергетических ресурсов и принесет ли это пользу мне и миру в целом.

Например, я пишу текст блога два часа и знаю, что только за день его гарантированно прочтут несколько тысяч человек. Те же два часа я могу потратить на встречу с некой «подружкой», которой захотелось обсудить очередного ухажера.

И тут я задаю себе вопрос: «Ладно, у меня есть два часа. Их я могу потратить на то, чтобы изменить что-то в сознании тысяч людей, или на бессмысленную встречу с [может, даже приятным, но] "бесполезным" человеком».

Угадайте, что я выберу?

Я не призываю бездумно отказываться от друзей, знакомых и близких. Это, конечно, неразумно. Я призываю помнить, что чем мы сильнее внутренне, тем больше людей хотят «поживиться» этой силой. И вы имеете право выбирать, с кем вам общаться.

Давайте выбирать правильное окружение!