Павлов - Вспоминая Господа Иисуса - Заметки о евхаристии

О. Иннокентий Павлов опубликовал в фэйсбуке ряд интереснейших публикаций, с которыми мы решили ознакомить читателей Эсхатоса.

Игумен Иннокентий Павлов - Вспоминания Господа Иисуса - Заметки о евхаристии - К одному экзегетическому вопросу

Поскольку по исторической инерции я держусь греко-православной пасхалии, то сегодня в великий четверток, но не утром, а только что на ночь глядя совершил евхаристию, вспоминая Господа Иисуса и благодаря Небесного Отца. Воспользовался пресным хлебом, поскольку теперь седьмица Опресноков.

Анафору взял из Дидахе как первоначальную. И вот о чем я подумал, прозревая будущее, до которого уже не доживу в виду преклонности своих лет. Понятно (отрицательная социальная динамика уже просто кричит об этом), что разнославное историческое христианство в текущем веке сойдет с исторической сцены.

Но что будет делать тогда настоящим (не по Десницкому) христианам, которые на нее выйдут? Здесь важен будет полный отказ от всех некогерентных Христу конфессиональных субкультур.

Я пока скажу о дате воспоминании события Христа. Думаю, что здесь надо исходить из того, что Иисус в связи с ним почитался Его учениками как Царь Израиля. А как благочестивый еврей Он праздновал именно еврейские праздники. Так что думаю Тайную Вечерю надо вспоминать вечером накануне Дня приготовления к Песаху как его отмечают евреи согласно своей пасхалии.

Сам День приготовления - для настоящих христиан, появление которых я исторически прозреваю, должен стать днем поста (для взрослых и здоровых только) в память о смерти Господа Иисуса, которая пришлась на этот день. Песах отмечается подобно тому как его безусловно отметили ученики Господа Иисуса, что и Павел засвидетельствовал. А на следующий день уже следует отметить Воскрешение Господа Иисуса.

Мечтаю как-нибудь встретить его в компании духовно близких мне людей благодарением Отцу нашему в Гробнице в саду, где оно имело место быть как событие моей веры.

Denis Sacharnych О. Иннокентий, а вы то совершили как рукоположенный клирик, или же, полагаете вы, совершать евхаристию может любой христианин?

Иннокентий Павлов Конечно, любой христианин. Сан имел значение до 1917 г., когда он был как классный чин. Конечно, любой христианин. Сан имел значение до 1917 г., когда он был как классный чин.

Ilya Matey Astapov А как же апостольская преемственность, которую так традиционно отстаивают?

Иннокентий Павлов Эта преемственность - послеапостольская идеологема. Но даже в поздних литургиях (Вас. Вел., Злат.) мы встречаем начальную традицию, когда анафора произносится в 1-м лице МНОЖЕСТВЕННОГО числа, поскольку изночально ее произносила вся община.

Виктор Пасечнюк Да. литургию служить одному весьма странно. Это общее дело - служение единения. Евхаристия собирает общину в одно тело для повиновения одному духу. И кстати о смысловом аспете единения хорошо говорят слова евхаристической молитвы Дидахе.

Irene Badanova Безусловно, всегда помню это и людям рассказываю, когда есть возможность, что Тайная вечеря - это первый седер еврейского Песаха, и так и должен праздноваться; более того, ощущаю внутреннюю потребность в воспоминании исхода именно в день, когда евреи сидят за Шульхан-арух и читают Агаду; был периорд в моей жизни, когда такое последование праздника Пасхи мною практиковалось. Люди связи однако не видят, Бог с ними. Но вот со второй частью размышлений я с о. Иннокентием не могу совсем согласиться. Почему праздновать воскресение на следующий день после еврейской пасхи, а не на третий?

Иннокентий Павлов Потому что надо следовать Евангелию Иоанна, а не синоптиков, у которых всё неверно. Иисус совершил Последний ужин (вечерю) с учениками вечером накануне Дня приготовления, в который Он был распят и умер. По древнему восточному счеты это 1-й день. 2-й день - Песах. ("Наша пасха - Христос заколот", восклицает в связи с этим Павел в 1 Кор) А следующий день - 3-й, Христос воскрешен/ поднят от гроба.

Irene Badanova А, вот оно что! Меня всегда смущало " и воскресшаго в третий день по писанием", люди понимают это как через три дня, поэты пишут "и за эти трое суток я до воскресенья дорасту", но ведь там не проходит трех суток! Все поняла: у синоптиков в русском переводе пятница возникла из-за путаницы: шаббат - и суббота (7-й день), и день, когда запрещено работать, и день еврейских Пасхи и Пятидесятницы (Шавуот)! При попытке зафиксировать события страстной недели по дням недели, Тайная вечеря в четверг, он всегда распят в пятницу, а воскресает в воскресенье. Все понятно, спасибо!

Иннокентий Павлов У синоптиков всё перепутано, поелику свой окончательный вид эти евангелия писались в кон. первого века в отрыве от еврейской среды. Здесь надо следовать Иоанну. Научно установлено, что Тайная вечеря НЕ БЫЛА пасхальным седером. Этого держится и Павел, когда восклицает: "Наша пасха - Христос заколот", имея в виду Его смерть в День приготовления, когда начинали закалывать пасхальных ягнят.

Иннокентий Павлов Знаете, даже если православие исправить по рецептам Десницкого и не только его, а многих его предшественников даже весьма давних, то оно всё равно христианством не станет.

Иннокентий Павлов Десницкий назвал свою книгу не точно. А настоящим христианством является христианство оригинальное, восходящее ко Христу и еще не подвернутое девиациям, которые уже встречаются в написанных спустя полвека Евангелиях. И что важно. Оно не предполагает никакого исторического развития и не ставит культурных задач. Только примирение и общение. Толстой был к нему ближе, чем все отцы церкви.

К одному экзегетическому вопросу