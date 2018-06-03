Павлов - Вспоминая Господа Иисуса - Заметки о евхаристии

По материалам публикаций в фэйсбуке
В свою очередь нижний контекст тоже важен, но он не понятен без знания воззрений первых последователей Иисуса, весьма отличных от воззрений позднейших разноконфессиональных христиан в истории их религиозных объединений (церквами их назвать язык не поворачивается). В 22-м стихе сказано: «…и что бы мы не просили (Бога), получаем от него, так как соблюдаем его заповеди и делаем то, что ему угодно». Здесь нужно понимать, что речь идет не о имеющих языческий характер просьбах о здоровье, житейском благополучии или успехе в бизнесе, а о том, чтобы Бог помог исполнить его заповеди, кои еще в начальном иудаизме были сведены к требованию любить ближнего (т. е. того, кто рядом) как самого себя (Лев 19:18). Проще говоря Бог помогает в исполнении его заповедей (а ни в чем другом) тем, кто уделяет бóльшую или меньшую часть своей жизни помощи нуждающимся как в пропитании, так и в заботе о них в тех или иных обстоятельствах, когда они не в состоянии ею себя обеспечить.
Другое дело, что большинство современного человечества не имеет оснований для восприятия архаичной религиозности того же начального христианства. Но не случайно, не последние теологические умы еще ХХ века (Бонхёффер, Робинсон, Олтайзер) провозгласили эру безрелигиозного христианства, которое, кстати, успешно воплотилось в христианской демократии послевоенной Западной Германии.
Вот и надо тем, кто сознает себя христианами, отходить от культурной миссии, изжившей себя и бесплодной, и возвращаться к исполнению того, что заповедал Иисус Христос (исторически верифицируемый, а не мифологизированный в позднейших Евангелиях, отразивших не столько его учение, сколько исторические проблемы второго и даже третьего поколения иудео- и языкохристиан).
О. Иннокентий Павлов опубликовал в фэйсбуке ряд интереснейших публикаций, с которыми мы решили ознакомить читателей Эсхатоса.
Игумен Иннокентий Павлов - Вспоминания Господа Иисуса - Заметки о евхаристии - К одному экзегетическому вопросу
Поскольку по исторической инерции я держусь греко-православной пасхалии, то сегодня в великий четверток, но не утром, а только что на ночь глядя совершил евхаристию, вспоминая Господа Иисуса и благодаря Небесного Отца. Воспользовался пресным хлебом, поскольку теперь седьмица Опресноков.
Анафору взял из Дидахе как первоначальную. И вот о чем я подумал, прозревая будущее, до которого уже не доживу в виду преклонности своих лет. Понятно (отрицательная социальная динамика уже просто кричит об этом), что разнославное историческое христианство в текущем веке сойдет с исторической сцены.
Но что будет делать тогда настоящим (не по Десницкому) христианам, которые на нее выйдут? Здесь важен будет полный отказ от всех некогерентных Христу конфессиональных субкультур.
Я пока скажу о дате воспоминании события Христа. Думаю, что здесь надо исходить из того, что Иисус в связи с ним почитался Его учениками как Царь Израиля. А как благочестивый еврей Он праздновал именно еврейские праздники. Так что думаю Тайную Вечерю надо вспоминать вечером накануне Дня приготовления к Песаху как его отмечают евреи согласно своей пасхалии.
Сам День приготовления - для настоящих христиан, появление которых я исторически прозреваю, должен стать днем поста (для взрослых и здоровых только) в память о смерти Господа Иисуса, которая пришлась на этот день. Песах отмечается подобно тому как его безусловно отметили ученики Господа Иисуса, что и Павел засвидетельствовал. А на следующий день уже следует отметить Воскрешение Господа Иисуса.
Мечтаю как-нибудь встретить его в компании духовно близких мне людей благодарением Отцу нашему в Гробнице в саду, где оно имело место быть как событие моей веры.
Denis Sacharnych О. Иннокентий, а вы то совершили как рукоположенный клирик, или же, полагаете вы, совершать евхаристию может любой христианин?
Иннокентий Павлов Конечно, любой христианин. Сан имел значение до 1917 г., когда он был как классный чин.
Ilya Matey Astapov А как же апостольская преемственность, которую так традиционно отстаивают?
Иннокентий Павлов Эта преемственность - послеапостольская идеологема. Но даже в поздних литургиях (Вас. Вел., Злат.) мы встречаем начальную традицию, когда анафора произносится в 1-м лице МНОЖЕСТВЕННОГО числа, поскольку изночально ее произносила вся община.
Виктор Пасечнюк Да. литургию служить одному весьма странно. Это общее дело - служение единения. Евхаристия собирает общину в одно тело для повиновения одному духу. И кстати о смысловом аспете единения хорошо говорят слова евхаристической молитвы Дидахе.
Irene Badanova Безусловно, всегда помню это и людям рассказываю, когда есть возможность, что Тайная вечеря - это первый седер еврейского Песаха, и так и должен праздноваться; более того, ощущаю внутреннюю потребность в воспоминании исхода именно в день, когда евреи сидят за Шульхан-арух и читают Агаду; был периорд в моей жизни, когда такое последование праздника Пасхи мною практиковалось. Люди связи однако не видят, Бог с ними. Но вот со второй частью размышлений я с о. Иннокентием не могу совсем согласиться. Почему праздновать воскресение на следующий день после еврейской пасхи, а не на третий?
Иннокентий Павлов Потому что надо следовать Евангелию Иоанна, а не синоптиков, у которых всё неверно. Иисус совершил Последний ужин (вечерю) с учениками вечером накануне Дня приготовления, в который Он был распят и умер. По древнему восточному счеты это 1-й день. 2-й день - Песах. ("Наша пасха - Христос заколот", восклицает в связи с этим Павел в 1 Кор) А следующий день - 3-й, Христос воскрешен/ поднят от гроба.
Irene Badanova А, вот оно что! Меня всегда смущало " и воскресшаго в третий день по писанием", люди понимают это как через три дня, поэты пишут "и за эти трое суток я до воскресенья дорасту", но ведь там не проходит трех суток! Все поняла: у синоптиков в русском переводе пятница возникла из-за путаницы: шаббат - и суббота (7-й день), и день, когда запрещено работать, и день еврейских Пасхи и Пятидесятницы (Шавуот)! При попытке зафиксировать события страстной недели по дням недели, Тайная вечеря в четверг, он всегда распят в пятницу, а воскресает в воскресенье. Все понятно, спасибо!
Иннокентий Павлов У синоптиков всё перепутано, поелику свой окончательный вид эти евангелия писались в кон. первого века в отрыве от еврейской среды. Здесь надо следовать Иоанну. Научно установлено, что Тайная вечеря НЕ БЫЛА пасхальным седером. Этого держится и Павел, когда восклицает: "Наша пасха - Христос заколот", имея в виду Его смерть в День приготовления, когда начинали закалывать пасхальных ягнят.
Иннокентий Павлов Знаете, даже если православие исправить по рецептам Десницкого и не только его, а многих его предшественников даже весьма давних, то оно всё равно христианством не станет.
Иннокентий Павлов Десницкий назвал свою книгу не точно. А настоящим христианством является христианство оригинальное, восходящее ко Христу и еще не подвернутое девиациям, которые уже встречаются в написанных спустя полвека Евангелиях. И что важно. Оно не предполагает никакого исторического развития и не ставит культурных задач. Только примирение и общение. Толстой был к нему ближе, чем все отцы церкви.
К одному экзегетическому вопросу
Понял, что откликнуться на пост о. Филиппа Парфенова по поводу понимания 1 Ин 3: 19-20 одной экзегетической/филологической справкой будет недостаточно. Дело в том, предложенный им новозаветный пассаж весьма важен для понимания начального христианства, разительно отличающегося от разноконфессионального христианства исторического. Так что приводя ниже свой давний перевод данного пассажа (в необходимом контексте) пришлось выйти за рамки начальной темы. Здесь еще следует иметь в виду, что текст 1-го послания Иоанна (а) понятийно весьма архаичен: чего только стоит упоминание сердца, когда речь идет отнюдь не о чувствах, как может подумать современный человек, а о сознании, как это в древности понимали евреи, жившие библейской традицией; (б) греческий язык (койнé) послания крайне семитизирован, выдавая в авторе еврея, мыслившего по-арамейски, но писавшего/диктовавшего по-гречески: чего стоит конструкция делом и истинной, когда речь идет об исполнении на деле, или выражение Бог больше нашего сердца, имея в виду бóльшую значимость Бога для нас, чем наше собственное сознание (ср.: Мои мысли - не ваши мысли (Ис 55:8))
1 Ин 3:16-24
16 Любовь мы познали в том, что он (Иисус Христос) за нас положил свою душу (ср. с Ин 15:13). И мы также должны положить души за братьев.
16 Любовь мы познали в том, что он (Иисус Христос) за нас положил свою душу (ср. с Ин 15:13). И мы также должны положить души за братьев.
17 А у кого в этом мире есть достаток, но он, видя своего брата в нужде, затворяет от него свои утробы (=сочувствие), то разве в нем остается любовь к Богу?
18 Детки, будем любить не словом и языком, но делом и истиной (=но делом, по-настоящему).
19 Поступая так, мы [и] узнáем, что мы на стороне истины, и успокоим перед ним (Богом) наше сердце (=сознание),
19 Поступая так, мы [и] узнáем, что мы на стороне истины, и успокоим перед ним (Богом) наше сердце (=сознание),
20 в чем бы оно нас не уличало, потому что Бог значит больше, чем наше сердце, и всё знает.
21 Любимые, если сердце [нас] не уличает, то мы имеем уверенность перед Богом,
22 и что бы мы не просили, получаем от него, так как соблюдаем его заповеди и делаем то, что ему угодно.
23 Это и есть его заповедь, чтобы мы поверили в имя его Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как он (Иисус Христос) нам заповедал (ср. с Ин 13:34; 15:12, 17).
24А соблюдающий его заповеди остается в нем (Иисусе Христе), и он в том. А то, что он остается в нас, мы узнаем от Духа, которого он нам дал (ср. с Ин 14:15-24).
Чтобы понять, о чем идет речь в 1 Ин 3:19-20, следует согласно древнему герменевтическому правилу рассмотреть сей пассаж в контексте, каковой выше обозначает: 1) самую суть христианства (ст. 16); 2) отступление от нее в языкохристианской среде к концу первого века (ст. 17); и 3) наставление своим ученикам Иоанна, ученика Господа, в необходимости вернуться к этой начальной сути, дабы христианство не превратилось из жизни во Христе в очередную «мировую религию».
В свою очередь нижний контекст тоже важен, но он не понятен без знания воззрений первых последователей Иисуса, весьма отличных от воззрений позднейших разноконфессиональных христиан в истории их религиозных объединений (церквами их назвать язык не поворачивается). В 22-м стихе сказано: «…и что бы мы не просили (Бога), получаем от него, так как соблюдаем его заповеди и делаем то, что ему угодно». Здесь нужно понимать, что речь идет не о имеющих языческий характер просьбах о здоровье, житейском благополучии или успехе в бизнесе, а о том, чтобы Бог помог исполнить его заповеди, кои еще в начальном иудаизме были сведены к требованию любить ближнего (т. е. того, кто рядом) как самого себя (Лев 19:18). Проще говоря Бог помогает в исполнении его заповедей (а ни в чем другом) тем, кто уделяет бóльшую или меньшую часть своей жизни помощи нуждающимся как в пропитании, так и в заботе о них в тех или иных обстоятельствах, когда они не в состоянии ею себя обеспечить.
Очевидно, что нынешние разнославные христиане будут раздосадованы, когда узнают, что историко-критическая наука свидетельствует о начальном христианстве, обращаясь к таким его памятникам как Дидахе (ок. 36 г.), подлинные послания Павла (50-56 гг.), послания Иакова и Иоанна (кон. I в.). Оказывается, это отнюдь не магизм «таинств» в православии с бесполезными молитвами о здравии и о упокоении; не болтовня (одни 14-ть томов Барта чего стоят!) протестантизма; и не смешение того и другого в католичестве; но общение во Христе, когда его последователи сознают себя одним телом. И только в этом сознании, исполненном на деле в помощи нуждающимся, а ни в чем другом, хлеб евхаристии и является (а никак не магически претворяется) телом Христовым.
Другое дело, что большинство современного человечества не имеет оснований для восприятия архаичной религиозности того же начального христианства. Но не случайно, не последние теологические умы еще ХХ века (Бонхёффер, Робинсон, Олтайзер) провозгласили эру безрелигиозного христианства, которое, кстати, успешно воплотилось в христианской демократии послевоенной Западной Германии.
Вот и надо тем, кто сознает себя христианами, отходить от культурной миссии, изжившей себя и бесплодной, и возвращаться к исполнению того, что заповедал Иисус Христос (исторически верифицируемый, а не мифологизированный в позднейших Евангелиях, отразивших не столько его учение, сколько исторические проблемы второго и даже третьего поколения иудео- и языкохристиан).
И последнее, чем хочу завершить и что выводится из начальной христианской кéригмы/провозвестия:
ПОСЛУШАЙТЕ СТАРЦЫ,
ВНИМАЙ МОЛОДЕЖЬ:
НЕ ВАЖНО КАК ТЫ ВЕРИШЬ,
А ВАЖНО КАК ЖИВЕШЬ.
ВНИМАЙ МОЛОДЕЖЬ:
НЕ ВАЖНО КАК ТЫ ВЕРИШЬ,
А ВАЖНО КАК ЖИВЕШЬ.
Это, в частности, к сказанному в Иак 2:14-26.
Да, Иннокентий Павлов, пожалуй, сегодня самый радикальный христианин. Спасибо, Мікола Літвін, за публикацию!
Літвін Мікола
Очень глубокая и проницательная мысль у Иннокентия. Действительно, исконные идеи первых христиан разительно отличаются от современных. И теряя суть и глубину мы плаваем на поверхности. Спасибо за интересные мысли и взгляды.
Что скажете о теологическом обосновании совершении евхаристии любым христианином?