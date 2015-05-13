Идея этого доклада принадлежит Борису Немцову. Однажды он зашел в партийный штаб и громко сообщил: «Я придумал, что делать. Надо написать доклад «Путин. Война», издать его огромным тиражом и раздавать на улицах. Расскажем, как Путин развязал эту войну. Только так мы победим пропаганду». Немцов победоносно смотрел на окружающих, как он делал каждый раз, когда ему приходила в голову удачная идея. «Как тебе, Шорина? Нравится?» — приобнял он Ольгу.
С начала 2015 года Борис стал собирать материалы для доклада. Он много работал с открытыми источниками, находил людей, которые могли поделиться информацией. Немцов верил, что попытка остановить войну — это и есть настоящий патриотизм. Война с Украиной — подлое и циничное преступление, за которое наша страна расплачивается кровью своих граждан, экономическим кризисом и международной изоляцией.
Никому в России эта война не нужна, кроме Путина и его окружения. Борис не успел написать текст доклада. 27 февраля он был убит на Большом Москворецком мосту, прямо у стен Кремля. Завершить дело Немцова взялись его соратники, друзья и люди, которые считали эту работу важной. В основу доклада легли те материалы, которые подготовил Борис. Содержание, рукописные заметки, документы — все, что он оставил, было использовано при подготовке текста.
Наша задача — рассказать правду о вмешательстве Кремля в украинскую политику, которое привело к войне между нашими народами. Привело к войне, которую надо немедленно остановить.
Путин - Война - По материалам Бориса Немцова
Предисловие
Глава 1. Зачем Путину эта война
Глава 2. Ложь и пропаганда
Глава 3. Как забирали Крым
Глава 4. Российские военные на востоке Украины
Глава 5. Добровольцы или наемники?
Глава 6. Груз-200
Глава 7. Военторг Владимира Путина
Глава 8. Кто сбил Боинг
Глава 9. Кто управляет Донбассом
Глава 10. Гуманитарная катастрофа
Глава 11. Сколько стоит война с Украиной
Заключение
Глава 1. Зачем Путину эта война
Глава 2. Ложь и пропаганда
Глава 3. Как забирали Крым
Глава 4. Российские военные на востоке Украины
Глава 5. Добровольцы или наемники?
Глава 6. Груз-200
Глава 7. Военторг Владимира Путина
Глава 8. Кто сбил Боинг
Глава 9. Кто управляет Донбассом
Глава 10. Гуманитарная катастрофа
Глава 11. Сколько стоит война с Украиной
Заключение
Путин - Война - По материалам Бориса Немцова - 11 Сколько стоит война с Украиной
К оценке стоимости военной кампании Путина на территории Украины нужно подходить с двух сторон. Во-первых, необходимо посчитать, сколько стоят России непосредственно боевые действия, в которых активно участвуют российские «гибридные» войска («отпускники», «добровольцы» и т.д.) Это будет прямая цена войны, и, очевидно, она будет не слишком велика в масштабах государства. Во-вторых, важно проанализировать косвенную цену, которая связана с введенными против российских банков и компаний санкциями, с продовольственным эмбарго, ассиметрично введенным в ответ Россией, с инфляцией и девальвацией, с падением экономики. И эта величина будет гораздо больше.
Прямые расходы воюющих, расходов на их текущее содержание (питание, проживание, медицинское обслуживание и пр.), расходов на текущее содержание и ремонт техники, используемой в зоне боевых действий, а также на боеприпасы.
По нашим оценкам, количество участников боевых действий на востоке Украины на стороне сепаратистов выросло с 10-15 тысяч в начале лета 2014 года до 35-37 тысяч человек к началу весны 2015-го; при этом количество российских военных выросло с 3-5 до 8-10 тысяч человек.
Глава свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов147, занимающийся отправкой российских «добровольцев» в Донбасс, обнародовал расходы на содержание одного российского «добровольца» – 350 тысяч рублей в месяц. Перемножаем: 350 тысяч рублей на 6 тысяч добровольцев в месяц и на 10 месяцев получаем 21 миллиард рублей. Предположив, что ежемесячное содержание местных «добровольцев» обходится в три-четыре раза меньше, получаем расходы на их содержание в течение 10 месяцев в сумме 25 миллиардов рублей. Итого – 46 млрд.рублей за 10 месяцев войны или 4,6 млрд. рублей в месяц прямых расходов на «добровольцев».
Добавим к этому 15% расходов на эксплуатацию, ремонт, обслуживание военной техники148, на ее транспортировку с российских складов – еще 7 миллиардов рублей. При этом будем считать, что все боеприпасы, используемые сепаратистами, предназначены для устаревших видов вооружений, взяты со складов, и больше не производятся в России. Точно также предположим, что вся уничтоженная или поврежденная в Донбассе российская военная техника не будет восстанавливаться ни путем ремонтов, ни путем закупки Министерством обороны РФ дополнительных единиц военной техники.
Таким образом, прямые расходы России на войну на востоке Украины за 10 месяцев составили около 53 миллиардов рублей. С одной стороны, это не так много, если учитывать, что годовые расходы федерального бюджета России составляют 15 триллионов рублей. Но, с другой стороны, сравните: расходы на государственную программу «Развитие культуры и туризма» в 2015 году составят 95 млрд.рублей; на программу «Охрана окружающей среды» – 30 млрд.рублей; на программу «Развитие физической культуры и спорта» — 68 млрд.рублей; на финансирование двух ведущих университетов страны (Московского и Санкт-Петербургского) в рамках программы «Развитие образования» составляет чуть больше 20 млрд. рублей в год.
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