Райт Кристофер - Наставление юношам и девушкам - Книга Даниила 1: 3-20

Международный кризис, охвативший тогда мир, также вверг Даниила и его друзей в культурный и личный кризис, который подверг их серьезному испытанию. В то время, когда они были молодыми. Им пришлось столкнуться не только с фактом проживания в Вавилоне, но и с требованием, чтобы они поступили на службу его политической администрации. Это было связано с политикой правительства Навуходоносора. Царь приказал Ашпеназу, главному из его придворных сановников, привести на службу к царю некоторых израильтян из царской семьи - молодых людей без каких-либо физических недостатков, красивых, демонстрирующих способности ко всем видам обучения, хорошо информированных, легко понимающих и имеющие квалификацию для службы в царский дворец. Они должны были научиться языку и литературе вавилонян. Царь назначил им, ежедневное количество еды и вина с царского стола. Их нужно было обучать три года, после чего они должны были поступить на службу к царю. Среди избранных были некоторые из Иудеи: Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Главный чиновник дал им новые имена: Даниилу имя Белтешаццар; Анании - Шадрах; Мисаилу - Мешах; и Азарии- Авед-Него. (Дан 1: 3–7, РБО 2015)

Кристофер Райт - Наставление юношам и девушкам - Книга Даниила 1: 3-20 ZONDERVAN Hearing the Message of Daniel Chris Wright Copyright © 2017 by Langham Partnership International

Навуходоносор решил произвести культурное перевоспитание лучших народов, которые он покорил, а затем использовать их на службе для своего нового и растущего государства. Возможно, это было похоже на то, как Британская Империя предоставляла английское образование для элиты «туземцев» в таких странах, как Индия, создавая класс компетентных администраторов, чтобы справиться с рутинными гражданскими делами при имперском правительстве. Это звучит щедро, и, несомненно, были некоторые (как в Британской Индии), которые были благодарны за образование и возможности, которые они получили. В то же время, это также создавало дистанцию ​​между бенефициарами и остальным населением - это была подрывная тактика привилегий, которую имперская держава могла использовать в своих интересах. Навуходоносор четко знал, каких людей он хотел. Они будут физически и интеллектуально оснащены для службы. Даниил и его друзья обладали этими качествами - качествами, которые предназначались им для служения Богу и руководству в Иерусалиме, но теперь, в результате жестокого поворота истории, они были в распоряжении царя, который вскоре должен был разрушить Иерусалим. Курс для получения диплома о государственной службе Навуходоносора длился три года и включал четыре элемента:

Обучение языку и культуре вавилонян находиться на полном обеспечении за счет государства карьера в политическом управлении Вавилонской империи Замена своих этнических имен на вавилонские

Для молодых евреев, выросших в Иерусалиме, эти требования приносят огромные культурные изменения и переориентацию. Они, должно быть, упорно боролись со своей совестью, когда приходили к решению о том, как реагировать. Могут ли они принять эти новые договоренности? Подорвут ли они свою веру в Яхве или даже совершат идолопоклонство, приняв участие в такой программе? В любом случае у них был выбор? Ну да. Они могли выбрать путь полного отказа, который мог закончиться мученичеством. Тогда они могли войти в историю, длинной череды тех, кто умер за свою веру и убеждения. Дело не в том, что им не хватило смелости для такого курса. Мы знаем это, потому что позже, в 3-й и 6-й главах Даниила, мы обнаруживаем, что все четверо в разных случаях были готовы умереть, если потребуется. Но вместо этого мы обнаруживаем, что они приняли три из четырех требований. В большинстве проповедей, которые я слышал по этой главе Даниила в юности, подчеркивался негативный отказ, смелая позиция Даниила и его друзей. Проповедники и руководители по изучению Библии никогда не говорили о замечательной степени принятия, которую они проявили. Трижды они сказали: «Да», прежде чем сказать: «Нет».

Они сказали «да» языческому образованию

Их нужно было обучить «языку и литературе вавилонян» (Дан. 1: 4b). То есть они должны были пройти полное перевоспитание в вавилонской культуре и цивилизации. Месопотамская цивилизация была одной из старейших и наиболее развитых в древнем мире. Она добилась больших успехов в литературе, математике, астрономии и примитивных науках. Но она также была пронизана всеми чертами политеизма, то есть религии со множеством богов и идолов. Она была полна магии и оккультных практик. Она была особенно увлечена астрологией и всеми суевериями, которые сопровождали эту древнюю лженауку. Так что, вавилонское образование определенно было неоднозначным. Многое из этого можно было бы принять как положительное человеческое достижение, но остальное, с точки зрения еврейского монотеизма, было бы неприятно, мягко говоря, прямо оскорбительным и идолопоклонством в худшем случае. Вавилонское образование было основано на религиозно-культурном мировоззрении, которое во многих моментах, фундаментально отличалось от веры ветхозаветного Израиля.

Молодые евреи-подростки не только думали о себе

Изучая дисциплины, они получали отличия и более высокие итоговые результаты на устных экзаменах, чем их вавилонские сверстники! Это было само по себе удивительным подвигом. В вавилонском языке использовалась клинопись с сотнями символов в виде палочек, гораздо более сложная, чем их собственный алфавит. Это, также было духовно сложной задачей, поскольку многие тексты вавилонской литературы были религиозными, наполненными богами и ритуалами Вавилона. И все же, наш текст говорит нам, что они не только упорно трудились в своих исследованиях, но и что Сам Бог дал им понимание всего, что они изучали. Это тоже примечательно. Бог помог им понять вещи, которые на самом деле противоречили тому, чему их учила вера о Боге! Им нужно было знать, во что верят вавилоняне, но не нужно было верить в это самим. Несомненно, в этом есть урок, который говорит о проблеме жизни верующих в светской культуре. Нам нужно понимать культуру, в которой мы живем, не разделяя ее системы убеждений. Этим четырем молодым людям Бог дал знания и понимание всех видов литературы и всего обучения. Даниил мог понимать видения и сны всех видов. По истечении срока, установленного царем, чтобы привести их к своему служению, главный сановник представил их Навуходоносору. Царь поговорил с ними и не нашел никого равного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, поэтому они поступили на службу к царю. Во всех вопросах мудрости и понимания, о которых царь спрашивал их, он находил в них десять раз лучше, чем все чародеи и волшебники в его царстве. (Дан 1: 17–20) Тот факт, что в следующих главах мы видим, что они твердо стояли в своей вере и сопротивлялись идолопоклонству, должен означать, что их детство, основанное на вере Израиля, было достаточно сильным, чтобы справиться с университетом Вавилона. Они проводили свои исследования объективно и критически. Они могли узнать все, чему он должен был научить их, но им не нужно было верить всему, что он предлагал и предполагал. Они могли освоить его содержание, не проглатывая его лживости.

А образование, в котором они преуспели, дало им доступ к положению в обществе и правительстве, благодаря которому они могли иметь заметное влияние. Некоторые христиане придерживаются мнения, что христиане должны иметь совершенно отдельную систему образования. Говорят, что светские, гуманистические предположения, на которых построены наши западные школы и университеты, не соответствуют библейскому взгляду на истину. Поэтому нам следует либо обучать наших детей дома, либо создавать христианские школы и университеты, где вся учебная программа будет построена на основе библейских убеждений. Я знаю людей, которые верят в это и действуют в соответствии с этим, и я уважаю их взгляды. Я уверен, что здесь найдется место христианским школам, колледжам и университетам, если они действительно знают, чем они хотят заниматься. Но я не полностью убежден, что это единственный законный способ ответить на усиливающуюся секуляризацию (и язычество) окружающей культуры на Западе. Мне кажется, что действительно важно не защищать молодых людей от светского язычества нашей культуры, отрывая их от всех контактов с ним, а, скорее, научить их проявлять осознанное различение, чтобы с позиции твердой веры и библейских знаний они могут взаимодействовать с ним и отличать добро от зла. Это работа христианского дома и церкви (и христианских учебных заведений, где уместно), работа, в которой мы, к сожалению, часто терпим неудачу. Как могут христиане соотносить библейскую истину с потребностями и вопросами нашей языческой культуры, если они не понимают эту культуру так же, как Евангелие? Это то, что Джон Стотт называл "двойным слушанием", то есть нам нужно прислушиваться к слову Бога, а также к миру вокруг нас. Мы слушаем слово Бога, чтобы верить ему, подчиняться ему (или, скорее, чтобы подчиняться Богу, обращаясь к Священному Писанию). Но, мы также слушаем мир не для того, чтобы подчиняться ему, а для того, чтобы понять его, чтобы мы могли осмысленно общаться и связывать с ним Евангелие. Я всегда был благодарен за то, что наши дети потратили часть своего образования в течение пяти лет в индийских школах, общаясь с индуистами, сикхами и мусульманами, а затем следующую часть в британской (два года средней школы до поступления в университет), смешанный с обычным набором агностиков, скептиков и атеистов (учеников и сотрудников!), которые встречаются в шестом классе. Они принесли домой много вопросов, чтобы обсудить на семейном ужине. Им приходилось защищать свои убеждения и отстаивать свой выбор и моральные ценности, и я думаю, что они стали лучше осведомлены об окружающей культуре и лучше подготовились, чтобы быть солью и светом в нашей светской жизни. В мире, чем если бы у них было исключительно «христианское образование».

Они сказали «да» политической карьере

Они знали, что их готовят для правительства, но чье правительство? Не только правительство языческого народа с его идолопоклонством и высокомерием, но и конкретно Вавилон, народ, который уже был объектом нескольких выступлений израильских пророков, предсказывающих, что это был суд Божий. Они вполне могли слышать свиток, который Иеремия послал, предсказывая полное разрушение Вавилона в должное время, в Иеремии 50–51! В частности, они будут служить Навуходоносору, царю, который вырвал из их домов и который вскоре снова нападет на Иерусалим, чтобы окончательно его уничтожить. Как они могли предать свою родину и согласиться на работу, служить такому царю и стране? Но они это сделали. Фактически, они были готовы рассматривать свое служение правительству как способ служения самому Богу - как они позже сказали Навуходоносору в лицо, когда он угрожал кремировать их заживо («Богу, которому мы служим ...» Дан 3:17). Возможно, их вдохновляли рассказы об Иосифе, который также служил языческому царю. Или, возможно, они размышляли о том, как Авдий занимал высокий пост во время правления Ахава и Иезавели, несмотря на их вопиющее идолопоклонство, отступничество и нечестивые пути (1 Цар 18: 1–14). Другими словами, они ни в коем случае не были первыми верными верующими, которые оказались на службе у политического правительства, не имевшего такой преданности живому Богу Израиля. Есть христиане, которые говорят, что христиане не должны вмешиваться в политику. Они утверждают, что политика - это неоднозначный мир, полный полуправды, коррупции и если мы знаем, что мир в целом и наша нация в частности находятся под Божьим судом, какой смысл играть в партийные игры на тонущем корабле? Опять же, я считаю, что Библия помогает избавиться от такого синдрома отмены. Бог правит миром, и христиане, если они хотят быть светом миру, должны быть чем-то большим, чем алтарные свечи, сияющие в церковных зданиях. Я чувствую благодарность и восхищение христианами, которые следуют Божьему призванию в жизни на политической арене, в ее различных формах и ветвях: законодательная, исполнительная, судебная или, как Даниил и его друзья, в политической администрации. Это работа, в которой ресурсы мужчин или женщин исчерпаны до предела с постоянными требованиями к разуму, телу, эмоциям и совести. Вместо того, чтобы подвергать сомнению или критиковать братьев и сестер в таких ролях, мы должны молиться за них и ободрять их на пути непорочности.

Они сказали «да» смене имени

Имена не так много значат для нас, как для древнего мира. В этих культурах (как и в некоторых традиционных культурах сегодня) вся ваша личность может быть связана с вашим именем, и, конечно, имена могут указывать на этническую и религиозную идентичность, так как они все еще действуют во многих частях мира. Поэтому, когда Навуходоносор настаивал на том, чтобы все его новые государственные служащие имели подходящие вавилонские имена, это обошлось особенно дорого для любого еврея, имя которого включало имя его Бога - Яхве или Эль … Как имена этих мальчиков. Даниил означает «Бог судья». Анания означает «Господь милостив». Мисаил означает: «Кто подобен Богу?» Азария означает «Яхве - мой помощник». И это было еще хуже, поскольку новые имена включали языческих богов, добавляя еще большего оскорбления и унижения. Например, Авед-Него, вероятно, означает «Слуга Нево», одного из богов Вавилона. Точно так же Бел в новом вавилонском имени Даниила, был еще одним из тех вавилонских богов. Я могу сделать это личным. Мое имя, Кристофер, включает в себя имя моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это означает «носитель Христа». Я очень рад, что мои родители поместили Христа в мое имя и в мою жизнь. Но предположим, что когда я поеду в Индию, одним из условий получения визы было бы то, что я должен изменить свое имя с Криса на Кришну, имя одного из многих могущественные индуистских богов. Готов ли я это сделать? Даже если бы я захотел, это было бы ужасно. Так что мы могли подумать, что это стало камнем преткновения для этих людей. Конечно, заменить имя живого Бога Израиля на имя языческого бога, было невозможно для любого верующего израильтянина! И все же один раз мы обнаруживаем, что они приняли это изменение. Возможно, с той же зрелостью, которую Павел указывал на идолов, они знали, что эти боги и имена были ничем, чтобы они могли с трудом сглотнуть и взять эти языческие имена на своих губах и на лацканах, прекрасно зная, что живой Бог Израиля был не только их Богом, но и единственным Богом. Даже в этом случае, должно быть, это было довольно больно. Итак, мы находим замечательную степень принятия культурных изменений, которые были навязаны им действием Бога в истории. Они уже действовали в соответствии с тем, что Иеремия позже сказал изгнанникам в своем письме к ним (Иер 29), а именно, что они должны поселиться в Вавилоне, там жить, работать, строить и размножаться, чтобы они молились за Вавилон и что они должны рассматривать себя не просто как жертв депортации, но как тех, кого Бог послал туда. Поэтому они решили принять удивительное количество культурных изменений, даже если они были болезненными и неприятными. Они не ушли в гетто. Они ни в коем случае, не отказались бы от компромисса, чтобы потерять свои жизни. И в результате этого трудного, но проницательного выбора они смогли не только послужить Вавилону, но и некоторым образом повлиять на него и даже сохранить жизнь своих собратьев, на более позднем этапе этой истории.

Они сказали "нет" царской пище

Даниил решил не осквернять себя царской пищей и вином, он попросил у главного чиновника разрешения не осквернять себя таким образом. Теперь, Бог повелел чиновнику проявить милость и сострадание к Даниилу, но чиновник сказал Даниилу: «Я боюсь моего господина царя, который назначил вам пищу и напиток. Почему он должен видеть, что вы выглядите хуже, чем другие молодые мужчины вашего возраста? Тогда царь казнит меня из-за тебя». Затем Даниил сказал стражнику, которого главный чиновник назначил над Даниилом, Ананием, Мисаилом и Азарией: «Пожалуйста, Испытайте своих слуг десять дней: не давайте нам ничего, кроме овощей для еды и воды для питья. Затем сравните нашу внешность с внешностью молодых людей, которые едят царскую пищу, и обращайтесь со своими слугами в соответствии с тем, что вы видите». Он согласился на это и испытывал их в течение десяти дней. По истечении десяти дней они выглядели более здоровыми и более сытыми, чем любой из молодых людей, которые ели царскую пищу. Итак, охранник забрал свою любимую еду и вино и дал им овощи. (Дан 1: 8–16) Это смешно! После того, как вы приняли так много, зачем занимать такой тривиальный вопрос, как еда? Когда мы видим, сколько они были готовы проглотить, трудно понять, почему они не захотели царского мяса и вина. Что заставило этих четырех молодых парней с несомненно здоровым аппетитом отказаться от того, что может быть, было довольно заманчивым царским меню каждый день в течение трех лет? Было много попыток объяснить причины позиции Даниила по этому поводу. Мне кажутся разумными только два вида объяснений.

1. Царская пища, была нечистой по Иудейским законам (Левит) или она была предложена идолам до того, как достигнет дворцовой кухни, и, таким образом, была бы «заражена». В любом случае это было бы оскорблением для строгих евреев. В этом объяснении говорится, что Даниил и его друзья решили сохранить по крайней мере один символический знак своей еврейской идентичности и монотеистической веры. Пищевые законы Левита, сами по себе были символом отличия Израиля от остальных народов (Лев. 20: 25–26). Даниил и его друзья больше не могли жить на отдельной земле среди своих собратьев израильтян, но, по крайней мере, они могли соблюдать отдельную диету и, таким образом, сделать символический жест, напоминая себе регулярно о своей истинной идентичности и преданности своему Богу. Отказавшись от царской пищи, они подтвердили свой особый образ жизни как верующих евреев. Символический жест сам по себе может быть неважным, но в некоторых ситуациях он может иметь мощное и потенциально опасное значение. Брызгать воду на кого-то - это немного весело на пляже находясь в отпуске. Но если вы сделаете это во имя Бога-Отца, Сына и Святого Духа, то есть как крещение, то этим простым символическим актом в некоторых странах вы можете подвергнуть опасности чью -то жизнь включая свою собственную. Пение песен может показаться довольно безобидным и неэффективным, но негритянские спиричуэлы были целой категорией песен, выросших из угнетения рабства, многие из которых поддерживали надежду возможного освобождения, часто символизируя будущую реальность в поэтических образах настоящего. Некоторые христиане носят небольшие нагрудные значки, крестик, рыбу или другие христианские символы, чтобы показать свою христианскую идентичность в нерелигиозной среде на рабочем месте. Они знают, что, поскольку они молчаливо заявляет о своей христианской вере, это обязывает их придерживаться бескомпромиссных стандартов поведения. Это также может вызвать у них проблемы. В последние годы в Великобритании христиане теряют работу из-за ношения небольшого креста, что якобы наносит оскорбление людям других вероисповеданий. Иногда христианские убеждения или христианская совесть нуждаются в таком символическом выражении, даже если фактическая форма символа не имеет внутреннего значения сама по себе. Иногда сам факт того, что я высказываюсь по чему-либо, проводя где-то черту, может быть более важным в качестве свидетеля, чем суть вопроса. Не все, чему христиане сказали «нет», обязательно является злом само по себе (точно так же, как ритуально нечистая пища была злом сама по себе). Но принцип как негласный свидетель, может быть выражен в отношении отказа от участия.

Будучи студентом Кембриджа, я был членом гребной команды моего колледжа. Обычно мы никогда не тренировались по воскресеньям. Но несколько раз, наша команда ездила на регату, которая проводилась в воскресенье. Я отказался от участия, сказав, что я христианин и не хочу заниматься спортом по воскресеньям. Естественно, это не пользовалось популярностью среди тренеров и экипажа, так как требовалась замена гребца на мое место всего на один день. (Однако никто, не пришел и не снял обо мне такой фильм, как "Огненные колесницы!)" Мои собственные убеждения относительно природы соблюдения воскресенья с тех пор несколько изменились, и теперь меня больше беспокоит злоупотребление воскресным днем, ​​силами жадности и прибыли, посредством безудержной торговли, чем физическими упражнениями. Так что я бы, вероятно, не занял ту же позицию сейчас, но я совершенно уверен, что был прав, поступив тогда, в контексте моего собственного христианского свидетельства и личной совести. Это было простое утверждение, что, хотя я любил этот спорт и с радостью пожертвовал бы многим ради него, в моей жизни было что-то более важное, чем гребля, которая в мире лодочного университетского клуба была достаточно близка к богохульству! В Индии доминирующая индуистская культура пронизывает общество, и христиане часто обнаруживают, что не согласны с практиками на работе и в окрестностях, которые предполагают признание индуистских божеств. Иногда это может быть столь же безобидно, как раздача сладостей или рассыпание лепестков цветов. Это может показаться очень безобидным, но в индуистской культуре такие действия могут означать почитание богов. Если христиане не участвуют, это может оскорбить и привести к остракизму или физическому насилию. Индийские христиане по-разному относятся к вопросу «где провести черту» относительно того, участвовать в таких социальных ритуалах или нет. Но, где бы ни проводилась эта черта, и какой бы незначительной она ни была сама по себе, христианам необходимо продумать, как они могут сохранить некоторые признаки своей отличительной веры среди окружающей культуры и религии. Даниил и его друзья сохранили своеобразие своей еврейской диеты, если это понимание их отказа верно. Есть и другой способ интерпретации их действий.

2. Еда символизировала «верность завета» царю. Это объяснение фокусируется не столько на том, что еда могла бы символизировать с еврейской точки зрения, а на том, что она символизировала бы для вавилонских властей. Те, кто предлагает такой способ понимания решения Даниила, указывают, что вся пища в Вавилоне была бы технически нечистой, поскольку Вавилон был нечистой, чужой землей. Вино в любом случае не было запрещено законами Левита, и овощи были бы посвящены богу перед приготовлением в такой же степени, как и мясо. Кроме того, кажется, что их вегетарианская диета продолжалась только во время их обучения и не была пожизненной политикой, поскольку Даниил рассказывает нам о более позднем периоде временного воздержания от мяса, что подразумевает, что он обычно ел его в более поздней жизни (Дан. 10: 2, 3). Таким образом, возражение могло быть основано не на законах левитов о пище. В древнем мире разделение еды за чьим-то столом, было иногда способом укрепить заветные узы между людьми. Следовательно, вкушать со стола царя можно было бы рассматривать как декларацию полной зависимости от царя и полной лояльности ему. Возможно, этот подтекст - клятва абсолютной преданности и повиновения царю - от которой Даниил и его друзья вежливо отказались. Это также лучше объяснило бы страх, который Ашпеназ испытывал к себе и к ним, если они твердо отреагировали на такой отказ. И это согласуется с более поздним упоминанием о «поедании царской пищи». В Даниила 11:26 нам говорится, что некоторые люди, «которые едят из царской пищи, будут пытаться уничтожить его». Это означает, что они поклялись в абсолютной верности царю (съев его пищу), но позже превратятся в предателей и предадут его. Эти четверо молодых евреев уже решили, что они могут и будут служить Навуходоносору и его государству. В самом деле, они сделают это в меру своих возможностей. Они примут все корректировки, которые потребуются правительству, чтобы пройти обучение для этой роли. Но они не хотели дать Навуходоносору или его государству такую ​​преданность, которую они могли дать только Яхве. Верность завету была предназначена исключительно для Бога. Ею нельзя было поделиться с человеческим царем, каким бы заманчивым ни было его меню и выбор вин. Другими словами, Даниил и его друзья смогли провести важное различие (которое, многие христиане не могут сделать) с одной стороны, признанием того, что царь и его правительство были назначены Богом (как Павел говорит в Послании к Римлянам 13) - установленные Богом, чтобы служить его цели в этот момент времени, - а с другой стороны, неоспоримый «завет» верности царю. Они будут служить государству под Богом. Но они не будут служить государству, как если бы оно было Богом. Они будут «искать благополучия в городе», куда их поместил Бог, но они не будут делать это с таким идолопоклонническим патриотизмом, который заглушает всякую критику или вопросы. Они слишком хорошо знали, что такой человек, как Навуходоносор, может легко раздуть свое божественное предназначение до божественного статуса и выдвинуть абсолютные требования, которые они не могли принять (как это произошло позже). Поэтому они решили сохранить свою независимость, совесть из преданности своему высшему приоритету - заветной верности Яхве, Богу Израиля. Важность этого понимания и позицию, которую они заняли на этой основе, полностью подтверждены позже (Дан 3), когда царская еда стала царской печью. Решение, которое они приняли в главе 1, поддержало их, когда перед ними предстояло сделать гораздо более сложный выбор. Они не могли бы спеть тот фактически идолопоклоннический гимн, который, исполняли поколения в Англии:

Я клянусь тебе, моя страна, всеми высокими земными вещами,

Целостность, отдача и совершенство, служение моей любви;

Любовь, которая не задает вопросов…

Джордж Оруэлл определил национализм как «привычку отождествлять себя с отдельной нацией или другой единицей, ставить ее выше добра и зла и не признавать никакой другой обязанности, кроме обязанности отстаивать свои интересы» Или, в популярном слогане "моя страна права или нет". Такой идолопоклоннический патриотизм сродни многим другим формам верности, которые могут вступать в противоречие с абсолютной верностью самому Богу. Нас могут втянуть в навязчивую идолопоклонническую преданность политическим партиям, спортивной команде, коммерческой компании и даже, в христианских кругах - деноминации, одному определенному богословскому вероисповеданию или одному великому и одаренному лидеру, который не может сделать ничего плохого. Нам нужно следить за нашей лояльностью, обязательствами и убеждениями и постоянно подвергать их критическому анализу в свете нашей последней верности Нашему Христу как Господу. Не стал ли я чрезмерно ревностным в деле, которое имеет большую ценность, но не является единственным христианским приоритетом? Стал ли я некритично поддерживать то или иное общественное лицо или организацию - светскую или христианскую - так что я начинаю защищаться и извинять, даже вопиющие ошибки или проступки? Моя преданность компании, в которой я работаю, ради здорового стремления к ее законному и честному успеху на рынке или нездорового слепого принятия того, что она требует от меня, как бы она не поступала с другими или не считалась с принципами истины и честности? Основаны ли мои политические взгляды и мнения на предубеждениях или личных интересах, а не на истинном библейском взгляде на заботе и приоритетах Бога? Могу ли я позволить своему разуму быть «приспособленным к этому миру», а не «преобразовываться» отдельно в разум Христа? Итак, Даниил и его друзья заняли свою позицию мужественно, но также вежливо. Примечательно, что они осознавали, что их позиция по поводу царской пищи создаст огромную проблему не только для них, но и для Ашпеназа, вавилонского надзирателя. И они не заняли воинственной позиции: «Мы не будем есть мяса и употреблять вино вашего царя. Разберитесь сами». Нет, они выступили с альтернативным предложением, чтобы помочь ему спасти свое лицо, свою работу и, возможно, свою жизнь. Даже их акт отказа был облечен в благодать и мудрость, когда он хвалил себя перед своим начальником. Если бы это было их обычное отношение к этому человеку (который, как мы помним, представлял правительство вражеского государства, которое опустошило их молодые жизни), то неудивительно, что «Бог побудил чиновника проявить благосклонность и сострадание к Даниилу» (Дан. 1: 9). Как христиане, мы должны занять определенную позицию на основе совести, это можно и нужно делать как можно вежливее и с конструктивными предложениями. Возможно, это не решит проблему в нашу пользу, как для Даниила и его друзей, но все же стоит приложенных усилий. И поэтому Бог подтвердил их решение и действия. В нашей главе Даниил и трое его друзей находятся в центре всего повествования. Где заметно, что Бог участвует в этой истории трижды, и каждый раз в тексте говорится: «Бог дал…» Буквальный перевод иврита гласит:

«Бог отдал Иоакима в руки Навуходоносора» (ст. 2) - что говорит о международном суверенитете Бога.

«Бог дал Даниилу благосклонность и милость перед начальником» (ст.… 9), где говорится о личном владычестве Бога в жизни Даниила (аналогично Иосифу).

«Бог дал этим четырем юношам знание и понимание» (ст. 17) - что удивительно, как мы отметили выше, поскольку объектом их знания и понимания была языческая культура и литература Вавилона.

И в результате проявления суверенитета Бога, от поля битвы до университетского класса, мы подходим к последнему стиху главы, который гласит: «И Даниил оставался там до первого года царя Кира». (Дан 1:21) Это не просто сноска. В нем суммируются оба аспекта идеи этой главы. С одной стороны, это указывает на всеобъемлющую верховную власть Бога на отрезке истории. Кир был царем Персии, свергнувший Вавилонскую империю примерно через семьдесят лет после ее основания Навуходоносором (поэтому Даниил и его друзья, должно быть, были очень молодыми парнями, доставленные в Вавилон). Итак, империя, разрушившая Израиль в первом стихе этой главы, была разрушена и заменена в последнем стихе. Но Даниил выжил, как и его народ, народ Яхве, Бог Израиля. С другой стороны, это указывает на личное подтверждение веры и приверженности четырех человек, посреди суматохи своего времени, и выбор тестирования, который им приходилось делать на протяжении всей своей жизни с самого раннего возраста. Они доказали свою верность завету, своему Богу под давлением и угрозой. Бог оставался суверенным, а Даниил оставался верным. Итак, мы узнаем две вещи:

Бог суверенен и все еще контролирует мир

Только Бог заслуживает нашей полной лояльности по отношению ко всем конкурентам

Это две великие истины, которые освещают всю книгу!