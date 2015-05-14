28 апреля прошла Лондонская консультация по Украине, организованная Британским миссионерским обществом и Миссией Евразия.
Во встрече участвовали представители различных церквей Украины и немного из России.
Была подписана совместная резолюция
Резолюция Лондонской консультации по Украине - Full text of the London Consultation Resolution on Ukraine
The London Consultation: Focus on Ukraine
Christian solidarity, religious freedom and humanitarian compassion in a time of crisis
28 April 2015
Resolution
The armed conflict in the eastern part of Ukraine has led to a humanitarian catastrophe. Whole towns and villages have been destroyed and several thousand civilians and soldiers have been killed. The conflict has created more than 1.5 million refugees. Sadly, these are only the visible signs of the tragedy. The scope of the social, cultural, and psychological consequences is impossible to comprehend.
This crisis presents an urgent opportunity for the global Church to demonstrate solidarity with those who are suffering, to advocate for religious freedom, and to help restore peace, justice and reconciliation. Churches must develop a new vision of hope and reconciliation among the people of Ukraine. The global Christian community can assist practically by supporting well co-ordinated programmes that create community centres for social, psychological and humanitarian assistance.
The war in Ukraine has created serious challenges in areas of religious freedom, human rights and religious diversity in Ukrainian Crimea and in the territories of eastern Ukraine occupied by pro-Russian separatists. The Pan-Slavic Orthodox notion of the so-called “Russian world” is now monopolising ideology and practice in these regions. Orthodox confessions that are not affiliated with the Moscow Patriarchate face the constant threat of discrimination and persecution. Catholics, Protestants and other religious minorities are likewise suffering violent persecution and are in need of our solidarity and advocacy. Creating awareness, monitoring religious freedom violations, supporting an effective, wide-ranging and fact-based information campaign, providing financial assistance for the families of the persecuted, and other international support are vital.
с Евстратий Зоря, Юрий Сипко, Oleksii Melnychuk, Anatoly Kaluzhny, David Coffey, Екатерина Смыслова,Mykhailo Panochko и Igor Bandura
The politics of separatism and war continue, not just because they have the support of particular factions, but also because there is a lack of vision and leadership for peacekeeping, reconciliation and a lack of unity among the peacekeepers. The Church is the entity that enjoys the highest level of credibility and trust within Ukraine and is key to the process of reconciliation. The international Christian community and NGOs can also offer significant support towards efforts to achieve national and interfaith reconciliation.
The new Ukrainian government, by itself, is unable to cope with the destructive consequences of this war. On many occasions, the leaders of Ukraine have appealed to international institutions for help. Today the leaders of Ukrainian churches appeal to the global Christian community for solidarity, support, and the defence of freedom, justice, and peace in Ukraine.
On behalf of the Ukrainian people and Ukrainian churches, the participants in the London Consultation:
Acknowledge with sadness the terrible recent events in Ukraine, which have resulted in thousands of deaths and the displacement of more than 1.5 million people;
Encourage all relevant agencies to collaborate more closely with the Church in Ukraine at the grassroots level to enhance the carrying out of relief efforts;
Call upon the global Christian community to respond quickly and generously to consolidated appeals for humanitarian assistance;
Request that humanitarian agencies and Church denominations develop rapid deployment units to better enhance the co-ordination of humanitarian assistance for southern and eastern Ukraine;
Request the expansion of preventive actions and assurance of post-conflict assistance through reconstruction and development of peace-restoring practices;
Stress the continuing need for impartial and objective information on the political, economic and social situation in Ukraine;
Express our deep concern that Christian communities, which are not affiliated with the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, are suffering disproportionately in the conflict;
Convey our grief and outrage at the killing of four leaders from an evangelical church in Slavyansk, who were kidnapped during Pentecost 2014 from a worship service, and later tortured and murdered by pro-Russian separatists;
Condemn the use of violence and aggression by pro-Russian separatists, who have forcibly seized several church buildings and educational centres of Baptists, Pentecostals and other denominations. In many cases, these places of worship and education have been turned into military barracks and fortresses;
Appeal to the international Christian community to demonstrate solidarity with the Ukrainian people, particularly with Christians who are suffering persecution in the occupied territories of southern and eastern Ukraine;
Commit to the development of formal and informal partnerships that will advocate for religious freedom and social justice in Ukraine through international networking and the sharing of resources.
Полный текст декларация взят с сайта http://www.bmsworldmission.org/news-blogs/archive/the-london-consultation-resolution-ukraine
Лондонская консультация: Фокус на Украине
Христианская солидарность, свобода вероисповедания и гуманитарное сострадание в период кризиса
28 апреля 2015
Резолюция
Вооруженный конфликт в восточной части Украины привел к гуманитарной катастрофе. Целые города и села были разрушены, и несколько тысяч гражданских лиц и солдат были убиты. Конфликт создал более 1,5
миллиона беженцев. К сожалению, это только видимые признаки трагедии. Сфера социальных, культурных и психологических последствий невозможно понять.
Этот кризис представляет насущную возможность для мировой Церкви, чтобы продемонстрировать солидарность с теми, кто страдает, чтобы выступать за свободу вероисповедания, и, чтобы помочь восстановить мир, справедливость и примирение. Церкви должны разработать новое видение надежды и примирения между народами Украины. Мировая христианская община может помочь практически в поддержке Слаженных программ, которые создают общественные центры для социальной, психологической и гуманитарной помощи.
Война в Украине создал серьезные проблемы в районах религиозной свободы, прав человека и религиозного разнообразия в украинском Крыму и на территории Восточной Украины, занятых пророссийскими сепаратистами. Пан-славянское православное понятие так называемого "русского мира" сейчас монополизировало идеологию и практику в этих регионах. Православные конфессии, не связанные с Московским Патриархатом подвергаются постоянной угрозе дискриминации и преследованиям. Католики, протестанты и другие религиозные меньшинства также страдают из-за жестокого преследования и нуждаются в нашей солидарности и пропаганде. Создание осведомленности, мониторинга нарушений свободы религии, поддерживая эффективную, широкую и основанную на фактах информационную кампанию, оказывая финансовую помощь для семей гонимых, и другой международной поддержки являются жизненно важными.
Политика сепаратизма и войны продолжаются не только потому, что они имеют поддержку конкретных фракций, но и потому, что это отсутствие видения и лидерства для операций по поддержанию мира, примирения и отсутствие
единства среди миротворцев. Церковь имеет самый высокий уровень доверия и доверия в Украине и является ключом к процессу примирения. Международный христианская община и НПО могут также предложить существенную поддержку в усилия по достижению национального и межконфессионального примирения.
Новое украинское правительство само по себе не в состоянии справиться с разрушительными последствиями этой войны. Во многих случаях, лидеры Украины обратились к международным учреждениям за помощью. Сегодня лидеры украинских церквей обратиться к глобальной христианской общине к солидарности, поддержке и защите свободы, справедливости и мира в Украине.
От имени украинского народа и украинских церквей, участники Лондонской консультации:
Подтверждают с грустью ужасные недавние события в Украине, которые привели к гибели тысяч людей и перемещению более 1,5 миллионов человек;
Поощряют все соответствующие учреждения более тесно сотрудничать с Церковью в Украине на низовом уровне в целях повышения проведение усилий по оказанию помощи;
Призывают мировое христианское сообщество быстро и щедро откликнуться на призывы к совместным действиям по оказанию гуманитарной помощи;
Запрашивают гуманитарные учреждения и церкви конфессии развивать подразделения быстрого развертывания, чтобы лучше повышению координации гуманитарной помощи для Южной и Восточной Украине;
Запрашивают расширение профилактических мероприятий и обеспечение помощи после конфликта путем реконструкции и развития практики мира восстановлении;
Стресс сохраняющуюся потребность в беспристрастной и объективной информации о политической, экономической и социальной ситуации в Украине;
Выражают глубокую озабоченность тем, что христианские общины, которые, не связанные с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, страдают непропорционально в конфликте;
Передают скорбь и возмущение в связи с убийством четырех руководителей из евангельской церкви в Славянске, которые были похищены во время Пятидесятницы 2014 от богослужения, а позже замучены и убиты пророссийскими сепаратистами;
Осуждают использование насилия и агрессии пророссийских сепаратистов, которые насильственно захватили несколько церковных зданий и образовательных центров баптистов, пятидесятников и других конфессий. Во многих случаях, эти места поклонения и образования были превращены в военные казармы и крепости;
Обращаются к международному христианскому сообществу, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом, особенно с христианами, которые страдают от преследования в оккупированных территориях южной и восточной Украины;
Закрепляют развитие формальных и неформальных партнерских отношений, которые будут выступать в поддержку религиозной свободы и социальной справедливости в Украине через международные сети и совместное использование ресурсов.
2015-05-09
Прощу прощения за такой коверканный компьютерный перевод, однако, решил его опубликовать в связи с чрезвычайной актуальностью документа.
Есть текст Резолюции на украинском языке, если сможем его получить - также опубликуем.