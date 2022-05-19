Общеизвестно, что пасторы слишком заинтересованы в цифрах, здании, бюджете, крещении, количеством людей на местах, если это можно измерить, лидеры церкви это посчитают.

Семь испытаний, две опасности и одна недооцененная книга

Церковные лидеры слишком много заботятся о числах и слишком мало о Числах

Многие определяют этим свой успех — по крайней мере, так было раньше, пока COVID-19 не сделал это занятие несколько менее обнадеживающим. Однако менее признано, что пасторы недостаточно интересуются Числами. На десятках лидерских конференций за последние 15 лет я услышал только два отрывка из упомянутой книги: благословение Аарона (Чис. 6) и смелость Иисуса Навина и Халева (Чис. 14). В остальном -тишина. Само по себе это не проблема. Но Числа — это кладезь пастырской мудрости, которая сегодня может предложить лидерам церкви больше, чем, возможно, любая книга Ветхого Завета, кроме 1 и 2 Царств. Для пасторов в частности, она заслуживает тщательного изучения. Я говорю это по трем причинам.

Первая- типологическая. С точки зрения апостолов, период пустыни — это то место, где церковь живет сейчас (1 Кор. 10; Евр. 3–4; Иуды). Мы были спасены от рабства, искуплены кровью и крещены в водах, но мы еще не достигли земли, текущей молоком и медом. У нас есть все благословения, описанные в Числах — присутствие, обеспечение и обетования Бога, — в тоже время, мы сталкиваемся с подобными проблемами: ропотом, гордостью, идолопоклонством, безнравственностью, противостоянием и смертью.

Еще одно преимущество - иллюстративное. Кроме Давида, ни один лидер в Писании не представлен так, как Моисей, его внутренняя жизнь раскрыта, семейные разногласия обнажены, его недостатки, страхи, неудачи и разочарования видны. Если Давид показывает нам борьбу ожидания и искушения деньгами, сексом и властью, то Моисей показывает нам мирские проблемы, обычной жизни общины: споры о принятии решений и преемственности руководства, вершины благословений, побед и чудесного обеспечения, наряду с повседневной скукой разрешениями конфликтов, стонами и грехом.

Но, пожалуй, самая поразительная особенность книги Чисел, когда речь идет о пастырском служении, — это то, как она предупреждает о противоположных опасностях на обоих концах того, что мы могли бы назвать спектром уверенности. На протяжении всей истории Израиля, да и всей истории церкви, Божий народ имел тенденцию колебаться между чрезмерной самоуверенностью (гордыня, высокомерие, самодовольство) и недостаточной уверенностью (неверие, робость, страх). Поколения обычно колеблются от одного к другому, поскольку молодые люди видят недостатки своих родителей и слишком остро реагируют на них. Наше поколение в настоящее время, является свидетелем подобного маятникового колебания, вызванного громкими примерами жестокого и грубого руководства. В книге «Чисел», обе опасности освещены удивительно, сложным образом. Ученые выделяют семь основных испытаний в Числах. В первом и последнем из них, Израиль ропщет на свои несчастья (11:1–3; 21:4–9). Второе и шестое связаны с недостатком веры в то, что Бог даст пищу (11:4–34) и воду (20:2–13). В третьем и пятом испытаниях, брошен вызов лидерству Моисея со стороны Мариам и Аарона (12:1–16) и Корея, Дафана и Авирама (16:1–17:13). А в четвертом и главном испытании, Израиль не может войти в землю из-за неверия (13:1–14:38).

При таком расположении, двойная опасность становится очевидной. Во втором, четвертом и шестом испытаниях, проблема заключается в недостаточной уверенности: сомнение, неверие и страхе. В третьем и пятом проблема заключается в чрезмерной уверенности: непокорности, гордости, высокомерии и стремлении к власти. То, как повествование скачет туда-сюда, предполагает, что обе опасности будут характерны для Израиля и церкви в будущем. Здесь есть предупреждение для пасторов: реагируя на неверие и страх, не переусердствуйте и не становитесь властными задирами, а реагируя на властных задир, не переусердствуйте в страхе и неверии. Но в Писании нет фатализма по этому поводу, как будто мы навсегда обречены колебаться между нездоровыми крайностями. В Евангелии от Луки 4:1–13 Сам Иисус пройдет через главные испытания Чисел. Он подвергнется искушению, не доверять Богу в вопросах обеспечения в пустыне, совершать чудеса только для того, чтобы похвастаться, и захватить власть, авторитет раньше времени. Тем не менее, Он бросает вызов искусителю и поведет за собой смиренную веру без страха и гордости. По благодати и под действием Его Духа- это можем, сделать и мы.

ANDREW WILSON APRIL 18, 2022