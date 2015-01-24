Сипко - Демидович - Мохненко - Пензенский синдром

В этой статье вы сможете познакомиться с явлением в российском евангельском христианстве - пензенским синдромом.

Такое уже было в истории, в нацистской Германии, когда большая часть христианских церквей склонилась перед Гитлером.

Об этом рассуждают пасторы Сергей Демидович и Геннадий Мохненко.

Однако, есть в путинской России христанские лидеры, которые не молчат, возвышают свой голос против неправды, против агрессии России в Украине.

Слово Юрию Сипко, пастору церкви евангельских христиан-баптистов, в прошлом - глава российского союза ЕХБ.

Юрий Сипко - как Россия выступает против войны в Украине

То, что Россия выступает против войны в Украине, всем известно. За это выступление весь мир отвернулся от нас. Это же очевидно.

Именно борясь за мир Россия внезапным манёвром отвоевала Крым. Затем боевые действия за мир распространились на Донецкую и Луганскую область. Это была война за мир, и главная цель войны - защита русских в Украине.

Но вот незадача. До вторжения защитников никто из русских не погиб, а с приходом защитников уже почти пять тысяч жертв. Русские люди Землю залили кровью русских людей. Конечно врать можно, тем более сегодня ложь является государственной политикой.

Но вот вопрос. Киевская хунта, как их называет официальная пропаганда, фашисты, стремятся уничтожить русских на юго-востоке Украины. Наш следственный комитет возбуждает шесть уголовных дел в неделю, по факту геноцида русских.

На территории Донецкой области, на территории Луганской области, где нет защитников русских киевские фашисты никого не убивают. Почему? Почему фашисты не убивают русских в других областях, куда защитники российские ещё не пришли? Не бомбят города, не распинают мальчишек. Напротив. Кормят. Лечат. Учат.

Горько, что российская антизападная и антиукраинская пропаганда привела к тому, что в России поддерживают террористов, потому только, что они убивают людей на западе. Хотя по уголовному кодексу России поддержка террористов есть уголовное преступление.

Сергей Демидович и Геннадий Мохненко - Два портфеля - Пензенский синдром

Юрий Сипко - сообщения в фэйсбуке

Юрий Сипко открыто заявляет о своей позиции, полемизируя в фэйсбуке. Эти цитаты - из сообщения на стене в фэйсбуке Сергей Евдощенко, который разместил фото шествия в Париже против начилия. К сожалению, мне закрыт туда доступ, поэтому размещаю цитаты брата Юрия в этой статье. Цитаты любезно предоставлены автором.

Когда Крым захватили, власть наша на голубом глазу, слезинки не проронив говорила. Это народ Крыма. Наших воинов там и близко не было. Потом когда немного улеглось и война ушла в Донецк, некто Путин Владимир Владимировиз смело сказал. Конечно наши доблестные военные обеспечили безопасность при проведении референдума. Вы понимаете. В независимом государстве проходит в одном субъекте независимый референдум, но безопасность обеспечивают войска соседнего государства, в состав которого и желает войти этот оккупированный субъект независимого государства. Еще один эпизод позволю, он также связан с комментарием некоего Путина Владимира Владимировича. Несколько военнослужащих российской армии оказались на территории сопредельного государства, а именно в Украине, и поскольку там были боевые действия, попали в плен. Как такое могло сучится? Они оказывается патрулировали границу, ну и как-то в ночной темноте зашли в соседнюю страну, А в остальном все только добровольцы, оружие в местном магазинчике, там тебе на выбор и танки и буки, и ракеты завались. Информация моя исключительно из официальных источников СМИ Российской федерации. Как факт, один эпизод. Более полугода война в Украине, и все это время на экранах росийского ТВ все боевики, прямо с фронта поливают фашистскую хунту Киева. Если бы наши не участвовали в войне против Украины, этих боевиков арестовывали бы уже на границе, и если бы кто до студии добрался бы, им бы вместо микрофона наручники, ведь преступление налицо, но они не только приходили, но призывали страну к войне и набирали новых и новых добровольцев на необъявленную войну. И доныне нет ни одного уголовного дела по фактам смерти уже достаточно многих людей. Зачем Псаки? Ведь такое отношение всех высших должностных лиц к преступлению говорит само за себя. И не лучше ли было бы честно сказать, что мы воюем за право быть главными в мире. И нам не указ ни земная власть ни небесная, мы сильные, что хотим то и делаем, а то как пацаны деревенские, нашкодили и в кусты, это не я. Стыдно. И кому нужна эта кровь? Мы можем сказать дьяволу, но боюсь что дьявол может в суд подать, и докажет что он в этом деле не принимает никакого участия.

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Я проповедую Евангелие Царства Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сергей Евдощенко разместил фото шествия в Париже, где полтора миллиона человек вместе с главами правительств вышли в защиту свободы и против насилия. Я расцениваю этот марш, как свидетельство зрелого отношения к свободе, к терроризму, к солидарности и противостояния злу. Некоторые из участников беседы, да и власть и общество наше в большинстве своём считают иначе. Они говорят, "да убивать плохо, но сами виноваты"... То, что вы представили как угрозу, размещение ПРО вблизи границ с Россией, вполне можно было обратить в усиление безопасности России. Для этого всего лишь нужно было последовательно развивать отношения с Европой, и консолидировать военный потенциал их и наш, для противостояния настоящим угрозам, которые общие для их и для нас. Поверьте, они общие. Нам не угрожает Европа, нам не угрожает Америка. На самом деле это наши союзники, у нас единые ценности, у нас общие интересы, у нас экономика взаимосвязанная, у нас культура взаимосвязанная, у нас наконец религиозные ценности общие: Христианские. Где настоящая линия фронта, откуда опасность для Европы? И. Г. Растущее население исповедующее ислам. Растущее количество беженцев из Африки. Для Европы да. И. Г. имеет своей целью построение всемирного халифата. Это откровенное заявление уже воплощается в жизнь. Оно означает, что по их представлениям, на земле имеют право жить только мусульмане. Их главная цель - уничтожение Израиля. Затем их враги - христиане. Неверные. И не надо убаюкивать себя ложными сентенциями типа, ислам мирная религия. Как и в любой религии, тон задают вовсе не мирные ребята. Тон задают агрессивные, жаждущие власти, ненасытные тираны, для которых нет никаких моральных ограничений. Перед наступлением этого тотального зла, мы с наивностью детской, радуемся страданиям Французов, поддерживаем террористов, и не думаем, что наша очередь приближается неумолимо. Солидарность Европы вызывает у нас смех. Но с кем нам солидаризоваться в грядущий страшный час?

После этого была Волноваха, сегодня бандиты российскими Градами обстреляли Мариуполь, более 10 мирных жителей погибло.

"У сильного всегда бессильный виноват". Защитники убийц выглядят как люди, парализованные страхом перед силой. Не надо оправдывать убийство, нельзя оправдывать убийство. Нет никаких оправданий убийству. Даже в России уже больше десяти лет мораторий на смертную казнь - это цивилизованное общество декларирует неприкосновенность жизни. Когда вы оправдываете убийц, тем, что кто-то сказал, а кто-то нарисовал, вы тем самым оправдываете и поощряете террористов. Те кто рисовал, действительно рисковали, рисковали сознательно. Но они карандашом, юмором, смехом боролись против зла. Террор -это зло. Насаждение своих правил в моём доме -это зло. Тем более убийство моих друзей и родных, только за то, что у них есть свои принципы, своя вера - есть зло. *** Откуда рождается злая сатира? Схема проста и очевидна. Некто злой, насаждает на общей территории свои принципы зла. Для него самого они скорее приемлемы, даже святы и мы не возражаем, когда он их соблюдает. Но он требует, что и я их соблюдал. Я возражаю. Тогда он угрожает. Каков следующий шаг? На угрозы ответить угрозами и война неизбежна. Можно уступить давлению сильного и исполнять его волю. Но французы выбрали иной путь. Они стали подвергать осмеянию претензии этого холопа зла. Рискованно. Да! Но цель вовсе не оскорбить и не унизить. Цель призвать к размышлению. Христос сказал: Не бросайте святыню псам. Молитесь в комнате, которую прежде прикройте. Что делают агрессивные последователи шариата? Они требуют, чтобы неверные жили по законам шариата. И у вас, драгоценный брат Сергей, выбор невелик. Или исполнять и как-то жить. Или не исполнять, и не жить. Но поскольку вы не один, нашлись такие, которые стали в вашу поддержку рисовать карикатуры. Они практически рисковали своей жизнью за вашу свободу.

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