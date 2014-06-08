Сипко - Простите нас, украинцы

ЮРИЙ СИПКО - Худой мир лучше хорошей ссоры

Вопрос: Юрий Кириллович! Остались ли вы при своём мнении, спустя три месяца после написания статьи о войне в Украине? Так же вам стыдно за российскую «разнузданную клеветническую кампанию», в свете бомбёжек восточно-украинских городов (Луганска, к примеру) украинскими военными вертолётами и самолётами? Станислав Т.

Ответ: Мир вам благословенный брат Станислав. Принимаю ваш вопрос. Ответ очевиден и прост. Да! Мне стыдно за ложь. Ведь если я молчу, значит, я согласен с тем, что они там насочиняли. Я против лжи и против войны. И хотя сам я не воюю, но ведь я россиянин, и потому, когда Совет Федерации принимал решение о вводе войск в Украину, он принимал это решение, в том числе и от моего имени. Я должен, просто обязан возразить. Не дай Бог, если мои братья в России, подумают, что я поддерживаю захват Крыма и войну в Украине. Однако, как бы ни был прост ответ, я считаю необходимым обосновать свою позицию.

В статье «Война в Украине», я выразил возмущение той ложью, которая заполонила информационное пространство. Клевета о том, что Украина во власти фашистов. Клевета о том, что некие фашисты уже двинулись на восток Украины для уничтожения русских. Клевета о том, что сотни тысяч беженцев из восточных регионов Украины заполонили наши соседние области.

Антиукраинская пропаганда, развязанная российскими СМИ, есть грех против народа, против истины, против Бога. Писание очень ясно утверждает, что люди, так поступающие являются преступниками перед Богом.

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют ». Гал.5:19-21.

Спустя три месяца, я утвердился в том, что российская журналистика сменила одежды, став пропагандистом ненависти. Какие основания у меня?

Первое. Накануне, прежде чем хлынул поток антиукраинских измышлений, были блокированы ресурсы, которые публиковали независимые точки зрения по самым различным вопросам. Обвинение простое – экстремизм. Ни один материал блокированных сайтов, закрытых по обвинению в экстремизме, не представлен в суде, его невозможно оспорить, невозможно исправить. Такое решение однозначно свидетельствует о том, что власть намеренно запустила антиукраинскую пропаганду, лишив голоса всех тех, кто сомневается в решении власти.

Можно довериться прокуратуре, и суду, который признал правомочным блокировку сайтов, если бы не одно но. Это но, заключается в том, что среди прочих сайтов, блокировке подвергнут и сайт Каспарова. Каспаров многократный чемпион мира по шахматам, слава России, настоящий герой и патриот страны, ныне даже боится жить в России. Любой государь, сочтёт за честь иметь у себя в советниках человека подобного Каспарову. В России он опасен. Его преследуют лишь за то, что он имеет собственное мнение по некоторым вопросам.

Второе. Тайное награждение журналистов государственными наградами, «За правильное освящение событий в Крыму», свидетельствует неопровержимо, что все, кто «освящал» события в Крыму и в Украине исполняли государственной важности задание, за что и награждены. Тайно. Христос объясняет мне, почему некоторые дела совершаются в тайне. « Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы,

а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоан.3:20,21.

Третье. После встречи Путина с Президентом Швейцарии, председательствующего в ОБСЕ, Дидье Буркхальтером, произошла смена антиукраинской риторики. Путин предложил ребятам в Донбассе отложить референдум, и признал, что выборы Президента в Украине необходимо провести. Это шокировало всех. До этого, ни о каком признании выборов, а это ещё означало и признание власти в Киеве, не шло и речи. Посол отозван, власть нелегитимна, мы забираем всё, что плохо лежит. А лежит то всё плохо!

Напомню, как Путин просто объяснил стране. Поскольку в Киеве произошла революция, значит той Украины, с которой мы заключали соглашения, и которой мы обещали неприкосновенность и целостность, больше нет. Такой взгляд на вещи позволил ему аннексировать Крым. Такой взгляд на вещи, позволил ему буквально требовать федерализации Украины, т.е. практически расчленения её и ликвидации как государства. Напомню, что все военизированные группировки, действующие в Донецке и Луганске, работали под Российским флагом и водружали российские флаги на все захваченные здания. Однако, когда речь идёт о долгах за газ, оказывается что Украина есть, и все долги обязана отдать, и более того, договор 2009 года о поставках газа не подлежит пересмотру. Это, по меньшей мере, нечестно.

Парень из Швейцарии имеет некий ключик. Швейцария очень влиятельная страна. Даже на Путина повлияла. Сменилась и подача «новостей». Ушла главная страшилка о том, что Украина во власти фашизма, что фашисты пытаются уничтожить русских на Востоке Украине. Войска, которые уже были готовы войти в Украину, стали меньше шевелиться и даже несколько раз министр обороны и сам президент утверждали, что войска отводятся. Правда, не говорили, в какую сторону.

Четвёртое. В Крыму не нашли ни одного фашиста. В районах, где вооружённые люди захватили государственные учреждения и до сих пор ведут военные действия, не нашли ни одного фашиста. Теперь, когда прошли выборы президента, и правые в Украине не набрали, сколь ни будь заметной поддержки, стало очевидным, что фашизм был не в Украине, а в головах российских пропагандистов.

Но, как ни горько это признать, дело сделано. Информационная война привела к войне реальной. «Груз 200» поступает в Россию. И это означает, что российские граждане воюют в Украине. Более того, российские граждане во главе неких новоявленных республик. Я не стану называть их имена.

Достаточно эпизода, когда Лукин, спецпредставитель Путина общался с ними, приехал к ним, даже не вступая в контакт с официальным Киевом, и вполне уверенно убедил их выпустить арестованных наблюдателей из Европы. Выводы каждый может делать сам. Для некоторых, воевать в Украине, воевать с Украинцами, это священный долг. Для меня же, это акт агрессии, совершённый против братского народа. Я высказался совершенно чётко. Нельзя развязывать войну. И, как ни странно, для многих, называющих себя христианами в том числе, моя позиция оказывается антипатриотичной. И ныне, я против войны. Я призывал и призываю, религиозных лидеров в первую очередь, обличить ложь, остановить потоки ненависти, и на деле показать истинное лицо христианства.

Блаженны миротворцы – это золотые слова Спасителя мира. Слово Божье нам, христианам вменяет служение примирения.

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения . Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом ». Кор.5:18-20.

Я говорил о позоре национальном. Теперь, брат Станислав, даже если я изменю своё мнение, ничего не изменится. Позор уже накрыл Россию. Россия осуждена за агрессию и захват Крыма в ООН. Россия лишена права голоса в ПАСЕ. Россия лишена высокой роли вместе с семью самыми влиятельными лидерами, обсуждать тенденции на мировой арене, выражать своё виденье, и влиять на мировых лидеров. Вместо этого, Россия изгнана из этого общества. Нужно ли говорить о том, как подорван авторитет России в глазах партнёров по СНГ, таможенному Союзу?

Вчера Россия была партнёром НАТО, проводила совместные манёвры, участвовала в пленарных заседаниях, и даже влияла на их решения. До вторжения в Украину, никто на Западе не рассматривал Россию как потенциальную угрозу. Теперь рассматривают. Мне горько и стыдно за такое лицо России. Хотел бы я изменить своё мнение, брат Станислав, но для этого нужно лидеру Российскому признать свою ошибку. Это уже не зависит от меня. Это зависит от всех нас. Если мы спросим себя честно, что нам не хватает?

Зачем мы развязали войну? Что теперь делать с «Грузом 200»? Ведь этот дорожно-транспортный код, означает, что десятки семей лишились отцов, мужей, сыновей. Их кровь будет возбуждать месть, тиражируя насилие, тиражируя и жертвы. Их никто не посылал в Украину, скажете вы. Их послала власть, которая обманула их, убедив через телепропагандистов, будто бы в Украине фашисты уничтожают русских. Власть пропустила их, в Украину живых, а назад в рефрижераторе, мёртвых. Пропустила с оружием, которое может сбивать вертолёты. Наша граница на замке?

Теперь возникает простой вопрос о происхождении трупов. Нужно свидетельство о смерти. Нужна пенсия по случаю потери кормильца. Нужна новая, бесконечная ложь. Помните слова Иисуса Христа. «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоан.8:44. Ситуация проста, как дважды два. Христос обличает. Тот, кто говорит ложь, от диавола. Кто покрывает ложь, оттуда же. Тот, кто награждает, заодно с ними. И даже если таких восемьдесят пять процентов, это не меняет дела. Ваш отец диавол.

Но вот и следующее слово Иисуса. «А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Иоан.8:45-47. Речь в данном тексте идёт как раз о нашей зависимости ото лжи. Более того, о нашем рабстве этому отцу, диаволу. И о том, что свобода от рабства только в Иисусе Христе. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоан.8:36. Мои рассуждения на сложную тему, не преследуют никаких политических интересов. Я не политик. Я проповедник Евангелия Иисуса Христа. Его Евангелие беспристрастно. Он равно любит людей всех наций. Он призывает к миру всех людей, и Он учит милости, состраданию, правде и любви. Ему принадлежит вся власть, на небе и на земле. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет». Евр.4:13. Все и за всё.

Сегодня Украина стонет, украинцы страдают. Украинцы гибнут, защищая отечество своё. Защищают не от империалистов. Защищают от нас с вами. Как могло такое случиться? Ведь нет города в России, в строительстве которого не участвовали бы украинцы. Ведь нет таких славных достижений российских, в которых не участвовали бы украинцы. И Русь наша из Киева. И православие наше из Днепра. И газ и нефть Сибири добыты вместе с украинцами. Что же с нами случилось? Откуда такое зло? Если Киевская Русь есть матерь городов Русских, то, что же за напасть свалилась на нас, сыновей, не помнящих родства, восставших на братьев своих, на отцов своих, на дедов и прадедов своих?

Простите нас, украинцы. Ради Христа, простите.

Помолимся.