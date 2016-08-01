Еврейский Мессианский Портал - Статьи

Многие люди, желающие узнать Йешуа и Его учение, большую часть времени проводят в Новом Завете, где описана Его жизнь. Но Йешуа часто указывал на закон Моисея в качестве ключа к пониманию Его Самого.

Если мы пропустим первые несколько глав хорошей новеллы, вся остальная история будет слегка запутанной и непонятной. И хотя мы можем собрать воедино описываемые события и следовать за общей темой, истинные причины тех или иных действий и событий могут оставаться для нас неизвестными. То же самое можно сказать и о Библии.

В Евангелии от Иоанна Иисус даёт нам ключ к пониманию Его, когда Он говорит: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» (Иоан.5:46,47). Если мы хотим понимать Господа и основания Его учения, нам следует начать с того, о чем писал Моисей. Если Иисуса можно увидеть через первые книги Библии, то эта часть должна быть зачитана до дыр от нашего усердия найти те места, где так или иначе написано о Нем.

Как верующие мы хотим следовать за Мессией. Если Он есть в законе Моисея, то мы хотим найти Его там. Приобретение духовного знания без прочного фокуса внимания на Господе приведет нас к гордости, самоуверенности и религиозности, как и фарисеев, против которых говорил Йешуа. Без Господа мы склонны запасать духовные боеприпасы, чтобы выпустить их на тех, кто не согласен с нашими взглядами, приводя к ещё большему разделению между нами. Ничто из этого не приведет нас к жизни, предназначенной Господом.

Как раввин, Йешуа учил тому, в чем Моисей уже наставил Израиль. Нагорная проповедь была прочно укоренена в книге Исход. Некоторые части Своего учения Он давал во время праздников, предписанных Израилю в 23 главе книги Левит. Когда Петр спросил Его о знаках Его возвращения, Йешуа начал проводить параллели с событиями Исхода и Чисел. Великое поручение является просто началом исполнения обещания Аврааму, что через его потомков будут благословлены все народы земли. Йешуа постоянно указывал на книги Моисея, чтобы доказать, кем Он является. Если мы не понимаем Тору, то есть очень много скрытых от нас глубин для познания Йешуа.

В Евангелии от Луки 24 описаны два путешественника, идущих по дороге в Эммаус, и переживших большое разочарование на прошедшей неделе. Сильный пророк из Назарета, демонстрировавший народу чудеса и знамения, который, как они надеялись, освободит Израиль, был предан, унижен и распят с преступниками. Кроме того, некоторые их женщины утверждают, что Его тела теперь нет, и ангелы сказали, что Он жив. И как могло быть, что встретившийся им прохожий ничего не знал об этих событиях? И так началось одно из самых развернутых учений, которое Иисус давал о Самом Себе. Посмотрите, с чего начал Господь: «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.24:27).

Позже, когда Йешуа прошел сквозь стену в комнату с учениками, Он снова им напомнил:

«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.» (Лук.24:44,45)

И сегодня, когда мы читаем Тору, пусть Он откроет и наш разум к уразумению Писаний.