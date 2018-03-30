Представляем перевод нашего читателя Игоря Капранова

Amy Fallon - Ученичество в Евангелии от Марка

Academic Paper: © 2005 Amy Fallon http://globalchristiancenter.com/christianliving/bible-studies/895-discipleship-in-the-gospel-of-mark (с) Перевод Игорь Капранов (с) Редактор перевода и правка Алексей Макаров

Марк написал свое Евангелие во время Иудейской войны 66-74 годов н.э. Римское притеснение привело к многочисленным еврейским восстаниям, и большому кровопролитию. Наконец, Римляне уничтожили Иерусалим и сожгли храм в 70 году. Это разрушение нанесло травму как христианам, так и евреям. На фоне этих событий Марк пишет свое Евангелие. [1] Одной из причин к написанию было увещевание и наставление его читателей в своей вере. Его основным средством, с помощью которого он дает инструкции, являются ученики Христа. Марк описывает учеников, в более неприглядном свете, когда другие три Евангелиста пытаются сгладить острые углы. Тем не менее такое непривлекательное и местами жесткое изображение учеников в Евангелии от Марка служит важной цели: научить читателей, как быть истинными учениками.

В начале своего рассказа Марк представляет учеников в позитивном свете, чтобы поощрить читателей к отождествлению себя с ними. [2] В 1:16-20 ученики охотно отвечают на призыв Иисуса следовать за ним. Поскольку читатели также являются последователями Христа, они отождествляют себя с учениками. Последующие сцены усиливают этот положительный образ. В3: 13-19 назначение Иисусом 12 учеников показывает, что они специально были избраны на свои роли.

Следующий раздел 3:20-35 показывает, что настоящей семьей Иисуса являются его последователи. В 4:11 Иисус говорит, что Он даст им знать тайну Царствия Божия и затем, в 6:7-13 Он отправляет их на миссию, на которой они добиваются успеха в проповеднической деятельности, исцелениях и изгнании бесов. [3]

После создания сильной связи между читателями и учениками, Марк показывает неудачи последних.

Марк выстраивает «неудачи» учеников вокруг трех сцен, связанных с лодкой, тремя предсказаниями о будущих страстях Иисуса, аресте, судебном разбирательстве и распятии. [4]

Первая сцена в лодке – Марк 4: 35-41. После того, как ученики стали свидетелями и получили инструкции в личном порядке, ученики все еще пугаются в эпизоде, когда Иисус успокаивает бурю. Они спрашивают: «Кто же это, что ветер и море повинуются Ему? Впервые читатели могут задаться вопросом, а поймут ли ученики Иисуса и Его предназначение? [5]

За кормлением пяти тысяч в 6:45-52 следует вторая лодочная сцена. Иисус ходит по воде и успокаивает море, однако удивленный ответ учеников отстоит далеко от понимания того, что происходит на самом деле. Кормление пяти тысяч дало ученикам проблеск понимания божественного Сыновства Иисуса. Его употребление слов „Это Я“ (6:50) также указывает на Его божественное происхождение. Тем не менее, ученики не смогли увидеть эти признаки. Марк говорит, что сердца учеников были ожесточены, – выражение, ранее использовавшееся для описания фарисеев в 3:5. [6]

Третья сцена в лодке в 8:14-21 является кульминацией двух предыдущих. Участвуя в двух чудесах кормления, ученики беспокоятся о том, что у них не хватает хлеба, и Иисус предупреждает их о закваске фарисеев и Ирода. В стихе 18 дается отсылка на 4:11-12, в связи с чем, ученики сравниваются с "внешними", у которых есть глаза, но они не видят, и уши, но они не слышат. Эта сцена намекает на то, что ученики уже стали жертвой закваски фарисеев и Ирода: слепоты. Три сцены в лодке заставляют читателей, которые идентифицируются с учениками, оценивать себя в свете их неудач. Сцены в лодке показывают страх учеников, отсутствие доверия и заботу о самих себе. Прежде всего, они показывают, что ученики не понимают, кто такой Иисус. [7] Из-за представления Марка Иисуса в 1:1, читатели точно знают, кто такой Иисус, но эти сцены заставляют их пересмотреть свое мнение, оценить, признают ли они полную божественность и авторитет Иисуса. Последующие неудачи учеников строятся вокруг трех предсказаний страстей.

Первое предсказание в 8:31 следует за исповеданием Христа Петром в 8:29. Сначала читатель может предположить, что ученики наконец поняли, кто такой Иисус. Однако упрек Иисуса Петру после предсказания Страданий, смерти и воскресения показывает, что это предположение является ложным. Исповедание Петра правильно лишь частично, потому что он не понимает истинной миссии Иисуса. Затем Иисус изрекает призыв к ученичеству, подчеркивая, что следовать за Ним означает принять крест – путь гонения и страдания. [8]

Второе предсказание страстей в 9:31 показывает, что ученики не понимают, но боятся спросить. Это непонимание становится очевидным в 9:33-34, где рассказывается о беседах учеников о том, кто из них больший. Даже после двух предсказаний страданий и призыва Иисуса к истинному ученичеству они все еще придерживаются мнения, согласно которому мессия принесет царство силы и славы. В 9: 35-37 Иисус снова пытается очистить видение учеников. Он говорит им, что сила и слава приходят только тогда, когда человек принимает на себя роль слуги.

Подобный эпизод случается после третьего предсказания страстей в 10:33- 34. Иисус снова предсказывает Свои страдания, смерть и воскресение, и сразу же после этого Иаков и Иоанн просят сесть правую и левую руку от Него во славе. Эта просьба наиболее ярко показывает слепоту учеников. Иаков и Иоанн не просят места славы, как думают они, но смерть и страдания рядом с Иисусом на кресте. [9] Иисус исполняет эту просьбу, символически ссылаясь на Свою смерть и напоминая о том, что для того, чтобы быть великим, нужно следовать Его примеру и быть слугой. [10]

Читатели во время этих трех предсказаний страстей вновь вынуждены приступить к анализу самих себя. Неудачи включают отказ от страданий и стремление к личной силе и славе. Учения Иисуса после каждого предсказания страстей показывает истинный путь ученичества: путь служения, страдания и смерти. Читатели исследуют свою жизнь, чтобы увидеть, идут ли они по пути креста. [11]

Арест Иисуса, судебное разбирательство и распятие показывают последние неудачи учеников. В 14: 10-11 Иуда Искариот заключает сделку с первосвященниками, а в 14: 43-45 он предает Иисуса поцелуем. Марк говорит три раза (14:10, 20, 43), что Иуда является одним из Двенадцати, подчеркивая его близкие отношения со Христом и вероломность предательства. Далее, сцена в Гефсимании показывает окончательный отказ учеников принять путь страдания. Во время молитвы в Гефсимании Иисус просит Петра, Иакова и Иоанна "бодрствовать и молиться". Однако, в то время как Иисус принимает Свою надвигающуюся смерть, три ученика спят. Затем, в решающий час ареста Иисуса, ученики в ужасе разбегаются. Если рассматривать этот эпизод в свете 14:31, где они пообещали умереть вместе с Иисусом, их дезертирство еще более ужасающе.

Последней неудачей является отвержение Иисуса со стороны Петра в 14: 66- 72. Когда Иисус исповедуется перед первосвященником, Петр отрекается от Иисуса перед служанкой и анонимными свидетелями. Исповедь Иисуса приносит Ему смерть, а отказ Петра является попыткой спасти его жизнь. [12]

На протяжении этого множества неудач читатели оценивают свою преданность Христу и их принятие ими пути страдания.

Несколько положительных примеров ученичества в этом разделе помогают читателям в оценивании себя:

Женщина в Вифании (14: 3-9) изображает абсолютную преданность подлинному ученичеству.[13]

Симон Киринейский (15:21) исполняет заповедь 8:34, неся крест Иисуса, что символизирует принятие креста страданий.

Сотник, стоящий рядом с крестом (15:39), противопоставляет отвержению Петра единственное истинное исповедание Христа во всей книге.

Кроме того, Иосиф Аримафейский (15:43) хоронит Иисуса, – задача, на исполнение которой ученикам не хватило смелости.[14]

Наряду с отрицательными примерами учеников эти второстепенные персонажи помогают читателям оценить самих себя.

Описание Марка учеников демонстрирует читателям истинное ученичество, предоставляя примеры, чтобы сравнить себя с ними.

Хотя Марк специально написал свой текст для ранней церкви, верующие сегодня могут также извлечь пользу из уроков о божественности, страданиях, служении и преданности Иисуса. Верующие могут извлечь выгоду и из напоминания о том, что Иисус был не просто хорошим человеком, учителем или пророком, а Сыном Божьим, обладающим божественной властью. Христиане во всем мире ежедневно страдают за свою веру.

Это Евангелие служит подтверждением того, что они следуют пути креста и служат примером истинного ученичества. Хотя общество придает большое значение личностным достижениям и власти, Марк напоминает современным читателям, что истинное ученичество требует смирения и служения.

Кроме того, многие люди сегодня отделяют веру от других аспектов своей жизни. Эта книга напоминает верующим, что быть учеником Христа означает полную преданность во всех областях. Евангелие Марка стоит вне времени в своем послании об ученичестве, и его значимость никогда не будет ослабевать.

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