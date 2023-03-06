Значение крови Христа

Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья!

Сегодня день, когда отмечается Вечеря Господня, и сегодня мы поговорим на тему, имеющую отношение к Хлебопреломлению, тем более, что некоторое время назад ко мне подошёл один наш брат и спросил: «А какое значение имеет кровь Христа? Какой смысл в этом выражении для нас? » Действительно, ни я, ни он, ни кто-либо из нас настоящей крови Господа нашего Иисуса Христа не видели, но она имеет непосредственное отношение к нашему состоянию и нашей жизни. У нас есть много замечательных песнопений, которые подчёркивают это обстоятельство, например: «Построил на крови Христа навек надежду я свою», или прекрасный гимн: «Иисуса кровь с креста текла, с Его чела, с ланит, я был в пороках без числа, но ею я омыт». Но что действительно означает это выражение «кровь Христа», или «кровь Иисуса Христа», какое отношение это выражение имеет к нашей жизни, как верующих христиан?

Библия, слово Божье даёт нам ответы на эти вопросы, но при этом надо иметь в виду, что хотя Библия и простая книга — в том смысле, что её содержание, смысл и главную мысль способен понять каждый человек, который внимательно её читает, но при этом Библия не упрощённая книга, её содержание не примитивно. Она не пытается давать простые ответы на сложные вопросы. Если вопрос сложный, то и ответ будет непростым. Не случайно Господь Иисус Христос говорил о правильном отношении к Библии так: «Исследуйте Писания...». Для того, чтобы понять её содержание так, чтобы его можно было применять в нашей жизни, следует использовать нужные методы, способы и приёмы для точного понимания её содержания. Этот набор методов называется герменевтикой. И когда, и если мы применим её для понимания смысла и значения выражения «кровь Христа», то можем прийти к следующим выводам:

Прежде всего мы увидим, что это выражение является образным выражением, формой переносного значения, определённого рода символом. Это богословский символ смерти Господа нашего Иисуса Христа на кресте, которая открыла каждому человеку путь для заключения с Богом Нового завета, обретения спасения и участия в первом Воскресении, воскресении праведных во Господе. Само выражение «кровь Христа» является литературным приёмом, который по-гречески называется «сине́ кдоха», а по латыни „ pars pro tot o “ (часть вместо целого). То есть само пролитие крови является частью более общего события — прекращения жизни, то есть смерти. Поэтому в некоторых современных переводах Библии выражение «кровь Христа» переводится как «смерть Христа». Апостол Павел вообще использует выражение «кровь Христа» для обозначения спасительной миссии и дела Христа в целом, как он это высказывает в посланиях к Ефесянам и Колоссянам.

Но помимо своего смыслового содержательного значения выражение «кровь Христа» имеет и практический, так сказать «прикладной» результат, касающийся каждого из нас. В чём же он состоит?

«Кровь Христа», то есть Его смерть имеет несколько практических последствий для каждого верующего и, на мой взгляд, важно то, чтобы мы их осознавали.

Во-первых, грех сделал нас всех и каждого нечистыми в глазах Бога. Осквернение грехом изобразило нас всех нечистыми. По этой причине очищение кровью Христа абсолютно необходимо. Только Его кровь может очистить нас от такой грязи. Каждый верующий может иметь твердую уверенность, что «кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Ин.1:7).

Во-вторых, грех — это вина против Бога, оскорбление Его верховной власти и авторитета, то поэтому нам требуется прощение; а прощение невозможно без основания истины, когда мы обвинены Творцом неба и земли. Это совершенно удовлетворяющее основание есть «драгоценная кровь Христа». В Нем «мы имеем... прощение грехов, по богатству Его благодати» (Еф.1:7). Но «без пролития крови не бывает прощения» (Евр.9:22). Бог прощает, потому что Он видит совершенное достоинство в крови Христа.

В-третьих, грех также привел все человечество в рабство, он поработил нас. Поэтому искупление (то есть выкуп) — другая великая необходимость. Божье Слово говорит, касаясь верующих, что во Христе «мы имеем искупление кровью Его» (Еф.1:7). Это означает полное освобождение и возвращение добродетели благодаря уплаченной цене. Эта цена — пролитая кровь Сына Божия. Только Бог может измерить величие этой цены, но верующие могут несомненно оценить чудесную свободу, которую она принесла им.

В-четвертых вина и клеймо греха еще одно из его ужасающих последствий. Поэтому нам требуется оправдание. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева» (Рим.5:9). Истинный верующий «ныне оправдан кровью Его». Он полностью очищен от всякого обвинения, и праведность возложена на него, то есть положена на его счет, хотя он не имеет собственной праведности. Это совершенное оправдание благодаря совершенной цене, которую Бог видит в крови Христа.

В-пятых, так как грех поразил нас также вовлечением в мир зла, отделение от этого вовлечения необходимо. Это освящение, или отделение. Мы никогда бы не смогли достичь этого, ибо мы были безнадежно уловлены в сеть и без всякой человеческой помощи. Бог завершил эту замечательную работу для верующих, и снова через кровь Своего Возлюбленного Сына, отделив нас для Себя от мира и его злых ассоциаций. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат» (Евр.13:12).

В-шестых, грех также вызвал вражду по отношению к Богу, и хотя затем была великая нужда в мире, никакое человеческое усилие не смогло достичь его. Не то, чтобы Бог был нашим врагом, это мы были Его врагами. Только по отношению ко Христу может быть сказано: «умиротворив через Него, кровью креста Его» (Кол.1:20). Это единственное основание мира для грешного человечества, и поэтому все, кто принимает Христа, получает мир с Богом.

В-седьмых, со враждой тесно связан также факт, что грех вызвал разрыв между человечеством и Богом и между самими людьми тоже. Люди в своих грехах не любят думать о приближении к Богу и о своих ближних. Люди эгоистичны и индивидуалистичны. Сейчас даже можно сказать — атомарны. Но близость к Богу, то в чем человечество нуждается, и это также достигнуто только Иисусом Христом, через пролитие Своей крови. Писание говорит, касаясь истинных верующих: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой» (Еф.2:13).

В-восьмых, грех вызвал ложное служение мертвых дел в нашем внешнем поведении, это потребовало крови Христа, чтобы очистить совесть, чтобы можно было делать истинное служение Богу. «То кольми паче кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9:14).

Наконец, так как грех сделал человека идолопоклонником, поклоняющемуся чему угодно, кроме Бога, только кровь Христа может изменить это, и преобразовать любого в истинного поклонника Богу. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа» (Евр.10:19). Вне этой драгоценной пролитой крови, никто не может войти в Божье присутствие, как истинный поклонник Живого Бога. Но какое преобразование, от идолопоклонника к поклоннику Божью! Это несколько замечательных причин,, которые мы имеем для глубочайшего благодарения Бога за «драгоценную кровь Христа, как Агнца без пятна и порока», и все это применимо ко всем тем, кто истинно принял Христа, как Спасителя.

Однако как же это выражение «кровь Иисуса» влияет — или должно влиять — на нашу жизнь? Ведь в библейской герменевтике — науке об изучении Писания — самое сложное не понять смысл и значение текста, а найти ему применение в конкретной жизненной ситуации читающего. Поэтому смысл то может быть один, а вот способов применения — множество. Какие же результаты имело для нас пролитие Христом Своей крови вместо нас?