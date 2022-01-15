Друзья, вы держите в руках книгу, которая может стать для вас лучшим проводником и путеводителем по местам захоронений наших праведников. Эта книга предназначена для тех, кто хочет лучше узнать, как молиться на святых местах Израиля. Какие места предназначены для той или иной просьбы и нужды? В книге указаны не только распространенные, всем известные места, но и захоронения праведников, о которых мало кто знает.

Из-за недостаточной осведомленности многие люди считают, что молитвы на могилах праведников напоминают идолопоклонство и спиритизм. Для того чтобы исключить хоть малейшее сомнение, приведем несколько высказываний законоучителей и мудрецов.

Пишет Рамбам («Законы о запрете идолопоклонства», 11:17): «Кто называется вопрошающим мертвых? Например, тот, кто морит себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. И есть другие, которые надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенные благовония и ложатся спать в одиночестве, чтобы во сне им явился такой-то покойник и говорил с ними. Общее правило: каждый, кто совершает действие, чтобы ему явился мертвец и нечто сообщил, получает телесное наказание по Торе».

Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля

Москва: Лехаим ; Книжники, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-9003-1083-1

Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля - Содержание

Введение. Рекомендации по молитвам на святых местах

Выздоровление (рефуа шлема)

Увеличение достатка (парнаса това)

Молитва, которую составил великий мудрец и каббалист Шла а-Кадош

Молитва о нахождении спутника/спутницы жизни

Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош

Молитва о нахождении супруги

Молитва о благополучии детей

Молитва против дурного глаза, составленная рабейну Хидой

Молитва, смягчающая суды, которую составил святой Ребе Аарон Рот — автор книги Шомер эмутш

Молитва первосвященника рабби Ишмаэля бен Элиши

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕСТАМ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЕЛИКИХ ПРАВЕДНИКОВ И КАББАЛИСТОВ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ

Глава 1. Стена Плача

Глава 2. Царь Давид

Глава 3. Шимон Праведный

Глава 4. Место захоронения праматери Рахели

Глава 5. Пророк Шмуэль

Глава 6. Пророк Зхарья, сын Йеояды

Глава 7. Хеврон

Сила молитвы на могилах праотцев

Глава 8. Рабби Йеуда бен Баба

Глава 9. Тверия

Глава 10. Рабби Меир Бааль а-Нес

Глава 11. Рамбам — рабби Моше бен Маймон (Маймонид)

Глава 12. Раббан Йоханан бен Закай

Глава 13. Рабби Хия бар Аба и его сыновья

Глава 14. Рабби Абау, Кейсария

Глава 15. Рабби Акива

Глава 16. Цфат

Глава 17. Рабби Йосе Галилейский

Глава 18. Абайе и Рава

Глава 19. Пещера Зоар

Глава 20. Аризаль

Глава 21. Бенаяу бен Йеояда

Глава 22. Пророк Овадья

Глава 23. Шмая и Автальон

Глава 24. Пророк Хавакук

Глава 25. Рабби Ишмаэль бен Элиша — первосвященник

Глава 26. Амука — рабби Йонатан бен Узиэль

Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош

Глава 27. Рабби Йеуда бар Илай

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПУТИ