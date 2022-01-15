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Артовский - Путеводитель по местам захоронения

Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, **Archaeology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Reference
Друзья, вы держите в руках книгу, которая может стать для вас лучшим проводником и путеводителем по местам захоронений наших праведников. Эта книга предназначена для тех, кто хочет лучше узнать, как молиться на святых местах Израиля. Какие места предназначены для той или иной просьбы и нужды? В книге указаны не только распространенные, всем известные места, но и захоронения праведников, о которых мало кто знает.
Из-за недостаточной осведомленности многие люди считают, что молитвы на могилах праведников напоминают идолопоклонство и спиритизм. Для того чтобы исключить хоть малейшее сомнение, приведем несколько высказываний законоучителей и мудрецов.
Пишет Рамбам («Законы о запрете идолопоклонства», 11:17): «Кто называется вопрошающим мертвых? Например, тот, кто морит себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. И есть другие, которые надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенные благовония и ложатся спать в одиночестве, чтобы во сне им явился такой-то покойник и говорил с ними. Общее правило: каждый, кто совершает действие, чтобы ему явился мертвец и нечто сообщил, получает телесное наказание по Торе».

Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля

Москва: Лехаим ; Книжники, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-9003-1083-1

Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля - Содержание

  • Введение. Рекомендации по молитвам на святых местах
  • Выздоровление (рефуа шлема)
  • Увеличение достатка (парнаса това)
  • Молитва, которую составил великий мудрец и каббалист Шла а-Кадош
  • Молитва о нахождении спутника/спутницы жизни
  • Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош
  • Молитва о нахождении супруги
  • Молитва о благополучии детей
  • Молитва против дурного глаза, составленная рабейну Хидой
  • Молитва, смягчающая суды, которую составил святой Ребе Аарон Рот — автор книги Шомер эмутш
  • Молитва первосвященника рабби Ишмаэля бен Элиши
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕСТАМ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЕЛИКИХ ПРАВЕДНИКОВ И КАББАЛИСТОВ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ
  • Глава 1. Стена Плача
  • Глава 2. Царь Давид
  • Глава 3. Шимон Праведный
  • Глава 4. Место захоронения праматери Рахели
  • Глава 5. Пророк Шмуэль
  • Глава 6. Пророк Зхарья, сын Йеояды
  • Глава 7. Хеврон
Сила молитвы на могилах праотцев
  • Глава 8. Рабби Йеуда бен Баба
  • Глава 9. Тверия
  • Глава 10. Рабби Меир Бааль а-Нес
  • Глава 11. Рамбам — рабби Моше бен Маймон (Маймонид)
  • Глава 12. Раббан Йоханан бен Закай
  • Глава 13. Рабби Хия бар Аба и его сыновья
  • Глава 14. Рабби Абау, Кейсария
  • Глава 15. Рабби Акива
  • Глава 16. Цфат
  • Глава 17. Рабби Йосе Галилейский
  • Глава 18. Абайе и Рава
  • Глава 19. Пещера Зоар
  • Глава 20. Аризаль
  • Глава 21. Бенаяу бен Йеояда
  • Глава 22. Пророк Овадья
  • Глава 23. Шмая и Автальон
  • Глава 24. Пророк Хавакук
  • Глава 25. Рабби Ишмаэль бен Элиша — первосвященник
  • Глава 26. Амука — рабби Йонатан бен Узиэль
Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош
  • Глава 27. Рабби Йеуда бар Илай
ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПУТИ
  • 1. Пессимизм не для евреев
  • 2. Не делай из коня конницу
  • 3. Дом, виноградник и жена
  • 4. Над крышей дома моего
  • 5. Судья-одиночка
  • 6. Когда компромисс — меньшее из двух зол
  • 7. День и ночь
  • 8. Ловушка поручительства за ближнего
  • 9. Найди время — и не обеднеешь
  • 10. Синдром круглого отличника
  • 11. Сотри память
  • 12. Необходимая турбулентность
  • 13. Репутация и совесть
  • 14. Быть честным перед собой
  • 15. На черный день
  • 16. Лучшее качество — кротость
  • 17. Добро — то, что красиво
  • 18. Не жди у моря погоды
  • 19. Утро вечера мудренее
  • 20. Отличать день от ночи
  • 21. Берегите же души ваши
  • 22. Лучше не знать будущего
  • 23. Мнимая справедливость
  • 24. Коварство удачи
  • 25. Быть властелином времени
  • 26. Не полагайтесь на щедрых
  • 27. Тшува и деньги
  • 28. Не позорь друга своего
  • 29. Испытание позором
  • 30. Радоваться, когда тебя позорят
  • 31. Еврейская удача
  • 32. Надень очки
  • 33. Благодарность
  • 34. Что день грядущий нам готовит?
  • 35. Конкуренты и враги
  • 36. Не радуйся поражению врага
  • 37. Не делите трапезу с власть имущими
  • 38. Когда не нужно есть в гостях
  • 39. Чистые деньги
  • 40. Лучше гнев, чем смех
  • 41. Парнаса това
  • 42. Доверие к людям
  • 43. Аналитика и практика
  • 44. Все начинается с вечера
  • 45. Да здравствует кризис?!
  • 46. Возлюби
  • 47. Наступит ли завтра?
  • 48. Благословение еды
  • 49. Любовь и критика
Views 467
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

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