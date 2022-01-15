Артовский - Путеводитель по местам захоронения
Друзья, вы держите в руках книгу, которая может стать для вас лучшим проводником и путеводителем по местам захоронений наших праведников. Эта книга предназначена для тех, кто хочет лучше узнать, как молиться на святых местах Израиля. Какие места предназначены для той или иной просьбы и нужды? В книге указаны не только распространенные, всем известные места, но и захоронения праведников, о которых мало кто знает.
Из-за недостаточной осведомленности многие люди считают, что молитвы на могилах праведников напоминают идолопоклонство и спиритизм. Для того чтобы исключить хоть малейшее сомнение, приведем несколько высказываний законоучителей и мудрецов.
Пишет Рамбам («Законы о запрете идолопоклонства», 11:17): «Кто называется вопрошающим мертвых? Например, тот, кто морит себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. И есть другие, которые надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенные благовония и ложатся спать в одиночестве, чтобы во сне им явился такой-то покойник и говорил с ними. Общее правило: каждый, кто совершает действие, чтобы ему явился мертвец и нечто сообщил, получает телесное наказание по Торе».
Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля
Москва: Лехаим ; Книжники, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-9003-1083-1
Рав Александр-Исраэль Артовский - Путеводитель по местам захоронения великих праведников и каббалистов Земли Израиля - Содержание
- Введение. Рекомендации по молитвам на святых местах
- Выздоровление (рефуа шлема)
- Увеличение достатка (парнаса това)
- Молитва, которую составил великий мудрец и каббалист Шла а-Кадош
- Молитва о нахождении спутника/спутницы жизни
- Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош
- Молитва о нахождении супруги
- Молитва о благополучии детей
- Молитва против дурного глаза, составленная рабейну Хидой
- Молитва, смягчающая суды, которую составил святой Ребе Аарон Рот — автор книги Шомер эмутш
- Молитва первосвященника рабби Ишмаэля бен Элиши
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕСТАМ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЕЛИКИХ ПРАВЕДНИКОВ И КАББАЛИСТОВ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ
- Глава 1. Стена Плача
- Глава 2. Царь Давид
- Глава 3. Шимон Праведный
- Глава 4. Место захоронения праматери Рахели
- Глава 5. Пророк Шмуэль
- Глава 6. Пророк Зхарья, сын Йеояды
- Глава 7. Хеврон
Сила молитвы на могилах праотцев
- Глава 8. Рабби Йеуда бен Баба
- Глава 9. Тверия
- Глава 10. Рабби Меир Бааль а-Нес
- Глава 11. Рамбам — рабби Моше бен Маймон (Маймонид)
- Глава 12. Раббан Йоханан бен Закай
- Глава 13. Рабби Хия бар Аба и его сыновья
- Глава 14. Рабби Абау, Кейсария
- Глава 15. Рабби Акива
- Глава 16. Цфат
- Глава 17. Рабби Йосе Галилейский
- Глава 18. Абайе и Рава
- Глава 19. Пещера Зоар
- Глава 20. Аризаль
- Глава 21. Бенаяу бен Йеояда
- Глава 22. Пророк Овадья
- Глава 23. Шмая и Автальон
- Глава 24. Пророк Хавакук
- Глава 25. Рабби Ишмаэль бен Элиша — первосвященник
- Глава 26. Амука — рабби Йонатан бен Узиэль
Молитва о нахождении супруга, составленная Шла а-Кадош
- Глава 27. Рабби Йеуда бар Илай
ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПУТИ
- 1. Пессимизм не для евреев
- 2. Не делай из коня конницу
- 3. Дом, виноградник и жена
- 4. Над крышей дома моего
- 5. Судья-одиночка
- 6. Когда компромисс — меньшее из двух зол
- 7. День и ночь
- 8. Ловушка поручительства за ближнего
- 9. Найди время — и не обеднеешь
- 10. Синдром круглого отличника
- 11. Сотри память
- 12. Необходимая турбулентность
- 13. Репутация и совесть
- 14. Быть честным перед собой
- 15. На черный день
- 16. Лучшее качество — кротость
- 17. Добро — то, что красиво
- 18. Не жди у моря погоды
- 19. Утро вечера мудренее
- 20. Отличать день от ночи
- 21. Берегите же души ваши
- 22. Лучше не знать будущего
- 23. Мнимая справедливость
- 24. Коварство удачи
- 25. Быть властелином времени
- 26. Не полагайтесь на щедрых
- 27. Тшува и деньги
- 28. Не позорь друга своего
- 29. Испытание позором
- 30. Радоваться, когда тебя позорят
- 31. Еврейская удача
- 32. Надень очки
- 33. Благодарность
- 34. Что день грядущий нам готовит?
- 35. Конкуренты и враги
- 36. Не радуйся поражению врага
- 37. Не делите трапезу с власть имущими
- 38. Когда не нужно есть в гостях
- 39. Чистые деньги
- 40. Лучше гнев, чем смех
- 41. Парнаса това
- 42. Доверие к людям
- 43. Аналитика и практика
- 44. Все начинается с вечера
- 45. Да здравствует кризис?!
- 46. Возлюби
- 47. Наступит ли завтра?
- 48. Благословение еды
- 49. Любовь и критика
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