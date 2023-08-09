Аруш - Бог - твой целитель

В этом мире каждый мучается различными вопросами, как о своей жизни, так и о том, что происходит с другими. Ответ на все вопросы можно свести к одному - вере. Есть Тот, Кто сотворил мир и управляет миром, и Он заботится о каждом из нас персонально. Это относится и к жизни вообще, и к каждодневным делам, и к каждому отдельному мгновению: все происходит согласно принятому Богом решению.

Творец решает, когда и что произойдет с человеком: преуспеет ли он, ошибется ли; вознесут ли его или опозорят; кого он встретит и где споткнется и так далее, до бесконечности. В книге Сиах Ицхак говорится, что написанное в Тегилим: «Он ־ Господь Бог наш, во всем земном Его решения» - нужно понимать так: все, что случается во Вселенной (успех -неудача, хорошо одним ־ плохо другим и т. п.), все это - «Его решения». Бог решает, что именно произойдет в каждый день, в каждый час и в каждое мгновение.

Следует знать, что Бог постоянно следит за миром лишь с одной целью ־ дабы сделать добро каждому, направить человека к цели, к вечному, непреходящему добру, ради которого Он его сотворил. Бог видит, что кто-то не может исправить свои недостатки без страданий, хотя ему от этого и плохо, а другой будет духовно расти, лишь окруженный достатком и удовольствиями. Поэтому все детали жизни, все, без исключения, предусмотрены свыше. Здесь не бывает ошибок и случайностей, ибо Богу ведомо, каким именно образом каждый может достигнуть жизненно важной цели.

Чего же, читатель, Бог хочет от тебя? В сущности, это и есть та цель, которую ты должен достичь и к которой ты обязан стремиться. Бог сотворил тебя для того, чтобы ты познал Его! Так написано и в святой книге Зогар: «[Бог сотворил мир,] чтобы познали Его». И все детали жизни необходимы для этой цели. Ибо Бог знает каждого совершенным знанием, и Он видит, что твой путь к Его познанию невозможен без всех этих деталей, поэтому то, что ты считаешь ошибкой, на самом деле никакой ошибкой в твоей жизни не является. Познать Бога - это верить и знать, что все сотворенное управляется Им и нет над тобой никакой иной силы, кроме Его силы и власти. Нужно учиться размышлять и понимать, как именно происходит это управление и по каким правилам.

И нужно восходить по ступеням познания, пока познаешь тайны основ мироздания, открытые мудрецам книги Зогар, рабби Шимону и его ученикам, и еврейским праведникам в каждом их поколении. Чтобы, подобно им, знать Бога и ведать, каким образом управляется мир. Цель творения в том, чтобы люди поднялись над мелочностью и суетой телесного и постигли глубины духовного, каждый - соответственно его способностям. Для начинающих - это вера в Божественное провидение, умение во всем, что происходит, видеть справедливость Божественного суда. Такое знание называется простой верой или радостью существования. Человек как бы говорит себе: «Я ничего не понимаю, ничего не знаю, просто я радуюсь тому, что есть».

Это первый шаг в правильном направлении. Далее следует внимательно следить за всем, что происходит в жизни как бы случайно, и извлекать из этого знание о Боге, о том, что все в жизни ־ добровольно или вынужденно, осознанно или бессознательно - приводит человека к познанию Бога. Люди часто не обращают внимания на те намеки, которые делает им Бог, и тогда Всевышнему приходится посылать более очевидные знаки. Но если и тогда человек не проснется, Бог поставит его в трудную ситуацию, из которой нет очевидного выхода. Вот тогда-то человек и обращается к вере, когда, по словам благословенной памяти мудрецов, «не на что oneреться, кроме как на Отца нашего Небесного».

Рав Шалом Аруш - Бог - твой целитель

Перевод и подготовка издания редакционная группа “Ахлама”

Иерусалим, 2012

ISBN 978-965-7502-29-7

328 c.

Рав Шалом Аруш - Бог - твой целитель - Оглавление