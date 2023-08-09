Аруш - Бог - твой целитель
В этом мире каждый мучается различными вопросами, как о своей жизни, так и о том, что происходит с другими. Ответ на все вопросы можно свести к одному - вере. Есть Тот, Кто сотворил мир и управляет миром, и Он заботится о каждом из нас персонально. Это относится и к жизни вообще, и к каждодневным делам, и к каждому отдельному мгновению: все происходит согласно принятому Богом решению.
Творец решает, когда и что произойдет с человеком: преуспеет ли он, ошибется ли; вознесут ли его или опозорят; кого он встретит и где споткнется и так далее, до бесконечности. В книге Сиах Ицхак говорится, что написанное в Тегилим: «Он ־ Господь Бог наш, во всем земном Его решения» - нужно понимать так: все, что случается во Вселенной (успех -неудача, хорошо одним ־ плохо другим и т. п.), все это - «Его решения». Бог решает, что именно произойдет в каждый день, в каждый час и в каждое мгновение.
Следует знать, что Бог постоянно следит за миром лишь с одной целью ־ дабы сделать добро каждому, направить человека к цели, к вечному, непреходящему добру, ради которого Он его сотворил. Бог видит, что кто-то не может исправить свои недостатки без страданий, хотя ему от этого и плохо, а другой будет духовно расти, лишь окруженный достатком и удовольствиями. Поэтому все детали жизни, все, без исключения, предусмотрены свыше. Здесь не бывает ошибок и случайностей, ибо Богу ведомо, каким именно образом каждый может достигнуть жизненно важной цели.
Чего же, читатель, Бог хочет от тебя? В сущности, это и есть та цель, которую ты должен достичь и к которой ты обязан стремиться. Бог сотворил тебя для того, чтобы ты познал Его! Так написано и в святой книге Зогар: «[Бог сотворил мир,] чтобы познали Его». И все детали жизни необходимы для этой цели. Ибо Бог знает каждого совершенным знанием, и Он видит, что твой путь к Его познанию невозможен без всех этих деталей, поэтому то, что ты считаешь ошибкой, на самом деле никакой ошибкой в твоей жизни не является. Познать Бога - это верить и знать, что все сотворенное управляется Им и нет над тобой никакой иной силы, кроме Его силы и власти. Нужно учиться размышлять и понимать, как именно происходит это управление и по каким правилам.
И нужно восходить по ступеням познания, пока познаешь тайны основ мироздания, открытые мудрецам книги Зогар, рабби Шимону и его ученикам, и еврейским праведникам в каждом их поколении. Чтобы, подобно им, знать Бога и ведать, каким образом управляется мир. Цель творения в том, чтобы люди поднялись над мелочностью и суетой телесного и постигли глубины духовного, каждый - соответственно его способностям. Для начинающих - это вера в Божественное провидение, умение во всем, что происходит, видеть справедливость Божественного суда. Такое знание называется простой верой или радостью существования. Человек как бы говорит себе: «Я ничего не понимаю, ничего не знаю, просто я радуюсь тому, что есть».
Это первый шаг в правильном направлении. Далее следует внимательно следить за всем, что происходит в жизни как бы случайно, и извлекать из этого знание о Боге, о том, что все в жизни ־ добровольно или вынужденно, осознанно или бессознательно - приводит человека к познанию Бога. Люди часто не обращают внимания на те намеки, которые делает им Бог, и тогда Всевышнему приходится посылать более очевидные знаки. Но если и тогда человек не проснется, Бог поставит его в трудную ситуацию, из которой нет очевидного выхода. Вот тогда-то человек и обращается к вере, когда, по словам благословенной памяти мудрецов, «не на что oneреться, кроме как на Отца нашего Небесного».
Рав Шалом Аруш - Бог - твой целитель
Перевод и подготовка издания редакционная группа “Ахлама”
Иерусалим, 2012
ISBN 978-965-7502-29-7
328 c.
Рав Шалом Аруш - Бог - твой целитель - Оглавление
Предисловие автора
Глава 1. Ответ на все вопросы
Глава 2. Ступени веры
Глава 3. Излечение
Глава 4. Хорошее начало
Глава 5. От болезней твоих тебя излечу
Глава 6. Следите за своей душой
Глава 7. Сила искупления
Глава 8. Излечи мою душу
Глава 9. Добрые люди
Глоссарий
Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге
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