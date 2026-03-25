Обязанность каждого еврея и каждого человека искать Всевышнего денно и нощно, подобно царю Давиду, мир ему, искавшего Его «в Эфрате, на опушке леса» (см. Тегилим 132:6), и там давать себе отчет, изучает ли он Тору ради нее самой, лишь ради славы Господа благословенного; если же нет - лучше ему, чтобы все его учение перевернулось вверх дном. И лишь путем уединения в полях и лесах сможет человек достичь уровня изучения и соблюдения Торы ради нее самой, поскольку тогда его учение и молитва взойдут к своему высшему источнику и совершат истинное исправление во всех мирах. Ибо каждая буква Торы и молитвы - это образ души, приходящей из высших чертогов, чистых и восхитительных; и, изучая Тору ради нее самой, возможно обратить весь мир к раскаянию; обрести силу для обращения всего народа Израиля к раскаянию, к тому, чтобы приблизить весь мир к Господу, благословен Он, и отменить все приговоры и обвинения, болезни и горести. Это можно сделать благодаря уединенной молитве и изучению Торы ради нее самой.

Поэтому первостепенная обязанность каждого - прочитать эту удивительную книгу и распространять ее по всему миру, чтобы не осталось ни одного еврейского дома, где не были бы открыты и со вниманием прочитаны страницы этой святой и удивительной книги.

С благословением чистой и святой Торы, Ваш верный слуга Элиэзер Берланд

рабби Шалом Аруш - На опушке леса - Сад молитвенного уединения

Перевод и подготовка издания:

редакционная группа “Ахлама”

Иерусалим 5768 г., 444 c.

рабби Шалом Аруш - На опушке леса - Сад молитвенного уединения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Глава 1. КТО ВАС ОЧИЩАЕТ? - Учимся говорить Простая вера Ведь на Тебя мы уповали Основа связи с Творцом Пробуждение сердца Великая сила Важнейший совет Путь в соответствии с источником твоей души Твоя новая дорога Твой путь Обновляются они каждое утро Кричать шепотом Молиться о каждом шаге и каждом вздохе Высшее совершенство Секрет хорошей жизни «Некогда ему, не до того...» Ищите лика Его постоянно Твоя молитва На Торе и служении стоит мир Если достоин - Тора становится для него эликсиром жизни Сосуд для блага Ученики мастера молитвы Слова, исходящие из сердца Не нужно умствовать Вместо страданий Любящий сын Обратите внимание Начинай идти Кого ты боишься? Богобоязненность Остановка на бегу День дню передает слово Сила постоянства Необходимое условие Отчет в делах Какова цель страстей? Найти путь в лабиринте жизни Действительно прямой путь Раскаявшийся Обетование вечное Сила простой молитвы Оставь все Книга жизни

Глава 2. ИБО Я МИЛОСЕРДЕН - Цель сотворения мира «Я услышу, ибо Я милосерден» Дверь к спасению Нищий по собственному желанию Как умолять? И обрати меня к совершенному раскаянию И взмолюсь... Сотворю речение уст Бог близок ко мне Советы отца сыну Благ Он, ибо милосердие Его не иссякло Шила в мешке не утаишь Молиться за Всевышнего Молитвы страдальца, когда ослабевает он Моше, Давид и страдалец Раскрытие милосердия Защитить весь мир Шанс приблизиться Из чрева преисподней возопил я Твоя молитва Что со мной происходит Кто поистине свободен Незаслуженный дар Мольбы Очиститься от запаха этого мира

Глава 3. УЧИТЬСЯ УЕДИНЕНИЮ - Любой час подходит Суббота каждый день Чувствуй себя как дома Говорить в поле Просить об уединении Порядок уединения Вера Общая благодарность Молитва об уединении Молитва за народ Израиля Отчет в своих делах Постоянные молитвы Личная работа Ах, если бы человек молился весь день подряд... Привыкнуть к уединенной молитве Важные моменты Следовать часу

Глава 4. ИСТИННАЯ СВЯЗЬ - Обрести веру и спокойствие Веселье и радость найдут они Прямодушные Все должны благодарить Хорошие стороны Вера - это мост Отчаяния не существует Простая вера Цель и источник Постановление мудрецов Поистине великое чудо Напиши себе песнь Возвышенность мелодии Изучение Верное средство Благодарить за все Благая мера больше Не будет ни бед, ни изгнаний Благодарение искупает Свет истины Для чего Ты сделал такое зло? Врата радости Радость - это вера Берегись! Напрасное нытье! Огромное благо Улыбнись! Великий дар Двойная выгода Тайное знание Чудесное приближение Все могло быть по-другому... Использовать беду, как рычаг Пробудиться от сна Дурное начало - это хорошо и весьма! Спасибо за все Жалоб нет Не забывать о цели Молитвы приняты Свет в конце туннеля

Глава 5. СПОКОЙНЫЙ РАЗУМ. - Силен и крепок Верить себе А он не слушался... Выяснить истину Учиться, чтобы исполнять Делается как бы разрешенным Радуйтесь в Господе и веселитесь, праведники Ясный разум Укрепленная стена Правильное уединение Исполнять волю Твою Неправильное уединение Чего ты на самом деле хочешь? Самоустранение Уединенная молитва каждую секунду

Глава 6. ПРИНИКНУТЬ К КОРНЯМ - Не быть «религиозным» Дай себе шанс Пользуйся своей силой Упорство и терпение Порядок молитвы И вместо быков принесем слова уст наших Пойти за покупками и вернуться с пустыми руками За двумя зайцами погонишься Укрепляться в молитве Сила делать чудеса Возобладать над страстями Речи с Небес Война с Амалеком Главное укрепление Подолгу молиться По ступенькам Уровень «часа» Всмотрись У кого есть вера? Уровень «полутора часов» Практика Простые вещи Понимание «Двухчасовой» уровень уединения

Глава 7. ОТЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО РУКУ ПРОТЯНУТЬ! - 24 суда В чем причина? Ежесекундное провидение Господь праведен и прям Великое милосердие Творца Пройти по жизни с улыбкой Совет Как совершать раскаяние? Каждый судит сам себя Отчет и вера Когда ты уйдешь с престола... Служите Господу в радости Радость без иллюзий Смирение и приниженность Принципы суда Хотим обратиться к раскаянию Использовать запасной выход Истинный суд Раскаяться во всем Милосердие Всевышнего Оружие Хороший товарищ Найди отличия Прекрасный мир Истинная вера Что делать в субботу? «Неисследимо милосердие Всевышнего» «Подарок» Никакой ошибки Выделить время Прекрасная жизнь Отчего продали Йосефа? Тайна хорошей жизни Прими на себя ответственность Есть в мире справедливость Тот, кто потрудился накануне субботы Сколько могут видеть глаза коге-на Безграничное милосердие Правильный суд Какова настоящая цель? Логичные требования Правда и ложь Рассмотри и пощупай! Что для нас лучше? Великие тоже плачут Очищает только оскверненных Свет Торы Учиться, чтобы молиться Люди раскаяния и люди веры Тора и раскаяние О чем разногласия? Ближе к делу Доброе сердце Нет патентов

Глава 8. НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА! - Всему свой срок На благо потомков Верный расчет Тише едешь - дальше будешь То, что легко приходит, - легко уходит Смирение - это молитва Смирение паче гордости Сыны вы Господу Богу вашему Приготовьтесь к испытаниям Самый простой совет Что принесет с собой Машиах Битва Жить с молитвой Истина Спасение мира Изобилие и всякие блага Царская сокровищница Правильные приоритеты Молиться от всего сердца Война на выживание Что ты получил от учителя? Разные обещания Моя тема - молитва Любовь, заключающаяся в молитве Анализ молитвы

Глава 9. ИСПРАВЛЕНИЕ ОСНОВЫ МОЛИТВЫ - Пробудиться к святости Великая сила Рамки закона Дух святости Все больше святости Отстраняйся от зла и твори благо!

Глава 10. К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ ВЕСЬ ДЕНЬ - Всевышний издал закон Просьба и терпение Легкий путь Путь молитвы Приблизиться к решению Пробудиться от сна! Прекрасная возможность Духовная целостность У меня все в порядке Ты не можешь -но Всевышний может все! Пренебрежение Торой или ее соблюдение? Послушаться учителя

Заключительная глава. ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СЛОВА! - Свет Машиаха Псалмы и уединение Ты можешь говорить! И это тоже от Него Решись! Речи уже готовы Да исчезнут грехи с земли! Замечание

ГЛОССАРИЙ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МУДРЕЦАХ,УПОМЯНУТЫХ В КНИГЕ