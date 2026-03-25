Человек, наделенный хоть малой толикой разума, знает, что странствия по свету не могут быть целью. Нет большей потери, чем потеря времени; прошедшее уже не вернуть, и если оно не было использовано с толком, то оно просто убито, сгорело, растворилось. Желание убить время проистекает из скуки и пустоты, отсутствия интереса к жизни, а такое может быть, лишь когда жизнь бесцельна. Тому, у кого цель в жизни есть, наоборот, всегда не хватает времени. Он дорожит каждой свободной минутой, все время оценивает: «Что для меня важнее? От чего можно отказаться? Как успеть больше?» У него нет времени скучать, грустить или погружаться в депрессию. Наш учитель сказал одному унылому человеку: «У тебя есть время на грусть?

Ведь каждый день нужно столько успеть, у кого есть время погружаться в пучину подавленности и отчаяния?» Даже тот, чья цель не истинна и сводится, например, к тому, чтобы побольше заработать, не тратит время зря, и его положение лучше, чем у того, кто скучает и стремится «убить время». Ведь, осознав свое истинное предназначение, он, несомненно, будет использовать время должным образом, как он привык, накапливая деньги. Но тот, для кого время ничего не стоит, находится в наихудшем положении. Ведь время в этом мире не принадлежит самому человеку - Всевышний даровал его людям, чтобы они могли достичь своей цели, выполнить предназначение. Представьте себе, что каждая минута стоит миллион долларов и нужно решить, что ты сделаешь с этим миллионом: сожжешь его в печке или потратишь на полезные вещи, помогающие достичь цели.

Рав Шалом Аруш - Сад Мудрости

Иерусалим , 5768 г.

329с.

Рав Шалом Аруш - Сад Мудрости - Оглавление

Предисловие

Благодарности

Рабби Нахман из Брацлава

История девятая , об умном и простаке

Глава 1. НЕДОСТАТОК - ЭТО ДОСТОИНСТВО

Необычайная поддержка

Глава 2. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ

Совет и поиск направления - Отврати глаза мои от созерцания суеты - Порядок в голове - Начать с самого низа - Драгоценное время - Сидя на месте, умнее будешь - Безделье - Праздность утомляет и ослабляет - К здравому смыслу - Оглядываясь назад - О, смиренный, о, благочестивый! - Воля к победе - Признать правду - Где я нахожусь? - Взвесить все хорошенько - Правда всегда одна - Подумал я: «Стану мудрым») но мудрость далека - Тревога - дурное качество - Есть всего две возможности: вера или тревога - Постоянная работа - Смазать колеса - Начинай жить - Великая ложь - Прикладывать усилия в нужном направлении - Воображаемая слава этого мира - У всего есть причина - Истинное достижение

Глава 3. БУДЬ НЕПОРОЧЕН

Радоваться, несмотря ни на что - Не стыдиться истины - Или - или

Глава 4. ДАР ЖИЗНИ

Радость без иллюзий - Чудо, совершенное пророком Элиягу - Формула - И вас это тоже касается! - Уверенность в себе - Устремление и радость - Продвигаться вглубь - Лучшее - враг хорошего - До и после - В Торе есть все - В мире нет зла - Весь мир - намеки - Правильный выбор - Радоваться исполненным заповедям - Драгоценная простота - И будете, как Бог - Момент смирения - Свет заповедей - Трамплин - Треугольный башмак - Основы веры - Первопричина - В мире нет места отчаянию - Обновление - Не будь старым - Чистый лист - Новое прекрасное начало - Кому верить? - Урок от рабби Натана - Отпущение грехов - Величие малости - Будь сильным - Не смотри на других - Аврагам был один - И отсчитайте - себе - Твоя мелодия - Идти царским путем - Святая ешива - Исполнить хочу волю Твою, Бог мой - Твой особый путь - Путь, соответствующий корню души - Твоя новая тропа - Твоя тропа - Обновляются они каждое утро - Моя история - Поезд отправляется - Постановление мудрецов - Нуждаться в людях - Лекарство для души

Глава 5. БЕЗ НАСМЕШЕК

Иди к Мастеру, который сделал меня - Болезнь поколения - Заколдованный круг - Позор насмешникам - «Щит» от упреков - Собрание легкомысленных - Смелый, как тигр

Глава 6. ВСТРЕЧА

Упадок поколений - Здание мудрости - Моше принял Тору на Синае и передал ее... - Ужасные преследования - Великий Рим и малый Рим - Упорство в гордыне - Детектор лжи - Непорочность Нахума Иш Гам-зу - Она схватила его за одежду его - Где-то там, в далекой Испании - Диплом с отличием - Начало и конец - От всех учивших меня умудрялся я - Рай и ад - П...п...праведник

Глава 7. ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

Настоящий вождь

Глава 8. ПОГИБЕЛЬ УМНИКА

Великому не отказывают - «И маленький мальчик будет водить их» - Смирение - это ум - Горе от ума - «Спроси отца твоего, и он расскажет тебе» - Надменный - значит, ущербный - Человеческий разум и разум Божественный - Если стяжал ум - что ты потерял? - Вера в праведника - это основополагающий принцип - Вера в праведника - это прояснение веры - Вера в праведника - источник духа жизни и святости - Вера в праведника - основа смирения - Вера в праведника - основа трепета и любви - Праведники - это откровение Божественного и лика Шхины - Распространение Торы и веры происходит благодаря праведникам - Главная битва

Глава 9. НОВАЯ ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Истина обязывает - Перевернутая вера - Вечность - Над природой - Видения

Глава 10. ТАКОВ БЫЛ ЕГО ОБЫЧАЙ