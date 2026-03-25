Аруш - Сад Мудрости

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Человек, наделенный хоть малой толикой разума, знает, что странствия по свету не могут быть целью. Нет большей потери, чем потеря времени; прошедшее уже не вернуть, и если оно не было использовано с толком, то оно просто убито, сгорело, растворилось. Желание убить время проистекает из скуки и пустоты, отсутствия интереса к жизни, а такое может быть, лишь когда жизнь бесцельна. Тому, у кого цель в жизни есть, наоборот, всегда не хватает времени. Он дорожит каждой свободной минутой, все время оценивает: «Что для меня важнее? От чего можно отказаться? Как успеть больше?» У него нет времени скучать, грустить или погружаться в депрессию. Наш учитель сказал одному унылому человеку: «У тебя есть время на грусть?

Ведь каждый день нужно столько успеть, у кого есть время погружаться в пучину подавленности и отчаяния?» Даже тот, чья цель не истинна и сводится, например, к тому, чтобы побольше заработать, не тратит время зря, и его положение лучше, чем у того, кто скучает и стремится «убить время». Ведь, осознав свое истинное предназначение, он, несомненно, будет использовать время должным образом, как он привык, накапливая деньги. Но тот, для кого время ничего не стоит, находится в наихудшем положении. Ведь время в этом мире не принадлежит самому человеку - Всевышний даровал его людям, чтобы они могли достичь своей цели, выполнить предназначение. Представьте себе, что каждая минута стоит миллион долларов и нужно решить, что ты сделаешь с этим миллионом: сожжешь его в печке или потратишь на полезные вещи, помогающие достичь цели.

Рав Шалом Аруш - Сад Мудрости

Иерусалим , 5768 г.

329с.

Рав Шалом Аруш - Сад Мудрости - Оглавление

Предисловие

Благодарности

Рабби Нахман из Брацлава

История девятая , об умном и простаке

Глава 1. НЕДОСТАТОК - ЭТО ДОСТОИНСТВО

  • Необычайная поддержка

Глава 2. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ

  • Совет и поиск направления - Отврати глаза мои от созерцания суеты - Порядок в голове - Начать с самого низа - Драгоценное время - Сидя на месте, умнее будешь - Безделье - Праздность утомляет и ослабляет - К здравому смыслу - Оглядываясь назад - О, смиренный, о, благочестивый! - Воля к победе - Признать правду - Где я нахожусь? - Взвесить все хорошенько - Правда всегда одна - Подумал я: «Стану мудрым») но мудрость далека - Тревога - дурное качество - Есть всего две возможности: вера или тревога - Постоянная работа - Смазать колеса - Начинай жить - Великая ложь - Прикладывать усилия в нужном направлении - Воображаемая слава этого мира - У всего есть причина - Истинное достижение

Глава 3. БУДЬ НЕПОРОЧЕН

  • Радоваться, несмотря ни на что - Не стыдиться истины - Или - или

Глава 4. ДАР ЖИЗНИ

  • Радость без иллюзий - Чудо, совершенное пророком Элиягу - Формула - И вас это тоже касается! - Уверенность в себе - Устремление и радость - Продвигаться вглубь - Лучшее - враг хорошего - До и после - В Торе есть все - В мире нет зла - Весь мир - намеки - Правильный выбор - Радоваться исполненным заповедям - Драгоценная простота - И будете, как Бог - Момент смирения - Свет заповедей - Трамплин - Треугольный башмак - Основы веры - Первопричина - В мире нет места отчаянию - Обновление - Не будь старым - Чистый лист - Новое прекрасное начало - Кому верить? - Урок от рабби Натана - Отпущение грехов - Величие малости - Будь сильным - Не смотри на других - Аврагам был один - И отсчитайте - себе - Твоя мелодия - Идти царским путем - Святая ешива - Исполнить хочу волю Твою, Бог мой - Твой особый путь - Путь, соответствующий корню души - Твоя новая тропа - Твоя тропа - Обновляются они каждое утро - Моя история - Поезд отправляется - Постановление мудрецов - Нуждаться в людях - Лекарство для души

Глава 5. БЕЗ НАСМЕШЕК

  • Иди к Мастеру, который сделал меня - Болезнь поколения - Заколдованный круг - Позор насмешникам - «Щит» от упреков - Собрание легкомысленных - Смелый, как тигр

Глава 6. ВСТРЕЧА

  • Упадок поколений - Здание мудрости - Моше принял Тору на Синае и передал ее... - Ужасные преследования - Великий Рим и малый Рим - Упорство в гордыне - Детектор лжи - Непорочность Нахума Иш Гам-зу - Она схватила его за одежду его - Где-то там, в далекой Испании - Диплом с отличием - Начало и конец - От всех учивших меня умудрялся я - Рай и ад - П...п...праведник

Глава 7. ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

  • Настоящий вождь

Глава 8. ПОГИБЕЛЬ УМНИКА

  • Великому не отказывают - «И маленький мальчик будет водить их» - Смирение - это ум - Горе от ума - «Спроси отца твоего, и он расскажет тебе» - Надменный - значит, ущербный - Человеческий разум и разум Божественный - Если стяжал ум - что ты потерял? - Вера в праведника - это основополагающий принцип - Вера в праведника - это прояснение веры - Вера в праведника - источник духа жизни и святости - Вера в праведника - основа смирения - Вера в праведника - основа трепета и любви - Праведники - это откровение Божественного и лика Шхины - Распространение Торы и веры происходит благодаря праведникам - Главная битва

Глава 9. НОВАЯ ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

  • Истина обязывает - Перевернутая вера - Вечность - Над природой - Видения

Глава 10. ТАКОВ БЫЛ ЕГО ОБЫЧАЙ

  • Настоящее служение - В свете его пойдем - История и практика - Идти его путем - Простые люди - Твои особые дела - Святой торговец - Кто защищает город? - Черпать силы в образе простака - Не выбиваться из колеи - Вернуться на свою колею - Удачи в пути! - Полный вперед! - Быть реалистом

  • Глосарий

  • Краткие сведения о мудрецах

