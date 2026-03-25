Принесли мне гранки книги «Воспитание любовью», полной выдержек из священных текстов и мидрашей наших мудрецов, благословенной памяти, наставлений по поводу веры и изящных речей, творение рук мастера, побега верного, драгоценного и почтенного, проповедующего благо народу своему, праведного раввина, рабби Шалома Аруша, да продлятся дни его, который создал новое творение и собрал в снопы ростки святости, как золотые колосья. Собрал этот чистый человек чудесные слова наставлений и побуждений, складные и внятные, точно «Золотые яблоки с серебряными украшениями - слово, сказанное разумно» (Мишлей 25:11). И ради этого доброго дела скажу я: «Да укрепится он в Торе!»

И молюсь я: «Да будет воля Всевышнего, чтобы вознеслась глава его во всем граде, чтобы умножать Тору и усиливать ее, дабы исполнились благословения и было ему благо до седин и преклонных лет, и да прибавятся ему годы и дни жизни в благе и удовольствии, и да будет он радоваться всем порождениям чресл его в благополучии и радости».

Ведь путь праведных подобен свету далеких звезд, и свет их рассеивает мрак ночи. В его дни и в наши дни да будет спасена Иудея и Израиль заживет спокойно, да вернется Яаков в покое и процветании, и отступит враг, и «полна будет земля знанием Господа» (Йешаягу 11:9), и придет Избавитель в Сион, и возвеселится Яаков, возрадуется Израиль, и Храм воздвигнется, где подобает ему, в наши дни! Да исполнится сие вскоре, Амен.

Овадия Йосеф, глава Совета мудрецов Торы, Римон ле-Цион

Перевод и подготовка издания:

редакционная группа “Ахлама”

Иерусалим 5771 г., 364 c.

рабби Шалом Аруш - Воспитание любовью - Сад воспитания - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дети - это радость

Раздел первый ОТДАТЬ ВСЕ

Глава 1. Отдать все, что есть - Наполнение сосудов Никаких спектаклей Вовремя начать Теперь я понял Истинное испытание И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое Это - Его дела, а то - мои дела Подумать о жизни Исправление Самовоспитание В чей огород камень? Вынь бревно Медленно, но верно В каком направлении двигаться

Глава 2. Личный пример - И тверди их детям твоим Заповедь в первую очередь относится к человеку, а лишь затем - к его посланцу Настоящее учение Все начинается с головы

Глава 3. Дай мир - Взять жизнь в свои руки Расти на хорошей почве Душевные раны Уберечь душу ребенка Отношения между людьми Наша крепость Украденное детство В чем корень? Одна - единственная проблема Приложить правильные усилия Диплом родителя Развод - это катастрофа

Глава 4. Радость, благодарность и довольство - Счастье быть евреем Путь счастья Блажен человек Что такое Ханука Благодарить и славить Возрадуйся Хороший ребенок говорит «спасибо» А что в конце? Строим здания Давать то, что нужно Избалованный или счастливый? Блаженны дети бедняков Довольство Украденное днем и украденное ночью Святое богатство Не возносись Зависть Глубокий смысл Как увидит тебя, возрадуется в сердце своем Приобретает все Кому принадлежит все? Как дерево, посаженное при потоках вод Начинать сначала Рабби Шимон без своей пещеры Особое исправление

Глава 5. Поселить в доме благо

Первый пример - вера! Воспитывай юношу Здание веры Второй пример - субботние песни Благословения и молитвы

Глава 6. Первое место по воспитанию - Вершина успеха Надежный вклад Система приоритетов Проблемы Указывающий путь

Раздел второй ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ

Глава 7. Сила любви - Проявления любви Точка сборки Уважение к другим Уважение и любовь Здоровый ребенок Дети в тени смерти Душевная любовь Сила любви Хорошо дарить добро Сокрытие любви Общение с ребенком Уверенность Опора Личное отношение Любовь исцеляет Уступить ради ребенка Не оставляй его

Глава 8. Без давления - Зачем бить? До какой черты можно дойти? Кто называется человеком? Яблоко от яблони недалеко падает Не убий Изгнать из дома По образу Божьему создал Он их Драгоценный залог Разорвать порочный круг Чувства... Сила поощрения Не нужно отягощать душу ребенка Жизнь ребенка Цветы жизни Есть на кого положиться

Глава 9. Путь к сердцу - И я был маленьким Шаг за шагом Дом, где радуются жизни Хорошее начало Не помогать дурному началу Думать головой Поползли Не хотим спать Чистюля Принцип естественного развития Принимать на свой счет Дрессировка

Глава 10. Жить и давать жизнь - Понять и почувствовать Знание жизненного пути Путь праведников Осторожно, хрупкие предметы! Подобным дикому ослу рождается человек Реальный подход «И повторяйте их» - жизненное учение Душевная помощь Укрепление, а не угрызение

Глава 11. Положение обязывает - Ущерб от гнева Не гневаться Правильная работа Взять все в свои руки Как познается человек Поощрение как основа воспитания Повторение и молитва Почтительный трепет Человеческий облик Принять с любовью Обращение к воспитателю Милосердный пастырь Свет во тьме Начало роста Пробудить желание Пути желания Награда прилагается Угроза жизни Наставь юношу Необходимые усилия Скажи наркотикам нет Прежде всего - научиться себя вести Сохранить души Торный путь Миссия, а не профессия Любить детей

Раздел третий ЛИШЬ НЕБЕСА ДЛЯ НАС ГРАНИЦА

Глава 12. Перелезть через забор - Следить за временем Не хотим спать Трепет перед властью Самодисциплина Дело мастера боится Корень дисциплины Хотим и делаем Секрет действенной молитвы Отдаление - начало приближения За рулем Утомленный и возмущенный Родительская ответственность Правильная система приоритетов Похвала родителю Мама - миллионерша Маленький Сатан Родитель - лидер Любят и учатся

Глава 13. Ни меда твоего, ни жала - Что такое любовь? Злодей! Не бей! Мысли в голове Эмоциональная путаница Любящая мать Награда и наказание Правая рука приближает

Глава 14. Наш дом - Как лица их разные... Создай себе учителя Все остается в семье Руководитель и наставник Жизненное пространство Бомбежка мнениями Письмо от учителя

Глава 15. Положение учителя - Красное яблочко - учителю Истинное внимание Как человек хочет Посчитаем Распределение Вера Человек, жаждущий жизни Место достоинства Будем реалистами Не забывать о главном

Раздел четвертый СВЯТОСТЬ ДОМА

Глава 16. Святость детей - Подумай заранее Кто герой? Полная ответственность Святость супружеского уединения Это не игрушки Привести душу Лучше поздно Святость женщины Женская скромность Великие сыновья Кимхит наших дней Испытание мужчины Сын стяжает отцу заслугу Не откладывать раскаяния Усилия злого начала Главное и второстепенное Я послал тебя для исправления А на деле Три степени богобоязненности Корень святости Образцовые родители Вести себя хорошо Проблемные ситуации

Глава 17. Сохранность детей - Разве забыл ты Бога, создавшего тебя Да разольются источники твои Опасный гость Выгони эту рабыню и сына ее Опасайтесь дурных друзей Отдаляйся от дурного соседства Каникулы, великие и ужасные Опасное место Горе соблазнителям! Любовь и охрана Хорошие товарищи Хорошо учиться Сила молитвы

Раздел пятый РАЗБИТЫЕ СОСУДЫ

Глава 18. Об этом ребенке молилась я - Кружок рисования Поэтапная молитва Быть практичным в молитве Истинная сила Молитва праведников Духовная реанимация Перевернутое поколение Немного напрячься и избежать больших страданий Обратиться к Тому, кто может все Вознестись над природой Анализ проблемы Что делать? Смягчение приговоров Приятен путь Всевышнего Что случилось с мозгом? Наилучший кашрут Хороший мальчик Родительская святость Хорошие стороны Собственный мир

Глава 19. Истинное воспитание - Исправление и искупление Жизнь по вере Как наказывать Путь милости Зри в корень Раскаяние предшествовало вселенной Дал вам добрый урок Воспитание и разумение Да, господин учитель Всегда заново Притча и ее мораль Прекрасна скромность Свет воли

Глава 20. Домашнее хозяйство - Проблематичные вопросы Ложь из страха Тяжело в ученье Сила притчи Ложь Двойной смысл Дружеская беседа Маленький Натан Агрессия Яаков и Эсав Пространство для мысли Последствия Брать без спроса Хранение имущества Ненависть к наживе Дурное воспитание Акива и велосипед Кто тут вор? Сопереживание Признание История для девочек Удачи! Зереш не сдается Чистый рот Фараону фараоново... Следи за языком Братская любовь Любовь и братство Ревность к братьям Весь мир Моше и Агарон - священники Его Скрытые праведники Праведники в детстве Внимание и отдача

Глава 21. Тяжела дурная культура - Отвести суровый приговор Сила шестичасовой молитвы Экстренные меры Истинный критерий Напрасные подозрения Абсолютная справедливость Единственный путь

Глава 22. Кто боится темноты - Угроза эмоциональному здоровью Не волнуйся! Ущерб, причиняемый страхом Устрашились на Ционе грешники Радость и вера

Глава 23. Не плакать о пролитом молоке - Прекратить осуждать себя Руководство к жизни Свобода мысли Все преступления исправляются любовью Сила перемен

Глоссарий

Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге