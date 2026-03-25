Рав Шалом Аруш - Всемирный сад веры - Практическое руководство к жизни

перевод и подготовка издания: редакционная группа “Ахлама”

Израиль, 339 с.

Рав Шалом Аруш - Всемирный сад веры - Оглавление

Глава 1. Обретение веры

Глава 2. Основа веры

Глава 3. Вера - это молитва

Глава 4. Три ступени веры

Глава 5. Три ступени веры

Глава 6. Три ступени веры

Глава 7. Проверки на дорогах жизни

Глава 8. Испытание веры : болезнь и исцеление

Глава 9. Вера и упование : испытания , связанные с заработком

Глава 10. Семейная жизнь - выпускной экзамен

Глава 11. Жить с верой

Глава 12. Путь к раскаянию

Глава 13. Это ваше подлинное «Я»!

Глава 14. Как обрести веру

Глава 15. Вера и качества человека

Глава 16. Вера и качества человека

Глава 17. Семь заповедей потомков Ноаха - духовные принципы для всего человечества

Глоссарий

Краткие сведения о мудрецах

Рав Шалом Аруш - Всемирный сад веры - Загадки жизни и смерти

Мир полон вопросов: в чем смысл этой жизни, полной страданий? Какой конец ожидает земной мир? Какое будущее ждет человечество? Какая идеология и какое мировоззрение являются истинными? Как стать счастливым? Как следует жить? Возможно ли найти и обрести истинный путь, по которому следует идти? Будет ли, в конце концов, все хорошо или нет? Почему у людей такая разная жизнь? Почему одни живут легко, а другие - тяжело? Почему один рождается здоровым, а другой - больным? Почему у одного есть всегда хороший заработок, а другой еле сводит концы с концами? Почему человек, не обидевший в жизни даже мухи, скоропостижно умирает от мучительной болезни, в то время как другой, злодей из злодеев, живет долго и счастливо?

Почему так получается? Чаше всего такие вопросы задают люди, пережившие в жизни суровые испытания. Тот, кто с трудом зарабатывает на жизнь, с удивлением спрашивает: почему такой-то живет в богатстве и роскоши, а я еле- еле свожу концы с концами? Тот, чей ребенок тяжело болен, спрашивает: почему у всех здоровые дети, а мне выпала горькая судьба растить ребенка- инвалида, которому необходим ежедневный уход? Инвалид с завистью и недоумением смотрит на окружающих, свободно передвигающихся на своих двоих, и спрашивает: почему они здоровы, а у меня такое тяжелое унизительное увечье, мешающее ходить и жить?

Выросший в проблемной семье смотрит на тех, кто родился в добром и хорошем доме, и с горечью спрашивает: почему они родились в хороших семьях и с детства познали заботу, любовь и ласку, а я родился у проблемных родителей и на мою долю выпали только нужда, побои и унижения? Доживший до 40 лет холостяк, так и не обзаведясь семьей, спрашивает: почему я при всех моих достоинствах так и не нашел своей половины, тогда как другие при всех их недостатках много лет счастливы в браке?

Что происходит со мной сейчас? Самый обычный будничный день полон противоречивых вопросов : Почему вчера у меня все получилось так, как мне хотелось, а сегодня без всякой причины ничего не получается и все валится из рук? Почему на прошлой неделе я без особых усилий хорошо заработал, как вдруг все застопорилось и мне приходится лезть из кожи вон, чтобы заработать на хлеб? Почему вчера я не мог нарадоваться на детей, которые вели себя как ангелы, а сегодня в них словно бес вселился и они делают все возможное, чтобы разозлить меня и свести с ума мою жену? Вопросы, бесконечные вопросы...

Ответ на все вопросы На все эти разнообразные вопросы есть один-единственный ответ - вера. Именно вера предлагает простое и ясное объяснение: у мира есть Творец и Правитель, который следит за судьбой каждого человека. И Он устанавливает, в каких условиях жить человеку: в какой семье он родится, на ком женится, сколько у него будет детей, сколько денег он заработает, кто будут его товарищи, каким сложится его характер и внешность. Это касается не только общих принципов, но и мелочей повседневной жизни.

Творец ежесекундно следит за каждым человеком, решая, когда он преуспеет, а когда потерпит неудачу, когда будет счастлив, а когда обижен и унижен, с кем он встретится или с кем будет иметь дело. И знай, что Божественное Провидение всегда печется о вечном благе каждого человека! Творец в своей мудрости видит, что тот или иной человек может достичь этой цели только в определенных условиях, соответствующих его достоинствам и недостаткам: одному для этого необходимы бедность и страдания, другому, напротив, - богатство и благополучие. Поэтому все, что происходит в жизни человека, вплоть до последней мелочи, - следствие Провидения, не знающего ошибок, следствие знания Творца, Его решения о том, что нужно каждому конкретному человеку, чтобы достичь поставленной цели.