До тех пор пока мужчина не избавится от похоти, супруга не будет в состоянии его выносить. С другой стороны, муж никогда не сможет действительно полюбить свою жену, если совершенно не избавится от похоти. Похоть - причина и источник расставания, она разделяет супругов и отдаляет человека от Создателя. Но если Всевышний не пребывает с супружеской парой, семья никогда не найдет для себя ни Дома, ни мира, ни счастья. Основой счастливой семейной жизни, т. е. благословения на заработок, радость и удовольствие, воспитания и заботы о детях, является взаимная верность и любовь супругов. Только полное неприятие разврата может служить порукой верности и любви.

Ибо если муж и жена достойны Создателя, в их доме пребывает Шхина а вместе с ней дом удостаивается благо- Словения Небес и вся семейная жизнь протекает в радости и единстве. Только удалившись от похоти, которая есть не что иное, как любовь к самому себе и к плотским наслаждениям, можно удостоиться настоящей любви.В святой Торе о праотце Ицхаке сказано: «И взял Ривку, и она стала ему женою, и он возлюбил ее» (Берешит, 24:67). У Ицхака не было ни крупицы плотской любви, ни грамма похоти, поэтому он полюбил Ривку подлинной, возвышенной любовью. Такой должна быть любовь каждого мужа к своей жене. Как сказано во многих священных книгах, благодаря стремлению сохранить основу - святость завета - можно удостоиться множества удивительных наград и благодеяний. Здесь, во введении, мы приведем лишь краткий список советов, взятых из разных книг, а подробнее поговорим об этом в других главах.

Рав Шалом Аруш - Завет мой - мир

Иерусалим , 5773

413 с.

Рав Шалом Аруш - Завет мой - мир - Оглавление

Только для женатых мужчин - Введение - Жизнь - это дар! - Будь сильным и ничего не бойся! - Всегда пребывать в радости - Подарки Всевышнего - Главное - хороший совет - Прочесть обязательно! - Как правильно читать эту книгу? - Опираясь на широкие плечи - Прислушайся к молитвенному языку - Молитесь до полного самоуничижения - Что помогает устоять перед развратом и вожделением? - Путь к самоуничижению - Главное условие успешного обучения - «Природа» не может служить оправданием - Благодаря молитве - Не казните себя, но помолитесь...

Глава 1. Главное испытание

Наконечник копья - Знай своего врага: «змеиная скверна» - Что делать тому, чей отец нищий? - Источник путаницы - Где проходит линия фронта? - Ради чего? - Главное и второстепенное - Что делать (практическое указание) - Самоанализ - Не упустите выгодную сделку! - Стара, как мир, наука страсти - О важности смирения и грехе гордеца - Всему есть граница - Все общепринятые ценности таят под собою ложь и обман - Начни жить, как должно! - Уклоняйся от зла и делай добро - Защитить свои глаза - Плотно закрытые глаза - Господь видит униженного и не замечает гордеца - Самый страшный из грехов - Выбросить пояса - Корень испытания - Как достичь скромности - К чему относится заповедь молитвы? - Восприятие запрещенного как разрешенного - «Не домогайся ничего, что у ближнего твоего...» - Корень проблемы «домогательства» - Единственный, но железный принцип - В какую сторону стоит смотреть? - Над кем не властно дурное начало? - Опасный сводник - А с Тобой - не хочу ничего на земле! - С чего начать?

Глава 2. Святость семи свечей

Движение и теплота - Мой огонь - Чистая менора - Ворота мозга - Уважаемый еврей, кто вы? - Позиция Торы - Правильное питание мозга - Хорошая голова - Награда за чистое сердце - Посторонним вход воспрещен! - «Мягкий язык переломит кость» - Сила зрения и сила мозга - Мысли человека - в его власти - Защита мозга - Свет во тьме - Желание святости - Борьба противоположностей - Исправление мозга и души - Ибо Я пошлю ангелов, чтобы охранять тебя - Как преуспеть в жизни - Одного луча света достаточно - Приведи нас к жизни Мира грядущего - Идеальный канал связи

Глава 3. Святость и стремление прилепиться ко всевышнему

Благодаря праведнику - Вкус Торы, или от чего зависит счастье? - Прекрасный взором - Что можно увидеть в закрытой комнате? - «Оберегание духовного взора» - Мы храним верность - Любовь ко Всевышнему - Беречься обманов и искушений! - Личным примером - О чем мы думаем, пересчитывая бриллианты - Пройти испытание с честью - Ибо свят Я - «Еврейские демоны»? - Пребывая в духовной спячке - Сотовый мед, или «кость, брошенная псу» - «Зимри» или «Пинхас»? - Не суй свой нос в чужой вопрос - Не дай миру себя одурачить - Женская скромность и соблазны мира - Видеть духовную реальность - Голова трещит от перегрузки - Человек находится там, где его мысли - Закрыть все двери - Идеальная женская «косметика» - Закрой глаза - и ты увидишь... - Обращение от всего сердца - Во времена рабби Натана - Радоваться счастью другого - Недобрый взгляд - Великодушный удостоится благословения - Благословение на потомство и судьбу - В тени крыл Твоих сокрой меня - Великодушная прабабушка - Опусти очи долу - Благословенный взгляд - «Грехи юности» и «грехи старости» - Запрещено смотреть друг на друга - Корень греха - Благословение? Проклятие! - Подозреваемый в убийстве из зависти - Мордехай, из потомков иудеев - Святые преуспевают - Запрещено делать добро неблагодарному - Страстно желай молиться! - Правильный расчет

Глава 4. Сила радости

Уныние и радость - Радость - условие искренней горячей молитвы - «Спуск ради восхождения» - От нас хотят, чтобы мы хотели - Самовнушение, которое позволяет стать победителем - Не быть орудием пытки - Уметь наступать и уметь отступать - Готовься стать счастливым - Последняя проверка - Удостоиться быть записанным в книгу праведников - Радоваться, несмотря ни на что - Радость и святость - Истинная ценность заповеди - Напрасная трата времени - Открой свои достоинства - Раскаяние во имя любви - Прекрати ныть! - Помоги мне вернуться к Тебе! - Спасай себя - «...Удаляющийся от зла считается безумцем» - У нас нет выбора

Глава 5. Путь восхождения

Молись на поле боя - Момент истины - «Легкая работа» - от праведника! - Там, где нет молитвы, там нет и Бога - Виза земная и «небесная» - Нет большей лжи, чем казнить самого себя - Что можно купить на «духовную валюту»? - Пятьдесят против пятидесяти - Есть для тебя работа - стать партнером Творца - Поразмысли над тремя вещами - Покорение духовных вершин - Тактика боя - Дай себе шанс все исправить и все приобрести - Излить сердце перед самым лучшим другом - Пробудить милость в Творце - Самые трудные заповеди - Научить весь народ Израиля силе личной молитвы - Либо... либо... - Народ Всевышнего - народ молитвы - Молитва - «индивидуальное избавление» - Учимся говорить - Зачем жить, как сирота? - Вечное обетование - Учимся говорить с Богом - Любое время - подходящее - Чувствуйте себя по-домашнему - Молиться о... молитве - Структура личной молитвы - Вера - Общая благодарность - Самоанализ - Спаси от меча душу мою - Работа над собой - Ваше лучшее оружие - Закон духовной жизни на нашей стороне

Глава 6. Дом , полный любви и святости

Необходимое предисловие - Предупреждение: слепой и хромой да не войдут в Храм - Подлинное семейное счастье - Выбери жизнь и построй свой дом - Святость и раскаяние - Дом-святилище: святость наших детей - Сначала был замысел женитьбы - Конечный результат - Кто герой? Тот, кто обуздал свои страсти - Сыновья помогают отцам - Святость супружеской близости - Проснуться для работы - Привлечение праведных душ - Три партнера - Это не игра - Страшное последствие ереси - Здоровое основание - От чистого истока - Молитва о чистоте супружеской близости - И обрежет Господь твое сердце - Двигайся дальше, не оставайся в прошлом! - Пожалейте своих детей - Мойте руки не только перед едой! - «Плодиться и размножаться» - благородная заповедь! - Без непристойных видений - Любить и уважать свою жену - Мир в доме - Почувствовать себя «добродетельной женой» - Супружеская близость - ради удовлетворения похоти? - Сад мира - Никаких комментариев! - На зеркало нечего пенять - Шаг за шагом: быстрых результатов не бывает - Корень и источник любого зла - Запрещенное разрешенное - Я могу делать с ней все что угодно - Как исполнить заповедь доставить жене удовольствие - И к мужу твоему влечение твое - И он будет господствовать над тобою - Она будет господствовать над тобой - Разрушение храма - Подлинная связь - Когда приходит «ее время»? - «Хлеб в корзине» - «Радость святости» - высшее счастье - Сокрытие Торы - Все в голове, все исходит из головы - Подлинная и безоговорочная любовь мужа - Оберегать взор, находясь дома - Из глаза в сердце - Она омерзительна - Не тратить сил понапрасну: учись молиться! - Не позволяйте «схватить вас»

Глава 7. Завет мой верный

Сила веры - Для кого откроют врата молитвы? - Утрачена ли Божественная искра? - Ради какого дела человека посылают в этот мир? - Опасное заражение... души - Считается ересью - Этот мир - филиал преисподней - «Что у тебя осталось, кроме Всевышнего?» - О необходимости ежедневного самоанализа - Если в нашей жизни нет места Богу... - Все зависит только от молитвы - Удостоиться эликсира жизни - В чем святость заповедей? - Заброшенный виноградник

Глава 8. Границы святости

Первое слово Торы - Огнь Всевышнего - огнь священный - Танец на языческом алтаре - Вежливость - не что иное, как дурное начало? - Вкус святости - Не врите себе! - Кто действительно сошел с ума? - Напоминай себе - Молиться сразу о двух вещах - Заповедь, исполненная через прегрешение? - Ее нельзя победить «частично» - Завет избавления - На аркане у дурного начала - Строим одну перегородку, чтобы разрушить другую

Глава 9. Исцели мою душу

Заброшенный источник живой воды - Бороться с главной причиной - Кратко, сухо и строго по делу - Поставить барьер - Остановите воображение! - Даже слепой - Следуйте за здравым смыслом - Конец безумию - Выведи из теснин душу мою - Наказание и награда - Когда горькое кажется сладким - Готовность сделать выбор - Безумие - Дурное начало - лжец и обманщик - Неожиданное подкрепление - Верный расчет - Не навреди

Глава 10. Свет Торы

Тора и святость - Сладкая молитва - Принимать с молитвой - Эликсир жизни или смертоносный яд? - Учить, чтобы исполнять - Трагическая ошибка знатоков Торы - Хасидский Шульхан арух - Знаток, выкорчевывающий виноградник? - Откажись от себя! Забудь о себе! - Живая и мертвая вода - Тора в сопровождении - Явная выгода - Семьдесят душ и семьдесят ликов - Взывающий к Божьей милости - Открыть глаза другим: от изгнания к спасению - Кричи, взывай и верь - Мы участвуем в самом чудовищном самообмане - Обрести истинное зрение - Правильное намерение - Удостоиться святости! - Светильник Всевышнего и четыре локтя закона

Глава 11. Чтобы страх его был пред лицом вашим

Основа богобоязненности - Компромисс невозможен - Истинный цадик - Сколько стоит чистый взгляд? - Зри в корень! - «Возревновав ревностью Моей» - Остановись и подумай - Страх, обман и богатство - Мера за меру - Мужчины и женщины на рабочем месте - Не ищи обходные пути! - Как сделать дни длиннее? - Выше законов природы - Будь бдителен! - Ищущие Бога не терпят никакой нужды

Глава 12. Верь ,что все можно исправить

Единственно правильное решение - Что самое главное в процессе раскаяния? - В ожидании даров - Могилы, которые помогают... - В Рош га-Шана - Тикун га-кпапи - Шовевим - Элуль - Новый способ очищения - Мишна как средство очищения помыслов - Царский путь - Миква Израиля - Господь

Глоссарий

Краткие сведения о мудрецах