Асад Талал - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

Какова связь «секулярного» как эпистемической категории и «секуляризма» как политической доктрины? Могут ли они стать предметами антропологического исследования? В чем бы могла заключаться антропология секуляризма? Данная книга представляет попытку предварительного обращения к этим вопросам.

Актуальность религиозных движений по всему миру и лавина комментариев о них, продуцируемая исследователями и журналистами, с очевидностью показали, что в современном мире религия ни в коем случае не исчезает. «Возвращение религии» многие приветствовали как средство обеспечения необходимого, с их точки зрения, морального измерения секулярной политики и беспокойства об окружающей среде. Другие отнеслись к этой ситуации с тревогой и восприняли ее как симптом роста иррациональности и нетерпимости в повседневной жизни. Вопрос секуляризма стал предметом академических споров и практических разногласий. Если и существует согласие, то только в том, что прямолинейное повествование о прогрессе от религиозного к секулярному больше неприемлемо. Однако следует ли из этого, что секуляризм актуален не повсеместно?

Исламовед Райнхард Шульце как-то задал вопрос, который большинством историков принимался как само собой разумеющийся: почему реформаторы ислама в XIX веке настолько охотно приняли европейскую интерпретацию исламской истории как «упадка цивилизации»? Его ответ отсылает к политико-экономическим изменениям и культурным следствиям распространения печати. Он указывает, что европейский капитализм трансформировал способы получения излишков из ренты в систему неравного обмена между метрополией и колонией. Поскольку традиционные формы политической легитимации были более неуместны в контексте колониальной ситуации того времени, были созданы новые идеологические запросы, на которые в итоге ответила местная элита, которая появилась в результате социально-экономической дезинтеграции старого общества и воздействия печати на культуру. Европейское понимание истории (включая понимание золотого века ислама, за которым последовал секулярный спад в Османской империи) восприняла новая элита через книги, изданные в Европе, и книги о Европе, а также через исламскую «классику», выбранную для печати европейскими ориенталистами и вестернизированными египтянами. Этот цивилизационный дискурс, заключает Шульце, теперь стал использоваться для легитимации заявлений о равенстве и независимости.

Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность

Серия «Studia religiosa»

М.: Новое литературное обозрение, 2020. 376 с.

ISBN 978-5-4448-1251-8

Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность - Содержание

Введение: мысли о секуляризме

СЕКУЛЯРНОЕ

Глава I. Как бы могла выглядеть антропология секуляризма?

  • Чтение об истоках: миф, истина и власть

  • Отступление о «сакральном» и «профанном»

  • Миф и священные писания

  • Шаманизм: вдохновение и чувственность

  • Миф\ поэзия и секулярная чувственность

  • Демократический либерализм и миф

  • Нечто вроде заключения: читая два современных текста о секулярном

Глава 2. Размышления об агентности и боли

  • Размышление об агентности

  • Размышление о боли

  • Размышление об агентной боли в истории религий и этнографии

  • Моральная агентность, ответственность и наказание

  • Заключительный комментарий

Глава 3. Размышление о жестокости и пытках

  • Две истории пыток

  • Запрет пыток

  • Делая мир более гуманным

  • Представляя «пытку», действовать с намеренной жестокостью

  • Подверженность «жестокому и унизительному обращению»

Глава 4. Права человека как средство искупления «человека»

  • О естественных правах

  • Суверенный индивид и суверенное государство

  • Искупление человека

  • «Человек» как суверенная личность

  • Субъекты внутри и вне категории «человек»

Глава 5. Мусульмане как «религиозное меньшинство» в Европе

  • Мусульмане и идея Европы

  • Ислам и нарратив о Европе

  • Подвижные границы современной Европы?

  • Европейская либеральная демократия и представительство меньшинств

Глава 6. Секуляризм, национальное государство, религия

  • Следует ли понимать национализм как секуляризированную религию?

  • Должен ли исламизм считаться национализмом? Некоторые неразрешенные вопросы

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

Глава 7. Изменение концепции права и этики в Египте колониального периода

  • История правовой реформы

  • Почему была проведена именно эта реформа?

  • Реформирование ислама через реформу права

  • Моральная автономия и семейное право

  • Современная «семья»

  • Определение секулярного права для модерной морали

  • Отступление о средневековом фикхе

  • Шариат как традиционная дисциплина

Заключение

Именной указатель

Rate this publication:
Related Books

All Books