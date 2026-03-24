Талал - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность

Какова связь «секулярного» как эпистемической категории и «секуляризма» как политической доктрины? Могут ли они стать предметами антропологического исследования? В чем бы могла заключаться антропология секуляризма? Данная книга представляет попытку предварительного обращения к этим вопросам.
Актуальность религиозных движений по всему миру и лавина комментариев о них, продуцируемая исследователями и журналистами, с очевидностью показали, что в современном мире религия ни в коем случае не исчезает. «Возвращение религии» многие приветствовали как средство обеспечения необходимого, с их точки зрения, морального измерения секулярной политики и беспокойства об окружающей среде. Другие отнеслись к этой ситуации с тревогой и восприняли ее как симптом роста иррациональности и нетерпимости в повседневной жизни. Вопрос секуляризма стал предметом академических споров и практических разногласий. Если и существует согласие, то только в том, что прямолинейное повествование о прогрессе от религиозного к секулярному больше неприемлемо. Однако следует ли из этого, что секуляризм актуален не повсеместно?
Исламовед Райнхард Шульце как-то задал вопрос, который большинством историков принимался как само собой разумеющийся: почему реформаторы ислама в XIX веке настолько охотно приняли европейскую интерпретацию исламской истории как «упадка цивилизации»? Его ответ отсылает к политико-экономическим изменениям и культурным следствиям распространения печати. Он указывает, что европейский капитализм трансформировал способы получения излишков из ренты в систему неравного обмена между метрополией и колонией. Поскольку традиционные формы политической легитимации были более неуместны в контексте колониальной ситуации того времени, были созданы новые идеологические запросы, на которые в итоге ответила местная элита, которая появилась в результате социально-экономической дезинтеграции старого общества и воздействия печати на культуру. Европейское понимание истории (включая понимание золотого века ислама, за которым последовал секулярный спад в Османской империи) восприняла новая элита через книги, изданные в Европе, и книги о Европе, а также через исламскую «классику», выбранную для печати европейскими ориенталистами и вестернизированными египтянами. Этот цивилизационный дискурс, заключает Шульце, теперь стал использоваться для легитимации заявлений о равенстве и независимости.
Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
Серия «Studia religiosa»
М.: Новое литературное обозрение, 2020. 376 с.
ISBN 978-5-4448-1251-8
Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность - Содержание
Введение: мысли о секуляризме
СЕКУЛЯРНОЕ
Глава I. Как бы могла выглядеть антропология секуляризма?
Чтение об истоках: миф, истина и власть
Отступление о «сакральном» и «профанном»
Миф и священные писания
Шаманизм: вдохновение и чувственность
Миф\ поэзия и секулярная чувственность
Демократический либерализм и миф
Нечто вроде заключения: читая два современных текста о секулярном
Глава 2. Размышления об агентности и боли
Размышление об агентности
Размышление о боли
Размышление об агентной боли в истории религий и этнографии
Моральная агентность, ответственность и наказание
Заключительный комментарий
Глава 3. Размышление о жестокости и пытках
Две истории пыток
Запрет пыток
Делая мир более гуманным
Представляя «пытку», действовать с намеренной жестокостью
Подверженность «жестокому и унизительному обращению»
Глава 4. Права человека как средство искупления «человека»
О естественных правах
Суверенный индивид и суверенное государство
Искупление человека
«Человек» как суверенная личность
Субъекты внутри и вне категории «человек»
Глава 5. Мусульмане как «религиозное меньшинство» в Европе
Мусульмане и идея Европы
Ислам и нарратив о Европе
Подвижные границы современной Европы?
Европейская либеральная демократия и представительство меньшинств
Глава 6. Секуляризм, национальное государство, религия
Следует ли понимать национализм как секуляризированную религию?
Должен ли исламизм считаться национализмом? Некоторые неразрешенные вопросы
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
Глава 7. Изменение концепции права и этики в Египте колониального периода
История правовой реформы
Почему была проведена именно эта реформа?
Реформирование ислама через реформу права
Моральная автономия и семейное право
Современная «семья»
Определение секулярного права для модерной морали
Отступление о средневековом фикхе
Шариат как традиционная дисциплина
Заключение
Именной указатель
