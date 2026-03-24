Талал - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность

Какова связь «секулярного» как эпистемической категории и «секуляризма» как политической доктрины? Могут ли они стать предметами антропологического исследования? В чем бы могла заключаться антропология секуляризма? Данная книга представляет попытку предварительного обращения к этим вопросам.

Актуальность религиозных движений по всему миру и лавина комментариев о них, продуцируемая исследователями и журналистами, с очевидностью показали, что в современном мире религия ни в коем случае не исчезает. «Возвращение религии» многие приветствовали как средство обеспечения необходимого, с их точки зрения, морального измерения секулярной политики и беспокойства об окружающей среде. Другие отнеслись к этой ситуации с тревогой и восприняли ее как симптом роста иррациональности и нетерпимости в повседневной жизни. Вопрос секуляризма стал предметом академических споров и практических разногласий. Если и существует согласие, то только в том, что прямолинейное повествование о прогрессе от религиозного к секулярному больше неприемлемо. Однако следует ли из этого, что секуляризм актуален не повсеместно?

Исламовед Райнхард Шульце как-то задал вопрос, который большинством историков принимался как само собой разумеющийся: почему реформаторы ислама в XIX веке настолько охотно приняли европейскую интерпретацию исламской истории как «упадка цивилизации»? Его ответ отсылает к политико-экономическим изменениям и культурным следствиям распространения печати. Он указывает, что европейский капитализм трансформировал способы получения излишков из ренты в систему неравного обмена между метрополией и колонией. Поскольку традиционные формы политической легитимации были более неуместны в контексте колониальной ситуации того времени, были созданы новые идеологические запросы, на которые в итоге ответила местная элита, которая появилась в результате социально-экономической дезинтеграции старого общества и воздействия печати на культуру. Европейское понимание истории (включая понимание золотого века ислама, за которым последовал секулярный спад в Османской империи) восприняла новая элита через книги, изданные в Европе, и книги о Европе, а также через исламскую «классику», выбранную для печати европейскими ориенталистами и вестернизированными египтянами. Этот цивилизационный дискурс, заключает Шульце, теперь стал использоваться для легитимации заявлений о равенстве и независимости.

Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность

Серия «Studia religiosa»

М.: Новое литературное обозрение, 2020. 376 с.

ISBN 978-5-4448-1251-8

Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность - Содержание

Введение: мысли о секуляризме

СЕКУЛЯРНОЕ

Глава I. Как бы могла выглядеть антропология секуляризма?

Чтение об истоках: миф, истина и власть

Отступление о «сакральном» и «профанном»

Миф и священные писания

Шаманизм: вдохновение и чувственность

Миф\ поэзия и секулярная чувственность

Демократический либерализм и миф

Нечто вроде заключения: читая два современных текста о секулярном

Глава 2. Размышления об агентности и боли

Размышление об агентности

Размышление о боли

Размышление об агентной боли в истории религий и этнографии

Моральная агентность, ответственность и наказание

Заключительный комментарий

Глава 3. Размышление о жестокости и пытках

Две истории пыток

Запрет пыток

Делая мир более гуманным

Представляя «пытку», действовать с намеренной жестокостью

Подверженность «жестокому и унизительному обращению»

Глава 4. Права человека как средство искупления «человека»

О естественных правах

Суверенный индивид и суверенное государство

Искупление человека

«Человек» как суверенная личность

Субъекты внутри и вне категории «человек»

Глава 5. Мусульмане как «религиозное меньшинство» в Европе

Мусульмане и идея Европы

Ислам и нарратив о Европе

Подвижные границы современной Европы?

Европейская либеральная демократия и представительство меньшинств

Глава 6. Секуляризм, национальное государство, религия

Следует ли понимать национализм как секуляризированную религию?

Должен ли исламизм считаться национализмом? Некоторые неразрешенные вопросы

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

Глава 7. Изменение концепции права и этики в Египте колониального периода

История правовой реформы

Почему была проведена именно эта реформа?

Реформирование ислама через реформу права

Моральная автономия и семейное право

Современная «семья»

Определение секулярного права для модерной морали

Отступление о средневековом фикхе

Шариат как традиционная дисциплина

Заключение

Именной указатель