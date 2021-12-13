Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни
Евреям России пришлось пережить невероятные, бурные события 20 века. Большая часть из них еще ходила в еврейскую школу, учила Тору и соблюдала заповеди. Потом грянула буря коммунизма и «смыла» с них все еврейское. Их дети уже выросли оторванными от своих национальных корней и приняли активное участие в строительстве СССР. А когда пришло следующее поколение, оно уже не имело ни малейшего представления о своем еврействе. Шло время, на их глазах колоссальная советская империя развалилась, «железный занавес» упал и советские евреи разъехались по всему миру.
Они с усердием занялись устройством на новых местах жительства, погрузились в новую для них культуру и теперь, казалось бы, все еврейское было для них навечно утеряно... Но вот, капля за каплей, постепенно, еврейские сердца начали пробуждаться и многие из них начали делать первые шаги к вере своих отцов. Таких евреев принято называть баалей-тшува.
Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов
After the First Stages of Jewish Observance
Questions & Answers by Asher Kushnir
Иерусалим 5770 (2009)
Издатель: Толдот Йешурун, 2009
Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов - Содержание
Предисловие
Глава 1. Первые вопросы
- Подскажите, как раскрыть глаза «заблудшим»?
- Я решил жить по-еврейски! С чего начать?
- Нужно ли полностью оставить прошлую жизнь?
- С какого момента я считаюсь религиозным?
- Как грамотно ответить, почему я религиозна?
- Как выполнить мицву?
- Как укрепиться в желании соблюдать мицвот?
- Когда можно устрожать исполнение мицвот?
- Я соблюдаю, но уже начинает немного надоедать
- Вступать ли в полемику с иноверцами?
- К какой общине принадлежать, литовской или хасидской?
- Нужно ли переезжать в религиозный район?
- Отдать ли детей в нееврейскую школу?
- Я пока держу кипу в кармане и хожу в джинсах
- Я начал соблюдать, но не могу оставить порно-сайты
- Как отличить шарлатанов Каббалы?
- А можно ли ездить в отпуск и учить детей плавать?
Глава 2. Раввин
- Кто такой рав?
- Кто такой компетентный рав?
- Для чего мне нужен раввин, если есть компьютер?
- Кого и как выбирать раввином? Где его искать?
- Какой рав обладает ббльшим авторитетом?
- Отнимает ли рав свободу выбора и свое мнение?
- Откуда у раввинов дух пророчества?
- Хочу поговорить с раввинами по душам
Глава 3. Учёба
- А можно повеления соблюдать, а Тору не учить?
- Какие книги мне как еврею надо учить?
- Я работаю. Как правильно распределить время учебы?
- Пойти ли учиться в йешиву?
- Что должны учить женщины?
- В нашем районе нет уроков по Торе. Что делать?
- Почему предпочитают учить Талмуд, а не Пророков?
- Не понимаю, как учат Талмуд?
Глава 4. Муж, жена, дети
- Не движемся с женой в одном темпе
- Жена не хочет ничего соблюдать! Как на нее повлиять?
- Жена не хочет покрывать голову, что делать?
- Мой муж ничего не хочет слышать о еврейской жизни!
- Как убедить мужа ходить на уроки Торы?
- Как заставить детей стать религиозными?
Глава 5. Родители, родственники, друзья
- Какими аргументами убедить людей старой закалки?
- Моя религиозность приводит к спорам с родителями
- Как вернуться домой к нерелигиозным родителям?
- Родители меня не принимают
- Мама спрашивает, до каких пор учатся в йешиве?
- Близкие нервно реагируют на мой религиозный вид
- Опасаюсь, что родственники меня накормят!
- Старые друзья приглашают на день рождения
- Друзья решили нас «спасти», как быть?
- Родственники оскорбляют, потому что я религиозный
- Мама решила устроить юбилей в ресторане в субботу
- Дяди лезут целоваться. Как быть?
- Сделал сыну пеот - теща просто взбесилась
Послесловие
Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов - Предисловие
В настоящее время есть десятки тысяч русскоязычных баалей-тшува, живущих по всему миру. Они учат Тору, соблюдают ее повеления, строят еврейские семьи, но... в процессе приближения к традиционному еврейскому миру выяснилось, что прошлое никуда не исчезло, а будущее неясно. Поэтому зачастую приходится идти на ощупь, опираясь на интуицию и опыт прошлой жизни. Как себя вести в синагоге и на кухне - прояснилось, но как быть во многих других областях человеческой жизни, которые напрямую нигде не описаны, - неясно. Вопросы, вопросы... Что в повседневной жизни -еврейское, а что нет? Что конкретно в Торе учить? Как найти себе рава? Как относиться к нерелигиозным родственникам? Как наладить отношения в семье? И т.д., и т.п.
Более того, бывает порой и так: сделан трудный жизненный шаг, с наилучшими намерениями, во имя Торы, и вдруг задним числом выясняется, что это было сделано... вопреки мировоззрению Торы.
Поэтому так важно, чтобы каждый новый шаг в еврейской жизни совершался с большой осмотрительностью и осторожностью. Требуется при этом много терпения и терпимости, готовность слушать и искать совета. Необходимо искреннее желание решать все жизненные вопросы не по своему усмотрению, а в духе Торы, - вот тогда множества типичных ошибок можно будет избежать.
Перед Вами, уважаемый читатель, сборник вопросов и ответов, в которых можно найти попытку обсуждения подобных проблем. Они собраны из ранее изданных публикаций и переработаны автором для настоящего издания. Ответы не претендуют на полноту освещения каждой из затронутых тем и не входят во всю глубину обсуждаемых проблем. Их основная цель: дать на часть возникающих у баалей-тшува вопросов простые и практичные ответы, которые помогут им сориентироваться в начале своего пути к еврейской жизни.
Важно предупредить. Ответы на вопросы даны не как непосредственная рекомендация к действию, а как попытка пробудить внимание читателя к возможным сторонам решения тех или иных проблем, в тех или иных конкретных ситуациях. В обсуждении затрагиваемых вопросов возможны и другие направления и способы решения. Что же касается конкретных рекомендаций, то их надо выяснять у раввинов, хорошо разбирающихся в проблемах и трудностях баалей-тшува.
Благословен Творец, давший возможность этому труду выйти в свет. Моя благодарность также - всем моим друзьям, которые помогли в выпуске этого сборника. Надеюсь, что наш труд принесет свои плоды и поможет Вам, читатель, выбрать прямой путь к Творцу.
Спасибо за хорошую книгу по Традиции! Выгодно быть членом клуба)))