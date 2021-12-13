Они с усердием занялись устройством на новых местах жительства, погрузились в новую для них культуру и теперь, казалось бы, все еврейское было для них навечно утеряно... Но вот, капля за каплей, постепенно, еврейские сердца начали пробуждаться и многие из них начали делать первые шаги к вере своих отцов. Таких евреев принято называть баалей-тшува.

Евреям России пришлось пережить невероятные, бурные события 20 века. Большая часть из них еще ходила в еврейскую школу, учила Тору и соблюдала заповеди. Потом грянула буря коммунизма и «смыла» с них все еврейское. Их дети уже выросли оторванными от своих национальных корней и приняли активное участие в строительстве СССР. А когда пришло следующее поколение, оно уже не имело ни малейшего представления о своем еврействе. Шло время, на их глазах колоссальная советская империя развалилась, «железный занавес» упал и советские евреи разъехались по всему миру.

В настоящее время есть десятки тысяч русскоязычных баалей-тшува, живущих по всему миру. Они учат Тору, соблюдают ее повеления, строят еврейские семьи, но... в процессе приближения к традиционному еврейскому миру выяснилось, что прошлое никуда не исчезло, а будущее неясно. Поэтому зачастую приходится идти на ощупь, опираясь на интуицию и опыт прошлой жизни. Как себя вести в синагоге и на кухне - прояснилось, но как быть во многих других областях человеческой жизни, которые напрямую нигде не описаны, - неясно. Вопросы, вопросы... Что в повседневной жизни -еврейское, а что нет? Что конкретно в Торе учить? Как найти себе рава? Как относиться к нерелигиозным родственникам? Как наладить отношения в семье? И т.д., и т.п.

Более того, бывает порой и так: сделан трудный жизненный шаг, с наилучшими намерениями, во имя Торы, и вдруг задним числом выясняется, что это было сделано... вопреки мировоззрению Торы.

Поэтому так важно, чтобы каждый новый шаг в еврейской жизни совершался с большой осмотрительностью и осторожностью. Требуется при этом много терпения и терпимости, готовность слушать и искать совета. Необходимо искреннее желание решать все жизненные вопросы не по своему усмотрению, а в духе Торы, - вот тогда множества типичных ошибок можно будет избежать.

Перед Вами, уважаемый читатель, сборник вопросов и ответов, в которых можно найти попытку обсуждения подобных проблем. Они собраны из ранее изданных публикаций и переработаны автором для настоящего издания. Ответы не претендуют на полноту освещения каждой из затронутых тем и не входят во всю глубину обсуждаемых проблем. Их основная цель: дать на часть возникающих у баалей-тшува вопросов простые и практичные ответы, которые помогут им сориентироваться в начале своего пути к еврейской жизни.

Важно предупредить. Ответы на вопросы даны не как непосредственная рекомендация к действию, а как попытка пробудить внимание читателя к возможным сторонам решения тех или иных проблем, в тех или иных конкретных ситуациях. В обсуждении затрагиваемых вопросов возможны и другие направления и способы решения. Что же касается конкретных рекомендаций, то их надо выяснять у раввинов, хорошо разбирающихся в проблемах и трудностях баалей-тшува.

Благословен Творец, давший возможность этому труду выйти в свет. Моя благодарность также - всем моим друзьям, которые помогли в выпуске этого сборника. Надеюсь, что наш труд принесет свои плоды и поможет Вам, читатель, выбрать прямой путь к Творцу.