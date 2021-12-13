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Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни

Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Religious Studies Atheism
Евреям России пришлось пережить невероятные, бурные события 20 века. Большая часть из них еще ходила в еврейскую школу, учила Тору и соблюдала заповеди. Потом грянула буря коммунизма и «смыла» с них все еврейское. Их дети уже выросли оторванными от своих национальных корней и приняли активное участие в строительстве СССР. А когда пришло следующее поколение, оно уже не имело ни малейшего представления о своем еврействе. Шло время, на их глазах колоссальная советская империя развалилась, «железный занавес» упал и советские евреи разъехались по всему миру.
Они с усердием занялись устройством на новых местах жительства, погрузились в новую для них культуру и теперь, казалось бы, все еврейское было для них навечно утеряно... Но вот, капля за каплей, постепенно, еврейские сердца начали пробуждаться и многие из них начали делать первые шаги к вере своих отцов. Таких евреев принято называть баалей-тшува.

Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов

After the First Stages of Jewish Observance
Questions & Answers by Asher Kushnir
Иерусалим 5770 (2009)
Издатель: Толдот Йешурун, 2009

Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов - Содержание

Предисловие
Глава 1. Первые вопросы
  • Подскажите, как раскрыть глаза «заблудшим»?
  • Я решил жить по-еврейски! С чего начать?
  • Нужно ли полностью оставить прошлую жизнь?
  • С какого момента я считаюсь религиозным?
  • Как грамотно ответить, почему я религиозна?
  • Как выполнить мицву?
  • Как укрепиться в желании соблюдать мицвот?
  • Когда можно устрожать исполнение мицвот?
  • Я соблюдаю, но уже начинает немного надоедать
  • Вступать ли в полемику с иноверцами?
  • К какой общине принадлежать, литовской или хасидской?
  • Нужно ли переезжать в религиозный район?
  • Отдать ли детей в нееврейскую школу?
  • Я пока держу кипу в кармане и хожу в джинсах
  • Я начал соблюдать, но не могу оставить порно-сайты
  • Как отличить шарлатанов Каббалы?
  • А можно ли ездить в отпуск и учить детей плавать?
Глава 2. Раввин
  • Кто такой рав?
  • Кто такой компетентный рав?
  • Для чего мне нужен раввин, если есть компьютер?
  • Кого и как выбирать раввином? Где его искать?
  • Какой рав обладает ббльшим авторитетом?
  • Отнимает ли рав свободу выбора и свое мнение?
  • Откуда у раввинов дух пророчества?
  • Хочу поговорить с раввинами по душам
Глава 3. Учёба
  • А можно повеления соблюдать, а Тору не учить?
  • Какие книги мне как еврею надо учить?
  • Я работаю. Как правильно распределить время учебы?
  • Пойти ли учиться в йешиву?
  • Что должны учить женщины?
  • В нашем районе нет уроков по Торе. Что делать?
  • Почему предпочитают учить Талмуд, а не Пророков?
  • Не понимаю, как учат Талмуд?
Глава 4. Муж, жена, дети
  • Не движемся с женой в одном темпе
  • Жена не хочет ничего соблюдать! Как на нее повлиять?
  • Жена не хочет покрывать голову, что делать?
  • Мой муж ничего не хочет слышать о еврейской жизни!
  • Как убедить мужа ходить на уроки Торы?
  • Как заставить детей стать религиозными?
Глава 5. Родители, родственники, друзья
  • Какими аргументами убедить людей старой закалки?
  • Моя религиозность приводит к спорам с родителями
  • Как вернуться домой к нерелигиозным родителям?
  • Родители меня не принимают
  • Мама спрашивает, до каких пор учатся в йешиве?
  • Близкие нервно реагируют на мой религиозный вид
  • Опасаюсь, что родственники меня накормят!
  • Старые друзья приглашают на день рождения
  • Друзья решили нас «спасти», как быть?
  • Родственники оскорбляют, потому что я религиозный
  • Мама решила устроить юбилей в ресторане в субботу
  • Дяди лезут целоваться. Как быть?
  • Сделал сыну пеот - теща просто взбесилась
Послесловие

Ашер Кушнир - Первые шаги в еврейской жизни - Cборник вопросов и ответов - Предисловие

В настоящее время есть десятки тысяч русскоязычных баалей-тшува, живущих по всему миру. Они учат Тору, соблюдают ее повеления, строят еврейские семьи, но... в процессе приближения к традиционному еврейскому миру выяснилось, что прошлое никуда не исчезло, а будущее неясно. Поэтому зачастую приходится идти на ощупь, опираясь на интуицию и опыт прошлой жизни. Как себя вести в синагоге и на кухне - прояснилось, но как быть во многих других областях человеческой жизни, которые напрямую нигде не описаны, - неясно. Вопросы, вопросы... Что в повседневной жизни -еврейское, а что нет? Что конкретно в Торе учить? Как найти себе рава? Как относиться к нерелигиозным родственникам? Как наладить отношения в семье? И т.д., и т.п.
Более того, бывает порой и так: сделан трудный жизненный шаг, с наилучшими намерениями, во имя Торы, и вдруг задним числом выясняется, что это было сделано... вопреки мировоззрению Торы.
Поэтому так важно, чтобы каждый новый шаг в еврейской жизни совершался с большой осмотрительностью и осторожностью. Требуется при этом много терпения и терпимости, готовность слушать и искать совета. Необходимо искреннее желание решать все жизненные вопросы не по своему усмотрению, а в духе Торы, - вот тогда множества типичных ошибок можно будет избежать.
Перед Вами, уважаемый читатель, сборник вопросов и ответов, в которых можно найти попытку обсуждения подобных проблем. Они собраны из ранее изданных публикаций и переработаны автором для настоящего издания. Ответы не претендуют на полноту освещения каждой из затронутых тем и не входят во всю глубину обсуждаемых проблем. Их основная цель: дать на часть возникающих у баалей-тшува вопросов простые и практичные ответы, которые помогут им сориентироваться в начале своего пути к еврейской жизни.
Важно предупредить. Ответы на вопросы даны не как непосредственная рекомендация к действию, а как попытка пробудить внимание читателя к возможным сторонам решения тех или иных проблем, в тех или иных конкретных ситуациях. В обсуждении затрагиваемых вопросов возможны и другие направления и способы решения. Что же касается конкретных рекомендаций, то их надо выяснять у раввинов, хорошо разбирающихся в проблемах и трудностях баалей-тшува.
Благословен Творец, давший возможность этому труду выйти в свет. Моя благодарность также - всем моим друзьям, которые помогли в выпуске этого сборника. Надеюсь, что наш труд принесет свои плоды и поможет Вам, читатель, выбрать прямой путь к Творцу.
Views 470
Rating 5.0 / 5
Added 13.12.2021
Author brat hurricane
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

K
kino511 9 years ago

Спасибо за хорошую книгу по Традиции!  Выгодно быть членом клуба)))

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