Кушнир - Знай, что ответить
Есть вопросы - вопросы, а есть вопросы - претензии. Есть вопросы, которые продиктованы интересом узнать ту или иную сторону еврейской жизни, а есть претензии в вопросительной форме ко всем сторонам еврейской жизни. О чём идёт речь? Всем известен старый анекдот о том, как в одном ресторанчике подвыпивший казак обратил внимание на пианиста с яркой еврейской внешностью. Он подошёл к музыканту, указал на клавиши, и спросил: «А из чего они сделаны?». Ответил ему еврей: «Из слоновой кости». Казак пришёл в ярость: «Ах, гад, слоника замучил! Получай!» Тр-а-ах!
В этой главе мы попробуем разобраться в невероятном явлении под названием «ненависть к Святости». Наши мудрецы указывают на то, что Ненависть спустилась в мир в тот момент, когда евреи удостоились получить Тору на горе Синай. С тех пор в каждом поколении, видоизменяясь и обретая самые удивительные формы, на всех уровнях, всегда находится свой «слоник», которого евреи «замучили».
Эта ненависть наиболее выражена в четырех сферах. Они встроены одна в другую, по принципу: чем ближе к святости, тем сильнее неприязнь. На данный момент порядок таков: народы мира ненавидят евреев; светские евреи, в свою очередь, в постоянной «претензии» к евреям религиозным; когда же эти чувства пробуждаются на Святой земле Израиля, то отношение принимает крайнюю форму ненависти; и, на последнем этапе, все вместе - в претензии к Б-гу...
Конечно же, необходимо оговориться, что не все в этом процессе активные участники, да и сама ненависть бывает разного накала, но как типичное явление, подобные чувства неистребимо существуют в нашем мире.
Ашер Кушнир - Знай, что ответить - Сборник актуальных вопросов и ответов
Иерусалим
Издатель: Толдот Йешурун
5770 (2009) - 160 с.
Know What To Answer
Questions & Answers by Asher Kushnir
Ашер Кушнир - Знай, что ответить - Сборник актуальных вопросов и ответов - Содержание
Вступление
Глава 1. Претензии народов мира к евреям
- Когда вы, жыдовские твари, свалите в свой Израиль?
- Я «антижыдист». Почему вы растлеваете Россию?
- Талмуд объявил войну всем неевреям?
- Кицур Шулхан Арух нарушает человеческие нормы
- За что ненавидят евреев?
- Унизительно ли слово «гой»?
Глава 2. Претензии евреев светских к евреям религиозным ..
- Я возмущена безобразным поведением религиозных!
- Мне кажется, что всё ваше еврейство - неправда!
- Почему религиозные не идут в ногу со временем?
- Почему вы живёте по законам средних веков?
- Почему пренебрегаете общечеловеческой культурой?
- Почему вы закрылись от всего мира?
- В чём проблема пойти на футбол, чтобы расслабиться?
- Почему бы не раздеться когда жарко?
- Зачем вам столько детей?
- Почему навязываете детям религиозное воспитание?
- Почему есть разделение на течения в иудаизме?
- Для чего раввины спорят? Это не культурно!
- Почему не идёте за светским большинством?
- Почему я не могу трактовать Тору как мне хочется?
- А какая вам разница, что мы учим Каббалу?!
Глава 3. Претензии к религиозным евреям в Израиле
- А что вы даёте стране Израиля?
- Для чего нам еврейское в еврейском государстве?
- Почему в Израиле такое религиозное засилье?
- Почему вы, «харедим», не служите в армии?
- Я вас знаю! Все вы воры и развратники!
- Вы обокрали государство!
- А почему бракосочетание - монополия раввинов?
- Чего вы, харедим, в политику лезете?
- Почему вы суёте нос в наши тарелки?
- А почему вы не работаете, а всё время учитесь?
- Почему «ортодоксы» не ищут компромисса?
- Почему вы не посылаете своих детей в университет?
- Сейчас уже выбирают светских раввинов!
Глава 4. Претензии к Б-гу
- А где был Б-г, когда евреев постигла Катастрофа?
- Евреи - избранный народ? Это же расизм!
- Б-г нас просто любит и ничего мелочного не требует
- Неужели надо все так фанатично соблюдать?
- Я еврей по национальности! Зачем мне ещё религия?
- Почему еврейство устанавливается по матери?
- Где можно пройти нормальный гиюр, без фанатизма?
- Почему солдат-нееврей не считается евреем?
- Я еврей. Почему мне нельзя жениться на нееврейке?
Послесловие
Ашер Кушнир - Знай, что ответить - Сборник актуальных вопросов и ответов - Вступление
1. Претензии народов мира к евреям
С антисемитами всё просто. По принципу «слоника замучили» всегда находится формальный повод выразить «претензии». То кровь младенцев пьём, то пару тысяч лет назад что-то не то в Талмуде написали, то уже много-много времени власть во всём мире захватываем и никак не захватим, то жертвы больше чем надо, то агрессоры больше чем надо...
2. Претензии евреев светских к евреям религиозным
Типичный еврей нашего времени - Алёша. Хотя его бабушка звала по-домашнему - Абраша. Абраша - еврей светский, образованный и продвинутый. Он видит себя частью западной демократии и совершенно не понимает, за что его могут ненавидеть, ведь он хороший... Возможно, поэтому он инстинктивно переносит «негодование» на истинных «виновников» - религиозных евреев.
Абраша настолько далеко отошёл от своих национальных корней, что всё еврейское ему в диковинку. И до такой степени всё ему чуждо, что и вопросов не возникает. Поэтому, если вдруг и слышится от него вопрос, то на самом деле он не спрашивает, а в форме вопроса преподносит свой готовый ответ и разъясняет «тёмным», что он думает. У него скопилось много ответов-претензий. Основные, естественно, в области морали: а почему, в отличие от меня, вы так себя плохо ведёте? Почему вы отсталые, а не продвинулись как я? Почему не открыты как я, почему не одеты как я, почему вместо собаки так много детей?.. И т. д.
3.Претензии к «ультраортодоксальным» евреям в Израиле
Еврейские мудрецы утверждают, а сама жизнь подтверждает, что ненависть Абраши к праведникам и мудрецам ещё сильнее, чем у антисемитов к евреям. В наше время в наибольшей степени эта ненависть проявляется в еврейском государстве - Израиле.
Тут их называют на иврите - «харедим». По-русски пренебрежительно - «датишники», культурно - ультраортодоксы, так или иначе, не люди. Для них «слоник» везде припрятан, их можно обвинить во всём, очернять, не выбирая выражений. Это явление беспрецедентное. Иногда диву даешься, как может быть, что целая общность людей, в которой отсутствует грубость и насилие, где на целый город нет даже одного полицейского, каждый раз описывается в СМИ с точностью до наоборот - как хулиганы, воры и насильники. Общество, где познание мудрости является основным занятием и важнейшей жизненной потребностью, представляется, как скопище безграмотных. Общество, где милосердие и взаимопомощь составляют существенную и неотъемлемую часть жизни, постоянно обвиняется в бесчеловечности. Их обвиняют и за то, что они всех обокрали и за то, что они самые бедные, и за то, что не живут жизнью страны, и за то что в неё вмешиваются... Нет конца претензиям.
«Датишники» воспринимаются как лишенные лица черные образы, как пиявки и трутни. Карикатуры и образные сравнения в их адрес видятся и слышатся порой, как напрямую скопированные из «лучших» образцов «Штюрмера». Символично, как однажды, после взрыва в иерусалимском автобусе, заполненном «харедим», один образованный и продвинутый израильтянин простодушно прокомментировал так: «следует считать не сколько из них убито, а сколько еще осталось»...
4. Претензии к Б-гу
Как правило, Человек не вспоминает Б-га до тех пор, пока ему не становится чуть хуже, чем было раньше. Тогда возмущение и претензии до небес, как так, а чего вдруг!? Как посмел Б-г не вмешаться в войну на нашей стороне? Почему избрал только евреев? Зачем обязал быть такими фанатичными в исполнении мицвот? Почему еврейство по маме, а не по мне? Почему гиюр, как Б-г установил, а не как мне хочется? И т. д.
Для кого этот «сборник» предназначен?
Еврей, преданный своей вере, постоянно пребывает в этом мире в качестве подсудимого и оправдывающегося. Он как бельмо на глазу у всех. Для тех, кто родился в религиозной семье, это так с детства знакомо, что даже внимания не обращают. Но для тех, кто делает первые шаги в еврейской жизни, эти вопросы порой - как камень преткновения. Поэтому предлагаемый сборник вопросов и ответов предназначен, в первую очередь, для них, для тех, кто ищет ответы на эти обвинения.
Следует заметить, что эти, собранные из ранее изданных публикаций и переработанные автором для настоящего издания, ответы, охватывают только часть претензий. К тому же, в рамках избранной краткой формы, можно лишь указать на направление и общую схему ответа, но невозможно обсуждаемые темы разобрать всесторонне и глубоко. Поэтому позволю выразить надежду, что читатель сам углубится и найдёт развёрнутый материал на обсуждаемые темы.
Благословен Творец, давший возможность этому труду выйти в свет. Благодарность всем моим дорогим друзьям и близким, которые помогли в выпуске этого сборника. Надеюсь, что этот труд поможет всем нам увидеть еврейскую жизнь в более ясном свете.
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