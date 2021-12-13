Вступление

Глава 1. Претензии народов мира к евреям

Глава 2. Претензии евреев светских к евреям религиозным ..

Глава 3. Претензии к религиозным евреям в Израиле

Глава 4. Претензии к Б-гу

Послесловие

1. Претензии народов мира к евреям

С антисемитами всё просто. По принципу «слоника замучили» всегда находится формальный повод выразить «претензии». То кровь младенцев пьём, то пару тысяч лет назад что-то не то в Талмуде написали, то уже много-много времени власть во всём мире захватываем и никак не захватим, то жертвы больше чем надо, то агрессоры больше чем надо...

2. Претензии евреев светских к евреям религиозным

Типичный еврей нашего времени - Алёша. Хотя его бабушка звала по-домашнему - Абраша. Абраша - еврей светский, образованный и продвинутый. Он видит себя частью западной демократии и совершенно не понимает, за что его могут ненавидеть, ведь он хороший... Возможно, поэтому он инстинктивно переносит «негодование» на истинных «виновников» - религиозных евреев.

Абраша настолько далеко отошёл от своих национальных корней, что всё еврейское ему в диковинку. И до такой степени всё ему чуждо, что и вопросов не возникает. Поэтому, если вдруг и слышится от него вопрос, то на самом деле он не спрашивает, а в форме вопроса преподносит свой готовый ответ и разъясняет «тёмным», что он думает. У него скопилось много ответов-претензий. Основные, естественно, в области морали: а почему, в отличие от меня, вы так себя плохо ведёте? Почему вы отсталые, а не продвинулись как я? Почему не открыты как я, почему не одеты как я, почему вместо собаки так много детей?.. И т. д.

3.Претензии к «ультраортодоксальным» евреям в Израиле

Еврейские мудрецы утверждают, а сама жизнь подтверждает, что ненависть Абраши к праведникам и мудрецам ещё сильнее, чем у антисемитов к евреям. В наше время в наибольшей степени эта ненависть проявляется в еврейском государстве - Израиле.

Тут их называют на иврите - «харедим». По-русски пренебрежительно - «датишники», культурно - ультраортодоксы, так или иначе, не люди. Для них «слоник» везде припрятан, их можно обвинить во всём, очернять, не выбирая выражений. Это явление беспрецедентное. Иногда диву даешься, как может быть, что целая общность людей, в которой отсутствует грубость и насилие, где на целый город нет даже одного полицейского, каждый раз описывается в СМИ с точностью до наоборот - как хулиганы, воры и насильники. Общество, где познание мудрости является основным занятием и важнейшей жизненной потребностью, представляется, как скопище безграмотных. Общество, где милосердие и взаимопомощь составляют существенную и неотъемлемую часть жизни, постоянно обвиняется в бесчеловечности. Их обвиняют и за то, что они всех обокрали и за то, что они самые бедные, и за то, что не живут жизнью страны, и за то что в неё вмешиваются... Нет конца претензиям.

«Датишники» воспринимаются как лишенные лица черные образы, как пиявки и трутни. Карикатуры и образные сравнения в их адрес видятся и слышатся порой, как напрямую скопированные из «лучших» образцов «Штюрмера». Символично, как однажды, после взрыва в иерусалимском автобусе, заполненном «харедим», один образованный и продвинутый израильтянин простодушно прокомментировал так: «следует считать не сколько из них убито, а сколько еще осталось»...

4. Претензии к Б-гу

Как правило, Человек не вспоминает Б-га до тех пор, пока ему не становится чуть хуже, чем было раньше. Тогда возмущение и претензии до небес, как так, а чего вдруг!? Как посмел Б-г не вмешаться в войну на нашей стороне? Почему избрал только евреев? Зачем обязал быть такими фанатичными в исполнении мицвот? Почему еврейство по маме, а не по мне? Почему гиюр, как Б-г установил, а не как мне хочется? И т. д.

Для кого этот «сборник» предназначен?

Еврей, преданный своей вере, постоянно пребывает в этом мире в качестве подсудимого и оправдывающегося. Он как бельмо на глазу у всех. Для тех, кто родился в религиозной семье, это так с детства знакомо, что даже внимания не обращают. Но для тех, кто делает первые шаги в еврейской жизни, эти вопросы порой - как камень преткновения. Поэтому предлагаемый сборник вопросов и ответов предназначен, в первую очередь, для них, для тех, кто ищет ответы на эти обвинения.

Следует заметить, что эти, собранные из ранее изданных публикаций и переработанные автором для настоящего издания, ответы, охватывают только часть претензий. К тому же, в рамках избранной краткой формы, можно лишь указать на направление и общую схему ответа, но невозможно обсуждаемые темы разобрать всесторонне и глубоко. Поэтому позволю выразить надежду, что читатель сам углубится и найдёт развёрнутый материал на обсуждаемые темы.

Благословен Творец, давший возможность этому труду выйти в свет. Благодарность всем моим дорогим друзьям и близким, которые помогли в выпуске этого сборника. Надеюсь, что этот труд поможет всем нам увидеть еврейскую жизнь в более ясном свете.