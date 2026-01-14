В 1994г., во время моей болезни, мне предоставилась большая возможность вспомнить прожитую жизнь, и ее описать. С большой любовью, вспоминая отцовский дом и нашу дружную семью, я не раз склоняла колени и благодарила Бога за своих родителей, что они дали нам духовное воспитание, старались привить в нас любовь к ближнему, склоняли нас к добру и послушанию.

Отец мой - Кононов Яков Филиппович, страдавший в узах, перенесший много лишений, оставил там свое здоровье во имя Господа Иисуса Христа. Терпел без ропота, лишь бы не отречься в тяжелую минуту, лишь бы остаться верному. Его мысли были направлены на Голгофу. Своими детьми он иногда хвалился, мечтая, чтобы его дети были инженерами, врачами, видя в них большую способность к учебе.

Моя мама - Кононова Александра Васильевна была противоположным человеком. Она больше поддерживала духовную сторону, хотя радовалась успеху в их учебе. К нам иногда приходили учителя со школы и спрашивали:

- Скажите, пожалуйста, как вы воспитываете детей? Они так прилежно учатся и тактично себя ведут!

Старшего брата Вениамина с первого класса перевели в Третий. Но пока его перевели, то два месяца прошло, а немецкий язык был с третьего класса. И вот как-то, идя дорогой, мальчик спросил мою маму:

- Тетенька, скажите, а вы не немцы?

- Нет, а что ты хотел?

- Я ничего не хотел, просто удивляюсь, что ваш сын так хорошо учит немецкий язык, а ведь прошло уже два с половиной месяца, а он нас даже обогнал.

Впоследствии Вениамин учился в индустриальном институте. Но когда начались гонения на христиан, которые почти не прекращались при Сталине, его убрали с института. Причина была такова: он побеседовал с одним студентом о Боге. И ему дали десять лет.

Моя старшая сестра тоже училась в институте, надеясь на стипендию. По характеру была в отиа - вспыльчива. Замечалась гордость за ней. Однажды моя мама увидела молодого человека, провожавшего ее до калитки дома, и она поняла, что это жених. Она совершала посты и молитвы за свою дочь. И вскоре была услышана ее чистая молитва. Затем она вышла замуж за верующего Федю Шапошникова, пришлось оставить институт.

Прошли годы, я ей как-то писала: “Дорогая сестра Лида, твоя мечта была дойти до инженера, ты вела себя очень высоко. Но Божьи пути - не наши. И я благодарю Бога, что ты работаешь уборшиией. Бог тебя в жизни вел своим евангельским путем, и унизил тебя, чтобы потом возвысить в небе. Это Его план спасенья свершился над тобою”. И еще хочу добавить о ее кончине. Во время тяжелой болезни она написала мне прощальное письмо: " Вера, вся церковь молится об исцелении, а моя душа рвется к Господу”. И так уже много лет она покоится на своей родине. Слава Богу.

Вера Ашлабан - Воспоминания о подвигах веры

Ровно: Издательство христианского союза «Христос в кожний дім», 2001. – 224 с.

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