Ашлабан - Воспоминания о подвигах веры
В 1994г., во время моей болезни, мне предоставилась большая возможность вспомнить прожитую жизнь, и ее описать. С большой любовью, вспоминая отцовский дом и нашу дружную семью, я не раз склоняла колени и благодарила Бога за своих родителей, что они дали нам духовное воспитание, старались привить в нас любовь к ближнему, склоняли нас к добру и послушанию.
Отец мой - Кононов Яков Филиппович, страдавший в узах, перенесший много лишений, оставил там свое здоровье во имя Господа Иисуса Христа. Терпел без ропота, лишь бы не отречься в тяжелую минуту, лишь бы остаться верному. Его мысли были направлены на Голгофу. Своими детьми он иногда хвалился, мечтая, чтобы его дети были инженерами, врачами, видя в них большую способность к учебе.
Моя мама - Кононова Александра Васильевна была противоположным человеком. Она больше поддерживала духовную сторону, хотя радовалась успеху в их учебе. К нам иногда приходили учителя со школы и спрашивали:
- Скажите, пожалуйста, как вы воспитываете детей? Они так прилежно учатся и тактично себя ведут!
Старшего брата Вениамина с первого класса перевели в Третий. Но пока его перевели, то два месяца прошло, а немецкий язык был с третьего класса. И вот как-то, идя дорогой, мальчик спросил мою маму:
- Тетенька, скажите, а вы не немцы?
- Нет, а что ты хотел?
- Я ничего не хотел, просто удивляюсь, что ваш сын так хорошо учит немецкий язык, а ведь прошло уже два с половиной месяца, а он нас даже обогнал.
Впоследствии Вениамин учился в индустриальном институте. Но когда начались гонения на христиан, которые почти не прекращались при Сталине, его убрали с института. Причина была такова: он побеседовал с одним студентом о Боге. И ему дали десять лет.
Моя старшая сестра тоже училась в институте, надеясь на стипендию. По характеру была в отиа - вспыльчива. Замечалась гордость за ней. Однажды моя мама увидела молодого человека, провожавшего ее до калитки дома, и она поняла, что это жених. Она совершала посты и молитвы за свою дочь. И вскоре была услышана ее чистая молитва. Затем она вышла замуж за верующего Федю Шапошникова, пришлось оставить институт.
Прошли годы, я ей как-то писала: “Дорогая сестра Лида, твоя мечта была дойти до инженера, ты вела себя очень высоко. Но Божьи пути - не наши. И я благодарю Бога, что ты работаешь уборшиией. Бог тебя в жизни вел своим евангельским путем, и унизил тебя, чтобы потом возвысить в небе. Это Его план спасенья свершился над тобою”. И еще хочу добавить о ее кончине. Во время тяжелой болезни она написала мне прощальное письмо: " Вера, вся церковь молится об исцелении, а моя душа рвется к Господу”. И так уже много лет она покоится на своей родине. Слава Богу.
Вера Ашлабан - Воспоминания о подвигах веры
Ровно: Издательство христианского союза «Христос в кожний дім», 2001. – 224 с.
Вера Ашлабан - Воспоминания о подвигах веры - Содержание
- От автора
- Предисловие
- Моя родина (ст. Александровка)
- Сиротка Шура (о моей маме)
- О братьях Воронаеве и Колтовиче
- Благовестие продолжается
- Работа Духа Святого
- Жизнь в г. Ростов- на- Дону
- Непонятный вопрос
- В станиие
- О сестре Адалине
- Аресты моего отиа
- Жизнь в семье Кононовых
- О брате Дорофее Минаевиче
- Труд сестер на ниве Божьей
- Прошай, Урал
- Мариуполь - моя духовная родина
- Жизнь в Мариуполе
- Юность в городе Мариуполе
- Амнистия
- Мой завет с Господом
- Я слышал пение ангелов
- В Новокузнеике
- Путешественники
- Не суждено
- Путешествие по Азовскому морю
- Путешествие продолжается
- Мое путешествие подходит к кониу
- Бракосочетание
- Испытание
- Орехи
- Находка
- лет совместной жизни
- Эмиграция
- Приезд в Америку
- Заключительная глава
- Послесловие
- Воспоминания продолжаются
- Молитва на зоре
- фото
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