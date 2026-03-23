Аравия. VI в. н. э. В бесплодной заброшенной долине Мекки, окруженной со всех сторон голыми горами Аравийской пустыни, стоит маленькое невзрачное святилище, которое арабы-язычники называют Каабой, что в переводе означает «куб». Кааба представляет собой погруженную в песчаную долину приземистую каменную постройку без крыши. Ее четыре стены — настолько низкие, что, как говорят, молоденький козлик может с легкостью через них перепрыгнуть, — покрыты полосками тяжелой ткани, окрашенной в багровые и красные цвета.

В ее основании в сером камне высечены две двери, служащие входом внутрь святилища. Именно здесь, в тесном пространстве священной постройки, находятся идолы богов доисламской Аравии: Хубал, сирийский бог Луны; аль-Узза, могущественная богиня, которую египтяне называли Исидой, а греки — Афродитой; аль-Кутба, набатейский бог письменности и прорицания; Иисус, воплощение бога у христиан, а также его мать — Святая Дева Мария. Всего, как утверждается, внутри Каабы и вокруг нее располагаются 360 идолов, олицетворяющие все божества, которые признаны на Аравийском полуострове.

В течение священных месяцев, когда ярмарки и базары наводняют Мекку, паломники со всего полуострова прокладывают свой путь к этой бесплодной земле, чтобы посетить племенных божественных покровителей. Они исполняют обрядовые песни и танцы перед идолами, совершают жертвоприношения и молятся о здоровье. Затем для участия в удивительном ритуале, происхождение которого остается загадкой, паломники собираются вместе и обходят Каабу семь раз, останавливаясь на мгновение для целования каждого угла святыни, прежде чем будут сметены потоком верующих.

Реза Аслан - Нет бога, кроме Бога: Истоки, эволюция и будущее ислама

пер. с англ. М. А. Колесниковой

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. 480 с.

ISBN 978-5-389-14147-6

Реза Аслан - Нет бога, кроме Бога: Истоки, эволюция и будущее ислама - Содержание

Предисловие к обновленному изданию

Пролог. Столкновение монотеизмов

1. Святилище в пустыне. Доисламская Аравия

2. Хранители ключей. Мухаммад в Мекке

3. Город Пророка. Первые мусульмане

4. Усердие на пути Аллаха. Значение джихада

5. Праведные халифы. Последователи Мухаммада

6. Религия как наука. Развитие исламской теологии и права

7. По следам мучеников. От шиизма к хомейнизму

8. «Окрась вином свой молитвенный коврик». Суфийский путь

9. Пробуждение на Востоке. Ответ колониализму

10. Подбираясь к Медине. Поиски исламской демократии

11. Добро пожаловать в эпоху исламской Реформации. Будущее ислама

Благодарности

Примечания

Приложения