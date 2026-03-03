Трудно найти среди русских художников больших выразителей национального духа, чем братья Виктор (1848-1926) и Аполлинарий (1856-1933) Васнецовы. Воплощения зачастую героически-наивных мифов и надежд народа русского старшим братом Виктором и не менее патетическая романтика московской истории младшего, Аполлинария - это лишь небольшая часть выплеснувшейся в их творчестве великой страсти, что называется любовью к Родине.

Да иного вроде бы и быть не могло. Если уж Бог дал братьям немалые таланты творить прекрасное, да определил им родиться в суровых русских, вятских краях, а не в прозападном, к примеру, Петербурге, то и должны они оба стать великими патриотами земли своей.

Братья родились в семье священника, у них рано проявлялись способности к рисованию. Аполлинарию было десять лет, когда умерла мать. В четырнадцать он лишился и отца. Виктор овладевал живописью в Петербурге. Аполлинарий стоически перенес сложное для себя время. Юноша учился в Вятском духовном училище, но не забывал и рисование. Во время летних каникул Виктора, которые тот проводил в Вятке, их совместные занятия живописью и частные уроки в остальное время года определили выбор Аполлинария. После окончания духовного училища он в 1872 году отправляется в Петербург. Его попытка поступить в Академию окончилась неудачей. Однако Аполлинарий не оставляет живопись - много занимается самостоятельно, пользуясь советами брата и его друзей. Одновременно в это время у него растет интерес к литературе, геологии, астрономии. Наконец, он серьезно воспринял идеи о бескорыстном служении народу. После трех лет пребывания в российской столице Аполлинарий возвращается в Вятку, сдает экзамены на звание народного учителя и идет образовывать крестьянских детей.

Ю. А. Астахов - Аполлинарий Васнецов

(Русская традиция)

«Воскресный день», «Белый город», 2018. - 240 с.

ISBN 978-5-7793-4515-6

Указатель произведений