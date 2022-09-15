Юрий Астахов - Дирк Баутс

Дирк Баутс - превосходный живописей времени становления Северного Возрождения. Известный гуманист, историк искусства и художник Доминик Лампсониус (1532-1599), собиравший по просьбе Джорджо Вазари для его "Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" материалы о нидерландских живописцах, написал в стихотворной форме на хорошем латинском языке полные пафоса "Портреты нескольких знаменитых живописцев". В них автор посвятил Дирку Баутсу строки: «Бельгия всегда будет превозносить до небес твое дарование не вымышленными похвалами. Теперь сама Природа, мать вселенной, воспроизведенная в твоих изображениях, опасается, как бы ты не сделался равен ей по искусству». Высокий стиль вовсе не мешает оценить преклонение поэта перед талантом и мастерством художника.

При всей скудности сведений о рождении и первых трех десятилетиях жизни Дирка Баутса, известно, что его родиной был голландский, известный своей активной культурной жизнью город Харлем (ныне Нидерланды). Художественно одаренный юноша, видимо, побывал в нескольких городах тогда нидерландских земель. Косвенные свидетельства говорят о том, что любовь к живописи привела его в Брюссель, в мастерскую несравненного Рогира ван дер Вейдена, где он какое-то время бьл учеником великого мастера - влияние ван дер Вейдена на творчество Баутса общепризнано. Местом постоянного пребывания художника стал город Лувен (ныне Бельгия), в котором он женился на богатой горожанке, стал ведущим живописцем, имел успешно работающую мастерскую.

Дирк Баутс, в полном соответствии с искусством своего времени, создавал в основном произведения на религиозные сюжеты. До нашего времени дошло несколько алтарей и картин художника, а также ряд незаурядных портретных изображений своих современников. Работы живописца выполнены в русле складывающейся нидерландской художественной школы, в них много внимания отводится повествовательной стороне композиции, представлено несколько действующих лиц, чувствуется стремление к простоте, хотя уделяется внимание и второстепенным деталям. В пользующихся большим спросом в те времена небольших по размерам изображении "Мадонны с Младенцем", которые горожане приобретали для своих жилищ, Дирк Баутс представлял Деву Марию скорее как любящую свое Дитя современницу - без излишнего пафоса, но с большим достоинством. Великолепна по своей четкости и простоте картина на дереве Христос в доме Симона, написанная, видимо, в начальный период творчества художника. К Христу, сидящему с хозяином и двумя спутниками за столом со скудной снедью, склонилась кающаяся Мария Магдалина, утирающая своими волосами омытые слезами ноги Учителя. В композицию введен еще один персонаж - стоящий на колени, молящийся монах, возможный заказчик работы - донатор. Подобное представление современников - инициаторов создания тех или иных произведений живописи - стало распространенным во времена художника.

Юрий Астахов - Дирк Баутс

«Воскресный день», «Белый город», 2013. - 140 с.

ISBN 978-5-7793-4344-2

Юрий Астахов - Дирк Баутс - Содержание

Юрий Астахов - Дирк Баутс

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