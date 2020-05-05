В наше время, когда основные понятия и сущности, на которых тысячелетиями строилась жизнь человечества — супружество и продолжение рода, опыт вхождения в вечность, принцип жертвы, переживание бездонности личного бытия, символические уподобления частного — общему, земного — небесному, — пренебрегаются и забываются, когда бытие утрачивает тайну, а вместе с ней и смысл, очень полезно вспомнить, как эти понятия и сущности понимались и переживались раньше, в иные эпохи и в иных цивилизациях.

Это вовсе не значит, что надо следовать образцам многотысячелетней давности. Вовсе нет. Но знать их необходимо, чтобы сравнить с теми ответами, какие мы ныне даем на вечные вопросы — чего больше в этих ответах, — иного смысла или отсутствия смысла, инакомыслия или легкомыслия.

Ольга Астапова - Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля

(PRO религию)

Москва: РИПОЛ классик, 2017 г. — 490 с.

ISBN 978-5-386-10208-1

Ольга Астапова - Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля - Содержание

Список иллюстраций

Немного слов об этой книге

От автора

СВЯЩЕННАЯ ВЛАСТЬ В РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ЕГИПЕТ, МЕСОПОТАМИЯ, ИЗРАИЛЬ

Введение

Глава 1. Царь и царство в Древнем Египте

1.1. Проблема генезиса государственности в Древнем Египте

1.2. Космогонические истоки концепта царственности в Египте

1.3. Мифологема h nnw (разлада)

1.3.1. О переоценке образа бога Сета в истории религии Египта

1.3.2. Смерть Осириса

1.3.3. Противоборство Хора и Сета

1.4. Две Земли

1.5. Образ Бога на земле .

1.6. Примиритель Двух Владык, Объединитель Двух Стран

1.7. Хранитель Маат

1.8. Божественность и царственность в Текстах пирамид

1.9. Проблема «демотизации» царского культа

1.10. Царь — спаситель своих подданных

1.11. Кризис веры в царя-спасителя

1.12. Закат «божественного» царства

1.13. Некоторые итоги первой главы

Глава 2. Царь и царство в Древнем Междуречье

2.1. Проблема генезиса царственности в Древней Месопотамии

2.2. «Бог отдыхающий» и Бог царствующий

2.3. Скрепление связи Небес и Земли

2.4. Проблема обожествления правителя в Древнем Междуречье

2.5. Пастырь, призванный Энлилем

2.6. Священный брак в религиозно-политической традиции Междуречья

2.7. Священный брак в заупокойных чаяниях древних обитателей Междуречья

2.7.1. «Страна без возврата»

2.7.2. «Смерти, что страшусь я, пусть не увижу!»

2.7.3. Нисхождение Бога в подземный мир

2.7.4. Рождение из смерти

2.8. Закат священного царства

2.9. Некоторые итоги второй главы

Глава 3. Царь и царство в Древнем Израиле

3.1. Возникновение государственности в Израиле

3.2. Проблема существования «израильского варианта» священного царства

3.3. «Как у прочих народов»: проблема посмертия в Древнем Израиле

3.4. Царь в пророческой литературе и эсхатологических чаяниях эпохи Второго Храма

3.5. «Сын Давидов» в библейской традиции

3.6. Царственность Мессии

3.7. Некоторые итоги третьей главы

Заключение

Список источников и литературы

I. Источники

II. Литература

Список сокращений и условных обозначений

Сиглы Кумранских рукописей

Ольга Астапова - Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля - ВВЕДЕНИЕ

Институт царской власти является древнейшей формой государственного устройства в истории человечества и по сей день остается предметом как научного, так и общественного интереса — и в силу своей удивительной долговечности, и по причине ореола священности, присущего личности монарха в различных культурах.

В связи с институтом царской власти в истории государственности прослеживаются две основные модели.

Для первой не характерна сакрализация правителя. Такая модель существовала в арийском сообществе ведической эпохи. Правитель (раджа) являлся здесь лишь военным предводителем и вершителем суда, могущим быть лишь заказчиком ритуала, совершаемого жрецом (брахманом), почитать которого обязан правитель как представитель низшей, сравнительно со жреческой, варны.

Вторая модель монархии может быть охарактеризована как священное царство. В религиозно-политических традициях древности, где была реализована эта модель, правитель почитался лицом священным, то есть в некотором смысле отделенным от сообщества для исполнения религиозных задач, составлявших, используя терминологию П. Тиллиха, предмет «предельной заботы» (ultimate concern) этого сообщества, и занимал «ключе- вое место в системе жизненно важных взаимоотношений подвластных ему людей с их божествами / Богом». Такая модель возникла в конце IV тыс. до н. э. на Ближнем Востоке, на грани III—II тыс., в раннедворцовый период (2000—1700 гг. до н. э.) — на Крите, являвшемся древнейшим очагом цивилизации в Европе, а также существовала в Древнем Китае, судя по археологическим данным, с середины II тыс. до н. э. (династия Шан), согласно же китайской традиции — с конца III или начала II тыс. до н. э.

Данная книга посвящена исследованию феноменов священного царства и царственного священства в религиозно-политической культуре Древнего Ближнего Востока — колыбели мировой цивилизации. Говоря о царственном священстве, мы имеем в виду священнические коннотации царственности как таковой. При этом роль царя как священника понимается не в узкокультовом плане (царь как совершитель ритуала), но расширительно, то есть как всякая деятельность, направленная на освящение подвластного ему пространства, превращение последнего в царство, а также на вовлечение в это царство своих верноподданных.