Атчисон Дэвид - Размышления о высшем призвании
Дэвид Атчисон – Размышления о высшем призвании – Стремление к совершенству, честности и вере в вашем деле
Пер. с англ. — СПб.: «Библия для всех», 2020. — 192 с.
ISBN 978-5-7454-1592-0
Дэвид Атчисон – Размышления о высшем призвании – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ
РАСШИРЕНИЕ ВИДЕНИЯ ВАШЕЙ РОЛИ НА РЫНКЕ
Понимание целостной картины - Кто нас призывает? - Призыв к большему - Творческий подход Бога - Выбор времени решает все
РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ
СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ В ВАШЕМ ДЕЛЕ
ПЕРЕСМОТР ВАШЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСПЕХА
Концепция успеха - Краткосрочное мышление - Способность вовремя развернуться - Где бы вы ни были — преуспевайте - Знание развязки
АНАЛИЗ ВАШЕГО ГЛАВНОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Бог действует целеустремленно - Бог планирует Свою работу - Бог оценивает Свою работу - Бог завершает начатое - Бог отдает приоритет отдыху
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ
Получайте удовольствие от работы - Приложите руки к добрым делам - Тренируйте «муравьиную» дисциплину - Превосходство в каждой детали - Просто, но глубоко
РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ
СТРЕМЛЕНИЕ К ЧЕСТНОСТИ В ВАШЕМ ДЕЛЕ
СОЗДАНИЕ ДОБРОГО ИМЕНИ
Что в имени тебе моем - Характер одерживает верх над логикой - Продажность - Отличие правды от лжи - Что о вас говорят?
ВЫРАБОТКА НЕЗАУРЯДНОГО ХАРАКТЕРА
Признание своей ответственности - Защита вашего воздушного пространства - Безупречная жизнь - Революционный принцип или древняя истина? - Когда уперся в стену
ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Что у вас на руках? - В пылу жесткой конкуренции - Не сопротивляйтесь переменам. - Какое отношение к бизнесу имеет любовь - Избегайте упования на себя
РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ
СТРЕМЛЕНИЕ К ВЕРЕ В ВАШЕМ ДЕЛЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАШЕГО СЕРДЦА
Ставка на цифры - Иллюзия контроля - Кто кого поддерживает? - Отцовское влияние - Меньше слов, больше дела
ВАШ ХОД
Проявление инициативы - Пора действовать - Момент истины - Риск — это риск - Риск стоит того
ВАША МИССИЯ
Привилегия представлять Христа - Любовь к блудным сыновьям - Жгучее действие соли - Проникающая сила света - Что дальше
РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ
МОЛИТВА ПРОФЕССИОНАЛА
