Атчисон Дэвид - Размышления о высшем призвании

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Дэвид Атчисон – Размышления о высшем призвании – Стремление к совершенству, честности и вере в вашем деле

Пер. с англ. — СПб.: «Библия для всех», 2020. — 192 с.

ISBN 978-5-7454-1592-0

Дэвид Атчисон – Размышления о высшем призвании – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ

РАСШИРЕНИЕ ВИДЕНИЯ ВАШЕЙ РОЛИ НА РЫНКЕ

  • Понимание целостной картины - Кто нас призывает? - Призыв к большему - Творческий подход Бога - Выбор времени решает все

РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ В ВАШЕМ ДЕЛЕ

ПЕРЕСМОТР ВАШЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСПЕХА

  • Концепция успеха - Краткосрочное мышление - Способность вовремя развернуться - Где бы вы ни были — преуспевайте - Знание развязки

АНАЛИЗ ВАШЕГО ГЛАВНОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

  • Бог действует целеустремленно - Бог планирует Свою работу - Бог оценивает Свою работу - Бог завершает начатое - Бог отдает приоритет отдыху

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ

  • Получайте удовольствие от работы - Приложите руки к добрым делам - Тренируйте «муравьиную» дисциплину - Превосходство в каждой детали - Просто, но глубоко

РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ЧЕСТНОСТИ В ВАШЕМ ДЕЛЕ

СОЗДАНИЕ ДОБРОГО ИМЕНИ

  • Что в имени тебе моем - Характер одерживает верх над логикой - Продажность - Отличие правды от лжи - Что о вас говорят?

ВЫРАБОТКА НЕЗАУРЯДНОГО ХАРАКТЕРА

  • Признание своей ответственности - Защита вашего воздушного пространства - Безупречная жизнь - Революционный принцип или древняя истина? - Когда уперся в стену

ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

  • Что у вас на руках? - В пылу жесткой конкуренции - Не сопротивляйтесь переменам. - Какое отношение к бизнесу имеет любовь - Избегайте упования на себя

РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЕРЕ В ВАШЕМ ДЕЛЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАШЕГО СЕРДЦА

  • Ставка на цифры - Иллюзия контроля - Кто кого поддерживает? - Отцовское влияние - Меньше слов, больше дела

ВАШ ХОД

  • Проявление инициативы - Пора действовать - Момент истины - Риск — это риск - Риск стоит того

ВАША МИССИЯ

  • Привилегия представлять Христа - Любовь к блудным сыновьям - Жгучее действие соли - Проникающая сила света - Что дальше

РАЗМЫШЛЕНИЕ О МОЕМ ПУТИ

МОЛИТВА ПРОФЕССИОНАЛА

Added 20.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

