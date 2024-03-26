Аткинсон - Послание Книги Иова

Эти разъяснения к Книге Иова впервые прозвучали в серии Библейских чтений на утренних богослужениях в часовне Уиклиф-колледжа в Оксфорде.

Иов ставит перед нами масштабные вопросы, на которые мы ищем ответ как для себя лично, так и ради нашей паствы. Реальность мира, не исключающего страданий, затрагивает нас в разной мере. Острота этого вопроса может быть сильнее, когда нам самим приходится переживать физическую или эмоциональную боль. Мы также сталкиваемся с ним, находясь рядом с другими страдающими людьми и зачастую переживая чувство беспомощности перед лицом их горя. Иногда смятение овладевает нашим разумом: для чего страдать? Может ли в столь невыносимой незаслуженной боли быть хоть какой-то смысл? Или же страдание касается наших отношений с Богом: где Он, если случился холокост? Какое имеет значение моя вера, когда у моего совсем юного знакомого обнаружили неоперабельную раковую опухоль? Можем ли мы продолжать говорить о Божьей любви, заботе и сострадании, когда всё вокруг нас кричит о том, что Он нас предал?

В Книге Иова поднимаются все эти вопросы. Перед нами предстаёт человек, испытывающий физическое и эмоциональное страдание. Мы видим его друзей, которые изо всех сил стараются помочь ему, но только всё портят. Нам приходится столкнуться с интеллектуальными дилеммами. Но главное, к чему приводит всё вышесказанное, — под ударом оказывается вера Иова в Бога.

В конце концов, мы слышим слово Божественной благодати. Звучит и утверждается Божья справедливость, сила и мудрость. Путь Иова увенчивается благословением, однако прежде чем увидеть его, нам предстоит пройти через большое количество глав, исполненных тревоги.

Мощь Книги Иова охватывает наши жизненные ситуации, отзываясь на наши потребности. Здесь описана жизнь без прикрас, и нам не стоит рассчитывать на приятное чтение. Однако именно благодаря реализму и нежеланию делать вид, будто всё хорошо, когда всё кажется просто ужасным, мы находим в Книге Иова странное утешение, берущее начало в знании, что кто-то уже прошёл через такое же страдание.

Книга Иова ставит вопросы и для пастырей. Чем я могу или должен помочь? Какая забота будет адекватной в данной ситуации? Мы оглянемся на Иова с нашей христианской точки зрения, с нашей стороны креста Христова и пустой гробницы, держа в уме свои пастырские заботы. Чего требует христианское служение, когда перед нами встают подобные вопросы?

Аткинсон Д. - Послание Книги Иова - Страдание и благодать

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2023. — 242 с.

ISBN 978-5-88869-360-5

Аткинсон Д. - Послание Книги Иова – Содержание

Общее предисловие

Предисловие автора

1. Праведный Иов и небесное пари

Часть I. Иов 1-3

2. Речи друзей Иова

Часть II. Иов 4-27

3. Иов и паломничество веры

Часть III. Иов 4-27; 29-31

4. Мудрость: Божественная и человеческая

Часть IV. Иов 28; 32-37

5. Говорит Господь

Часть V. Иов 38-42

Приложение

Bibliography