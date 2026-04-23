Книга Тимура Атнашева предлагает глубокое исследование бюрократии не как набора формальностей, а как фундаментальной управленческой технологии, определившей облик современного государства и бизнеса. Автор анализирует феномен через призму «северного» (рационального, прусского типа) и «южного» (патримониального) полюсов, объясняя, почему в одних случаях аппарат становится торжеством порядка, а в других — иррациональным произволом. Повествование охватывает путь от древнекитайских экзаменов до прогнозов о будущем управления в эпоху искусственного интеллекта и Илона Маска.

В работе подробно рассматривается российский и советский опыт, включая реформы Сперанского и трансформацию партийного аппарата в новый господствующий класс. Книга помогает понять, как бюрократия превратилась в «порядок без хозяина», способный пережить любых политических заказчиков, и почему попытки заменить её рынком или самоуправлением часто заканчивались созданием еще более громоздких структур. Это интеллектуальное путешествие позволяет по-новому взглянуть на привычные государственные институты и механизмы отчуждения в современном обществе.

Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. — 168 с.: ил. — (Азбука понятий; вып. 17).

ISBN 978-5-94380-390-1

Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина — Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Ощупывая слонов

Тайна алхимической субстанции, или Утопия порядка без хозяина

Два полюса в спектре современной бюрократии: северный и южный

Метод и структура книги

I. КТО И КАК СОЗДАЛ СЕВЕРНУЮ БЮРОКРАТИЮ

Бюрократия до «бюрократии», или Явление без понятия

Борьба служащих с аристократией и китайская аномалия

Волшебный рычаг монархий в игре на выбывание (и его издержки)

Рост южной бюрократии во Франции и рождение понятия

Как либеральные британцы приручили восточную деспотию...

Сверхдоходы и образцовая администрация Ост-Индских компаний

Как бюрократия потеснила самоуправление в Англии

Хорошо осознанная необходимость бюрократии около 1910 года

Как прусские монархи научили немцев дисциплине

Рождение северной бюрократии из духа армии

Великий завершитель семейного дела: архитектор и слуга правил

Формальные регламенты или ручное управление заказчика?

Магия рациональной бюрократии под пером Вебера

Два противоположных взгляда Вебера на бюрократию

Прусский прототип северной бюрократии на карте мировой истории

Верные и ложные прогнозы Вебера о «железной клетке» будущего

II. ЗАКАЗЧИКИ БЮРОКРАТИИ В РОССИИ И СССР

Новая южная бюрократия в Российской империи

Петровские реформы: рождение новой южной бюрократии

Михаил Сперанский: меритократический гений русской бюрократии

Самодержавие, бюрократия и общество перед лицом Революции

Бюрократия и террор вместо самоуправления в СССР

Демиург, послушная партия и мираж самоуправления в 1917 году

Крах самоуправления и возрождение бюрократии в РСФСР

Джинн советской бюрократии: идеи Троцкого, дела Сталина

Бутылка-розочка для джинна бюрократии

Р. Б. Трагическая ирония: разоблачение бюрократии у Маркса

Второй мир. Советская бюрократия без хозяина?

Осмысление бюрократии как нового господствующего класса

Перестройка командной системы на основе творчества масс

Административный рынок, сословное общество и чудо МФЦ

III. ГЛАВНЫЙ СПОР ИДЕОЛОГИЙ XX ВЕКА И ЕГО ИСХОД

Критика и приручение бюрократии в первом мире

Окружение в центре. Апология, обуздание и критика Парсонса и Ко....

Атака слева. Франкфуртский гуманизм против техники и дисциплины

Атака справа. Мировой заговор австрийских эмигрантов

Атака из будущего. Друкер и Нисканен теснят бюрократию

Дилемма третьего мира: неопатримониализм или развитие?..

Упрямый слон и нервный погонщик. Неопатримониализм или патронаж?

«Государства развития», или северная бюрократия в Азии

Меритократия и странная глобальная история бюрократии

Экзамены против патронажа: острие революции модерна

Как иезуиты принесли китайское изобретение в Пруссию

От патронажа к экзаменам в Англии и США. Снова китайский след

Рождение и трансформация понятия меритократии в XX веке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что знают социальные науки об эволюции и прогрессе

Постбюрократия — новые слои в модели управления