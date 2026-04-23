Атнашев - Бюрократия, или Порядок без хозяина
Книга Тимура Атнашева предлагает глубокое исследование бюрократии не как набора формальностей, а как фундаментальной управленческой технологии, определившей облик современного государства и бизнеса. Автор анализирует феномен через призму «северного» (рационального, прусского типа) и «южного» (патримониального) полюсов, объясняя, почему в одних случаях аппарат становится торжеством порядка, а в других — иррациональным произволом. Повествование охватывает путь от древнекитайских экзаменов до прогнозов о будущем управления в эпоху искусственного интеллекта и Илона Маска.
В работе подробно рассматривается российский и советский опыт, включая реформы Сперанского и трансформацию партийного аппарата в новый господствующий класс. Книга помогает понять, как бюрократия превратилась в «порядок без хозяина», способный пережить любых политических заказчиков, и почему попытки заменить её рынком или самоуправлением часто заканчивались созданием еще более громоздких структур. Это интеллектуальное путешествие позволяет по-новому взглянуть на привычные государственные институты и механизмы отчуждения в современном обществе.
Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина
СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. — 168 с.: ил. — (Азбука понятий; вып. 17).
ISBN 978-5-94380-390-1
Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина — Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Ощупывая слонов
Тайна алхимической субстанции, или Утопия порядка без хозяина
Два полюса в спектре современной бюрократии: северный и южный
Метод и структура книги
I. КТО И КАК СОЗДАЛ СЕВЕРНУЮ БЮРОКРАТИЮ
Бюрократия до «бюрократии», или Явление без понятия
Борьба служащих с аристократией и китайская аномалия
Волшебный рычаг монархий в игре на выбывание (и его издержки)
Рост южной бюрократии во Франции и рождение понятия
Как либеральные британцы приручили восточную деспотию...
Сверхдоходы и образцовая администрация Ост-Индских компаний
Как бюрократия потеснила самоуправление в Англии
Хорошо осознанная необходимость бюрократии около 1910 года
Как прусские монархи научили немцев дисциплине
Рождение северной бюрократии из духа армии
Великий завершитель семейного дела: архитектор и слуга правил
Формальные регламенты или ручное управление заказчика?
Магия рациональной бюрократии под пером Вебера
Два противоположных взгляда Вебера на бюрократию
Прусский прототип северной бюрократии на карте мировой истории
Верные и ложные прогнозы Вебера о «железной клетке» будущего
II. ЗАКАЗЧИКИ БЮРОКРАТИИ В РОССИИ И СССР
Новая южная бюрократия в Российской империи
Петровские реформы: рождение новой южной бюрократии
Михаил Сперанский: меритократический гений русской бюрократии
Самодержавие, бюрократия и общество перед лицом Революции
Бюрократия и террор вместо самоуправления в СССР
Демиург, послушная партия и мираж самоуправления в 1917 году
Крах самоуправления и возрождение бюрократии в РСФСР
Джинн советской бюрократии: идеи Троцкого, дела Сталина
Бутылка-розочка для джинна бюрократии
Р. Б. Трагическая ирония: разоблачение бюрократии у Маркса
Второй мир. Советская бюрократия без хозяина?
Осмысление бюрократии как нового господствующего класса
Перестройка командной системы на основе творчества масс
Административный рынок, сословное общество и чудо МФЦ
III. ГЛАВНЫЙ СПОР ИДЕОЛОГИЙ XX ВЕКА И ЕГО ИСХОД
Критика и приручение бюрократии в первом мире
Окружение в центре. Апология, обуздание и критика Парсонса и Ко....
Атака слева. Франкфуртский гуманизм против техники и дисциплины
Атака справа. Мировой заговор австрийских эмигрантов
Атака из будущего. Друкер и Нисканен теснят бюрократию
Дилемма третьего мира: неопатримониализм или развитие?..
Упрямый слон и нервный погонщик. Неопатримониализм или патронаж?
«Государства развития», или северная бюрократия в Азии
Меритократия и странная глобальная история бюрократии
Экзамены против патронажа: острие революции модерна
Как иезуиты принесли китайское изобретение в Пруссию
От патронажа к экзаменам в Англии и США. Снова китайский след
Рождение и трансформация понятия меритократии в XX веке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что знают социальные науки об эволюции и прогрессе
Постбюрократия — новые слои в модели управления
Что читать по теме
Благодарности
Comments (1 comment)