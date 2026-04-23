Атнашев - Бюрократия, или Порядок без хозяина

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science
Series Азбука понятий (1 book)

Книга Тимура Атнашева предлагает глубокое исследование бюрократии не как набора формальностей, а как фундаментальной управленческой технологии, определившей облик современного государства и бизнеса. Автор анализирует феномен через призму «северного» (рационального, прусского типа) и «южного» (патримониального) полюсов, объясняя, почему в одних случаях аппарат становится торжеством порядка, а в других — иррациональным произволом. Повествование охватывает путь от древнекитайских экзаменов до прогнозов о будущем управления в эпоху искусственного интеллекта и Илона Маска.

В работе подробно рассматривается российский и советский опыт, включая реформы Сперанского и трансформацию партийного аппарата в новый господствующий класс. Книга помогает понять, как бюрократия превратилась в «порядок без хозяина», способный пережить любых политических заказчиков, и почему попытки заменить её рынком или самоуправлением часто заканчивались созданием еще более громоздких структур. Это интеллектуальное путешествие позволяет по-новому взглянуть на привычные государственные институты и механизмы отчуждения в современном обществе.

Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. — 168 с.: ил. — (Азбука понятий; вып. 17).
ISBN 978-5-94380-390-1

Тимур Атнашев — Бюрократия, или Порядок без хозяина — Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • Ощупывая слонов

  • Тайна алхимической субстанции, или Утопия порядка без хозяина

  • Два полюса в спектре современной бюрократии: северный и южный

  • Метод и структура книги

  • I. КТО И КАК СОЗДАЛ СЕВЕРНУЮ БЮРОКРАТИЮ

  1. Бюрократия до «бюрократии», или Явление без понятия

  • Борьба служащих с аристократией и китайская аномалия

  • Волшебный рычаг монархий в игре на выбывание (и его издержки)

  • Рост южной бюрократии во Франции и рождение понятия

  1. Как либеральные британцы приручили восточную деспотию...

  • Сверхдоходы и образцовая администрация Ост-Индских компаний

  • Как бюрократия потеснила самоуправление в Англии

  • Хорошо осознанная необходимость бюрократии около 1910 года

  1. Как прусские монархи научили немцев дисциплине

  • Рождение северной бюрократии из духа армии

  • Великий завершитель семейного дела: архитектор и слуга правил

  • Формальные регламенты или ручное управление заказчика?

  1. Магия рациональной бюрократии под пером Вебера

  • Два противоположных взгляда Вебера на бюрократию

  • Прусский прототип северной бюрократии на карте мировой истории

  • Верные и ложные прогнозы Вебера о «железной клетке» будущего

  • II. ЗАКАЗЧИКИ БЮРОКРАТИИ В РОССИИ И СССР

  1. Новая южная бюрократия в Российской империи

  • Петровские реформы: рождение новой южной бюрократии

  • Михаил Сперанский: меритократический гений русской бюрократии

  • Самодержавие, бюрократия и общество перед лицом Революции

  1. Бюрократия и террор вместо самоуправления в СССР

  • Демиург, послушная партия и мираж самоуправления в 1917 году

  • Крах самоуправления и возрождение бюрократии в РСФСР

  • Джинн советской бюрократии: идеи Троцкого, дела Сталина

  • Бутылка-розочка для джинна бюрократии

  • Р. Б. Трагическая ирония: разоблачение бюрократии у Маркса

  1. Второй мир. Советская бюрократия без хозяина?

  • Осмысление бюрократии как нового господствующего класса

  • Перестройка командной системы на основе творчества масс

  • Административный рынок, сословное общество и чудо МФЦ

  • III. ГЛАВНЫЙ СПОР ИДЕОЛОГИЙ XX ВЕКА И ЕГО ИСХОД

  1. Критика и приручение бюрократии в первом мире

  • Окружение в центре. Апология, обуздание и критика Парсонса и Ко....

  • Атака слева. Франкфуртский гуманизм против техники и дисциплины

  • Атака справа. Мировой заговор австрийских эмигрантов

  • Атака из будущего. Друкер и Нисканен теснят бюрократию

  1. Дилемма третьего мира: неопатримониализм или развитие?..

  • Упрямый слон и нервный погонщик. Неопатримониализм или патронаж?

  • «Государства развития», или северная бюрократия в Азии

  1. Меритократия и странная глобальная история бюрократии

  • Экзамены против патронажа: острие революции модерна

  • Как иезуиты принесли китайское изобретение в Пруссию

  • От патронажа к экзаменам в Англии и США. Снова китайский след

  • Рождение и трансформация понятия меритократии в XX веке

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  1. Что знают социальные науки об эволюции и прогрессе

  1. Постбюрократия — новые слои в модели управления

  • Что читать по теме

  • Благодарности

Added 23.04.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю.

