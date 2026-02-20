Поэма представляет собой грандиозную аллегорию духовного поиска, где птицы под предводительством мудрого Удода отправляются на поиски своего мистического царя — Симурга. Путь пролегает через семь долин, каждая из которых символизирует определенную стадию очищения души: от долины Поиска до долины Нищеты и Смерти. В ходе этого странствия большинство птиц погибает или сдается, не выдержав испытаний и не желая расставаться со своими земными привязанностями.
Кульминация наступает, когда лишь тридцать изможденных птиц достигают обители Симурга и осознают великую истину: они сами и есть тот, кого они искали. Само название «Симург» на персидском созвучно словам «тридцать птиц» (си мург). Через этот образ Аттар раскрывает фундаментальную идею суфизма — единство Творца и творения, показывая, что Бог не отделен от человека, а путь к Нему лежит через полное растворение собственного «я» в Божественном свете.
Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим Аттар – Логика птиц
Пер. с персидского. — М.: Номос, 2009. - 312 с.
ISBN 978-5-9900868-4-5
Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим Аттар – Логика птиц – Содержание
Предисловие
Жизнь Аттара
Замечания о данном переводе
Логика птиц
Обращение к читателям
Введение
О создании мира
Воин и пленник
Начало книги
Слово об Удоде
Слово о Симурге
Слово о Соловье
Дочь шахрияра
Слово о Попугае
Безумец и Хизр
Слово о Павлине
Адама изгоняют из рая
Слово об Утке
Безумца расспрашивают© двух мирах
Слово о Куропатке
Кольцо Сулеймана
Слово о Хоме
Махмуд снится святому
Слово о Соколе
Любовь падишаха к слуге
Слово о Цапле
Дозорный
Слово о Сове
Золото покойного
Слово о Зяблике
Йакуб в разлуке с Йусуфом
Птицы расспрашивают Удода
Ответ Удода птицам
Прекрасный падишах и его зеркало
Искандар-посланец
Недуг Аяза
Шейх Санаан
Состояние птиц, собравшихся в путь
Вопрос Баязида
Масуд и рыбак
Суфию снится казнённый
Махмуд и дровосек
Довод первой птицы
Ответ Удода
Шейх из Нугана в Нишапуре
Глупец требует у Бога одежду
Просьба Рабийи
Безумец и знатный человек
Вопрос второй птицы
Ответ Удода
О том, кто много грехов совершил
Архангел
Багдадский шейх и продавец мёда
Бог упрекает Мусу
Умерший грешник
Аббас рассказывает о Дне Суда
Довод третьей птицы
Ответ Удода
Шибли пропал из Багдада
Ссора суфиев
Нищий влюбляется в царя Египта
Довод четвертой птицы
Ответ Удода
Могильщик
Аббас спрашивает присутствующих
Пир и падишах
Две лисы
Довод пятой птицы
Ответ Удода
Суфий жалуется на дьявола
Ответ Малика Динара
Ходжа просит Бога
Совет верующего
Довод шестой птицы
Ответ Удода
Спрятавший золото
Шейх ал־Басри и Рабийя
Птица и правоверный
Довод седьмой птицы
Ответ Удода
Шахрияр строит дворец
Хоромы купца
Паук
Беседа в пустыне
Шедший за гробом
Сгоревшее благовоние
Довод восьмой птицы
Ответ Удода
Плакавший перед Шибли
Продавший свою наложницу
Хоеров и собака
Смерть Халладжа
О Джунейде
Довод девятой птицы
Ответ Удода
Феникс
Идущий за гробом отца
Смерть флейтиста
Иса и кувшин
О Сократе
Довод десятой птицы
Ответ Удода
Суфий и напиток
Падишах и мавр
Знатный человек спрашивает суфия
Старушка спрашивает шейха Майхани
Ещё о Джунейде
Летучая мышь
Вопрос одиннадцатой птицы
Ответ Удода
Возвращение хосрова в город
Сон ходжи
Шейх Харакани при смерти
О том, кому султан даровал наряд
Вопрос двенадцатой птицы
Ответ Удода
Туркестанский пир
Шейх Харакани и баклажан
Рассказ Зоннуна
Наблюдение тринадцатой птицы
Ответ Удода
Старуха покупает Йусуфа
Жалующийся на свою нищету
О шейхе Гури
Безумец плачет в полуночи
Вопрос четырнадцатой птицы
Ответ Удода
Имам Ахмед Ханбал
Индийский раджа и Махмуд
Воин-мусульманин и неверный
Братья Йусуфа
Вопрос пятнадцатой птицы
Ответ Удода
Слуги правителя Хорасана
Голый безумец
О взявшем ишака напрокат
Голод в Египте
Рассказ о безумце, побитом камнями
Кладбище иудеев
Вопрос шестнадцатой птицы
Ответ Удода
Покинувший мир Баязид снится мюриду
Влюблённый дервиш
Махмуд в гостях у банщика
Водонос
Довод семнадцатой птицы
Ответ Удода
Абу Бакр Нишапури
Бог предлагает Мусе узнать секрет дьявола
Мнение верующего
Шейх и собака
История о верующем, жившем во времена Мусы
Глупец с большой бородой
Суфий и стирка
Вопрос восемнадцатой птицы
Ответ Удода
Безумец танцует в горах
О плакавшем при смерти
О радовавшемся своему прекрасному Богу
Пьяница в мешке
Любовь храбреца
Надзиратель
Вопрос девятнадцатой птицы
Ответ Удода
Абу Али Рудбари
Боги Давуд
Аяз на троне
Молитва Рабийи
Бог обращается к Давуду
ОЛате
Битва Махмуда с индусами
Вопрос двадцатой птицы
Ответ Удода
Зулейха и Йусуф
Ходжа Занги и его мавр
Абу Али Туси
Просьба к Пророку
Вопрос двадцать первой птицы
Ответ Удода
Стоянка желания
О том, как Иблис не поклонился Адаму
Шибли при смерти
Маджнун на тропинке
Замечание Йусуфа Хамадани
Старик успокаивает шейха Майхани
Махмуд и хакбиз
Рабийя упрекает суфия
Стоянка любви
Ходжа и мальчик
Маджнун и шкура
Нищий влюбляется в Аяза
Араб в Персии
Ибрахим при смерти
Стоянка познания
О превратившемся в камень
Незадачливый влюблённый
Влюбленный часовой
Аббас говорит о любви
Махмуд в развалинах
Стоянка состоятельности
Юноша, давший в яму
Мнение Йусуфа Хамадани о бытии
Простоватый мудрец
Отказ святого
Муха и мёд
Шейх и дочь псаря
Мюрид спрашивает шейха о присутствии
Стоянка единобожия
Суфий расспрашивает безумца
Абу Али и старуха
Мавр из Серахса
Возлюбленный тонет
Тайна Аяза
Стоянка изумления
Шахская дочь и невольник
Мать и умершая дочь
Суфий и потерянный ключ
О шейхе Насрабади
Ученик видит во сне умершего учителя
Стоянка нищеты
О Ма’шуге Туси
Плачущий от радости
История мотыльков
Суфий, с коим дурно обошлись
Нищий влюбляется в сына султана
Нури отвечает правоверному
Ещё о Маджнуне
Птицы и мотылёк
Продажа Йусуфа и история тридцати птиц
Ещё о Халладже
Падишах и сын визиря
Эпилог
Последний совет Искандара
Пир отвечает суфию
Знающий путь при смерти
Святой при смерти
Мнение знающего
Суфий видит во сне умершего Шибли
Вопрос пира, идущего по пути
Абу Саид Майхани и пьяный
Ариф просит Бога о прощении
Уход Низама аль-Мулка
Сулейман и муравей
Абу Саид в бане
Примечания
