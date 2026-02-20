Поэма представляет собой грандиозную аллегорию духовного поиска, где птицы под предводительством мудрого Удода отправляются на поиски своего мистического царя — Симурга. Путь пролегает через семь долин, каждая из которых символизирует определенную стадию очищения души: от долины Поиска до долины Нищеты и Смерти. В ходе этого странствия большинство птиц погибает или сдается, не выдержав испытаний и не желая расставаться со своими земными привязанностями.

Кульминация наступает, когда лишь тридцать изможденных птиц достигают обители Симурга и осознают великую истину: они сами и есть тот, кого они искали. Само название «Симург» на персидском созвучно словам «тридцать птиц» (си мург). Через этот образ Аттар раскрывает фундаментальную идею суфизма — единство Творца и творения, показывая, что Бог не отделен от человека, а путь к Нему лежит через полное растворение собственного «я» в Божественном свете.

Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим Аттар – Логика птиц

Пер. с персидского. — М.: Номос, 2009. - 312 с.

