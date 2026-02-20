Аттар - Рассказы о святых

Книга «Тазкират ал-аулийа» («Поминание друзей Божиих») — это фундаментальный труд великого персидского поэта и мыслителя XII–XIII веков Фарида ад-дина Аттара. Произведение представляет собой антологию житий и поучений крупнейших мусульманских мистиков-суфиев. Аттар собрал под одной обложкой биографии десятков святых, таких как Хасан аль-Басри, Рабия аль-Адавия и Мансур аль-Халладж, стремясь создать не просто историческую хронику, а духовный учебник, способный пробудить сердце искателя истины.

Основная ценность книги заключается в передаче парадоксальной мудрости суфизма. Через рассказы о чудесах, суровом аскетизме и глубочайших молитвенных состояниях святых, Аттар раскрывает этапы «пути» (тарика): от искреннего покаяния до полного растворения в любви к Богу (фана). Каждая история — это притча, иллюстрирующая победу духа над эго (нафс) и показывающая, что путь к Творцу лежит через смирение, служение и абсолютную преданность.

Для самого Аттара написание этой книги было актом служения. Он верил, что чтение о жизни «друзей Божиих» само по себе обладает благодатной силой, способной очистить душу читателя. Книга остается одним из самых значимых памятников исламской мистики, вдохновляя поколения людей на поиск внутреннего света и напоминая о том, что святость — это не только уход от мира, но и высшая форма любви к Богу и Его творениям.

Фарид ад-дин Аттар - Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых

М.: САМПО, 2005 — 240 с.

ISBN 5-220-00361-5

Фарид ад-дин Аттар - Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых – Содержание

Предисловие

Введение

Аттар. Краткий биографический очерк

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пролог

Абу Мухаммад Имам Джафар Садик

Хазрат Увайс Карани

Хазрат Хасан Басри

Хазрат Малик ибн Динар

Хазрат Мухаммад Васи

Хазрат Хабиб Аджами

Хазрат Абу Хазим Макки

Хазрат Рабийа Басри

Хазрат Фузайл бен Айад

Хазрат Ибрахим бен Адхам

Хазрат Бишар Хафи

Хазрат Зу-н-Нун Мисри

Хазрат Байазид Бистами

Хазрат Абдаллах бин Мубарак

Хазрат Суфьян Заури

Хазрат Абу Шафик Балхи

Имам Ахмад Ханбал

Хазрат Дауд Тайи

Хазрат Харис Мухасиби

Хазрат Мухаммад Самак

Хазрат Сахл бен Абдаллах Тустари

Хазрат Мааруф Кархи

Хазрат Сирри Сакати

Хазрат Ахмад Хидравийа

Хазрат Абу Тураб Нахшаби

Хазрат Яхья бен Маазх Рази

Хазрат Шах Шуджа Кирмани

Хазрат Юсуф бен Хусайн

Хазрат Абу Хафс Хаддад

Хазрат Хамдун Кассар

Хазрат Мансур Аммар

Хазрат Джунайд

ЧАСТЬ ВТОРАЯ