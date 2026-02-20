Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Аттар - Рассказы о святых

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Theology, Philosophy, Ethics, Philology Literature

Книга «Тазкират ал-аулийа» («Поминание друзей Божиих») — это фундаментальный труд великого персидского поэта и мыслителя XII–XIII веков Фарида ад-дина Аттара. Произведение представляет собой антологию житий и поучений крупнейших мусульманских мистиков-суфиев. Аттар собрал под одной обложкой биографии десятков святых, таких как Хасан аль-Басри, Рабия аль-Адавия и Мансур аль-Халладж, стремясь создать не просто историческую хронику, а духовный учебник, способный пробудить сердце искателя истины.

Основная ценность книги заключается в передаче парадоксальной мудрости суфизма. Через рассказы о чудесах, суровом аскетизме и глубочайших молитвенных состояниях святых, Аттар раскрывает этапы «пути» (тарика): от искреннего покаяния до полного растворения в любви к Богу (фана). Каждая история — это притча, иллюстрирующая победу духа над эго (нафс) и показывающая, что путь к Творцу лежит через смирение, служение и абсолютную преданность.

Для самого Аттара написание этой книги было актом служения. Он верил, что чтение о жизни «друзей Божиих» само по себе обладает благодатной силой, способной очистить душу читателя. Книга остается одним из самых значимых памятников исламской мистики, вдохновляя поколения людей на поиск внутреннего света и напоминая о том, что святость — это не только уход от мира, но и высшая форма любви к Богу и Его творениям.

Фарид ад-дин Аттар - Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых

М.: САМПО, 2005 — 240 с.

ISBN 5-220-00361-5

Фарид ад-дин Аттар - Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых – Содержание

Предисловие

Введение

  • Аттар. Краткий биографический очерк

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Пролог

  • Абу Мухаммад Имам Джафар Садик

  • Хазрат Увайс Карани

  • Хазрат Хасан Басри

  • Хазрат Малик ибн Динар

  • Хазрат Мухаммад Васи

  • Хазрат Хабиб Аджами

  • Хазрат Абу Хазим Макки

  • Хазрат Рабийа Басри

  • Хазрат Фузайл бен Айад

  • Хазрат Ибрахим бен Адхам

  • Хазрат Бишар Хафи

  • Хазрат Зу-н-Нун Мисри

  • Хазрат Байазид Бистами

  • Хазрат Абдаллах бин Мубарак

  • Хазрат Суфьян Заури

  • Хазрат Абу Шафик Балхи

  • Имам Ахмад Ханбал

  • Хазрат Дауд Тайи

  • Хазрат Харис Мухасиби

  • Хазрат Мухаммад Самак

  • Хазрат Сахл бен Абдаллах Тустари

  • Хазрат Мааруф Кархи

  • Хазрат Сирри Сакати

  • Хазрат Ахмад Хидравийа

  • Хазрат Абу Тураб Нахшаби

  • Хазрат Яхья бен Маазх Рази

  • Хазрат Шах Шуджа Кирмани

  • Хазрат Юсуф бен Хусайн

  • Хазрат Абу Хафс Хаддад

  • Хазрат Хамдун Кассар

  • Хазрат Мансур Аммар

  • Хазрат Джунайд

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Хазрат Умар бен Усман Макки

  • Хазрат Абу Саид Хираз

  • Хазрат Абул Хасан аль-Нури

  • Хазрат Усман аль-Хири

  • Хазрат Абдаллах Джили

  • Хазрат Абу Мухаммад Руайам

  • Хазрат Самнун Мухиб

  • Хазрат Абу Мухаммад Муртааш

  • Хазрат Абу Бакр Варрак

  • Хазрат Абдаллах Маназил

  • Хазрат Абу Бакр Катани

  • Хазрат Абдаллах Хафиф

  • Хазрат Абу Мухаммад Джарири

  • Мансур аль-Халладж

  • Хазрат Абу Бакр Васти

  • Хазрат Абу Исхак Ибрахим бен Шахрияр Шайбани . .

  • Хазрат Абул Хасан Хиркани

  • Хазрат Абу Бакр Шибли

  • Шейх Абул Аббас Кассаб

  • Абу Исхак Ибрахим бен Ахмад аль-Хаввас

  • Хазрат МумшадДинвари

  • Абул Исхак Ибрахим Шайбани

  • Абу Бакр Саидлани

  • Хазрат Шейх Абу Али Дикак

  • Абу Али Ахмад бен Мухаммад Рудбари

  • Шейх Абул Хасан Али бен Ибрахим аль-Хусри

  • Шейх Абу Усман Саид бен Салам аль-Магриби

  • Шейх Абул Аббас Нихаванди

  • Абул Касим Назрабади

  • Хазрат Абул Фадл Хасан Саракси

Views 143
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books