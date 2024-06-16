В этой книге вы найдёте ответы на двадцать наиболее часто задаваемых вопросов о деньгах. Их спектр широк: от вопроса о десятине до вопроса о том, могут ли христиане пользоваться кредитными карточками. Ответы, которые вы прочитаете на страницах этой книги, не являются лишь мнением Джона Аванзини.

В силу своих способностей я постарался основать их на Божьем Слове. В противном случае они не были бы вам полезны, потому как: «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:16-17). Я постарался совместить библейское понимание со здравым смыслом и практической смекалкой, ибо Писание предупреждает нас сторониться библейских учителей, читающих длинные проповеди о чём-то несущественном, а порой и сомнительном.

Прежде чем вы приступите к чтению этой книги, позвольте мне дать ремарку вежливости: если по каким-то причинам вы не согласны с некоторыми ответами, я смиренно прошу вас не судить меня слишком строго. Я написал эту книгу не для того, чтобы она разделила нас, а для того, чтобы ответить на ваши вопросы.

Джон Аванзини - Рик Реннер - Ответы на вопросы по библейской экономике

Москва: 2009, - 72 с.

ISBN: 0-89274-906-7

Джон Аванзини - Рик Реннер - Ответы на вопросы по библейской экономике - Содержание

Вопрос 1: Почему мне следует руководствоваться Библией в вопросе использования своих денег?

Вопрос 2: Десятины и пожертвования — это одно и то же?

Вопрос 3: От какого дохода, валового или чистого, нужно отделять десятину?

Вопрос 4: Как правильно давать пожертвование?

Вопрос 5: Почему некоторые обеспеченные люди жертвуют неохотно?

Вопрос 6: Могу ли я отдавать свою десятину бедным?

Вопрос 7: Когда отдавать десятину — до оплаты счетов или после?

Вопрос 8: Должна ли я жертвовать, если мой муж против?

Вопрос 9: Следует ли мне отдать все неотданные ранее десятины?

Вопрос 10: Библия говорит, что мы не должны быть должниками, тогда почему наша церковь оформила закладную?

Вопрос 11: Не предосудительно ли для Божьего служителя иметь достаток выше среднего?

Вопрос 12: Можно ли дать Богу обещание жертвовать, если нет денег, чтобы исполнить его?

Вопрос 13: Говорит ли Библия о том, что верующие не должны брать деньги в долг?

Вопрос 14: Можно ли христианам пользоваться кредитными карточками?

Вопрос 15: Можно ли выступать поручителем друга или члена семьи, если тот берёт ссуду?

Вопрос 16: Вправе ли разведённые христиане уклоняться от выплаты алиментов?

Вопрос 17: Является ли заявление о банкротстве безнравственным или противоречащим Библии поступком?

Вопрос 18: Можно ли христианам сберегать деньги?

Вопрос 19: Могут ли мои пожертвования повлиять на мою молитву?

Вопрос 20: Разве плохо быть богатым?

Заключение