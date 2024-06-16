Аванзини - Ответы на вопросы по библейской экономике
В этой книге вы найдёте ответы на двадцать наиболее часто задаваемых вопросов о деньгах. Их спектр широк: от вопроса о десятине до вопроса о том, могут ли христиане пользоваться кредитными карточками. Ответы, которые вы прочитаете на страницах этой книги, не являются лишь мнением Джона Аванзини.
В силу своих способностей я постарался основать их на Божьем Слове. В противном случае они не были бы вам полезны, потому как: «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:16-17). Я постарался совместить библейское понимание со здравым смыслом и практической смекалкой, ибо Писание предупреждает нас сторониться библейских учителей, читающих длинные проповеди о чём-то несущественном, а порой и сомнительном.
Прежде чем вы приступите к чтению этой книги, позвольте мне дать ремарку вежливости: если по каким-то причинам вы не согласны с некоторыми ответами, я смиренно прошу вас не судить меня слишком строго. Я написал эту книгу не для того, чтобы она разделила нас, а для того, чтобы ответить на ваши вопросы.
Джон Аванзини - Рик Реннер - Ответы на вопросы по библейской экономике
Москва: 2009, - 72 с.
ISBN: 0-89274-906-7
Джон Аванзини - Рик Реннер - Ответы на вопросы по библейской экономике - Содержание
- Вопрос 1: Почему мне следует руководствоваться Библией в вопросе использования своих денег?
- Вопрос 2: Десятины и пожертвования — это одно и то же?
- Вопрос 3: От какого дохода, валового или чистого, нужно отделять десятину?
- Вопрос 4: Как правильно давать пожертвование?
- Вопрос 5: Почему некоторые обеспеченные люди жертвуют неохотно?
- Вопрос 6: Могу ли я отдавать свою десятину бедным?
- Вопрос 7: Когда отдавать десятину — до оплаты счетов или после?
- Вопрос 8: Должна ли я жертвовать, если мой муж против?
- Вопрос 9: Следует ли мне отдать все неотданные ранее десятины?
- Вопрос 10: Библия говорит, что мы не должны быть должниками, тогда почему наша церковь оформила закладную?
- Вопрос 11: Не предосудительно ли для Божьего служителя иметь достаток выше среднего?
- Вопрос 12: Можно ли дать Богу обещание жертвовать, если нет денег, чтобы исполнить его?
- Вопрос 13: Говорит ли Библия о том, что верующие не должны брать деньги в долг?
- Вопрос 14: Можно ли христианам пользоваться кредитными карточками?
- Вопрос 15: Можно ли выступать поручителем друга или члена семьи, если тот берёт ссуду?
- Вопрос 16: Вправе ли разведённые христиане уклоняться от выплаты алиментов?
- Вопрос 17: Является ли заявление о банкротстве безнравственным или противоречащим Библии поступком?
- Вопрос 18: Можно ли христианам сберегать деньги?
- Вопрос 19: Могут ли мои пожертвования повлиять на мою молитву?
- Вопрос 20: Разве плохо быть богатым?
Заключение
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