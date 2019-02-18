Библейские основания русской идеологии - Евгений Авдеенко

В истории сотворения мира обращает на себя внимание последовательность событий, когда свет (первый день творения) начал быть до солнца и светил и жизнь растений на земле возникла до Солнца: в третий день земля произвела растения, в четвертый день были сотворены светила и звезды. Солнце есть источник энергии для всех процессов на земле, следовательно, согласно библейскому мировоззрению органическая жизнь такова, что жизнь не зависит от энергоносителей. Это одна из основополагающих идей Священного Писания — от истории сотворения мира до Христовой проповеди и пророчеств о последних временах. Чтобы вникнуть в эту идею, необходимо осуществить осознанный переход от третьего дня творения к четвертому — от «земли» к «небу», от земли с растениями к небу со светилами. В третий день творения Бог ничего не творил и не создавал, Он дал повеление воде, и образовались суша и моря, Бог сказал: «хорошо». Бог дал повеление земле, и образовалась растительная жизнь, Бог сказал: «хорошо». Такого больше не будет, чтобы за один день дважды звучало «хорош». Читая о третьем дне, мы два раза должны осмысленно сказать «слава Боту». Вот вехи на пути осмысления, что есть жизнь, и перехода к четвертому дню, по ним и пойдем.

Евгений Авдеенко - Библейские основания русской идеологии 1

Сборник статей / Е. А. Авдеенко. — М., 2016. —176 с.; выл. 1

ISBN 978-5-9907916-1-9

Евгений Авдеенко - Библейские основания русской идеологии 1 - Содержание От редакции

Условные обозначения

Жизнь и энергоносители

«Восток» в библейской картине мира

«Проклята земля в делах твоих»

Сатан-диавол в библейской картине мира

Псалом 11 — на день беды в народе

Хронология. Календарь

Забвение и память во времени Священной истории

Выбор и выборы

Суд в народе, который несет в себе Церковь

Десять заповедей

Все золото мира под брюхом левиафана

P.S. Смутное время и Перестройка

Евгений Авдеенко - Библейские основания русской идеологии 2 Сборник статей / Е. А. Авдеенко. — М., 2016. —156 с.; выл. 2.

ISBN - 978-5-9907916-7-1

Евгений Авдеенко - Библейские основания русской идеологии 2 - Содержание

От редакции

Условные обозначения

Первое условие спасения — до веры

Формы церковной общности: семья, народ, Вселенская Церковь

Самочувствие Церкви — в Аврааме, Иакове, Моисее

Земля как церковное достояние

Земля — война — священство

«Поверил Аврам Господу» — когда и как?

Четыре эпохи в жизни Церкви от Авраама

Характер измаильтян в мировой истории

Евгений Авдеенко - Библейские основания русской идеологии 2 - Формы церковной общности: семья, народ, вселенская церковь

Авраам был потомком Сима (сына Ноя) в десятом поколении. От Ноя до Авраама не было откровения от Бога, во всяком случае, в Писании нет упоминаний об этом. Преемники Церковной жизни, семиты — жили сопредельно с Вавилоном, который описан в книге Бытия (11:1-9). В Вавилоне было утрачено богообще- ние: невозможным стало слышать «глас» Божий. Строителей Вавилонской башни Господь «рассеял по лицу всей земли» (Быт. 11:8). «Идея» Вавилонской стройки была забыта, но след Вавилона остался на земле: отцы Авраама «служили иным богам» (Нав. 24:2-3). Преемственность церковной жизни проходила в поколениях потомков Сима, но на каком-то этапе истинное бого- почитание в семитах было утрачено. Церковь от близкого соседства с Вавилоном — «потеряла сознание». Но жизнь глубже, чем сознание: в Аврааме Церковь приходит в себя. Поколения праведных, устои патриархальной жизни, сохранение сыновства — были условием пробуждения веры. Авраама (тогда его имя было Аврам) Бог призвал к вере прямым обращением. Об Аврааме мы сразу узнаем самое главное: он мог слышать, что сказал Бог. «Вера от слышания»,— говорит апостол Павел (Рим. 10:17). Первый акт веры — дать Богу доступ к себе, как говорил Иоанн Креститель, повторяя Исаию пророка (Мф. 3:3; Ис. 40:3): «Приготовьте путь Господу, прямыми сотворите стези Его». Эта способность — дать Богу доступ к себе — называется вера. И сказал Господь Авраму: «выйди из земли твоей, и из родства БЫТ. 12 твоего, и из дома отца твоего — в землю, которую укажу тебе».

То, что Авраам услышал верою, было сразу испытанием веры. Вера всегда сопряжена с испытанием человека. Вера всегда проявляет себя в делах. Аврааму нужно было совершить четыре подвига зараз. 1) Откровение было дано Аврааму в Месопотамии (Деян. 7:2). «Выйди из земли твоей» означало: выйди из страны, из Ура Халдейского. Близ Вавилона нет жизни: Вавилония — не та земля, чтобы там возрождалась Церковь1. Это мы знаем, а если человек в десятом поколении живет на одном месте, то каково ему это услышать: «выйди»? Для нас далекие путешествия — обычная вещь, и даже комфортная, во времена Авраама это был прямой риск для жизни: почти каждый день нужно было переходить из царства в царство.