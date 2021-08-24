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Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Испытайте Писания (6 books)
О Боге спорят благочестивые, сталкиваются два богословских взгляда: страдающий Иов и друзья Иова, пришедшие утешить его. В свете Откровения обе стороны неправы, но ошибку Иова Господь исправит, ошибка друзей Иова — грех, ведущий к погибели. Обе стороны в споре высказали свои взгляды в убедительной полноте. В книгах Ветхого Завета богословие, уклонившееся от мудрости, не излагается нигде, только в Книге Иова. В Ветхом Завете также нигде не излагается учение о сатане, только в Книге Иова. Как сбившаяся с пути мысль о Боге, так и демонология — вещи слишком опасные для ума, однако Книга включает в себя и то, и другое: мудрость, которой она учит, покрывает эти опасности и побеждает их.
Первая трудность в прочтении Книги Иова состоит в том, что Книга Иова — это тексты на разных языках: прежде всего древнееврейском, греческом и латинском.
С древнееврейского текста сделан перевод на русский язык, так называемый Синодальный перевод, и он входит в Библию на русском языке. С древнегреческого текста сделан перевод на церковнославянский язык, который входит в Библию, читаемую в православном богослужении.

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1

(Серия «Испытайте писания»)
М., 2021. — Т. 1 — 348 с.
ISBN 978-5-00147-240-7

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1 - Содержание

Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
Источники и обозначения
От автора
ЧАСТЬ I
I. ПРОЛОГ
  • 1. Пролог на земле
  • 2. Пролог на небесах
  • 3. Первая казнь Иова
  • 4. Вторая казнь Иова
  • 5. Друзья Иова
II. ДИАЛОГ ИОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ
  • 1. Первая речь Иова
  • 2. Первая речь Елифаза
  • 3. Возражения Иова из Второй, Третьей и Девятой речи
III. ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА И РЕЧИ ИОВУ
  • 1. Первое явление Господа
  • 2. Первая речь Господа к Иову - сквозь бурю и облака
  • 3. Вторая речь Господа к Иову - из облака
IV. ЭКСОД
  • 1. Иов отвечает Господу
  • 2. Суд Божий и служение Иова
  • 3. Возвеличение Иова
  • 4. Кончина Иова
ЧАСТЬ II
I. ЯЗЫК ОТКРОВЕНИЯ И ПЕРЕВОД
II. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КНИГИ ИОВА
  • 1. «Слова мои злы»
  • 2. «Вера - от слышания» (Рим. 10:17)
  • 3. Сон в Шеоле и воскресение мертвых
  • -Библейское учение о воскресении
  • -Книга Иова о посмертном существовании до воскресения
  • -Книга Иова о воскресении
  • -Книга Иова о посмертном воздаянии
  • 4. Исполины в Шеоле
  • -Исполины из книг пророков
  • -Исполины из Книги Иова
  • 5. «Господи, я же бремя для Тебя!»
  • 6. «Человек - червь?» Речь о Премудрости
  • 7. «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13; Ос. 6:6)
  • 8. «Сердце чисто» и первородный грех
  • 9. Теодицея: хвала Богу перед лицом Аваддона
  • 10. Пророчество Елиуя

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 2

(Серия «Испытайте писания»)
М., 2021. — Т. 2 —188 с.
ISBN 978-5-00147-244-5

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 2 - Содержание

Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
Источники и обозначения
Книга Иова в восприятии современного человека
  • Г. К. Честертон
  • С. С. Аверинцев
  • М. И. Рижский
  • А. С. Десницкий
  • Д. В. Щедровицкий
  • Ю. А. Шрейдер
  • Ф. Н. Козырев
ПРИЛОЖЕНИЕ. Книга Иова. Параллельный перевод с древнегреческого и древнееврейского (фрагменты)
Views 1 030
Rating 4.8 / 5
Added 24.08.2021
Author brat Nicaeec
Rate this publication:
4.8/5 (5)

Comments (1 comment)

E
esxatos 4 years ago

Спасибо! Очередной шедевр с серии "Испытайте Писания"!

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