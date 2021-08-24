О Боге спорят благочестивые, сталкиваются два богословских взгляда: страдающий Иов и друзья Иова, пришедшие утешить его. В свете Откровения обе стороны неправы, но ошибку Иова Господь исправит, ошибка друзей Иова — грех, ведущий к погибели. Обе стороны в споре высказали свои взгляды в убедительной полноте. В книгах Ветхого Завета богословие, уклонившееся от мудрости, не излагается нигде, только в Книге Иова. В Ветхом Завете также нигде не излагается учение о сатане, только в Книге Иова. Как сбившаяся с пути мысль о Боге, так и демонология — вещи слишком опасные для ума, однако Книга включает в себя и то, и другое: мудрость, которой она учит, покрывает эти опасности и побеждает их.

Первая трудность в прочтении Книги Иова состоит в том, что Книга Иова — это тексты на разных языках: прежде всего древнееврейском, греческом и латинском.

С древнееврейского текста сделан перевод на русский язык, так называемый Синодальный перевод, и он входит в Библию на русском языке. С древнегреческого текста сделан перевод на церковнославянский язык, который входит в Библию, читаемую в православном богослужении.

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1

(Серия «Испытайте писания»)

М., 2021. — Т. 1 — 348 с.

ISBN 978-5-00147-240-7

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1 - Содержание

Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»

Источники и обозначения

От автора

ЧАСТЬ I

I. ПРОЛОГ

1. Пролог на земле

2. Пролог на небесах

3. Первая казнь Иова

4. Вторая казнь Иова

5. Друзья Иова

II. ДИАЛОГ ИОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ

1. Первая речь Иова

2. Первая речь Елифаза

3. Возражения Иова из Второй, Третьей и Девятой речи

III. ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА И РЕЧИ ИОВУ

1. Первое явление Господа

2. Первая речь Господа к Иову - сквозь бурю и облака

3. Вторая речь Господа к Иову - из облака

IV. ЭКСОД

1. Иов отвечает Господу

2. Суд Божий и служение Иова

3. Возвеличение Иова

4. Кончина Иова

ЧАСТЬ II

I. ЯЗЫК ОТКРОВЕНИЯ И ПЕРЕВОД

II. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КНИГИ ИОВА

1. «Слова мои злы»

2. «Вера - от слышания» (Рим. 10:17)

3. Сон в Шеоле и воскресение мертвых

-Библейское учение о воскресении

-Книга Иова о посмертном существовании до воскресения

-Книга Иова о воскресении

-Книга Иова о посмертном воздаянии

4. Исполины в Шеоле

-Исполины из книг пророков

-Исполины из Книги Иова

5. «Господи, я же бремя для Тебя!»

6. «Человек - червь?» Речь о Премудрости

7. «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13; Ос. 6:6)

8. «Сердце чисто» и первородный грех

9. Теодицея: хвала Богу перед лицом Аваддона

10. Пророчество Елиуя