Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии
О Боге спорят благочестивые, сталкиваются два богословских взгляда: страдающий Иов и друзья Иова, пришедшие утешить его. В свете Откровения обе стороны неправы, но ошибку Иова Господь исправит, ошибка друзей Иова — грех, ведущий к погибели. Обе стороны в споре высказали свои взгляды в убедительной полноте. В книгах Ветхого Завета богословие, уклонившееся от мудрости, не излагается нигде, только в Книге Иова. В Ветхом Завете также нигде не излагается учение о сатане, только в Книге Иова. Как сбившаяся с пути мысль о Боге, так и демонология — вещи слишком опасные для ума, однако Книга включает в себя и то, и другое: мудрость, которой она учит, покрывает эти опасности и побеждает их.
Первая трудность в прочтении Книги Иова состоит в том, что Книга Иова — это тексты на разных языках: прежде всего древнееврейском, греческом и латинском.
С древнееврейского текста сделан перевод на русский язык, так называемый Синодальный перевод, и он входит в Библию на русском языке. С древнегреческого текста сделан перевод на церковнославянский язык, который входит в Библию, читаемую в православном богослужении.
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1
(Серия «Испытайте писания»)
М., 2021. — Т. 1 — 348 с.
ISBN 978-5-00147-240-7
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 1 - Содержание
Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
Источники и обозначения
От автора
ЧАСТЬ I
I. ПРОЛОГ
- 1. Пролог на земле
- 2. Пролог на небесах
- 3. Первая казнь Иова
- 4. Вторая казнь Иова
- 5. Друзья Иова
II. ДИАЛОГ ИОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ
- 1. Первая речь Иова
- 2. Первая речь Елифаза
- 3. Возражения Иова из Второй, Третьей и Девятой речи
III. ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА И РЕЧИ ИОВУ
- 1. Первое явление Господа
- 2. Первая речь Господа к Иову - сквозь бурю и облака
- 3. Вторая речь Господа к Иову - из облака
IV. ЭКСОД
- 1. Иов отвечает Господу
- 2. Суд Божий и служение Иова
- 3. Возвеличение Иова
- 4. Кончина Иова
ЧАСТЬ II
I. ЯЗЫК ОТКРОВЕНИЯ И ПЕРЕВОД
II. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КНИГИ ИОВА
- 1. «Слова мои злы»
- 2. «Вера - от слышания» (Рим. 10:17)
- 3. Сон в Шеоле и воскресение мертвых
- -Библейское учение о воскресении
- -Книга Иова о посмертном существовании до воскресения
- -Книга Иова о воскресении
- -Книга Иова о посмертном воздаянии
- 4. Исполины в Шеоле
- -Исполины из книг пророков
- -Исполины из Книги Иова
- 5. «Господи, я же бремя для Тебя!»
- 6. «Человек - червь?» Речь о Премудрости
- 7. «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13; Ос. 6:6)
- 8. «Сердце чисто» и первородный грех
- 9. Теодицея: хвала Богу перед лицом Аваддона
- 10. Пророчество Елиуя
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 2
(Серия «Испытайте писания»)
М., 2021. — Т. 2 —188 с.
ISBN 978-5-00147-244-5
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии - Том 2 - Содержание
Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
Источники и обозначения
Книга Иова в восприятии современного человека
- Г. К. Честертон
- С. С. Аверинцев
- М. И. Рижский
- А. С. Десницкий
- Д. В. Щедровицкий
- Ю. А. Шрейдер
- Ф. Н. Козырев
ПРИЛОЖЕНИЕ. Книга Иова. Параллельный перевод с древнегреческого и древнееврейского (фрагменты)
Спасибо! Очередной шедевр с серии "Испытайте Писания"!