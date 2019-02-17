После Потопа, прежде чем заключить Завет с Ноем, Бог изъяснил, что есть современное, послепотопное, человечество и что есть зло, ему присущее: «И сказал Господь в сердце Своем... расположение сердца человека — злое от юности его» (Быт. 8:21). «Расположение сердца» — буквально «форма сердца», то есть конкретная «форма помышлений сердца» (Быт. 6:5; см.: Революционная интеллигенция).

Как это происходило сразу после Потопа, о чем сказал Господь, что «расположение сердца человека злое»? В целом человечества - вновь, как в семье Адама,—произошел раскол. Вновь, и быстро, и в одной семье началось деление на Церковь и нецерковное общество. Началось с утраты сыновства, закончилось всемирной цивилизацией. Сын Ноя — Хам; имя его — нарицательное. Именно через Хама начался — и его именем должен быть обозначен — процесс созидания нецерковного общества, которое пожелало поставить себя в центр земли: это была цивилизация «Вавилон».

Евгений Авдеенко - Тема «Каин» в современном мире

М., Издательство КЛАССИС, 2014, 304 с.

ISBN 978-5-9905971-2-9

Евгений Авдеенко - Тема «Каин» в современном мире - Оглавление

ГЛАВА I. КАИН

Жертвоприношение — Авеля и Каина

Усыновление диаволу

Проклятие Каину

Каинова печать

Каинитяне — первая цивилизация

Песнь Ламеха — кончина первой цивилизации

Опознание каинитян в мировой истории

Гуманизм

Сыны Божии и дочери человеческие

Революционная интеллигенция

ГЛАВА II. ВАВИЛОН

Дух «хамства»

Призвание «ловец» — царя и апостола

Эмиграция

Революция «кирпич-асфальт»

Революция «башня от неба»

Трансгуманизм: Каин и Вавилон

Вавилон Апокалипсиса

ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОСТЬ

Страх Божий

Сатан-диавол в библейской картине мира и у современных ученых

Все золото мира под брюхом левиафана

О последнем переводе книг Ветхого Завета

Н.И. Московцева «Преступление и наказание»: Каинова печать и русская революция

Е.Е. Авдеенко Понятие «русофобия» в рамках христианского мировоззрения

О. Н. Четверикова «Новый мировой порядок» как религиозная идея

О.Н. Четверикова Современный Ватикан и единая мировая религия

О. Н. Четверикова Дух и цели трансгуманизма

М. Мор Во славу Дьявола

Евгений Авдеенко - Тема «Каин» в современном мире - Жертвоприношение — Авеля и Каина

Антицерковное сообщество берет начало от Каина и его потомков. В жертвоприношении Каина и Авеля произо- шло разделение в человечестве - явились «дети диавола» и «дети Божии» (1 Ин. 3:10), «сыны Божии» (Быт. 6:2). Важно понять, чем было жертвоприношение Каина и чем было жертвоприношение Авеля. Вся человеческая культура во всех своих областях име- ет средоточие, это — религиозный культ: центральный элемент культа — данное от Бога жертвоприношение: а главным жертвоприношением является «всеприношение» (или жертва «целиковая»). Когда жертва приносится целиком, — это жертва Завета: такая жертва Завета Ветхого указывает на жертву Нового Завета—распятие Христа: это было — «всеприношение» (на еврейском языке ола; неверный перевод — «всесожжение», отсюда возникло понятие «холокост»).

Жертве «целиковой» («всеприношению») первые люди были научены после грехопадения в раю. Тогда «из кож животных, умерщвленных, может быть, пред их глазами» (Св. Ефрем Сирин), они были облачены Богом в «хитоны кожаные» (т. н. «кожаные ризы», Быт. 3:21). Кто был убит из животных, мы не знаем. Но это бьшо одно из животных райских. Адам этим животным, каждому отдельно дал свое имя. Райские животные были Адаму родные... Мы можем знать, что испытывал Адам, когда видел заклание такого животного и совлечение с него кожи. Это было чувство, которое сопровождает покаяние — мучение. Важно уточнить, какое это было мучение. После греха Адам в раю познал, что рая недостоин, рай его устыжал. И это было мучение, без которого не бывает покаяния. Мучения стыда в присутствии Божьем рождают покаяние. И этого мучения для Адама было недостаточно.

Нужно было, чтобы там же в раю Адам увидел умерщвление прекрасного животного, отделение его кожи и чтобы Адам и жена облачились в хитоны кожаные. Мучение Адама в раю было и от стыда, бьшо оно и зрительным, и осязательным... Покаяние обязательно должно сопровождаться зримым и даже осязаемым знаком. Адам и Ева, можно сказать, облеклись в покаяние. Хитон — это одежда, которая прикасается к коже: от Господа ради покаяния человеку на плоть был дан знак: носить кожу на коже — хитоны из жертвенных животных. Это был очень крепкий урок, но в нем не бьшо жестокости. Заклание жертвенного животного бьшо знаком, какова глубина грехопадения. Если человек ужаснулся жертве, то он ужаснулся и греху. И это тоже входит в покаяние: человек кается в своих личных грехах, зная как-то и ужасаясь общему для всего человечества грехопадению. Жертвоприношение дано человеку ради покаяния и памяти о грехопадении.

Когда Адам был изгнан из рая, началась на земле длинная череда кровавых и бескровных жертвоприношений, цель которых одна: ждать центрального момента исторического времени и, когда он придет, принять Жертву Христа-Спасителя. И календарная череда суббот, и peгулярность жертвоприношений имели свою цель и завершение — в Воскресении Христа. Первая жертва с умерщвлением была в раю, последняя жертва с умерщвлением была на Голгофе. Как первого (в раю), так и последнего (на Голгофе) кровавого жертвоприношения Священником был Господь. На земле, совершив жертвоприношение, человек вкушал от принесенной жертвы — причащался жертве через вкушение. От первой жертвы первые люди — оделись: Господь одел их в кожу от закланных животных. От первой жертвы люди не вкушали, эта жертва была принесена целиком. Такие жертвы и назывались «всеприношение» (ола) или жертва «целиковая» (калиль). Жертва всеприношения — это жертва смирения: всё и всё от Бога. Ее смысл выражен в литургическом возгласе «Твоя от Твоих...» (Твоё от Твоих Тебе приносим за всех и за всё).