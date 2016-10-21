Служение прп. Паисия органически сочетало общественный подвиг спасения христиан с подвижничеством - достижением постом и молитвой высот духовного совершенства.

В истории русской святости оно лежит на стыке двух эпох. Младший современник прп. Сергия Радонежского, прп. Паисий начал служение, когда многие русские монастыри (в том числе и Успенский Овиновский) еще не держались строгих общежительных уставов, а исполненная повседневного подвига святость, рожденная пустынножительством, только начинала завоевывать умы.

Преставился подвижник в преддверии золотого века русской святости, осененного великими именами прпп. Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Галич лежал вдали от Северной Фиваиды - обителей, основанных в глухих белозерских и вологодских чащах и суровом Беломорском крае.

Поэтому деятельность прп. Паисия осталась в тени подвигов препп. Павла Обнорского, Сергия Нуромского, Дионисия Ошевенского, Кирилла Белозерского, Зосимы и Савватия Соловецких, давших общерусский пример монашеского делания. Для Галича роль прп. Паисия особенно велика. Он молитвенный предстоятель за город, и день его памяти с начала 90-х гг. XX в. стал престольным праздником Галича.

Авдеев Александр - Житие преподобного Паисия Галичского: Исследования и тексты

М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 464 с.+илл.

ISBN 978-5-7429-0429-8

Авдеев Александр - Житие преподобного Паисия Галичского: Исследования и тексты - Содержание

Предисловие архиепископа Костромского и Галичского Александра

Введение

Глава I. Исторический контекст создания Жития преподобного Паисия

Глава II. Круг памятников книжности, посвященных преподобному Паисию Галичскому

Глава III. Датировка и авторство Жития преподобного Паисия

Глава IV. Источники Жития преподобного Паисия Галичского

Глава V. Летописные источники Жития преподобного Паисия Галичского

Глава VI. Преподобный Паисий Галичский

Глава VII. Вотчины Паисиева монастыря и Житие преподобного Паисия

Глава VIII. История Галича в Житии преподобного Паисия

Заключение

Приложения

Список сокращений

Авдеев Александр - Житие преподобного Паисия Галичского: Исследования и тексты - Предисловие

Предлагаемая вниманию читателей монография Александра Григорьевича Авдеева, многие годы плодотворно занимающегося историей Галичской земли, посвящена преподобному Паисию - общецерковно чтимому угоднику Божию, включенному в Собор Костромских святых.

Труд предпринятый автором в целях изучения жития и подвига преподобного, можно сравнить с работой реставратора старинной иконы. Освобождая древний лик от позднейших наслоений и записей, воссоздавая утраченные фрагменты в строгом соответствии с традицией и церковными правилами, используя различные - в том числе и самые современные - технические методы, реставратор возвращает нам образ в его первоначальной красоте как святыню и как артефакт минувших веков; предстоя возрожденной иконе, мы не только возносим свой ум от дольнего к Горнему, но и переживаем духовное соприкосновение с прошлым.

Исследования А. Г. Авдеева - основывающиеся на документальных, литургических, иконографических, краеведческих и археологических материалах, путем кропотливого анализа отсекающее лишнее и восполняющее недостающее - в смысле сказанного выше можно назвать «словесной иконой»: со страниц книги перед нами встает подлинно исторический образ преподобного Паисия в его духовной высоте и чистоте, содержащиеся в монографии, позволяют нам ощутить себя современниками святого, свидетелями его многотрудного пути от земного отечества к Небесному Царству. Особую ценность труду А. Г. Авдеева придает публикация источников, впервые вводимых в научный оборот. Нельзя не обратить внимание и на описание археологических раскопок, проведенных автором в ныне возрожденном из руин запустения Паисиево-Галичском монастыре Костромской епарии и давших поистене удивительный результат.

Уверен, что монография А. Г. Авдеева - православного ученого, очень много сделавшего для исследования истории Костромского края, - обретет своего читателя, будет полезна не только специалистам, но и всем интересующимся прошлым нашего Отечества и Русской Православной Церкви.

Александр, Архиепископ Костромской и Галичский