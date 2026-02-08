Аверинцев - Переводы - Евангелия - Книга Иова - Псалмы

Собрание переводов Сергея Аверинцева — это «умное чтение» для тех, кто хочет услышать подлинный голос Писания без позднейших наслоений. Это труд ученого, который верил, что филология — это служба пониманию, а перевод — это способ встречи с Истиной. Книга будет незаменима для филологов, историков культуры и всех, кто ищет глубокого, внехрамового, но при этом глубоко верующего прочтения Библии.
Под ред. Н.П.Аверинцевой и К.Б.Сигова.
Пер. с древнегреч. и древнеевр.
Киев, ДУХ I ΛΙΤΕΡΑ, 2004. — 500 с.
ISBN 9663־84־7888־ (Собрание сочинений)
ISBN 9661־85־7888־ (Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псалмы Давидовы)
Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - Переводы - Евангелия - Книга Иова - Псалмы - Содержание
Слово к читателю
От издательства
ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА
От Матфея Святое Благовестие
От Марка Святое Благовестие
От Луки Святое Благовестие
Словарь общих понятий
Комментарии к Евангелию от Матфея
Комментарии к Евангелию от Марка
Послесловие переводчика
ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Книга Иова
Псалмы Давидовы
Комментарии к книге Иова
Комментарии к Псалмам Давидовым
Ветхий Завет как пророчество о Новом: общая проблема — глазами переводчика
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Мудрость равновесия
