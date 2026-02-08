Аверинцев - Переводы - Евангелия - Книга Иова - Псалмы

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Аверинцев - Собрание сочинений (2 books)

Собрание переводов Сергея Аверинцева — это «умное чтение» для тех, кто хочет услышать подлинный голос Писания без позднейших наслоений. Это труд ученого, который верил, что филология — это служба пониманию, а перевод — это способ встречи с Истиной. Книга будет незаменима для филологов, историков культуры и всех, кто ищет глубокого, внехрамового, но при этом глубоко верующего прочтения Библии.

Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - Переводы - Евангелия - Книга Иова - Псалмы

Под ред. Н.П.Аверинцевой и К.Б.Сигова.
Пер. с древнегреч. и древнеевр.
Киев, ДУХ I ΛΙΤΕΡΑ, 2004. — 500 с.
ISBN 9663־84־7888־ (Собрание сочинений)
ISBN 9661־85־7888־ (Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псалмы Давидовы)

Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - Переводы - Евангелия - Книга Иова - Псалмы - Содержание

Слово к читателю

От издательства

ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА

  • От Матфея Святое Благовестие

  • От Марка Святое Благовестие

  • От Луки Святое Благовестие

  • Словарь общих понятий

  • Комментарии к Евангелию от Матфея

  • Комментарии к Евангелию от Марка

  • Послесловие переводчика

ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

  • Книга Иова

  • Псалмы Давидовы

  • Комментарии к книге Иова

  • Комментарии к Псалмам Давидовым

  • Ветхий Завет как пророчество о Новом: общая проблема — глазами переводчика

  • Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Мудрость равновесия

