Аверьянов - Великая княгиня Мария
Новейшие исследования по истории России
В 1997—1999 гг. в Успенском соборе установили новый резной двухъярусный иконостас, а в октябре 2015 г. дело дошло до реставрации Благовещенского придела Успенского собора монастыря, где в аркосолии правой стены — так называется ниша в стене храма в виде арки или апсиды, в которой обычно помещалась гробница (от лат. arcosolium от arcus — арка и solium — трон, гроб, саркофаг) — была захоронена основательница обители.
12 октября 2015 г. в ходе работ могила Марии со всеми предосторожностями была вскрыта. Каково же было удивление присутствующих, когда из ниши извлекли останки не одного, а нескольких человек! Кем были эти люди? Судя по тому, что погребение находилось неподалеку от алтаря Благовещенского придела, можно было предположить, что это были видные в свое время личности. Но никто не мог ответить на вопрос об их именах, и поэтому Евлогий, тогдашний митрополит Владимирский и Суздальский, 2 ноября 2015 г. решил обратиться к московским специалистам, чтобы провести экспертизу найденных останков.
Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре
(Новейшие исследования по истории России, выпуск 26)
М. : Центрполиграф, 2020. - 238 с.
Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре - Содержание
- Вместо предисловия. Тайна монастырского погребения
- Экспертизы
- Трудности датировки событий семейной жизни Марии
- Зачем Всеволод Большое Гнездо воздвиг Дмитриевский собор во Владимире?
- Сохранилась ли могила Марии?
- Идентификация найденных останков
- Споры об этническом происхождении Марии
- Загадка брака Всеволода Большое Гнездо
- Был ли отец Марии князем?
- Где княжил Шварн?
- Кем был Шварн по происхождению?
- Кто изображен на гербе Владимира?
- Загадка «Слова о полку Игореве»
- Вместо заключения
Приложение 1. Основные летописные упоминания жены владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (А.А. Кузнецов)
Приложение 2. Основные даты жизни Марии
Примечания
Географический указатель
Именной указатель
Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре - Загадка брака Всеволода Большое Гнездо
В поисках разгадки этнического происхождения Марии следует обратиться к биографии ее мужа — великого князя Всеволода Большое Гнездо. Историки, говоря о нем, любят приводить цитату из «Слова о полке Игореве», автор которого, характеризуя его могущество, образно писал: «Великый княже Всеволоде!.. Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти». Но при этом они удивительным образом проходят мимо того очевидного факта, что Всеволод являлся младшим сыном основателя Москвы Юрия Долгорукого от его второго брака. Поскольку у Всеволода имелось десять старших братьев, по тогдашним правилам наследования самое большее, на что он мог рассчитывать, — быть одним из мелких русских князей, которому до конца жизни предстояло оставаться на вторых и третьих ролях и даже не мечтать о великом княжении.
Первые годы жизни Всеволода, казалось бы, подтверждали данное правило. Княжич осиротел в возрасте двух с половиной лет, когда 15 мая 1157 г. в Киеве скончался Юрий Долгорукий. Сразу после этого во Владимиро-Суздальской земле при поддержке ростовского и суздальского боярства вокняжился его старший брат Андрей Боголюбский (от первой супруги отца). Сделано было это вопреки последней воле Юрия Владимировича, предназначавшего этот удел своим младшим сыновьям.
Многие во Владимире и Суздале были недовольны вокняжением Андрея Боголюбского. Чтобы предупредить возможную усобицу, последний в 1162 г. изгнал из своих владений вторую семью отца, его «передних» бояр, племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей (сыновей его рано скончавшегося старшего брата), а также ростовского епископа Леона.
В возрасте 8 лет Всеволод вместе с матерью и старшими братьями Мстиславом и Васильком вынужден был бежать в Византию. При этом император Мануил I отдал во владение Васильку четыре города на Дунае, а Мстиславу «волость Отскалана», которая отождествляется с современным Ашкелоном в Палестине. Предполагают, что Всеволод не получил ничего, поскольку был еще слишком юн.
Кем была вторая жена Юрия Долгорукого и мать Всеволода? Авторы энциклопедий странным образом молчат по этому поводу. В.А. Кучкин, автор соответствующей статьи в энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире», сообщает только о первом браке Юрия с дочерью половецкого хана Аепы. А.П. Пятнов в Большой российской энциклопедии уточняет, что это было первое летописное упоминание Юрия (1108 г.). Немногословны и дореволюционные издания. А.В. Экземплярский в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона фиксирует лишь, что от двух браков Юрий имел 11 сыновей и двух дочерей. Только «Русский биографический словарь» сообщает, что вторым браком Юрий был женат, вероятно, на гречанке. Подобное единодушие авторов словарей объясняется весьма просто: о матери Всеволода достоверно ничего не известно.
Тем не менее отъезд малолетнего княжича в столь отдаленные от русского северо-востока края можно объяснить только наличием каких-то весьма стойких родственных связей по материнской линии. На этом основании В.Н. Татищев признавал ее «греческой принцессой». Н.М. Карамзин допускал греческое происхождение, поскольку она уехала в Царьград. Правда, при этом он сомневался в достоверности получения Мстиславом «Аскалонской области, ибо она тогда принадлежала королям Иерусалимским».
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