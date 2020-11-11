Новейшие исследования по истории России

В 1997—1999 гг. в Успенском соборе установили новый резной двухъярусный иконостас, а в октябре 2015 г. дело дошло до реставрации Благовещенского придела Успенского собора монастыря, где в аркосолии правой стены — так называется ниша в стене храма в виде арки или апсиды, в которой обычно помещалась гробница (от лат. arcosolium от arcus — арка и solium — трон, гроб, саркофаг) — была захоронена основательница обители.

12 октября 2015 г. в ходе работ могила Марии со всеми предосторожностями была вскрыта. Каково же было удивление присутствующих, когда из ниши извлекли останки не одного, а нескольких человек! Кем были эти люди? Судя по тому, что погребение находилось неподалеку от алтаря Благовещенского придела, можно было предположить, что это были видные в свое время личности. Но никто не мог ответить на вопрос об их именах, и поэтому Евлогий, тогдашний митрополит Владимирский и Суздальский, 2 ноября 2015 г. решил обратиться к московским специалистам, чтобы провести экспертизу найденных останков.

Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре

(Новейшие исследования по истории России, выпуск 26)

М. : Центрполиграф, 2020. - 238 с.

Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре - Содержание

Вместо предисловия. Тайна монастырского погребения

Экспертизы

Трудности датировки событий семейной жизни Марии

Зачем Всеволод Большое Гнездо воздвиг Дмитриевский собор во Владимире?

Сохранилась ли могила Марии?

Идентификация найденных останков

Споры об этническом происхождении Марии

Загадка брака Всеволода Большое Гнездо

Был ли отец Марии князем?

Где княжил Шварн?

Кем был Шварн по происхождению?

Кто изображен на гербе Владимира?

Загадка «Слова о полку Игореве»

Вместо заключения

Приложение 1. Основные летописные упоминания жены владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (А.А. Кузнецов)

Приложение 2. Основные даты жизни Марии

Примечания

Географический указатель

Именной указатель

Константин Александрович Аверьянов - Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре - Загадка брака Всеволода Большое Гнездо

В поисках разгадки этнического происхождения Марии следует обратиться к биографии ее мужа — великого князя Всеволода Большое Гнездо. Историки, говоря о нем, любят приводить цитату из «Слова о полке Игореве», автор которого, характеризуя его могущество, образно писал: «Великый княже Всеволоде!.. Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти». Но при этом они удивительным образом проходят мимо того очевидного факта, что Всеволод являлся младшим сыном основателя Москвы Юрия Долгорукого от его второго брака. Поскольку у Всеволода имелось десять старших братьев, по тогдашним правилам наследования самое большее, на что он мог рассчитывать, — быть одним из мелких русских князей, которому до конца жизни предстояло оставаться на вторых и третьих ролях и даже не мечтать о великом княжении.

Первые годы жизни Всеволода, казалось бы, подтверждали данное правило. Княжич осиротел в возрасте двух с половиной лет, когда 15 мая 1157 г. в Киеве скончался Юрий Долгорукий. Сразу после этого во Владимиро-Суздальской земле при поддержке ростовского и суздальского боярства вокняжился его старший брат Андрей Боголюбский (от первой супруги отца). Сделано было это вопреки последней воле Юрия Владимировича, предназначавшего этот удел своим младшим сыновьям.

Многие во Владимире и Суздале были недовольны вокняжением Андрея Боголюбского. Чтобы предупредить возможную усобицу, последний в 1162 г. изгнал из своих владений вторую семью отца, его «передних» бояр, племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей (сыновей его рано скончавшегося старшего брата), а также ростовского епископа Леона.

В возрасте 8 лет Всеволод вместе с матерью и старшими братьями Мстиславом и Васильком вынужден был бежать в Византию. При этом император Мануил I отдал во владение Васильку четыре города на Дунае, а Мстиславу «волость Отскалана», которая отождествляется с современным Ашкелоном в Палестине. Предполагают, что Всеволод не получил ничего, поскольку был еще слишком юн.

Кем была вторая жена Юрия Долгорукого и мать Всеволода? Авторы энциклопедий странным образом молчат по этому поводу. В.А. Кучкин, автор соответствующей статьи в энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире», сообщает только о первом браке Юрия с дочерью половецкого хана Аепы. А.П. Пятнов в Большой российской энциклопедии уточняет, что это было первое летописное упоминание Юрия (1108 г.). Немногословны и дореволюционные издания. А.В. Экземплярский в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона фиксирует лишь, что от двух браков Юрий имел 11 сыновей и двух дочерей. Только «Русский биографический словарь» сообщает, что вторым браком Юрий был женат, вероятно, на гречанке. Подобное единодушие авторов словарей объясняется весьма просто: о матери Всеволода достоверно ничего не известно.

Тем не менее отъезд малолетнего княжича в столь отдаленные от русского северо-востока края можно объяснить только наличием каких-то весьма стойких родственных связей по материнской линии. На этом основании В.Н. Татищев признавал ее «греческой принцессой». Н.М. Карамзин допускал греческое происхождение, поскольку она уехала в Царьград. Правда, при этом он сомневался в достоверности получения Мстиславом «Аскалонской области, ибо она тогда принадлежала королям Иерусалимским».