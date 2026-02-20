Августин Блаженный - Творения

Жизнь и творенія блаженнаго Августина, Епископа Иппонійскаго. Аврелій Августинъ родился въ Нумидійскомъ городѣ Тагастѣ, въ 354 году, отъ родителей христіанъ и благородныхъ по званію. Отецъ его, Патрикій, былъ въ числѣ оглашенныхъ почти въ продолженіе цѣлой жизни своей и принялъ св. крещеніе не задолго до своей смерти. Кажется, его образъ мыслей и правила жизни не отличались истинно христіанскимъ духомъ. Но мать Августина, Моника, глубоко проникнута была евангельскою вѣрою и свято хранила евангельскія заповѣди. Итакъ, подъ вліяніемъ неодинаковыхъ наставленій, правилъ и примѣровъ, юный Августинъ воспитывался въ родительскомъ домѣ.

Отпечатано с диапозитивов издательства

“Православный паломник”

Москва, 1997 - 232 с.

Творения блаженного Августина - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том V - Содержание

I. Жизнь и творения блаженного Августина, епископа Иппонийского

II. Блаженный Августин. Об истинной религии

III. Блаженный Августин. О книге Бытия

ІѴ.Проповеди блаженного Августина.

Перевел протоиерей Дмитрий Садовский