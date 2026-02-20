Впервые на русском языке издается сочинение великого святого отца Западной Церкви ІV -V веков блаженного Августина, епископа Гиппонского (354-430), «О благе супружества» (De bono coniugali). Письменное наследие Августина весьма обширно: это автобиографические, догматические, полемические, экзегетические, апологетические и философские сочинения, проповеди и письма. Среди них особое место занимают небольшие трактаты, посвященные нравственной тематике, и в особенности теме брака, девства и вдовства: «О святом девстве» (De sancta virginitate, 400-401), «О благе вдовства, к Юлиане» (De bono viduitatis adJulianam, 414), «О браке и вожделении, к Валерию» (De nuptiis et concupiscentia ad Valerium, 419-421), «О прелюбодейных браках» (De coniugiis adulterinis, 420).

Достойное место среди творений этого цикла занимает и предлагаемое ныне читателю сочинение «О благе супружества» (De bono coniugali). В позднем автобиографическом (а лучше сказать, «автобиблиографическом») труде «Пересмотры» (Retractation. es, 426-427), блж. Августин перечисляет и вкратце комментирует почти все свои творения (93 наименований), где упоминает и данный трактат. Как видно, эти произведения были написаны Августином в период его архиерейского служения (395-430 гг.) на Гиппонской кафедре в Латинской Африке. В некотором роде они продолжают традицию духовного учителя блж. Августина — свт. Амвросия Медиоланского, также оставившего после себя корпус нравственно-аскетических сочинений на тему девства и вдовства. И тот и другой, как епископы крупных городов, окормляли в составе своей паствы мужчин и женщин, людей семейных и безбрачных, вдов и дев, клириков, монахов и мирян. Отличие Августина в данном вопросе заключается, пожалуй, в том, что на тему, связанную с полом и супружеской жизнью, он говорил более смело.

Блаженный Августин Гиппонский - О благе супружества

Пер. с лат. В. М. Тюленева

М.: Сибирская Благозвонница, 2022. 156, [4] с.

ISBN 978-5-00127-282-3

Блаженный Августин Гиппонский - О благе супружества - Содержание

П. К. Доброцветов. Предисловие

Блаженный Августин Гиппонский. О благе супружества

Блаженный Августин Гиппонский. О благе супружества