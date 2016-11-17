Библия и наука

С недавнего времени тема "наука и Библия" приобрела необычайную популярность. В Соединенных Штатах университеты предлагают более 1000 курсов лекций, где преподается официально признанный предмет "наука и религия", тогда как в шестидесятые годы студент едва ли сумел бы найти один такой курс. Журнал Newsweek вышел недавно с броским заголовком "Наука находит Бога" на обложке, другие ведущие периодические издания подхватили эту тему. Этот вновь возникший интерес к теме "наука и религия" не ограничивается популярной прессой. Престижный журнал Scientific American опубликовал в сентябрьском номере 1999 года статью "Ученые и религия в Америке". И это не единственная за последнее время публикация на тему религии в Scientific American. Годом раньше этот пользующийся широким читательским спросом журнал опубликовал, под заголовком "Известные ученые рассматривают доказательства существования Бога", обширный репортаж о Конференции на тему о науке и религии, которая состоялась в калифорнийском Университете Беркли, некогда считавшемся центром радикального атеистического мышления.

Натан Авиезер - Вера в эпоху науки - Как понимать Тору с точки зрения науки

Натан Авиезер

Профессор физики Университет Бар-Илан

Перевод Юлии Винер

FOSSILS AND FAITH Understanding Torah and Science

by

Nathan Aviezer

Translated by Julia Wiener

Library of Congress Classification Number:

ISBN 0-88125-607-2

Published in the United States by Ktav Publishing House

Натан Авиезер - Вера в эпоху науки - Как понимать Тору с точки зрения науки - Содержание

Предисловие

Автор выражает признательность

ВЕРА

Глава 1.Вера и эпоха науки

Глава 2.Возраст Вселенной

Глава 3.Антропный принцип

Глава 4.Сотворение человека

Глава 5.Доказательства существования Бога

Глава 6.Эволюция: в чем заключается проблема?

Глава 7.Бог, наука и свобода воли

Глава 8.Чудеса: естественное и сверхъестественное

Глава 9.Молитва и Божий промысел

НАУКА И БИБЛИЯ

Глава 10. Хаос, дождь и Библия

Глава 11. Долгожители Книги Бытия

Глава 12. До ста двадцати!

Глава 13. Распространение языков и Вавилонская башня

ИСКОПАЕМЫЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ

Глава 14. Ошибочное прочтение палеонтологических находок

Глава 15. Наука в поисках происхождения человека.

Глава 16. Эволюционная теория Дарвина

Глава 17. He-дарвинские теории эволюции

Глава 18. Дарвинистский фундаментализм

Глава 19. Есть ли жизнь на Марсе?

Комментаторы Библии

Именной указатель

Тематический указатель

Натан Авиезер - Вера в эпоху науки - Как понимать Тору с точки зрения науки - НАУКА И РЕЛИГИЯ

Что же произошло? Что вызвало этот внезапный интерес к вопросу о взаимодействии между наукой и религией? Почему мы вдруг узнаем, что среди самых уважаемых ученых мира немало людей глубоко религиозных?

Ответ, быть может, заключается в том, что, благодаря новейшим научным открытиям, нашим глазам открылась Вселенная, которая оказалась устроена несравненно богаче и тоньше, чем мы представляли себе раньше. Естественно поэтому, что возникает потребность пересмотреть взаимосвязь науки и религии в свете новых научных открытий.

Хотя по профессии я ученый (физик-теоретик), опубликовавший за последние три десятилетия более ста научных статей в профессиональных изданиях, я посвятил также немало времени изучению вопроса о науке и Библии и написал на эту тему книгу, В Начале: Сотворение Мира и Наука. Эта книга была с интересом принята читателями, она переведена на девять языков и переиздавалась несколько десятков раз.

Помимо того, я часто читаю лекции о связи между наукой и Библией, причем аудитория бывает самая разнообразная, как религиозная, так и светская. Мне довелось встретить множество умных, думающих людей, принадлежащих к самым разным социальным группам и профессиям и обладающих самыми разными взглядами, которые глубоко интересуются этой темой и жадно ищут дополнительных знаний. Это и побудило меня написать В Начале. Однако со временем я пришел к выводу, что столь обширная и столь важная тема требует еще одной книги.

Разумеется, в наши дни на тему "наука и религия" существует множество книг. Память немедленно подсказывает такие имена, как Айен Барбер, Артур Пикок и Джон Полкингхорн. Все эти серьезные работы, созданные авторами-христианами, написаны, естественно, в христианской традиции. Однако соблюдающий традицию еврей хотел бы получить книгу о науке и религии, рассматривающую вопрос в духе традиционного иудаизма, написанную человеком, который сам является верующим евреем. Важно также и то, что ученый, на практике занимающийся научными исследованиями, имеет возможность писать о науке с полным знанием дела, точно и ясно. В книгах о науке и религии, написанных неучеными - раввинами, журналистами, юристами - это качество нередко отсутствует.

Необходимо сказать несколько слов о тех немногих книгах о науке и религии, которые подходят к вопросу с точки зрения еврейской традиции. Все они, и по тону и по содержанию, выдержаны в духе фундаментализма, почти креационизма. В результате, как правило, получается и плохая наука, и плохая теология.

Фундаменталистский подход к пониманию Творения отнюдь не есть еврейский взгляд на вещи, как убедительно показал Маймонид еще в 12 веке. Именно писания Маймонида и послужили путеводной звездой автору данной книги, и часто в ней цитируются.

Есть и еще серьезная причина, почему так настоятельно требуется рассчитанная на широкого читателя книга о науке и религии. В наши дни списки бестселлеров часто включают в себя книги, написанные воинствующими атеистами; в трех из них имеются следующие высказывания: (1) "Добрый боженька, который любит нас, является, подобно Деду Морозу, детским мифом, в который взрослый человек в здравом уме и рассудке верить не может". (2) "Религия это отвратительная болезнь общества, и я считаю, что наука освобождает людей от всех и всяческих религий". (3) "Человеческое тщеславие дорожит абсурдным убеждением, будто бы род людской есть нечто из ряда вон выходящее". Утверждениям этого рода, сделанным от имени науки, необходимо дать достойный отпор.